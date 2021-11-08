В Кремле посоветовали «терпеливо ждать» в ситуации с «Северным потоком – 2»

Подвижек в одобрении «Северного потока – 2» со стороны европейских партнеров пока нет, в этой ситуации главное – терпеливо ждать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков сказал, отвечая на соответствующий вопрос, что подвижек «пока нет», на это «потребуется определенное время, и здесь главное, что называется, терпеливо ждать», передает ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что вопрос о закачке газа в ПХГ в Европе надо адресовать Газпрому, так как у компании, очевидно, «есть ежедневные контакты со своими контрагентами в европейских странах», передает РИА «Новости».

«Безусловно, было поручение президента, здесь вы слышали слова главы холдинга, но что касается такого ежедневного менеджмента, то нужно к ним обращаться, к Газпрому», – добавил он.

В Кремле пока не видят нарушений в исполнении соответствующего поручения президента.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.

Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.