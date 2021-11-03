Девушку-блогера арестовали на 14 суток за откровенное фото на фоне Кремля

Тверской суд Москвы арестовал на 14 суток девушку, которая опубликовала в соцсетях свое фото с оголенными ягодицами на фоне Никольской башни московского Кремля, сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Ксения Дамова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток», – сказала РИА «Новости» представитель суда.

Фотография появилась в Сети еще 30 октября. Запечатленная на снимке девушка с приспущенными штанами позиционирует себя как Instagram-модель под псевдонимом Рита Фокс (настоящее имя Ксения Дамова). Снимок она сопроводила комментарием: «Возможно, за это мне придется понести административную ответственность, но это того стоило».

Напомним, в конце сентября блогера из Таджикистана Руслана Бобиева задержали из-за фото на фоне храма Василия Блаженного, в Сети призывали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Позднее Бобиев извинился за свой поступок. Суд приговорил Бобиева и его подругу Анастасию Чистову к 10 месяцам колонии. Именно о таком сроке наказания для подсудимых просил прокурор.

Кроме того, 30 октября уголовное дело об оскорблении чувств верующих возбудили в отношении 30-летней петербурженки за кадры в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора. Суд в Петербурге не стал избирать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Староверы призвали не наказывать за обнаженные фото у храмов.