В Турции задержали шестерых человек с российскими паспортами по подозрению в шпионаже Турция призвала США отказаться от «ошибочной политики» в Сирии 9 октября 2021, 13:42 Текст: Вера Басилая

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, комментируя продление санкций США против Турции, назвал их ошибочными и предложил Вашингтону отказаться от собственной «ошибочной политики» в Сирии. «Вместо того, чтобы обвинять Турцию, пусть США откажутся от собственной ошибочной политики. Кроме этого, пусть американское руководство будет честным по отношению к своему народу и конгрессу. Руководство США, направляя в конгресс такие запросы, не говорит правды», – приводит РИА «Новости» слова Чавушоглу. По его словам, в США знают, что между РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана) и YPG (силами самообороны сирийских курдов) разницы нет, но оказывает поддержку террористам. «По американским законам, это преступление. Мы прекрасно знаем, что цель их пребывания здесь (в Сирии) – не борьба с ИГ* (запрещена в России). Единственная армия, которая воюет с ИГ*, – это наша армия», – заявил турецкий министр. Ранее Байден продлил режим санкций США против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии. В октябре 2019 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, подписал указ о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии. Через несколько дней он отменил действие санкций, но оставил за собой право восстановить соответствующие меры.

Китай выразил озабоченность инцидентом с атомной подлодкой США 8 октября 2021, 11:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Китай глубоко озабочен инцидентом с атомной подлодкой США в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Ранее американские ВМС сообщили, что атомная ударная подводная лодка США получила повреждения при столкновении с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Позже ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении пострадали 11 американских военных моряков. BREAKING: Attack Submarine USS Connecticut Suffers Underwater Collision in Pacific -- USNI News https://t.co/10LsHLvMKw pic.twitter.com/BiYpySFBCf — USNI News (@USNINews) October 7, 2021 «Китай серьезно обеспокоен этим инцидентом», – передает РИА Новости слова дипломата. Как сообщает CNN со ссылкой на заявление ВМС, подлодка Connecticut, получившая повреждения в результате столкновения, прибыла в пятницу на базу на острове Гуам. По сообщению телеканала, подлодка добралась до базы ВМС США своим ходом. Газета Washington Post сообщила со ссылкой на должностное лицо из ВМС США, что инцидент произошел в Южно-Китайском море. «Как представляется, Китай не был причиной столкновения», – сказало газете должностное лицо. Ранее Китай обвинил эсминец ВМС США во вторжении в акваторию островов Сиша. Россия начала модернизацию космической системы наведения 8 октября 2021, 08:45

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

В России начинается проектирование высокоэллиптических и малых навигационных спутников системы ГЛОНАСС, сообщил гендиректор компании «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева» Николай Тестоедов. «Создание (высокоэллиптического) сегмента включено в подпрограмму ГЛОНАСС программы «Космическая деятельность России до 2030 года». Готовится контракт, прописываются тактико-технические требования на систему и космические аппараты. Рассчитываем, что финансирование работ начнется в этом году», – передает РИА Новости слова Тестоедова. Кроме того, в рамках этих же работ с 2021 года начинается разработка платформы для малого навигационного аппарата. Напомним, в мае был анонсирован запуск российского спутника для наведения высокоточного оружия. Названо число российских боевых кораблей в Мировом океане 8 октября 2021, 15:56 Текст: Алексей Дегтярев

В Мировом океане находятся порядка 100 российских военных кораблей, заявил главнокомандующий Военно-морского флота адмирал Николай Евменов, главком также поздравил подчиненных с Днем командира корабля. Евменов направил поздравления в адрес командования Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также в адрес командиров около 100 кораблей и судов, цитирует сообщение Минобороны РИА «Новости». В телеграмме Евменов подчеркнул, что обязанности командира широки и многообразны, а требования, предъявляемые к нему, воплощаются в авторитете командира. «Личный профессионализм, непреклонная твердость, спокойствие, выдержка и уважение к подчиненным, забота о них являются непременными условиями укрепления авторитета командира. Главное для командира – это любить свое командирское дело, отдать себя всего своему кораблю», – подчеркнул главком. День командира надводного, подводного корабля и воздушного судна отмечают 8 октября. В мае 2021 года сообщалось, что в Мировом океане выполняют задачи более 60 кораблей и судов обеспечения. Военная прокуратура начала проверку после видео с избиением в Хабаровском крае 9 октября 2021, 11:00 Текст: Вера Басилая

Военная прокуратура начала проверку в воинской части Хабаровского края после опубликованного видео в Telegram-каналах с избиением человека, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры. На кадрах видно, что несколько человек, предположительно, в военной форме избивают молодого человека. «По поручению главного военного прокурора Валерия Петрова военная прокуратура Восточного военного округа проводит проверку в связи с фактом избиения военнослужащего в одной из воинских частей Хабаровского края», – говорится в сообщении ведомства. Предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, а также условия, ему способствовавшие, после чего будет дана оценка соблюдению норм законодательства о воинской обязанности и военной службе. В прокуратуре отметили, что будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ранее в Свердловской области 19-летнего солдата срочной службы воинского ракетного соединения обнаружили мертвым. По предварительным данным, служащий мог покончить жизнь самоубийством. За два дня это была уже вторая смерть военнослужащего в одной и той же части на Урале. Майор юстиции запаса, член контрольно-ревизионной комиссии Комитета солдатских матерей России Александр Латынин заявил газете ВЗГЛЯД, что родителям погибших военнослужащих, которых нашли мертвыми на Урале, следует нанять грамотного юриста и добиться возбуждения уголовного дела в связи с доведением солдат до суицидальных поступков, повлекших смерть. Байден продлил режим санкций США против Турции 8 октября 2021, 05:52

Фото: Ralph Peters/imago stock&people/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Режим санкций, введенный США против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии, продлевается на год, сообщает Белый дом. Президент США Джо Байден принял решение «продлить на один год чрезвычайное положение, объявленное указом 13894» в 2019 году, когда страну возглавлял Дональд Трамп. Байден считает, что действия Турции «подрывают кампанию по борьбе» против террористической организации «Исламское государство*», «ставят под угрозу гражданских», а также «угрожают подорвать мир, безопасность и стабильность в регионе». При этом турецкая операция, по мнению американского президента, «представляет собой <…> чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», передает ТАСС. В октябре 2019 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, подписал указ о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии. Через несколько дней он отменил действие санкций, но оставил за собой право восстановить соответствующие меры. Израиль нанес удары по территории Сирии 8 октября 2021, 22:40 Текст: Антон Антонов

Израильские ВВС нанесли удары в районе сирийского Хомса, сообщили СМИ. Как сообщает SANA, сирийские «зенитчики ведут огонь по воздушным целям и сумели поразить несколько ракет противника». Сообщается, что израильские ВВС атаковали из воздушного пространства Ливана, передает ТАСС. Позднее сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил, что «Израиль совершил воздушную агрессию, нанеся удары со стороны эт-Танфа» – зоны сил США около сирийско-иорданской границы. Израиль атаковал «в направлении аэродрома Тифор». ПВО Сирии сбила «большинство ракет агрессора». «В результате атаки пострадали шесть солдат, был нанесен материальный ущерб», – приводит РИА «Новости» текст сообщения. Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Россия предупредила о превращении космоса в арену конфликтов 7 октября 2021, 01:58 Текст: Антон Никитин

Превращение космоса в арену конфликтов становится реальной угрозой, но допустить этого нельзя, говорится в заявлении директора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова. «Риски превращения космоса в арену конфликтов приобретают вполне реальные очертания. Ряд государств – членов ООН реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивание потенциала силового воздействия (как кинетического, так и некинетического) на космические объекты и использование космического пространства для ведения боевых действий в целях достижения собственного военного превосходства», – приводит ТАСС текст заявления Ермакова, которое было зачитано на заседании Первого комитета ГА ООН по контролю над вооружениями. Ермаков добавил, что Россия намерена вынести на рассмотрение Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН ряд резолюций, призванных не допустить превращение космоса в арену боевых действий, в том числе по неразмещению первыми оружия в космосе, по укреплению прозрачности и доверия в космической деятельности, а также по мерам предотвращения гонки вооружения в космосе. В августе в Исследовательской службе Конгресса США выступили с утверждением, что противники Соединенных Штатов, такие как Китай и Россия, якобы разрабатывают космическое оружие «некинетического действия», включая лазерное и микроволновое. В начале мая командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд выступил с утверждением, что Россия и Китай разработали оружие, которое может вывести из строя американские спутники в космосе. В том же месяце ученые и эксперты из США заявили о продолжающейся милитаризации космоса и предупредили, что она может перерасти в полномасштабный конфликт между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В МИД подчеркивали, что подобные заявления являются «инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве». В Кремле неоднократно заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Более того, Россия обвиняла США и другие страны Запада в циничной милитаризации космоса под прикрытием международных соглашений. Так, в июне 2020 года Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора о неразмещении оружия в космосе в США объявили «плохим». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как совершенствование российской системы противоракетной обороны срывает американские планы в космосе. В Киеве заявили об интересе Анкары к производству БПЛА Bayraktar на Украине 7 октября 2021, 15:16 Текст: Алексей Дегтярев

Турецкая сторона заинтересована в производстве беспилотников Bayraktar на Украине, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. «Другие вопросы, которые мы сегодня обсуждали, безусловно, это дальнейшие шаги развития военно-технического сотрудничества, в частности, производство беспилотников Bayraktar на Украине. Турция интересуется возможностями украинского «Антонова», – цитирует Кулебу РИА «Новости». В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России. Стало известно о подготовке боевиками провокации с химоружием в Сирии 7 октября 2021, 22:17 Текст: Антон Антонов

Террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам» (еще одно название запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра») готовит инсценировку «химической атаки», сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Как сообщил Кулить, ЦПВС уже на протяжении месяца получает из разных источников информацию о подготовке провокации в южной части идлибской зоны деэскалации. Боевики собираются устроить «инсценировку «химической атаки» на линии соприкосновения в районах населенных пунктов Кансафра и Кдура». Террористы намерены привлечь к осуществлению своих планов «псевдогуманитарную организацию «Белые каски» и местные медиаресурсы». Планируется устроить «постановочные съемки для обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения», сообщил Кулить. Он также рассказал, что террористы совершили 11 обстрелов в идлибской зоне деэскалации. Кулить сообщил, что «в провинции Идлиб в результате обстрела из РСЗО, произведенного террористами из района населенного пункта Кафер-Авайд по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелланджа, ранен сирийский военнослужащий», передает РИА «Новости». Напомним, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации по теме химоружия в Сирии указал на неверное трактование западными партнерами законов физики, химии и математики, когда они обвиняют Дамаск в применении химического оружия. Россия объяснила отсутствие атташе НАТО на учениях «Запад-2021» 8 октября 2021, 13:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия не пригласила военных атташе стран НАТО на основной розыгрыш практических действий стратегического российско-белорусского учения «Запад-2021» на полигоне Мулино из принципа взаимности, сообщил замминистра обороны Александр Фомин. «Военные атташе стран НАТО на этот этап учения, исходя из принципа взаимности, не приглашались, так как российские военные атташе не были приглашены на аналогичное учения альянса «Защитник Европы-2021», – передает РИА Новости слова Фомина на брифинге для иностранных военных атташе. Он напомнил, что в «Западе-2021» участвовали порядка 200 тыс. человек, 80 самолетов и вертолетов, 760 единиц боевой техники и 15 боевых кораблей. Государстве ОДКБ и ШОС прислали около 2 тыс. человек. Присутствовали наблюдатели от вооруженных сил Вьетнама, Китая, Мьянмы, Пакистана и Узбекистана. Розыгрыши боевых действий прошли на пяти полигонах в Белоруссии и девяти полигонах в России, а также в Балтийском море. По словам Фомина, Россия за 42 дня до начала учений уведомила Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе о численности личного состава ВС России при проведении учений. Ранее министр обороны Сергей Шойгу, подводя итоги маневров, заявил, что российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» показали способность группировок войск двух государств эффективно обеспечивать региональную безопасность. В Турции задержали шестерых человек с российскими паспортами по подозрению в шпионаже 9 октября 2021, 12:31 Текст: Вера Басилая

В Анталье и Стамбуле задержаны шестеро мужчин, у которых изъяли оружие, пистолеты и лазерные указатели, а также якобы российские паспорта, их подозревают в подготовке вооруженных действий для получения конфиденциальной информации, сообщают турецкие СМИ. Были проведены обыски, в ходе которых нашли три пистолета, несколько «магазинов» и патронов. Также изъяты документы якобы с гербовыми печатями России, передает РенТВ. На данный момент не ясно, являются ли документы оригинальными или поддельными. В материалах турецких СМИ говорится, что задержанные планировали нападения на иностранцев с целью получения секретных данных. Их обвиняют в «политическом и военном шпионаже», передает ТАСС. Сейчас все задержанные находятся под стражей. Проводится подробное расследование. Национальность задержанных не сообщается. Ранее суд в Турции приговорил известного проповедника к 1075 годам тюрьмы за несколько преступлений, в том числе за шпионаж. Члены его группировки обвинялись в создании преступной организации, осуществлявшей сексуальное насилие над детьми, похищениях, изнасилованиях, незаконном лишении людей свободы, шпионаже и многих других преступлениях. Шойгу прибыл на космодром Плесецк 8 октября 2021, 11:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой на космодром Плесецк. «Глава военного ведомства проверит ход модернизации монтажно-испытательного корпуса Государственного испытательного космодрома Плесецк Министерства обороны России, где собирается и испытывается тяжелый ракетоноситель «Ангара-А5», – передает РИА Новости сообщение Минобороны. Шойгу также примет участие в церемонии закладки камня в основание будущего госпиталя для медицинского обеспечения военнослужащих, членов семей и жителей города. Космодром Плесецк выполняет задачи в интересах ВС России. В настоящее время здесь эксплуатируются ракеты-носители лёгкого класса «Ангара-1.2», «Союз-2.1в», «Рокот», среднего класса «Союз-2.1а», «Союз-2.1б», тяжёлого класса «Ангара-А5». Средства измерений космодрома выполняют сбор и обработку траекторной и телеметрической информации при пусках ракет космического назначения и межконтинентальных баллистических ракет. В состав средств измерений входят пункты, расположенные в городах Мирный, Северодвинск, Нарьян-Мар, Норильск. В Плесецке ведется создание и отработка перспективных ракетно-космических комплексов «Союз-2» и «Ангара», построенных на современной отечественной элементной базе и призванных обеспечить поддержание орбитальной группировки в ближайшие десятилетия. Ввод в штатную эксплуатацию этих комплексов позволит обеспечить пуски всех космических аппаратов оборонного назначения с российской территории. Расположенный в Архангельской области Плесецк – самый северный космодром в мире. Самолет экстренно приземлился в Турции после сообщения о бомбе 7 октября 2021, 13:03 Текст: Алексей Дегтярев

Самолет кувейтского авиаперевозчика Jazeera Airways произвел экстренную посадку на западе Турции после сообщений о бомбе на борту, сообщил телеканал ТРТ. Воздушное судно экстренно приземлилось в аэропорту Трабзона, передает ТАСС со ссылкой на сообщение телеканала. Пассажиров самолета эвакуировали, саперы проводят обыск судна. На данный момент проводится досмотр багажа 51 пассажира из числа тех, кто был на борту самолета. Подлодки Северного флота провели «дуэль» в Баренцевом море 8 октября 2021, 14:59 Текст: Алексей Дегтярев

В Баренцевом море две атомные подлодки Северного флота провели учебную «дуэль», они применили торпеды, сообщили в пресс-службе флота. «Подводники Северного флота отработали торпедные стрельбы в дуэльном варианте. Экипажи двух атомных ракетных подводных крейсеров отработали задачи противолодочной подготовки с выполнением практических торпедных стрельб», – цитирует сообщение СФ ТАСС. Подводники отработали весь спектр действий по борьбе с другими подлодками, в том числе слежение, уход от преследования, атаку и контратаку, а также маневрирование под водой. «Стрельба была проведена на завершающих этапах учения. Каждый экипаж выполнил по два залпа практическими торпедами по учебному противнику», – пояснили в СФ. На 2022 год запланировали четыре пуска «Ангары» 8 октября 2021, 14:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Два пуска тяжелой ракеты «Ангара-А5» и два пуска легкой ракеты этого класса планируется осуществить в следующем году, доложил министру обороны главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин. «В следующем году спланированы два пуска легкой «Ангары» и два пуска тяжелой ракеты «Ангара-А5» с целью завершить испытания и приступить к серийному выпуску ракет «Ангара» для выполнения дальнейших задач военного космоса», – передает РИА Новости доклад Суровикина министру обороны Сергею Шойгу, который в пятницу проверяет модернизацию космодрома Плесецк в Архангельской области. Главком также сообщил, что сейчас ведется сборка ракеты «Ангара-А5» 3Л, которую показали министру обороны, и 20 декабря будет доложен конкретный срок пуска ракеты. «Ведется сборка данной ракеты космического назначения. Комплексные испытания планируем 18-24 октября, проверка готовности к пуску – с 16 по 21 декабря. 20 декабря готовы будем вам доложить о конкретном сроке пуска данной ракеты», – сказал Суровикин. Ранее в пятницу Шойгу прибыл с рабочей поездкой на космодром Плесецк.