В OMV назвали сроки заполнения газом второй нитки «Северного потока – 2»

Зюганову напомнили о крепостном положении крестьян в СССР

«Вспомним, когда вы им дали паспорта, в 1964 году за три года до 50-летия советской власти», - заявил Геннадию Зюганову председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на пленарном заседании Госдумы в четверг. В рамках рассмотрения бюджета на 2022-24 годы в первом чтении фракция ЕР предложила увеличить финансирование программы развития сельских территорий.

«Начну со слов Геннадия Андреевича – «это первый бюджет, который мы рассматриваем после принятия поправок в Конституции». Вы забыли добавить, Геннадий Андреевич: Конституции, за которую вы не голосовали. Та Конституция, которая установила, что нельзя, чтобы права людей зависели от того, насколько много средств есть или нет в том регионе», – обратился к Геннадию Зюганову Макаров.

Он пояснил, что сейчас очень много говорят о том, куда России двигаться дальше: то ли назад к социализму, то ли вперед к социализму, причем привязывая это к президенту.

«Когда наш президент говорит, все аплодируют, а потом каждый трактует, как ему больше нравится: здесь читаю, здесь не читаю, здесь рыбу заворачиваю. А дальше возникает очень интересное – трудная жизнь крестьян, село вымирает. Цитирую: и забота о финансировании сельского хозяйства. В том постановлении, которое предлагается, реально говорится то, что нужно сделать для социального развития села, чтобы деньги на село пошли», — заявил глава бюджетного комитета. Макаров сообщил, что предлагаемое постановление направлено именно на решение данной проблемы и социального развития села.





«Только не надо нам рассказывать о том, в какое прошлое вы хотите вернуть крестьян. Может быть вспомним, когда вы им дали паспорта, в 1964 году за три года до 50-летия советской власти! 50 лет вы их держали за крепостных, вы платили им трудоднями. Может это ваше представление о счастливой жизни крестьян на земле? Так вот мы против такого понимания счастливой жизни на селе!», – подчеркнул Макаров.

Госдума в в четверг в первом чтении одобрила проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, второе чтение пройдет 23 ноября. За принятие бюджета проголосовало 338 депутатов, против – 82, воздержался – 1.

«Главный приоритет бюджетной политики – это содействие достижению национальных целей. И в этих целях проведена концентрация финансовых ресурсов на приоритетных мероприятиях и программах», – заявил на заседании нижней палаты парламента в ходе рассмотрения проекта бюджета министр финансов Антон Силуанов.



Он поддержал инициативу «Единой России» об увеличении бюджетного финансирования программы комплексного развития сельских территорий.