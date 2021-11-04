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США решили продолжить сотрудничество с курдами в Сирии
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Соединенные Штаты не меняют свою позицию относительно взаимодействия с «Силами демократической Сирии» на северо-востоке страны, основу которых составляют курдские «Силы народной самообороны», заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
«Наша позиция относительно сотрудничества с «Силами демократической Сирии» не изменилась, как и наша миссия в Сирии, которая сфокусирована исключительно на угрозе, исходящей от «Исламского государства*» (запрещенная в России террористическая группировка). Миссия продолжается, так что и сотрудничество продолжается», – приводит ТАСС ответ представителя Пентагона на заявления Турции о том, что Штатам следует прекратить им помощь, а также о возможной военной операции Анкары в регионе.
В воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с американским лидером Джо Байденом на полях саммита «двадцатки» в Риме выразил уверенность, что США перестанут помогать в Сирии запрещенным на турецкой территории курдским террористическим организациям, как делали до настоящего времени. Между тем общеарабской издание «Аш-Шарк аль-Аусат» сообщило, что турецкая армия при поддержке формирований сирийской вооруженной оппозиции готовится развернуть наступление на позиции курдских отрядов в четырех районах на севере Сирии.
Ранее Анкара обвинила Вашингтон в поддержке «террористов» из РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и YPG (силы самообороны сирийских курдов), призвав Соединенные Штаты отказаться от «ошибочной политики» в Сирии.
Напомним, 8 октября президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против Анкары из-за военной операции Турции в Сирии. В октябре 2019 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, подписал указ о санкциях против Анкары в связи с военной операцией Турции в Сирии. Через несколько дней он отменил действие санкций, но оставил за собой право восстановить соответствующие меры.
На Украине объяснили троекратное увеличение отбора газа из подземных хранилищ
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Отбор природного газа из подземных хранилищ Украины в октябре составил 700 млн кубометров, что в 3,5 раза больше показателей октября 2020 года, сообщили в пресс-службе оператора газохранилищ «Укртрансгаз».
«Такая разница объясняется двумя факторами. Первый – сезон отбора этого года начался на две недели раньше прошлогоднего. Второй – осенью компании-нерезиденты реэкспортировали часть своих запасов с целью дальнейшей реализации на газовом рынке ЕС в период пиковых цен на газ», – передает РИА Новости со ссылкой на сообщение.
Сейчас в подземных хранилищах Украины 18 млрд кубометров газа, что на 36% меньше, чем в 2020 году, но на 13% выше среднего уровня наполнения в 2011-2019 годах, добавили в пресс-службе.
По данным на 1 ноября иностранные трейдеры хранят в режиме «Таможенный склад» 2 млрд кубометров газа.
«Это в пять раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в short haul режиме накоплено 1,6 млрд кубометров», – сообщили в компании.
Ранее сообщалось, что Украина накопила в хранилищах 18,7 млрд кубометров газа, этого достаточно для отопительного сезона.
Появились данные о вероятной отсрочке запуска «Северного потока – 2»
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Процесс сертификации немецким регулятором «Северного потока – 2» может продлиться до 8 мая 2022 года; ввод в эксплуатацию газопровода зависит от энергетической ситуации в Европе, которая может ухудшиться, отмечает Bloomberg.
Агентство Bloomberg отмечает, что именно до 8 мая следующего года Германия и Еврокомиссия вправе рассматривать соответствующий вопрос согласно правовым нормам, передает ТАСС.
«Российскому «Северному потоку – 2» может потребоваться еще несколько месяцев... трубопровод может быть одобрен лишь 8 мая, если регулятивные органы будут использовать все отведенное на это время», – говорится в сообщении.
Отмечается, что процесс сертификации зависит в том числе от энергетической ситуации в Европе, а она может усугубиться.
Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», чтобы остановить рост цен на газ на европейском рынке.
Напомним, 18 октября сообщалось, что первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом и готова к работе. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск газопровода способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
«Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено еще 10 сентября.
Украинский генерал пообещал России «кровавую баню»
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В случае начала боевых действий Украина устроит России «кровавую баню», заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в статье для издания «Главред».
«Безусловно, они (ВС России – прим. ВЗГЛЯД) к этому готовятся, но если [президент России Владимир] Путин начнет войну, то его на Украине ждет «кровавая баня» и захватом территорий дело не закончится», – приводит мнение Романенко РИА «Новости».
Украинский военачальник выступил с утверждением, что Россия якобы «стягивает войска» к границе уже на протяжении нескольких последних недель. «В целом новое сосредоточение на границе опасно, и Украине, при необходимости, нужно быть готовой к объявлению военного положения», – заключил автор статьи.
Напомним, в понедельник глава «Нафтогаза» увязал отсутствие газового транзита с риском «войны» Украины с Россией. При этом в офисе Зеленского пообещали России поражение в случай войны с Украиной. Днем ранее на Западе заявили, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию».
В минувшую субботу глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». За день этого на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе. В прошлый четверг Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Украина обвинила Россию в инциденте с отсутствием Зеленского на сессии в Глазго
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба обвинил Россию в дискредитации Киева на конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго. По его словам, Украина предупредила организаторов, что президент Владимир Зеленский не успевает приехать на сессию конференции.
Кулеба пояснил в Facebook, что плавающий график украинского лидера связан с большим количеством встреч на конференции в Глазго. Во время сессии, которую Зеленский пропустил, президент Украины проводил встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, уточнил министр. По его словам, переговоры были очень предметными и долгосрочными, поэтому плавающий график не позволил вовремя попасть в зал.
Министр считает, что якобы именно российские СМИ начали распространять информацию «о том, что вроде бы скандал, президента Украины не было на заседании, когда Джон Керри его вел и объявил выступление Украины».
«Украина предупредила организаторов о том, что мы не успеваем, и произошел сбой не со стороны Украины, а со стороны именно организаторов этого мероприятия. Давайте не вестись на все эти российские упреки и на все их провокации, и на ту желчь, которую они разбрызгивают активно в информационном пространстве, пытаясь дискредитировать Украину. Ничего такого не было. Нормальный организационный момент. Конференция подобного уровня и масштаба – это очень динамичное мероприятие, и там происходят самые разнообразные вещи, график плавает. Ничего страшного абсолютно не произошло», – сказал Кулеба.
Во вторник Зеленского не оказалось на сессии климатической конференции СOP26, когда его позвал выступить модератор мероприятия, экс-госсекретарь США, а ныне спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри.
Накануне Зеленский обсудил с американским коллегой Джо Байденом ситуацию в Донбассе на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском городе Глазго.
Ядерный центр Росатома придумал снаряд для ловли дронов режущей сетью
Ученые федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики из Снежинска (Челябинская область) создают боеприпас против беспилотников и авиабомб.
Как ожидается, снаряд сможет эффективнее бороться с малоразмерными беспилотниками или управляемыми авиабомбами за счет повышения площади поражения. Вдоль оси его корпуса расположены метательные блоки, в каждом из которых находится взрывчатка и поражающие элементы – грузы, соединенные гибкими режущими элементами, следует из документа, размещенного на сайте Роспатента.
На подлете к цели взрывчатка срабатывает, и грузы попарно выстреливаются и растягиваются в режущую сеть. В настоящее время ученые готовятся к изготовлению и испытаниям снаряда.
Целесообразность этого изобретения объясняется тем, что традиционные средства поражения оказывают не столь значительное поражающее действие на цель из-за малой эффективной площади проекции воздушной цели и особенностей конструкции ее аэродинамических поверхностей, как правило, выполненных из легко пробиваемого пластика.
Ранее сообщалось, что в России разрабатывают технологию защиты морских границ от судов-нарушителей с помощью барражирующих боеприпасов, ее отдельные элементы уже прошли испытания.
Сатановский отреагировал на слова Байдена о «горящей у Путина тайге»
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«Дипломатический диалог с США абсолютно не имеет смысла. Поэтому я бы предложил Байдену вернуть России Аляску и Калифорнию, которая была продуктовой базой для наших колонистов», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский. Ранее Джо Байден рассказал о «горящей тундре» в России.
«Наблюдая то престарелое недоразумение, которое сегодня занимает пост президента США, первое, что я ему напомнил бы в ответ – «Аляску верни! И про Калифорнию не забудь». Ее в свое время освоил русский начальник Аляски Баранов как продуктовую базу для колонистов. Вот и все», – сказал президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
«Поэтому что касается пожаров в Калифорнии и на Аляске – Байден мог бы их тушить с нашими представителями МЧС. Проблема ведь в том, что с американцами бесполезно разговаривать любым другим образом. Дипломатический диалог с США абсолютно не имеет смысла. Все остальное – разговоры в пользу бедных», – подчеркнул собеседник.
Ранее президент США Джо Байден критически высказался в адрес Москвы на саммите по вопросам изменения климата (COP26) из-за того, что Россия «не явилась» на встречу G20 в Риме. По его словам, Китай претендует на роль мирового лидера, однако не участвует в таких форумах, как G20.
«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом», – заявил глава Белого дома.
При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на саммит из-за пандемии коронавируса.
В ответ Кремль напомнил Байдену о том, что не только тундра, «но и Калифорния горит». «Убежден, что, когда состоится очередное общение двух президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, президент Владимир Путин выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.
Он также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.
Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.
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В Болгарии испугались призыва Байдена помешать России
Читатели болгарского интернет-портала «Дневник» раскритиковали призыв президента США Джо Байдена на саммите G20 противостоять попыткам России «манипулировать газом во вредных политических целях».
По мнению читателей, американский лидер может только критикует, не предлагая ничего взамен, передает РИА «Новости».
«Раз манипулирует, спасите вы Европу. Почему американский сжиженный газ отправляют в основном в Китай? Почему азиатский рынок должен быть только для американского газа, была же «свободная торговля»? И как именно Россия манипулирует газом? Пусть Байден объяснит. Газпром следует договорам, что в этом политического?» – задался вопросом пользователь с ником otrqdnik.
«Окей, с завтрашнего дня начнем перерезать трубы, чтобы выполнить наказ товарища Байдена», – сыронизировал Шоршо.
«А санкции против «Северного потока – 2» разве не манипулятивное, не политическое воздействие на торговлю суверенных стран? Кстати, куда делись океаны американского сжиженного газа, который должен был затопить ЕС по цене ниже российской? Почему терминалы пустуют? Кто потопил американские танкеры, направлявшиеся в Европу?» – возмутился Манчо.
«Призывами Байдена счета не оплатить», – отметил mbs.
«То есть, возможно, следующие несколько зим мы (а что еще хуже – наши дети) будем мерзнуть, но будем мерзнуть демократично, по-евроатлантически! Какой же дурак этот Джо...», – подытожили читатели.
Ранее на саммите G20 Джо Байден призвал помешать России «манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях». Также он заявил, что разочарован позицией России и Китая, которые «де-факто не явились» на саммит. Как заявил Байден, «разочарование касается того факта, что Россия, и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». По его мнению, удалось добиться «значительного прогресса, но надо сделать больше». Байден заявил, что для этого необходимо сосредоточиться «на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия».
Стало известно о серьезных нарушениях при испытании вакцины Pfizer
Испытания вакцины Pfizer от коронавируса, проводившиеся исследовательской организацией Ventavia в штате Техас осенью 2020 года, проходили с серьезными нарушениями, сообщают СМИ.
Научный журнал BMJ со ссылкой на бывшего регионального директора компании Брук Джексон сообщает, что «компания фальсифицировала данные, расслепляла пациентов (сообщала участникам исследования, получили они реальную вакцину или плацебо – прим. ВЗГЛЯД), использовала недостаточно обученных вакцинаторов и медленно отслеживала нежелательные явления, о которых сообщалось во время основного исследования третьей фазы (вакцины) Pfizer», передает РИА «Новости».
Указывается, что Джексон якобы неоднократно сообщала руководству о «плохой организации работы в лаборатории, опасениях по поводу безопасности пациентов и проблемах с целостностью данных».
В итоге безразличие компании вынудило ее сделать фотографии и записи нарушений, которые она затем передала изданию. Один из снимков, например, демонстрирует иглы, выброшенные в пластиковый пакет для биологических отходов, а не в контейнер с острыми предметами. На другом видны упаковки вакцины с написанными на них идентификационными номерами участников испытаний, оставленные на виду – это могло раскрыть данные о том, кто из участников получил плацебо или вакцину.
В расследовании также отмечается, что на записи беседы Джексон с начальством также «можно услышать, как руководитель объясняет, что компания не смогла подсчитать типы и количество ошибок, которые они обнаружили при изучении документов исследования для контроля качества».
Джексон направила жалобу в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), в тот же день Ventavia заявила, что сотрудница не подходит компании и уволила ее.
По информации издания, среди перечисленных Джексон проблем - отсутствие своевременного наблюдения за пациентами, у которых возникли побочные эффекты, хранение вакцин при неправильной температуре, неверная маркировка лабораторных образцов.
С Джексон связался инспектор FDA, чтобы обсудить ее заявление, после чего она не получала дальнейшей информации о судьбе своей жалобы. Кроме того, компания Pfizer о проблемах с Ventavia на заседании регулятора для авторизации вакцины не упоминала.
По данным расследования, в августе 2021 года, после полного одобрения вакцины Pfizer, FDA опубликовало отчет о проверках мест проведения испытаний, среди них не оказалось участков Ventavia.
Другие сотрудники Ventavia рассказали изданию, что после увольнения Джексон в сентябре проблемы у компании сохранились. Например, один из сотрудников назвал собранные компанией данные для исследований Pfizer «безумным беспорядком».
По словам сотрудников, Pfizer была уведомлена о проблемах в Ventavia с испытаниями вакцины и провела проверку.
При этом после того, как Джексон сообщила о проблемах с Ventavia в сентябре 2020 года, Pfizer наняла Ventavia в качестве субподрядчика для проведения четырех других клинических испытаний вакцины.
Напомним, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer вакцина в третьей фазе клинических испытаний показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения коронавирусом.
Применение препарата одобрено в десятках стран, некоторые государства уже разрешили его использование для вакцинации детей и подростков.
В августе США окончательно одобрил к применению вакцину Pfizer. При этом в Британии зарегистрировали возникновение паралича Белла после вакцинации Pfizer.
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Девелопер объяснил провал грунта у «Москвы-Сити»
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Провал грунта возле строительной площадки жилого комплекса Capital Towers на Краснопресненской набережной связан с изливом грунтовых вод, заявили в девелоперской компании Capital Group.
В компании пояснили, что вечером 2 ноября «возле строительной площадки Capital Towers, со стороны Проектируемого проезда произошла аварийная ситуация, связанная с изливом грунтовых вод – это природное явление», передает РИА «Новости».
По словам представителя пресс-службы, были оперативно проведены противоаварийные мероприятия.
«Произошедшее не задело и не оказало влияния на пятно застройки жилых башен. В настоящий момент уже ведутся восстановительные работы: дорожное покрытие и ограждение в этом месте будут восстановлены в ближайшее время», – добавили в компании.
Capital Group – это один из крупнейших застройщиков Москвы. Девелопер был создан в 1993 году бизнесменами Павлом Те, Эдуардом Берманом и Владиславом Дорониным, однако двое последних с 2014 года не участвуют в текущих проектах компании.
Ранее экстренные службы сообщили, что на Краснопресненской набережной, напротив дома номер 14, произошел провал грунта площадью 30 на 40 метров.
Напомним, в феврале 2020 года сообщалось, что с одной из башен «Око» в комплексе «Москва-Сити» упала часть конструкций. Позже управляющая компания «Око Сервис» опровергла эту информацию, уточнив, что упала лишь небольшая часть декоративного элемента во время работ по его замене.
На Украине пообещали Зеленскому «очень плохой» конец
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Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича, заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».
Экс-парламентарий выразил мнение, что нынешняя ситуация на Украине напоминает преддверие событий на Майдане в 2013 году. По этой причине он обратился к Зеленскому с предупреждением, передает РИА «Новости».
«Владимир Александрович, мы от Вас устали. Мы хотим жить в нормальной стране. [Устали] от ваших тупых решений, от ваших вредоносных решений для страны. Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо», – отметил политик.
По его мнению, нынешний украинский лидер также, как и предшественник, допускает серьезные кадровые ошибки. «А вы думаете Зеленский не будет таким же трусом? У него просто пока не хватает мозгов понять, чем это для него закончиться. И закончится хуже, чем закончилось для Януковича», – предположил Мураев. Он также предупредил, что ситуация на Украине обостряется, и новый кризис может привести к разделу страны между соседями.
Напомним, в сентябре экс-депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что высокие цены на газ и жесткие законы могут привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский «позавидует» бывшему главе государства Виктору Януковичу. В том же месяце депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что принятие закона «Об олигархах» может привести к бегству Зеленского в Россию.
Между тем сам Янукович подчеркнул, что главной ошибкой Украины за 30 лет «независимости» стал отказ от добрососедских отношений с Россией.
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Пушков увидел несостыковки в заявлении США об аварии американской подлодки
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США могут пытаться скрыть правду об аварии американской атомной подводной лодки в Южно-Китайском море, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Так парламентарий прокомментировал заявление ВМС США о том, что неизвестный объект, с которым столкнулась подлодка Connecticut в Южно-Китайском море, оказался подводной горой. Пушков выразил удивление по поводу того, что, обладая новейшим гидроакустическим оборудованием, американцы не сумели найти подводную гору, хотя определять подобные объекты военные умели уже в 1970-е годы.
«Либо речь о вопиющей некомпетентности команды подлодки, либо официальное заявление призвано скрыть, что же в действительности произошло недавно под водой недалеко от берегов Китая», – написал Пушков в Telegram.
Ранее американские ВМС сообщили, что атомная ударная подводная лодка США получила повреждения при столкновении с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Позже ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении пострадали 11 американских военных моряков. Институт ВМС США (USNI) сообщил, что неизвестным объектом, с которым столкнулась подлодка, оказалась не нанесенная на карту подводная гора.
Специалисты китайского аналитического центра SCSPI, специализирующегося на исследованиях ситуации в Южно-Китайском море, сообщили, что определен предполагаемый район столкновения атомной подлодки ВМС США Connecticut с неустановленным объектом.
Путин назвал сроки поступления ракет «Циркон» в ВМФ России
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Президент России Владимир Путин заявил, что со следующего года ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ России.
«Проводимые испытания убедительно подтвердили уникальные характеристики лазерных установок «Пересвет» и комплексов «Авангард» и «Кинжал». Добавлю, что завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием, поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей», – сказал он на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что «со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России».
Путин рассказал, что разработка единой системы исходных данных для реализации стратегии вооружения идет в Минобороны. Он добавил, что искусственный интеллект должен обеспечить качественный прорыв в высокотехнологичных вооружениях.
В начале октября АПЛ проекта 885/885М «Северодвинск» успешно выполнила пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» из подводного положения. Испытания «Циркона» с подлодки завершились подтверждением гиперзвуковых характеристик ракеты.
Напомним, 19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику.
В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
Алексей Пушков ответил на критику Байдена в адрес Путина
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«Байден не в том положении, когда он может читать нотации лидерам России и Китая. Борьба с глобальным потеплением требует тесного сотрудничества, а вместо этого США пытаются навязать всем свою руководящую роль», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он отреагировал на критику президента США Джо Байдена в адрес Москвы из-за отсутствия Владимира Путина на саммите по климату в Глазго.
«Для Байдена экологические саммиты и саммиты G20 – это повод показать так называемое американское лидерство. Байден заинтересован не столько в сущностной повестке, сколько в демонстрации силы и авторитета Америки. Он хочет быть лидером мирового сообщества. Байдена раздражает то, что он не может в полной мере играть роль первой скрипки, когда отсутствуют руководители двух ведущих держав мира», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Сенатор напомнил, что проведенный Байденом в так называемый День Земли, 22 апреля, саммит по вопросам изменения климата, в котором Владимир Путин и многие другие лидеры также участвовали виртуально, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал площадкой для демонстрации лидирующей роли Соединенных Штатов в борьбе против глобального потепления. «Эту администрацию интересует не столько борьба с изменениями климата, сколько позиционирование США в качестве доминирующей державы», – подчеркнул собеседник.
Что касается содержательной части критики из уст американского лидера в адрес Москвы и Пекина, то «Байдену надо заняться вкладом самих Соединенных Штатов». «США находятся в первой четверке загрязнителей атмосферы, и не Байдену читать нам нотации о том, что мы делаем правильно или неправильно. Если США лидируют по этим показателям, то было бы правильно показать пример всему миру и самим сократить вредные выбросы до необходимых величин. Но не совсем понятно, что делается для этого, кроме пафосных заявлений о переходе на зеленую энергетику», – добавил политик.
При этом США продолжают расширять рынки сбыта своего сжиженного природного газа (СПГ) – того самого топлива, которое они же называют грязным. «Политика Соединенных Штатов полна противоречий, как и сама их «зеленая повестка». Например, изготовление солнечных батарей – весьма энергоемкий и достаточно вредный с экологической точки зрения процесс. Поэтому к самим этим зеленым технологиями есть много вопросов», – напомнил Пушков.
По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, борьба с глобальным потеплением требует тесного сотрудничества, а вместо этого США пытаются навязать всем свою руководящую роль. «Либо США признают принцип партнерства и вместе с другими странами работают над этими проблемами, либо другие ведущие державы будут отвергать американское лидерство, потому что нет причин принимать его», – считает Пушков.
На проходящем в Глазго саммите по вопросам изменения климата (COP26) президент США Джо Байден критически высказался в адрес Пекина, а также Москвы, из-за того, что лидеры обеих стран не приехали на мероприятия по климату. «Думаю, для Китая было большой ошибкой не появиться на конференции. Они потеряли возможность повлиять на людей по всему миру и на людей здесь, на саммите. Это просто гигантская проблема, и они ушли. Как вы это делаете, а потом утверждаете, что у вас есть какие-то претензии на лидерство», – посетовал Байден на лидера КНР.
В адрес президента Владимира Путина американский коллега тоже высказался с упреком. По его мнению, следовало бы вести себя иначе. «Его тундра горит. Буквально, тундра горит. У него серьезные проблемы с климатом. И он ни слова не говорит о намерении что-либо изменить», – заявил Байден.
При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с уважением отнесся к решению лидеров России и Китая не приезжать на саммит из-за пандемии коронавируса.
Алексей Пушков считает, что Джонсон на правах главы государства, которое принимало COP26, «повел себя взвешенно и вежливо». «Если бы Джонсон начал критиковать других лидеров за то, что они не приехали, это понизило бы шансы Великобритании на проведение крупных мероприятий. Я не стал бы переоценивать это заявление, которое показывает, что не все и не всегда готовы поддерживать атаки Байдена на Россию и Китай», – пояснил сенатор.
Кроме того, позиция Джонсона может быть связана с его недавним разговором по телефону с Владимиром Путиным по целому ряду международных проблем. «После этой беседы, возможно, Джонсон решил не ухудшать климат в отношениях между Лондоном и Москвой – он и так достаточно сложный – и показать, что он приветствует контакты с президентом России. Так что здесь соображения скорее политического характера. Я не думаю, что это означает какое-то фундаментальное изменение курса по отношению к России», – подытожил Алексей Пушков.
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США посчитали еще одну российскую компанию угрозой нацбезопасности
Минторг США внес в список ограничений по национальной безопасности несколько иностранных компаний, среди них оказалась российская Positive Technologies, сообщает ведомство в среду.
Согласно опубликованному документу, в список компаний, работа которых может стать причиной создания риска или противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США, вошли израильские компании NSO Group и Candiru, сингапурская Computer Security Initiative Consultancy и российская Positive Technologies, передает РИА Новости.
Российская Positive Technologies, по мнению американского минторга, попала в список по причине того, что ее работа «противоречит национальным интересам США». Она, как и сингапурская компания, как посчитали в Вашингтоне, пользуется кибердеятельностью, чтобы получить доступ к информационным системам, угрожая конфиденциальности информации и безопасности граждан, а также компаний по всему миру.
Новый директор МХАТа объяснил разницу между Цискаридзе и Бузовой
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Новый директор МХАТа Владимир Кехман объяснил увольнение Бузовой из театра, сравнив ее с артистом балета Николаем Цискаридзе по гонорарам.
По словам Кехмана, пока он точно знает, что люди платят большие деньги, чтобы увидеть Цискаридзе, на Бузову же было продано мизерное количество билетов, передает Рен ТВ.
«То есть Цискаридзе: гонорар – 500 тыс., сбор – 6 млн. Это я понимаю. Все остальное пока на сегодняшний день – миф. Бесплатно все ходят, но чтобы заплатить деньги и прийти – это другая составляющая. Поэтому я всегда говорил и буду говорить, театр – особое место, здесь жизнь live. Наверное, все у нас переходит в виртуальное, за исключением театра, театр останется всегда в «лайфе», и, конечно, мы этому очень рады», – заявил он.
Глава администрации МХАТа добавил, что на спектакль «Чудесный грузин», в котором участвует Бузова было продано всего 225 билетов, поэтому он не видит смысла оставлять его в репертуаре учреждения. Кехман подчеркнул, что «конверсия Instagram равна нулю».
Ранее гендиректор МХАТа Владимир Кехман принял решение перенести спектакль «Чудесный грузин», показ которого был запланирован на 2 ноября, на неопределенный срок из-за плохих продаж билетов в период карантина.
В июне громкой премьерой МХАТа стало представление с участием Ольги Бузовой, которая сыграла в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Худрук МХАТа Эдуард Бояков признался, что театр «хайпанул» на том, что решил пригласить артистку в спектакль о Сталине. По его словам, это стало «удавшимся экспериментом», а «стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы».
20 июля пресс-атташе МХАТа Виктория Мусина-Пушкина сообщила, что Московский художественный академический театр им. Горького доволен реакцией зрителей на спектакль «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой, театр не планирует менять или снимать постановку под давлением критиков. Как следует из данных сайта госзакупок, МХАТ им. Горького заключил контракт с певицей Ольгой Бузовой на два показа спектакля «Чудесный грузин», где она исполнила роль певицы Бэллы Шанталь, 17 и 18 сентября. За исполнение роли певице предназначен гонорар в размере 234 тыс. рублей.