Песков отказался комментировать слова Зеленского о списке удерживаемых лиц

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без комментариев слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев через турецкого лидера Тайипа Эрдогана передал России на обмен список удерживаемых лиц.

«Это оставляю без комментариев», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Также представитель Кремля не стал комментировать данные о якобы предложении Турции провести у себя саммит по урегулированию в Донбассе с участием лидеров России и Украины.

«Дело в том, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу, и на таком саммите найти пути решения проблемы будет невозможно. Стороной конфликта является с одной стороны Киев, а с другой стороны – представители самопровозглашенных республик», – сказал он.

Песков отметил, что составление с Украиной списков по обмену удерживаемых лиц – давняя проблема, решить ее пока не удалось. По его словам, эта проблема была и остается частью общего комплекса вопросов и проблем, которые есть между двумя странами.

При этом в Кремле считают важным претворять минские договоренности в жизнь, поскольку это единственная база для переговорного процесса по урегулированию.

«Позиция президента (Владимира) Путина прекрасно известна всем: важно сделать так, чтобы минские договоренности претворялись в жизнь. Важно сделать так, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые на себя взял. Этого пока не происходит. Важно также сохранить минские договоренности, потому что это единственная база, на которой может вестись переговорный процесс по урегулированию внутриукраинского конфликта. Это главное», – сказал Песков.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске «альтернативного» Минским соглашениям и Нормандскому формату процесса. Он также заявил о стремлении Парижа «заставить» Москву принять участие во встрече лидеров «нормандской четверки».

В понедельник глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Киев публично вышел из Минских соглашений, а Донецк, и Луганск соответствующие обязательства выполняют. Он отметил, что Берлин и Париж не желают поддерживать выполнение Минских соглашений, оправдывая действия Киева, что вызывает в Москве лишь тревогу и ни к чему не приведет.

Напомним, в прошлую среду в российском внешнеполитическом ведомстве опубликовали дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергей Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств. Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали». Он также отметил, что переписка достаточно красноречиво излагает суть саботажа, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей.