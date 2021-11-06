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Посольство России: ВС США оставляют после себя хаос в мире
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Американские войска «разгуливают» по миру и оставляют после себя хаос, заявили в посольстве России в Вашингтоне, комментируя заявления американских ведомств о якобы российском военном присутствии у границ Украины.
«Мы озадачены озабоченностью пресс-служб Госдепартамента и Пентагона деятельностью наших вооруженных сил на национальной территории в пределах границ РФ. Посмотрите в зеркало. Это вооруженные силы США безрассудно разгуливают по всему миру и оставляют после себя хаос», – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Ранее представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины.
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
В Киеве заявили о «принадлежащих» Украине пяти российских областях
Киевский писатель и философ Петр Кралюк опубликовал в журнале «День» статьи, в которых назвал части пяти российских регионов украинскими землями.
Кралюк заявил, что в составе России находится «немало украинских этнических территорий». Одной из них он назвал Стародубщину, вторая – Восточная Слабожанщина, передает РИА «Новости».
В статьях он обвинил советское руководство в раздаче украинских территорий другим республикам и русификации земель. Он написал, что во времена СССР многие украинцы оказались за исторической родины.
Ранее бывший замначальника Генштаба украинских вооруженных сил Игорь Романенко заявил о том, что Россия якобы может захватить украинский остров Змеиный, который находится в Черном море, в 35 километрах восточнее дельты Дуная, где проходит граница Украины и Румынии.
В Киеве рассчитывают, что НАТО и ЕС поверят Украине на слово
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Украину могут принять в Евросоюз и НАТО с незавершенными реформами, под гарантии и обещания завершить их, уверен украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Реформы очень важны, никто с этим не спорит. Борьба с коррупцией, все правильно. Но не надо нести на себе всю грусть реформ. Если будет политическое решение в ЕС и НАТО – забираем (Украину), то, во-первых, и нам будет легче делать реформы. А во-вторых, нас возьмут даже с некоторыми незавершенными реформами под гарантии, обещания, что они будут закончены уже после получения членства», – сказал Кулеба в ходе форума «Open Zakarpattia 2021. Форум развития», передает РИА «Новости».
Он также считает, что Украине не стоит загонять себя в «постоянный круг самоунижения», что Киев во всем виноват и все время кому-то что-то должен.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.
В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В свою очередь глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нет нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории.
В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
Большинство энергоблоков ТЭС на Украине прекратили работу
На Украине по состоянию на 4 ноября не работало более половины энергоблоков на тепловых электростанциях, заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько в эфире телеканала «Наш».
«У нас на Украине действуют 88 энергоблоков ТЭС, которые вырабатывают электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику (…) На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют», – передает его слова РИА «Новости».
Крулько добавил, что накануне прекратила работу государственная Трипольская ТЭС, самая мощная электростанция в Киевской области. Причиной этого стало снижение до минимума поставок угля. «Это серьезная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе, в больницах», – сказал депутат.
Он подчеркнул, что «нормальные власти» в «нормальных странах» в таких случаях начинают действовать.
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября «Россия останавливает поставки энергетического угля».
В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
Украинские СМИ писали, что Россия и Белоруссия не будут помогать Украине с поставками угля и электричества до тех пор, пока Киев не изменит свою политику в важнейших вопросах или пока не поменяет власть.
Нур-Султан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля из Казахстана
Россия не блокировала транзит угля из Казахстана, отмечены лишь «некоторые ограничения» из-за загруженности инфраструктуры, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) республики.
«Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря МИИР Мадияра Уакпаева.
Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия остановила транзит угля из Казахстана, шедшего на Украину, заблокировав все поставки в ноябре. По его словам, соответствующее ограничение наложено только на энергетический уголь и не касается поставок коксующегося угля.
В прошлую пятницу Герус сообщил, что с 1 ноября Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. При этом парламентарий выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну».
В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
В октябре в Раде обвинили власти Украины в полном провале подготовки к отопительному сезону из-за недостаточных закупок угля и газа и призвали украинцев готовиться к холоду.
Напомним, в апреле 2019 года Москва в ответ на расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров запретила экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов, а уголь разрешила вывозить только по специальным разрешениям.
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СМИ: США не смогут одолеть объединившиеся Россию и Китай
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Сближение России и Китая против США - настоящий стратегический кошмар для Вашингтона, написал обозреватель американского издания 19Fortyfive Клинт Мэллори.
«Если две державы объединят свои возможности, они станут противником, которого практически невозможно одолеть, даже если бы у нас была политическая воля для этого», – цитирует его РИА «Новости».
Колумнист считает, что США могут спровоцировать скрытые трения между Россией и Китаем: для этого нужно начать предметный диалог с Москвой, чтобы вырвать ее из объятий Пекина. Он напомнил, что в восприятии русских основная угроза исходит из Европы, а расшрение НАТО на восток к границам России приводит к ухудшению ее стратегических позиций.
«Это означает, что даже маленький, можно сказать, символический вклад в безопасность этой страны со стороны США может оказать непропорционально большое влияние на поведение России и поменяет ее позицию в отношении Китая в нашу пользу», – пишет Мэллори.
Обозреватель предложил Штатам начать переговоры с Россией по вопросу экспансии Североатлантического альянса на восток, ослабить или скорректировать закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», вернуть Москву в клуб Большой семерки (G7), а также инициировать диалог в военной сфере.
Ранее в США испугались увиденной из космоса российской «торпеды апокалипсиса».
СБУ обвинила в шпионаже полковника ВСУ с российским гражданством
Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что разоблачила полковника вооруженных сил – командира одного из подразделений, якобы имеющего гражданство России и несанкционированно собирающего тайные военные документы, сообщила пресс-служба ведомства.
«В ходе обыска по месту жительства военнослужащего обнаружены и изъяты жесткие диски, флеш-носители, мобильные терминалы, ноутбук, на которых хранится информация военного характера, в том числе с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями секретных сведений», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В ведомстве сообщили, что по факту начато уголовное производство по статье «разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрата документов или материалов, содержащих такие сведения». Отмечается, что «установлено наличие у указанного военнослужащего ВСУ контактов с действующими военнослужащими ВС Российской Федерации и жителями временно оккупированной территории АР Крым».
«Продолжаются дальнейшие следственные действия, в рамках которых проверяется версия о сборе им вышеупомянутых сведений по заданию спецслужб России. Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения», – сообщила пресс-служба.
Напомним, в феврале Служба безопасности Украины (СБ) заявила о подозрении замминистра обороны России Андрея Картаполова в посягательстве на территориальную целостность страны, обвинив его в незаконных действиях в Донбассе.
СБУ обвиняет жену комбата Семенченко в краже пожертвований батальону «Донбасс»
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Сотрудники СБУ задержали на улице в центре Киева супругу знаменитого комбата батальона «Донбасс» Семена Семенченко (он же Константин Гришин). Женщине вручили уведомление о подозрении по части 3 статьи 185 УК Украины – кража, причинившая значительный ущерб потерпевшему. Наказание по ней предусматривает до шести лет тюрьмы, сообщили украинские СМИ.
Как сообщает «Страна.UA», подозрение предъявлено в связи со снятием пожертвований с карточки «Приватбанка», оформленной на Наталью Веселову – бывшую народную избранницу от политсилы «Самопомощь», то есть соратницы Семенченко по партии.
В общей сложности жене Семенченко Наталье Музыке (она же Московец) вменяют хищение с карточки около 150 тыс. гривен, которые люди перечисляли как пожертвования на поддержку батальона «Донбасс».
По сообщению издания, чета Семенченко-Гришиных активно собирала деньги якобы на нужды армии и батальона «Донбасс». По версии следствия, чтобы придать этому «колядованию» хоть какой-то официальный вид, был организован благотворительный фонд «Help Ukraine». Ему очень активно жертвовали деньги представители американской и канадской диаспоры украинцев.
Также пожертвования шли на банковскую карточку «Приватбанка» тогдашнего нардепа Натальи Веселовой.
Однажды у Веселовой, по информации следствия, карточку выкрали и сменили ПИН-код. После чего Московец (как говорят, сменившая фамилию на Музыку из-за проблем с кредитной историей) чуть ли не ежедневно снимала деньги с чужой карты, так как по ней был установлен суточный лимит 300 долларов США. Женщина тратила их на свои нужды.
Допрошенная в качестве потерпевшей Веселова сообщила, что к незаконному снятию наличных с платежного банковского счета может быть причастна Музыка-Московец.
Как пишет на своей странице в Facebook давний разоблачитель Семенченко журналист Владимир Бойко, вместе с женой комбата в краже карточки мог участвовать Ярослав Маркевич.
По словам самой подозреваемой жены Семенченко, сотрудники СБУ неоднократно угрожали ей, что если она будет так активна в отношении своего супруга, то ее посадят. Подозреваемая утверждает, что Веселова не имеет к ней финансовых претензий.
«Была личная банковская карточка Натальи Веселовой, которую она дала канадскому фонду Help Ukraine для сбора помощи от диаспоры Канады для батальона «Донбасс». Всего за 2014 год диаспорой Канады было перечислено около 35 тыс. долларов. В 2015 году фонд Help Ukraine не получил должной отчетности за средства и потребовал возвращения денег от Веселовой или использования их через Фонд Семена Семенченко на нужды батальона «Донбасс» непосредственно. Карта эта действительно использовалась для нужд батальона, чеки на сумму, которую СБУ мне предъявляет, есть в деле «НЗФ Семенченко». Их взяли при последнем обыске. Это дело уже рассматривалось в 2015-2016 годах. А именно в 2015 год службой безопасности «Приватбанка», в 2016 году Нацполицией и в 2018 году военной прокуратурой. Состав преступления отсутствовал и дело было дважды закрыто», – сообщила Московец.
Напомним, в марте СБУ заявила о разоблачении нелегального незаконного вооруженного формирования, в организации которого подозреваются бывшие народные депутаты Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко.
Януковича заподозрили в создании ОПГ на Украине
Государственное бюро расследований Украины сообщило бывшему президенту страны Виктору Януковичу новое подозрение по событиям «евромайдана» в Киеве, ему инкриминирует создание ОПГ, сообщила пресс-служба ведомства.
«Следователь госбюро расследований по согласованию с прокурором офиса генерального прокурора сегодня утром 5 ноября 2021 года сообщил о подозрении экс-президенту Украины как руководителю организованной преступной группы. По версии следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и вооруженных сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В ноябре 2013 года после заявления правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) -– была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента – занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».
Напомним, в августе пресс-служба адвокатского объединения AVER LEX, представляющего интересы бывшего президента страны Виктора Януковича сообщила, что решение офиса генпрокурора Украины о закрытии дела против лидеров Евромайдана в том числе по массовым убийствам в 2014 году отменено Печорским райсудом Киева.
Ранее в августе киевский суд разрешил расследование против Януковича по обвинению в тяжких преступлениях, в том числе «умышленных убийств» в центре Киева в феврале 2014 года.
На Украине Януковича также обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны.
Названа цель визита главы ЦРУ в Москву
Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс приезжал в Москву, чтобы дать понять России, что Вашингтон пристально наблюдает за ситуацией с якобы стягиванием российских войск к украинской границе, сообщил телеканал американский телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным СМИ, на встречах в российской столицу Бернс пытался предостеречь Россию от любых планов по проведению каких-либо наступательных операций, подчеркивая, что США очень внимательно отслеживают все перемещения российских войск, передает ТАСС.
CNN отмечает, что глава ЦРУ также выражал обеспокоенность тем, что Россия якобы может использовать экспорт газа в качестве рычага давления на Украину и страны Европы.
После встреч в Москве Бернс позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы передать обеспокоенность Белого дома по поводу действий РФ и заверить украинского лидера о пристальном наблюдении за активностью российских войск.
Информацию CNN в пресс-службе ЦРУ пока не прокомментировали.
Напомним, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что обсуждалось на этих встречах и каким образом Бернс выработал свой собственный, весьма показательный взгляд на Россию?
Между тем СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
В Пентагоне заявили о «необычных» действиях российских военных вблизи Украины
Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины, заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби.
«Мы продолжаем следить и мониторить необычную российскую военную деятельность вблизи Украины. Мы также продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу», – приводит его слова РИА «Новости».
Он добавил, что «любые эскалационные или агрессивные действия со стороны России очень сильно обеспокоят Соединенные Штаты». При этом о каких именно «необычных действиях» идет речь он не уточнил.
В понедельник Кирби также заявил, что Вашингтон в курсе сообщений о «необычной военной активности» России на границе с Украиной. Кирби сказал, что США «продолжают консультироваться с партнерами и союзниками по этому вопросу». Представитель Пентагона отметил, что «не может говорить о намерениях России», но подчеркнул, что США «следят за ситуацией в регионе»
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
Глава МИД Украины обвинил Россию в газовом кризисе в Европе
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия «ограничивает» экспорт газа в ЕС, чтобы еще больше поднять его стоимость и создать энергетический кризис.
«Давайте называть вещи своими именами. Россия ограничивает экспорт (голубого топлива), чтобы еще больше поднять цены на газ, создать энергетический кризис и оправдать запуск «Северного потока – 2», – передает РИА «Новости» слова Кулебы в ходе форума «Open Zakarpattia 2021. Форум развития».
По его словам, дефицит газа, который сложился на рынке ЕС, свидетельствует о том, что дополнительные маршруты не гарантируют дополнительных поставок газа в Евросоюз.
Ранее Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
Напомним, в конце октября президент Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
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Россия потребовала компенсацию от США за простой дипсобственности
Россия требует от Соединенных Штатов компенсации за простой изъятой дипломатической собственности, заявил советник-посланник российского посольства в США Сергей Кошелев.
«Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли», – слова Кошелева из интервью RTVI.
Всего США конфисковали шесть объектов. «Мы не имеем доступа, мы не можем сказать, в каком состоянии инженерные коммуникации, не можем сказать, в каком состоянии оставленные там материальные ценности. Могу вас заверить, что это многие десятки, а то и сотни тысяч долларов», – сказал он.
Кошелев также сообщил, что российское посольство на протяжении последних лет примерно 470 раз обращалось в Госдепартамент с просьбой разрешить посетить данные объекты, провести инвентаризацию и осмотреть состояние сооружений и зданий. Американская сторона каждый раз отвечала отказом.
Он добавил, что ответственность за поддержание зданий в нормальном состоянии несет посольство. Это означает, что если случится какая-либо авария, и пострадает здание или соседние объекты, то претензии предъявят российской стороне.
«Даже если мы договоримся и нам вернут подобные объекты, это будет очень серьезная и очень большая проблема – привести их в нормальное состояние», – подытожил советник-посланник.
Также Кошелев заявил, что дипломаты из России и США в ближайшие дни проведут «консультации по двухсторонним раздражителям», в ходе встречи будут решаться вопросы консульского обеспечения.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва предлагает США остановить «маховик эскалации» и начать взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях. По ее словам, на каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ.
Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») – к таким заявителям относят граждан государств, где-либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. В посольстве США в России заявили, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Проблемы у посольства, по версии американской стороны, возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.
Большинство украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении
Большинство украинцев (70%) считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, свидетельствуют опубликованные результаты опроса, проведенного независимым аналитическим центром «Украинский институт будущего».
«Большинство граждан (70%) характеризуют направление развития событий в Украине как неправильное. Правильным, в свою очередь, его считают 16% опрошенных, а 14% не определились. По сравнению с сентябрьским опросом произошло ухудшение оценок ситуации – с 63% до 70% – которые считают движение неправильным и уменьшением противоположного мнения: с 20% до 16%», – приводит результаты опроса РИА «Новости».
По данным опроса, 38% респондентов считают основной проблемой Украины низкие зарплаты и пенсии. Вместе с тем 32% граждан считают основной проблемой страны войну в Донбассе, 32% – коррупцию, а 31% – высокие тарифы на коммунальные услуги.
При этом 58% респондентов ощущают нарушение их прав и свобод, а противоположного мнения придерживаются 42%.
Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября по всей территории Украины среди 2,4 тысячи респондентов, погрешность составляет не более 2%.
Ранее опрос показал, что финансовое положение 55% украинских семей ухудшилось за период президентства Владимира Зеленского.
Зеленский подписал закон «об олигархах»
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал закон «об олигархах» и заявил, что документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками.
«Демократия – это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!», – написал Зеленский в Twitter.
В законе указывается, что для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни Украины; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. На данный момент эта сумма составляет более 85 млн долларов.
В сентябре Верховная рада Украины по инициативе президента страны Владимира Зеленского приняла закон «об олигархах», согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.
На Украине исключили наращивания сил России возле украинских границ
Наращивание российских войск на границе Украины разведка не отмечает, зафиксированные перемещения военных России связаны с окончанием учений, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала.
«Когда мы получили данные со СМИ, мы запросили свои средства разведки, это не один орган разведки, а несколько. После того, как были предоставлены данные, мы опять оценили ситуацию и никакого наращивания усилий на госгранице с Украиной не было и нет. Ситуация вокруг нашей страны контролируемая. Никакого наращивания усилий РФ сейчас нет», – сказал Шаптала в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера» на YouTube.
Он напомнил, что в России приходили учения «Запад-2021», и сейчас войска возвращаются в места дислокации. По его словам, войска уходят вглубь страны.
Ранее представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины.
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.