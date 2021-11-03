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В Кремле ответили на слова Байдена о «горящей тундре»
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Тундра горит, но горят и леса в Калифорнии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Джо Байдена о пожарах.
Песков указал, что «тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира», передает ТАСС.
«Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся», – добавил он.
Песков также подчеркнул, что «с подобной постановкой вопроса» со стороны США в Кремле не согласны.
«Убежден, что когда состоится очередное общение двух президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату», – заключил он.
Ранее Байден раскритиковал Владимира Путина на климатическом саммите в Глазго: «У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом».
Напомним, российский лидер выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.
Путин также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.
Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.
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Россия указала на принципиальную ошибку США в создании системы ПРО
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Соединенные Штаты не смогут создать на 100% непроницаемую систему противоракетной обороны (ПРО), решение Вашингтона о создании глобальной системы ПРО было принципиально неверным, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе онлайн-выступления на форуме «Диалог Форт-Росс».
«Мы исходим из того, что администрация [президента США Джо] Байдена сможет в будущем серьезно заняться озабоченностями, которые мы связываем с этим вопросом (с ракетной обороной). Мы считаем, что было принципиально неверным решением при второй администрации [Билла] Клинтона и затем при администрации [Джорджа] Буша – младшего приступить к созданию того, что сейчас выглядит как глобальная многослойная система ПРО», – приводит слова Рябкова ТАСС.
«Я не думаю, что США смогут создать с помощью этой дорогой системы [ПРО] в различных смыслах этого слова на 100% непроницаемый щит для себя, – сказал заместитель министра иностранных дел России на английском языке. – В лучшем случае они смогут защитить себя от ограниченных ракетных атак с каких-либо очень конкретных направлений».
По словам дипломата, по мере развития технологий развиваются и новые возможности в инструментарии США, видятся «все более и более опасные ситуации, в которых эти возможности начнут подрывать и обесценивать критические элементы российского стратегического сдерживания». «Мы не хотим, чтобы это произошло. Мы последовательно верим в связь стратегического нападения и стратегической обороны. Мы говорим, что надо дать ответ на новое стратегическое уравнение, в котором будут учтены все эти аспекты», – заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства.
«Мы не должны терять больше времени. Надо сфокусироваться на рамках с верными параметрами и масштабами, которые обеспечат, что ракетная система США служит верным целям и не подрывает принципиальные основы стратегической стабильности», – подчеркнул заместитель министра иностранных дел России на английском языке.
В прошлый вторник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал США на связь наступательных и оборонительных стратегических вооружений. В октябре президент Владимир Путин допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на Украине ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Напомним, 23 июня в польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США «Иджис Эшор». В тот же день глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в России разработаны средства нейтрализации угрозы глобальной системы противоракетной обороны США.
В МИД России отмечали, что попытки США представить развитие американской глобальной системы ПРО в качестве оборонительного проекта являются «дымовой завесой». Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что размещение ПРО США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе является глобальным проектом Соединенных Штатов по сдерживанию России и Китая с целью обеспечения абсолютного доминирования. Так, в августе 2019 года США использовали установку американской системы ПРО «Иджис Эшор» для запуска новейшей модификации ударных крылатых ракет «Томагавк».
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В Китае жестко ответили на претензии Байдена в адрес Москвы и Пекина
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Соединенные Штаты не имеют права обвинять Россию и Китай в бездействии по отношению к мировому климатическому кризису, пишет китайское издание Global Times.
По мнению авторов статьи, высказавшись негативно о позиции РФ и КНР на саммите G20, нынешний президент США Джо Байден попытался подорвать успех мероприятия и бросить тень на предстоящую конференцию по климату в Глазго, передает РИА «Новости».
При этом в публикации подчеркнули, что Вашингтон нельзя назвать лидером в сфере климатических изменений. Так, например, заявления Штатов регулярно расходятся с их действиями: в стране нет четкого плана по сокращению выбросов.
«Как может Байден и его администрация вести за собой весь мир в борьбе с глобальным потеплением, если он даже не может быть лидером своей страны?» – подчеркивают авторы.
В издании полагают, что Вашингтон заинтересован исключительно в завоевании статуса ведущей державы в климатической повестке, однако конкретных вариантов решения проблем не предлагает.
Накануне президент США Джо Байден по итогам G20 в Риме заявил, что разочарован позицией России и Китая, которые «де-факто не явились» на саммит. Как заявил Байден, «разочарование касается того факта, что Россия, и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». По его мнению, удалось добиться «значительного прогресса, но надо сделать больше». Байден заявил, что для этого необходимо сосредоточиться «на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия».
Байден сказал, что «есть причина, почему люди должны быть разочарованы», он и сам «разочарован». Однако президент США указал на то, что участники «приняли ряд положений, чтобы прекратить субсидирование угля».
В Болгарии испугались призыва Байдена помешать России
Читатели болгарского интернет-портала «Дневник» раскритиковали призыв президента США Джо Байдена на саммите G20 противостоять попыткам России «манипулировать газом во вредных политических целях».
По мнению читателей, американский лидер может только критикует, не предлагая ничего взамен, передает РИА «Новости».
«Раз манипулирует, спасите вы Европу. Почему американский сжиженный газ отправляют в основном в Китай? Почему азиатский рынок должен быть только для американского газа, была же «свободная торговля»? И как именно Россия манипулирует газом? Пусть Байден объяснит. Газпром следует договорам, что в этом политического?» – задался вопросом пользователь с ником otrqdnik.
«Окей, с завтрашнего дня начнем перерезать трубы, чтобы выполнить наказ товарища Байдена», – сыронизировал Шоршо.
«А санкции против «Северного потока – 2» разве не манипулятивное, не политическое воздействие на торговлю суверенных стран? Кстати, куда делись океаны американского сжиженного газа, который должен был затопить ЕС по цене ниже российской? Почему терминалы пустуют? Кто потопил американские танкеры, направлявшиеся в Европу?» – возмутился Манчо.
«Призывами Байдена счета не оплатить», – отметил mbs.
«То есть, возможно, следующие несколько зим мы (а что еще хуже – наши дети) будем мерзнуть, но будем мерзнуть демократично, по-евроатлантически! Какой же дурак этот Джо...», – подытожили читатели.
Ранее на саммите G20 Джо Байден призвал помешать России «манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях». Также он заявил, что разочарован позицией России и Китая, которые «де-факто не явились» на саммит. Как заявил Байден, «разочарование касается того факта, что Россия, и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». По его мнению, удалось добиться «значительного прогресса, но надо сделать больше». Байден заявил, что для этого необходимо сосредоточиться «на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия».
Пушков увидел несостыковки в заявлении США об аварии американской подлодки
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США могут пытаться скрыть правду об аварии американской атомной подводной лодки в Южно-Китайском море, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Так парламентарий прокомментировал заявление ВМС США о том, что неизвестный объект, с которым столкнулась подлодка Connecticut в Южно-Китайском море, оказался подводной горой. Пушков выразил удивление по поводу того, что, обладая новейшим гидроакустическим оборудованием, американцы не сумели найти подводную гору, хотя определять подобные объекты военные умели уже в 1970-е годы.
«Либо речь о вопиющей некомпетентности команды подлодки, либо официальное заявление призвано скрыть, что же в действительности произошло недавно под водой недалеко от берегов Китая», – написал Пушков в Telegram.
Ранее американские ВМС сообщили, что атомная ударная подводная лодка США получила повреждения при столкновении с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Позже ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении пострадали 11 американских военных моряков. Институт ВМС США (USNI) сообщил, что неизвестным объектом, с которым столкнулась подлодка, оказалась не нанесенная на карту подводная гора.
Специалисты китайского аналитического центра SCSPI, специализирующегося на исследованиях ситуации в Южно-Китайском море, сообщили, что определен предполагаемый район столкновения атомной подлодки ВМС США Connecticut с неустановленным объектом.
Путин заявил об умении российских военных отражать атаки беспилотников
Военные России умеют эффективно отражать атаки беспилотных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин на совещании по оборонной тематике.
«Мы научились отражать эти атаки [с помощью беспилотных аппаратов] и делаем [это] достаточно эффективно», – передает его слова ТАСС.
Путин подчеркнул, что при развитии беспилотной авиации следует внедрять перспективные технологии. Он также назвал число беспилотников, которое сейчас состоит на вооружение в российских войсках, передает РИА «Новости».
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«Сейчас на вооружении у нас находятся свыше двух тысяч летательных аппаратов беспилотных. Нужно и дальше над ними работать, и работать так же напряженно, как это было последнее время, имея в виду в том числе и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки. И, конечно, имея в виду тот опыт, который мы имеем сами при применении этих летательных аппаратов», – заключил президент.
Во вторник сообщалось, что беспилотные вертолеты Ростеха впервые применили в качестве мишеней на учениях.
Байден обвинил Россию в росте цен на бензин в США
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с утверждением, что рост цен на топливо на мировом рынке якобы обусловлен главным образом нежеланием России и ОПЕК увеличивать объемы добычи нефти.
«Во-первых, важная причина повышения цен – это то, что пандемия коронавируса повлияла на цепочку поставок», – приводит ТАСС ответ Байдена на вопрос о росте цен на многие товары в Соединенных Штатах. «Я знаю, что вам это известно», – добавил политик.
«Во-вторых, если обратить внимание на стоимость бензина [в США], на стоимость нефти – это последствия того, что пока Россия или страны ОПЕК отказываются добывать больше нефти. Увидим, что произойдет на этом направлении, скорее, раньше, нежели позднее», – заявил глава американской администрации после двухдневного саммита глав государств и правительств в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго.
Ранее 45-й президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в выпрашивании нефти у России.
В понедельник Байден призвал Россию и Саудовскую Аравию наращивать нефтедобычу, «чтобы у людей был бензин». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться следующих консультаций ОПЕК+. Он подчеркнул, что Россия придерживается договоренностей по добыче нефти, при этом они каждый раз подлежат ревизии. Ранее глава Роснефти Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Италии предупредил о возможном завершении столетней эпохи низких цен на традиционные энергоресурсы.
13 октября президент России Владимир Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов. После этого в администрации президента США Джо Байдена признались в давлении на ОПЕК для снижения цен на нефть. Между тем вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не получала каких-либо запросов от США относительно возможности обсуждения стабилизации нефтяного рынка и снижения цен на углеводороды.
Напомним, 6 октября появились сообщения, что Россия и страны ОПЕК отвергли просьбу Штатов об увеличении добычи нефти из-за рекордных цен на энергоносители в США. Днем ранее мировые цены на нефть выросли после значительного скачка на фоне решения альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу.
В июле страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2022 года, при этом базовый уровень добычи для некоторых стран изменился. Для России и Саудовской Аравии базовый уровень добычи был повышен на 0,5 млн б/с – до 11,5 млн б/с, для ОАЭ он вырос с 3,17 до 3,5 млн б/с, для Ирака – с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта – с 2,8 до 2,96 млн б/с.
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Директор ЦРУ Бернс прибыл в Москву по поручению президента США
Президент США Джо Байден отправил главу ЦРУ Уильяма Бернса в Москву. Здесь он проведет ряд встреч с представителями правительства России для обсуждения вопросов двусторонних отношений, сообщили в американском посольстве.
«Директор ЦРУ Уильямс Бернс по поручению президента во главе делегации высокопоставленных чиновников США встретится в Москве 2-3 ноября с представителями российского правительства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений», – заявили в дипмиссии, передает РИА «Новости».
Cекретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев уже встретился с директором ЦРУ, чтобы обсудить отношения России и США.
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Растения предсказали «поскакучую» зиму
Судя по состоянию растений, зима в центральной части России будет с резкими перепадами погоды – от оттепели до сильного мороза, рассказала эксперт Союза садоводов Ольга Воронова.
Воронова заявила, что «зима будет поскакучая, будет большая перепадность – как в плюс, так и в очень большой минус», такие скачки в центральном регионе будут постоянно, передает РИА «Новости».
Такой вывод она сделала исходя из многолетнего опыта садовода: «У меня есть свои особенные приметы – например, смотрю по растениям в саду, когда листья упадут, и даже по сорнякам».
«Например, в моем саду растут яблони сорта «Подарок Графскому»: если с них листья упадут рано, зима, скорее всего, будет ровная, даже если морозы. Но если листья упадут поздно, зимой жду перепадов температуры: а на моих яблонях листья еще висят», – объяснила Воронова.
Еще один индикатор – агрессивный рост некоторых сорняков: «В этом году было особенно много сурепки – и на открытых грядках, и в теплице. Такое обычно случается к перепадности зимней погоды».
Другой сорняк-указатель – вишневая кислица: обычно от нее бывает сложно избавиться, но перед нестабильными зимами, по словам Вороновой, таких растений в саду совсем немного, так было и этим летом.
«А снег – должен быть», – добавила она.
Ранее сурки, живущие в Московском зоопарке, ушли в зимнюю спячку чуть раньше обычного, это может говорить о том, что зима будет суровой.
Байден рассказал о «горящей тундре» в России
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Президент США Джо Байден критически высказался в адрес России на саммите по вопросам изменения климата (COP26), который проходит в шотландском Глазго.
Байден заявил, что Россия и Китай «не явились» на встречу G20 в Риме. По его словам, Китай претендует на роль мирового лидера, однако не участвует в таких форумах, как G20, передает РИА «Новости».
«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом», – заявил глава Белого дома.
При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на саммит из-за пандемии коронавируса.
Напомним, президент Владимир Путин выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.
Он также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.
Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.
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Россия и США решили обсудить условия применения ядерного оружия
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Москва и Вашингтон работают над поднятием порога применения ядерного оружия, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе онлайн-выступления на форуме «Диалог Форт-Росс».
«Мы обеспокоены тем фактом, что в последние годы США сознательно добавили неопределенности в вопрос о том, при каких обстоятельствах возможно применение ядерного оружия. Мы хотим здесь больше ясности», – приводит слова Рябкова ТАСС.
Как отметил Рябков, с российской стороны «есть три недавних документа, которые объясняют, в каких крайне гипотетических обстоятельствах может быть рассмотрено применение ядерного оружия». «Мы работаем над поднятием порога применения ядерного оружия», – подчеркнул он, выразив надежду на то, что «это будет отражено в будущем обзоре ядерной ситуации в США».
Напомним, в прошлую субботу стало известно, что союзники Соединенных Штатов в Европе и Тихом океане призвали Вашингтон не исключать возможность упреждающего ядерного удара по России. На этом фоне США в понедельник начали учения ядерных сил Global Thunder.
В октябре страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готово применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие. Москва назвала «абсолютно недопустимыми» заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможности применения ядерного оружия против России.
Напомним также, Россия потребовала вывода американского нестратегического ядерного оружия (НСЯО) из Европы, ликвидации инфраструктуры по его хранению и обслуживанию, а также прекращения практики «совместных ядерных миссий» в рамках НАТО для начала диалога с Соединенными Штатами по тактическому ядерному оружию.
Названы причины провала партии Байдена на местных выборах в США
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Поражение демократов на региональных выборах в ряде штатов США стало следствием критического падения рейтинга Джо Байдена из-за его провалов в экономической и социальной политике, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Во вторник в США прошли выборы региональных законодателей и мэров.
«Самой интригующей была борьба в Вирджинии, где за несколько месяцев до выборов обострились самые разные культурные противоречия. Наиболее громким был «трансгендерный» скандал, когда парень в юбке изнасиловал ученицу в женском туалете, куда имел законный доступ. Произошедшее хотела замолчать администрация школы, добившаяся даже ареста отца потерпевшей. Демократы тоже пытались игнорировать эту «антилиберальную» историю», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.
Кроме того, обстановку в Вирджинии накалило возмущение общественности тем, что в программу обучения детей ввели критическую расовую теорию, утверждающую, что деятельность государственных институтов США изначально направлена на ущемление прав чернокожих.
«Республиканцы активно использовали все эти темы, что в итоге и привело к победе, хоть и с небольшим отрывом, их кандидата на пост губернатора – 54-летнего инвестиционного банкира Гленна Янгкина. Это показательно, учитывая, что Вирджиния – штат довольно либеральный, Байден здесь получил 60% на прошлогодних выборах. Теперь же республиканцы здесь побеждают впервые за 12 лет. При этом либеральные СМИ уже заявили, что причиной победы Янгкина стало «белое невежество», – констатировал эксперт.
Аналитик подчеркнул, что Республиканская партия теперь получит большинство еще и в местной Генеральной ассамблее штата. «Байден активно помогал своим кандидатам в Вирджинии, но проиграл, потому что стал непопулярным. Общенациональный рейтинг главы Белого дома колеблется в районе 42% и имеет дальнейшую тенденцию к снижению. Причины этого – рост инфляции, логистический кризис, неправильная иммиграционная политика, провал в Афганистане. Впрочем, на результаты выборов в Вирджинии также повлияли, конечно, местная повестка и специфика», – указал Дудаков.
В других штатах, например в Нью-Джерси, республиканские кандидаты тоже выступили успешно, они там почти победили, хотя от них никто не ожидал ничего подобного. В Техасе и Пенсильвании на выборах в местные законодательные органы республиканцы также были успешны.
«В Нью-Йорке обошлось без сюрпризов – новым мэром города стал 61-летний демократ Эрик Адамс, возглавлявший полицейское отделение Бруклина. Он шел на выборы с повесткой «закона и порядка», что является сейчас одной из важнейшим тем для мегаполиса, уставшего от бесконечных погромов и насилия», – детализировал Дудаков.
Республиканцы не стали выдвигать кандидата против Адамса, потому что его позиции были весьма сильны, и он лидировал в опросах, заметил эксперт. «Думаю, мы увидим уход Нью-Йорка от радикально левой повестки, которая наблюдалась при предыдущем мэре Билле де Блазио, и возвращение в более умеренное русло, наподобие того, что было при Майкле Блумберге. Это будет более предпочтительно для самого города», – пояснил аналитик.
В Миннеаполисе ситуация похожа, отметил политолог, погромы и преступность привели к тому, что референдум об упразднении полиции провалился, хотя левые и демократы призывали к тому, чтобы ввести вместо полиции службу социальной защиты. «По их замыслу, правоохранительной деятельностью должны заниматься медиаторы – социальные сотрудники, которые договорными механизмами разрешали бы конфликты между жителями штата. В Миннеаполисе большинство ее не поддержало, хотя идея эта довольно популярна у либеральной общественности. Отказ от расформирования полиции ударит по позициям местных демократов, но вряд ли сильно повлияет на общенациональную повестку», – спрогнозировал эксперт.
При этом издание The New York Times написало, что отказ Миннеаполиса распускать полицию после гибели Джорджа Флойда «может иметь национальные последствия для дебатов о деятельности полиции и расовой справедливости». По мнению газеты, «провал поправки показал, что даже в либеральном городе, где с глубоким скепсисом относятся к полиции, многие американцы не готовы избавиться от нее».
В целом результаты электоральной гонки в штатах на региональном уровне говорят о том, что на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году республиканцы покажут себя весьма хорошо, а демократам остается надеяться только на то, что рейтинги Байдена к следующему году хоть немного повысятся. На фоне бушующих культурных войн битва за Конгресс станет следующей линией фронта в «холодной» гражданской войне, разрывающей Америку, подчеркнул Дудаков.
Накануне газета ВЗГЛЯД сообщала, что известный американский историк и политолог, один из авторов проекта «Новый американский век», сотрудник Института Брукингса, Фонда Карнеги и Фонда Маршалла, а главное – муж Виктории Нуланд Роберт Каган в своей статье в The Washington Post прогнозирует большой вооруженный конфликт в США в ближайшие три–четыре года, который может закончиться свержением правительства и развалом страны на воюющие друг с другом части.
В конце прошлой недели сообщалось, что, согласно результатам последнего национального опроса NBC News, большинство американцев в настоящее время не одобряют работу Байдена, а половина выставляет ему низкие оценки за некомпетентность. Исследование показало, что семь из десяти американцев, три из которых – демократы, считают, что страна движется в неправильном направлении.
Исторические данные Gallup показывают, что рейтинг одобрения Байдена (42%) сейчас ниже, чем у любого другого президента США за тот же период работы, за исключением Дональда Трампа (чье одобрение в среднем составляло 37% осенью 2017 года).
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему рейтинг Байдена идет ко дну.
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В МИД сравнили кризис в отношениях России и США с холодной войной
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Кризис в отношениях между Россией и Соединенными Штатами может быть опаснее холодной войны, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе выступления на форуме «Диалог Форт-Росс» в онлайн-формате.
«Позвольте сказать со всей откровенностью, друзья и коллеги, что, по нашим оценкам, то, что мы видим сегодня в двусторонних отношениях между Россией и США, можно описать как очень жесткий и сложный кризис, возможно, до такой степени, что в некоторых смыслах он превосходит ту плохую ситуацию, которую две наши страны пережили во время холодной войны. Он может быть еще более опасным, потому что в то время были четкие рамки и правила, а теперь – слишком много неизвестности вокруг всего этого. Это довольно рискованно», – приводит слова Рябкова ТАСС.
Накануне секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
В воскресенье министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что пообщался с президентом США Джо Байденом на саммите «Двадцатки» (G20) в Риме. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, состоялся «непродолжительный, но полезный разговор», в ходе которого Байден «передал наилучшие приветы» российскому лидеру Владимиру Путину и «подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты».
Напомним, 21 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» указал на неудачно построенные международные отношения после холодной войны. Между тем в августе глава МИД Сергей Лавров отметил, что напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона далека от того, какой она была в период Карибского кризиса, когда СССР и США были на грани ядерной войны.
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Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Бернсом отношения РФ и США
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, чтобы обсудить отношения России и США, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
«Стороны обсудили российско-американские отношения», – передает РИА Новости со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что Патрушев заявлял о том, что страны Запада субсидируют «зеленую» энергетику на Украине, а это заставит ее отказаться от российского газа.
По его словам, все это подается под маской «заботы об окружающей среде». В стране могут появиться ветряки и солнечные батареи, чтобы Киев отказался от дешевого российского газа. В случае холодов страна получит газ из Словакии, но уже по более высокой цене. Это будет помощью со стороны Брюсселя, сказал секретарь Совбеза.
Посол РФ рассказал о прогрессе в отношениях России и США
Россия и США после саммита в Женеве в июне сумели установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс».
«Устойчивый диалог ведется по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств. Идут экспертные контакты по проблемам климата, развития и защиты Арктики. Продолжается деловое взаимодействие, растет торговля. Тем не менее, это лишь ростки на пути оздоровления наших отношений. Предстоит большая работа по созданию фундамента для дальнейшего прогресса», – приводит ТАСС слова Антонова.
По словам посла, возобновлен диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности.
«Предотвращение гонки вооружений и сдержанность в киберконкуренции крайне важны для стабилизации двусторонних связей, недопущения перерастания напряженности в реальный кризис», – добавил Антонов.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, чтобы обсудить отношения России и США.
Лукашенко рассказал о планах провести онлайн-переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на этой неделе у него запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в онлайн-режиме.
«Вот с Путиным будем вести в онлайн-режиме, по телевизору, переговоры», – сообщает Telegram-канал «Пул первого».
О своих планах белорусский лидер сообщил в разговоре с мальчиком, который спас младшего брата при пожаре. Лукашенко отметил, что если школьник хочет стать президентом, то ему придется много читать.
Лукашенко отметил, что к переговорам с президентом России ему нужно подготовиться и изучить необходимые материалы. Также он сообщил, что в четверг состоится «мероприятие по конституции», и добавил, что планирует поехать в Могилевскую область на церемонию открытия новой больницы.
«Только за три дня. <...> Поэтому если ты рискнешь быть президентом, имей в виду: ты очень много должен читать. Но не пугайся, оно со временем приходит», – сказал Лукашенко.
Ранее Кремль подтвердил предстоящий Высший госсовет Союзного государства с участием Путина и Лукашенко.