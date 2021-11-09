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В России утвердили новый порядок регистрации безработных
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Премьер Михаил Мишустин утвердил в России новый порядок регистрации безработных граждан, сообщила пресс-служба кабмина.
«Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил новый порядок регистрации безработных граждан, а также граждан, которые обращаются в службы занятости для помощи в трудоустройстве. Это позволит автоматизировать поиск работы и сократить количество подаваемых документов», – говорится в сообщении на сайте правительства.
Согласно документу, все центры занятости начнут работать на базе единой цифровой платформы «Работа в России». Данные будут загружаться в систему с помощью межведомственного взаимодействия, что позволит проводить необходимые процедуры в электронном формате, а также освободить россиян от предъявления большинства документов. Не потребуется предоставлять трудовую книжку, документы об образовании, справки об инвалидности и сведения о регистрации по месту жительства.
«Кроме того ... обновится функционал для граждан, которые ищут работу через центры занятости и при этом не претендуют на получение пособия по безработице. Например, это могут быть студенты дневных отделений, люди, желающие сменить работу или найти работу по совместительству», – сообщили в пресс-службе правительства.
На портале «Работа в России» достаточно будет заполнить заявление и прикрепить к нему резюме с информацией об уровне квалификации и стаже работы. Поиск подходящих вакансий будет проходить автоматически с учетом потребностей всех регионов.
«Переход на единую цифровую платформу позволит искать работу по всей стране, независимо от места жительства», – отметил Мишустин.
Первые 19 регионов начнут работать в новом формате уже в ноябре, еще более 60 регионов присоединятся с 1 января 2022 года, Москва – с 1 января 2023 года. В переходный период будет действовать временный упрощенный порядок регистрации безработных граждан, который был введен в апреле 2020 года.
«Такой порядок позволяет подавать заявление о постановке на учет в качестве безработного через сайт «Работа в России» и дистанционно оформлять пособие по безработице. Именно этот порядок и стал отправной точкой для дальнейшего развития цифровой платформы», – сказано в сообщении.
Однако возможность обращаться в центры занятости лично у граждан сохранится.
Ранее сообщалось, что безработица в России опустилась до исторического минимума.
Газпром: «Северный поток-2» готов к запуску
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Строительство «Северного потока – 2» завершено, газопровод готов к запуску, заявил на закрытой телефонной конференции с инвесторами заместитель начальника департамента Газпрома Алексей Фиников.
«Газопровод «Северный поток – 2» завершен и готов к запуску», – приводит ТАСС слова Финикова.
Первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторая нитка находится в процессе подготовки к заполнению, добавил топ-менеджер газового холдинга.
При этом он отказался комментировать процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора.
Газопровод «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.
Ранее в Кремле посоветовали «терпеливо ждать» в ситуации с «Северным потоком – 2», подвижек в его одобрении со стороны европейских партнеров пока нет.
До этого вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
Премьер-министр Баварии выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» для стабилизации цен на газ в зимний период и обеспечения Германии топливом. Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил о важности газопровода «Северный поток – 2» для энергетической безопасности. Между тем появились данные о вероятной отсрочке запуска «Северного потока – 2» до 8 мая 2022 года.
Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
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Кузнецова рассказала о планах ЕР вдвое увеличить расходы бюджета на жилье для инвалидов
Фракция «Единая Россия» намерена предложить поправку об увеличении минимум вдвое расходов федерального бюджета на обеспечение жильем инвалидов, вставших в очередь до 2005 года, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе обсуждения с участием председателя «Единой России» Дмитрия Медведева поправок в проект бюджета ко второму чтению.
По словам Кузнецовой, в проекте бюджета на ближайшие три года необходимо пересмотреть ряд расходов. «Одним из серьезнейших вопросов, как мы считаем, является вопрос обеспечения жильем инвалидов, вставших на очередь еще до 2005 года. По данным Счетной палаты, темп предоставления жилых площадей настолько низкий, что количество людей, которые, так скажем, решили свой квартирный вопрос, вдвое меньше, чем людей, которые утратили это право», – приводит ее слова ТАСС.
Кузнецова напомнила, что президентом России Владимиром Путиным дано поручение к 1 января 2025 года выполнить взятые регионами обязательства по обеспечению жильем инвалидов данной категории. «Но сейчас в проекте бюджета на эти цели заложено в общей сложности 5,6 млрд рублей из расчета на три года, – указала она.
Сотрудник СОБРа погиб при задержании телефонных мошенников в Петербурге
Боец СОБРа Росгвардии погиб во время операции по задержанию телефонных мошенников в Санкт-Петербурге, сообщают правоохранительные органы.
«Один из подозреваемых наехал на сотрудника спецназа на машине и скрылся», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника.
Мужчина скончался от полученных травм на месте. Водителя задержали сотрудники полиции после объявления в городе плана «Перехват».
Как стало известно «Фонтанке», телефонные мошенники, которых задерживала полиция, обманывали горожан под предлогом помощи родственникам, попавшим в беду.
Один из подозреваемых, который дежурил у дома, сбил сотрудника СОБРа и переехал мужчину. Спецназовец скончался.
Обвиненный в домогательствах актер фильма «В бой идут одни старики» уволился из вуза
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Преподаватель, народный артист Украины, звезда фильма «В бой идут одни старики» Владимир Талашко уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого после обвинения в домогательствах к студенткам.
Украинское агентство УНИАН сообщает, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Ранее в украинских СМИ появилась информация, что бывшие студентки университета обвинили в сексуальных домогательствах преподавателя и актера Владимира Талашко, известного по фильмам «В бой идут одни старики» и «Капитан Немо». Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало служебное расследование.
При этом сам актер отрицает все обвинения. По его словам, ничего подобного не было, а «откуда растут ноги», Талашко не знает. В свою очередь в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения заявили, что официальные обращения и жалобы на домогательства к студенткам к ним не поступали.
Владимир Талашко – советский и украинский актер. Стал знаменитым после роли старшего лейтенанта Сергея Скворцова в фильме «В бой идут одни старики».
Белоруссия прекратила поставки электроэнергии ряду украинских компаний
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Компания «Белэнерго» сообщила ряду украинских участников энергорынка о прекращении поставок электроэнергии. При этом неизвестно, направлены ли соответствующие письма всем украинским компаниям или только некоторым, сообщают СМИ, отмечая, что «импорт технически может происходить и дальше».
Как пишет «Экономическая правда», 8 ноября украинские компании «получили письмо по остановке поставок электроэнергии». В письме «Белэнерго» сообщает, что «с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут».
Издание сообщает, что «такое письмо получили несколько участников рынка» на Украине, «в том числе государственный «Энергоатом». Однако «неизвестно, получили ли его все участники рынка», то есть, «возможно, что доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний». Не исключено, что «поставки могут остановиться уже 9 ноября», передает РИА «Новости».
«Экономическая правда» со ссылкой на депутата Верховной рады Евгения Шевченко пишет, что Минск принял соответствующее решение из-за «отсутствия экономической выгоды для экспорта электроэнергии» на Украину. Отмечается, что «средства от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт этих сетей», но «ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети». Подчеркивается, что «письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше».
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии в ноябре. За два дня он вырос с 5 МВт/ч до 400 МВт/ч. Украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
Лавров объяснил случаи ксенофобии в отношении русских в Казахстане
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Проявления национализма по отношению к русскоязычным гражданам в Казахстане зачастую спровоцированы воздействием внешних сил, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В «Российской газете» опубликована статья Лаврова «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ». В ней министр отметил, что «в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана». По его словам, «отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией».
Однако уровень отношений России и Казахстана «позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры», заявил он. Лавров подчеркнул, что и Россия, и Казахстан понимают, насколько важна объединительная миссия русского языка. Он напомнил, что по конституции Казахстана «русский язык наделен статусом официального и используется наравне с казахским». Это приносит пользу «казахстанской молодежи, связывающей свою жизнь и работу с Россией и пространством СНГ в целом», передает ТАСС.
Долгосрочным интересам двух стран, по словам министра, отвечают «стратегическое партнерство и союзничество, развитие процессов интеграции». Отношения двух государств «не только в полной мере опираются на общепризнанные нормы международного права, но и учитывает сложившиеся геополитические реалии». «Связка» Москвы и Нур-Султана играет роль ключевого элемента евразийского интеграционного процесса, «идейным вдохновителем» которого «по-прежнему выступает первый президент Республики Казахстан – лидер нации Нурсултан Назарбаев», говорится в статье.
Лавров отметил, что космический ракетный комплекс «Байтерек», создаваемый совместно с Россией, сделает Казахстан мировой космической державой. Также от указал, что Россия и Казахстан придерживаются схожих позиций, выстраивая диалог с временным правительством Афганистана в интересах прочного межафганского урегулирования и безопасности южных границ СНГ.
Напомним, изначально власти Казахстана не замечали ксенофобии в отношении русскоязычных граждан, считая подобные инциденты чисто бытовыми, но позднее им пришлось отреагировать на деятельность русофобов.
Россиянам назвали основания для лишения пенсии
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В Пенсионном фонде России сообщили, что есть четыре условия, при которых человек может лишиться регулярных денежных выплат.
Первая причина, по которой выплаты могут быть прекращены, если человек не получает установленные денежные выплаты в течение полугода. Срок считается, если пенсионер пропускает шесть выплат подряд. Также пенсию могут «отменить», если инвалид в установленные сроки не придет на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы, передает «Царьград».
Еще одна причина – если у пенсионера закончился вид на жительство. Это условие касается иностранцев и лиц без гражданства. Также, если ребенок получает пенсию по потере кормильца, после 18 лет он может лишиться ее. Это произойдет в том случае, если у него нет документа, подтверждающего очное обучение.
Во всех случаях, кроме касающихся инвалидов, выплата пенсии приостанавливается на шесть месяцев. За это время человек может предоставить нужные документы и вернуть себе выплаты, говорится на сайте Пенсионного фонда России.
Если речь идет об инвалидах, там выплата приостанавливается на три месяца.
Ранее сообщалось, что иностранцы, чей вид на жительство в России закончился или аннулирован, продолжают получать пенсии до нового срока предоставления документов. Однако сейчас создается новый реестр, и с 2023 года тем, чье разрешение на пребывание в России истекло, пенсии перестанут платить почти сразу.
В конце октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии с городской доплатой до 21 193 рублей.
Стало известно о смерти ряда генконструкторов оборонного комплекса от COVID-19
Несколько генеральных конструкторов предприятий российского оборонно-промышленного комплекса умерли от коронавируса, сообщил в понедельник в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия – 1» вице-премьер Юрий Борисов.
«На локдаун уходить нельзя, потому что у нас выполнение гособоронзаказа, обязательства на нас висят очень серьезные, потому дисциплина-дисциплина-дисциплина, хотя и у нас не без потерь, у нас погибло очень много генеральных конструкторов», – приводит его слова «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что член президиума Российской академии наук, генконструктор российских пилотируемых программ РКК «Энергия» Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке на 65-м году жизни.
Задержанные за драку в Новых Ватутинках назвали причину конфликта
Один из задержанных за драку с отцом с ребенком в Новой Москве заявил, что причиной конфликта стали 10 рублей, а сама потасовка началась не по вине компании, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.
Сейчас все задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Трое вину не признают, а четвертый – не говорит по-русски.
«По словам одного из арестованных, драка началась из-за 10 рублей, которые попросили у них потерпевшие, а затем ударили его младшего брата бутылкой», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комиссию.
В ОНК добавили, что жалоб на условия содержания от мужчин не поступало, телесных повреждений у них нет.
Конфликт произошел в ноябрьские праздники в микрорайоне Новые Ватутинки, когда четверо парней избили мужчину на глазах у его ребенка. Видеозапись позже попала в Сеть.
Отец ребенка утверждал, что драка началась по вине агрессивной компании, а один из нападавших еще и ударил ребенка по щеке. Задержанные же называют потерпевшего зачинщиком. Сначала по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье хулиганство, но по требованию главы СК Александра Бастрыкина статью изменили на «Покушение на убийство».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в этом инциденте.
Захарова ответила Кулебе на слова о торможении «нормандского формата»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, заявившего, что Россия якобы «тормозит» подготовку встречи в «нормандском формате».
«Не тормозит, а не собирается участвовать в пустом постановочном мероприятии. Наполните его смыслом, а именно выполните то, о чем договаривались ранее в ходе саммитов в «нормандском формате», и тогда появится повод обсудить и новую встречу», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Кулеба заявил, что Россия «тормозит» подготовку встречи в «нормандском формате». По его словам, российский «проект итогового документа встречи» глав внешнеполитических ведомств России, Украины, Германии и Франции «далек от предыдущих предложений, подготовленных Германией и Францией». Как заявил Кулеба, «российское предложение шло вразрез им и состояло преимущественно из штампов российской пропаганды». Кулеба считает, что именно немецко-французский проект составляет хорошую основу для достижения согласия.
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, ее дата пока не определена. «11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем, прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате», – сказал он.
В метро Москвы произошла драка с участием темнокожего пассажира
В Московском метро на станции «Улица 1905 года» произошла драка с участием темнокожего пассажира.
По информации Рен ТВ, конфликт случился на станции «Улица 1905 года». Никто из участников потасовки не смог внятно объяснить, из-за чего произошла драка. В конфликт вмешалась полиция, которая разняла участников.
Напомним, наиболее резонансным в октябре стал конфликт в столичной подземке, когда трое дагестанцев на станции «Текстильщики» избили заступившегося за девушку мужчину. По этому факту СК было заведено уголовное дело.
Ранее в понедельник следователи открыли уголовное дело по факту покушения на убийство после массовой драки на востоке Москвы, в ходе которой одного из участников ранили острым предметом.
Захарова предложила Польше принять «благодарных иракцев»
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Политикам в Польше вместо того, чтобы критиковать президента Белоруссии Александра Лукашенко за спровоцированный кризис иракских мигрантов на польско-белорусской границе, стоит вспомнить свои действия по вторжению в Ирак, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак», – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Она напомнила, что более двух тысяч польских солдат вторглись в эту страну «устанавливать демократию».
«Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев», чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы», – подчеркнула она.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
В Польше заявили, что нелегальные мигранты, которые смогут прорваться из Белоруссии в Польшу, будут возвращены в Белоруссию.
Кехман: МХАТ не должен Ольге Бузовой ни копейки
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Московский художественный академический театр (МХАТ) имени Горького ни копейки не должен телеведущей Ольге Бузовой, спектакли отменены, акт выполненных работ не подписан, заявил новый генеральный директор МХАТ Владимир Кехман.
«Певица, которая говорит, что МХАТ ей должен денег, просто лукавит. МХАТ не должен ей абсолютно ни одной копейки. На сегодняшний день действительно существуют два договора, заключенных на исполнение будущих спектаклей», – приводит ТАСС слова Кехмана.
По словам гендиректора, «в связи с тем, что спектакли отменены, акт выполненных работ не подписан, поэтому «формально театр ничего ей не должен».
«Мой учитель, Валентина Ивановна Матвиенко, когда назначила меня в 2007 году генеральным директором Михайловского театра, сказала мне следующий текст: «Владимир Абрамович, вы вошли в историю, самое главное теперь – кем вы в ней останетесь», – отметил Кехман.
Ранее новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман сообщил, что попросил Ольгу Бузову не обижаться из-за отмены спектакля «Чудесный грузин», в котором та должна была принимать участие.
Напомним, Бузова заявила, что МХАТ не выплатил зарплату за спектакль «Чудесный грузин» в размере 450 тыс. рублей. Она пообещала решить этот вопрос со своим адвокатом.
В июне громкой премьерой МХАТа стало представление с участием Ольги Бузовой, которая сыграла в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Занимавший тогда пост худрука МХАТа Эдуард Бояков признавался, что театр «хайпанул» на том, что решил пригласить артистку в спектакль о Сталине. По его словам, это стало «удавшимся экспериментом», а «стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы».
Немецкие СМИ: Путин и Эрдоган помогают Лукашенко привозить мигрантов к границам ЕС
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности.
«За последние шесть недель более шести тысяч беженцев прибыли в Германию через Белоруссию. Их переправляют на самолетах при поддержке двух влиятельных людей», – приводит перевод InoPressa.
Как пишет немецкий таблоид, «Лукашенко специально привозит мигрантов в свою страну, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву... Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган помогают Лукашенко в его атаке на ЕС. Оба президента оказывают логистическую поддержку, чтобы как можно быстрее доставить максимальное количество мигрантов в Минск, а затем – иногда под дулами автоматов – заставить их пересечь границы ЕС».
«Несколько высокопоставленных сотрудников органов безопасности Берлина единогласно подтвердили это в разговоре с Bild. По их словам, российская авиакомпания «Аэрофлот» (51% принадлежит государству) и турецкая авиакомпания Turkish Airlines (49% принадлежит государству) играют решающую роль в переправке мигрантов на самолетах в Белоруссию», – пишет Bild.
Эту информацию таблоиду подтвердил глава союза федеральной полиции Хайко Теггац.
В статье сообщается, что белорусская авиакомпания «Белавиа» летает напрямую в Анталью несколько раз в неделю, но это направление якобы «не отображается среди прямых рейсов в системе бронирования авиакомпании. Рейс в эмират Рас-аль-Хайма формально доступен для бронирования, но при нажатии на конкретный день вылета появляется сообщение об ошибке».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Сообщалось, что до марта аэропорт Минска готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая, что вдвое больше, чем позапрошлой зимой.
Белорусское ТВ показало стрельбу польского силовика из автомата по беженцам
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Белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока, которые находятся на территории Белоруссии.
«На видео, которое снял один из мигрантов, слышны выстрелы. Польские военные дали две очереди из автомата по беженцам, находящимся на белорусской территории. Испуганные люди прижимаются к земле», – сообщается в Telegram-канале ОНТ.
В ролике запечатлено, как человек стреляет из автомата в сторону мигрантов через ограждение на границе.
Напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, к месту поляки стянули различную технику, в том числе боевую, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии.
Нескольким беженцам стало плохо после применения польской стороной слезоточивого газа.
«Для оказания психологического давления на беженцев всю ночь военнослужащие Польши включали громкоговорители, прожекторы, стробоскопы. Также с сопредельной территории были слышны выстрелы», – указали в белорусском ведомстве.
Ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши накалилась. Многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Позже польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская сторона направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.