Москва захотела услышать идеи Вашингтона по новой американской ядерной доктрине

Российская сторона намерена услышать от американской на следующей встрече по стратегической стабильности соображения по их обновленной ядерной доктрине, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«У них продолжается работа над ядерной доктриной в ее обновленной версии. Есть, видимо, какие-то дополнительные соображения, которые они могут нам изложить в этой связи, когда мы встретимся вновь», – цитирует Рябкова РИА «Новости».

При этом дата следующей такой встречи по стратегической стабильности пока не назначена, уточнил замглавы ведомства.

«Рабочие группы будут проводить заседание, как мы рассчитываем, в увязке с пленарками. На данном отрезке основное внимание посвящено домашней работе. У нас серия сюжетов, которые требуют дополнительного анализа, изучения и комментариев после предыдущей встречи, мы сейчас этим занимаемся. Исходим из того, что тем же самым занимаются американцы», – пояснил он.

По словам Рябкова, участники встречи пока «на полпути» к организации следующего заседания.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Москва и Вашингтон ведут диалог по стратегической стабильности, несмотря на наличие больших разногласий, работа идет.

В Госдепартаменте США называли диалог с Россией по стратегической стабильности «конструктивным» и «полезным», и выражали надежду на запуск диалога с Китаем.