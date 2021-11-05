МИД Австрии заявил о важности газопровода «Северный поток – 2»

Сербия нашла источники поставок топлива на время ремонта газопровода в Болгарии

Сербия договорилась с партнерами о поставках газа на ближайшие дни, пока идет ремонт газопровода в Болгарии, сообщил гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович.

Баятович сообщил в эфире ТВ Pink, что «мы с партнерами достигли договора, что сегодня и завтра, надеюсь, не потребуется и послезавтра, надеюсь, что не потребуется, Сербия будет снабжаться газом, наши запасы в данный момент составляют 400 млн кубических метров», передает РИА «Новости».

«Согласно последней информации из Болгарии, ожидается, что последствия аварии будут устранены и поставки газа возобновятся до полуночи. Но не проблема, если это будет и в 6.00 (8.00 мск) утром в среду, так как есть договор с партнерами (...) Сегодня будет 5 млн кубометров и продолжим это сколько потребуется», – добавил он.

Баятович ранее сообщал, что компания вынуждена была воспользоваться и газом из запасов в подземном газохранилище «Банатски-Двор», дополнительно к тому, что пришлось импортировать, чтобы обеспечить постоянное снабжение страны.

До этого стало известно, что Сербия из-за аварии на газопроводе в Болгарии вынуждена была экстренно получить 5 млн кубометров газа из Венгрии, а также использовать запасы своего подземного газохранилища, устранение последствий аварии ожидалось «согласно оптимистическому прогнозу» в 6.00 (8.00 мск) во вторник.

Однако поставки из Болгарии утром не возобновились. Авария произошла в 5.00 мск в понедельник на линейной части газопровода в этой стране в районе компрессорной станции близ Варны, ремонтные работы продолжаются.

В данный момент Россия – фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 млрд кубометров газа по трубе через Украину и Венгрию.

Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода «Турецкий поток» состоялся 1 января.

В октябре президент Сербии Александр Вучич в Белграде обсудил с сербским членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком возможность ответвления от газопровода «Балканский поток» до Республики Сербской.

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