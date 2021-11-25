Россия решила вывести на зарубежные рынки тяжелые ударные беспилотники и «камикадзе»

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25 ноября, четверг | Последнее обновление — 12:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Число погибших в шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 11 человек
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В последние дни позиции украинского президента Владимира Зеленского оказались значительно ослаблены. Произошло это в результате объективных процессов или против ЗЕ-команды развернута серьезная кампания?
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Россия решила вывести на зарубежные рынки тяжелые ударные беспилотники и «камикадзе»
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Рособоронэкспорт планирует в ближайшее время вывести на зарубежные оружейные рынки тяжелые ударные беспилотники и дроны-камикадзе, в этом году продал за рубеж 50 разведывательных БЛА «Орлан-10Е», сообщил в преддверии международной выставки вооружений EDEX 2021 гендиректор компании Александр Михеев.
Мероприятие пройдет в период с 29 ноября по 2 декабря в Каире (Египет).
«Рособоронэкспорт отмечает серьезный рост интереса иностранных партнеров к беспилотной авиационной технике российского производства. В 2021 году на внешний рынок вывели разведывательно-ударный «Орион-Э» и сейчас ведем по нему более 10 контрактных переговоров. Кроме того, в этом году уже поставили заказчикам свыше 50 беспилотников «Орлан-10Е». Готовимся к выводу в ближайшее время новых образцов, среди которых дроны-камикадзе и тяжелые ударные аппараты», – передает РИА «Новости» слова Михеева.
Ожидается, что на египетской оружейной выставке российский спецэкспортер представит более 350 образцов продукции, в том числе в виде моделей: учебно-боевой самолет Як-130, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, вертолет радиолокационного дозора Ка-31 и береговой ракетный комплекс тактического назначения «Рубеж-МЭ».
Кроме того, на стенде Рособоронэкспорта Ремдизель представит модели автомобилей «Тайфун» и «Торнадо», Концерн «Калашников» продемонстрирует широкую линейку стрелкового оружия, включая пистолет Лебедева, автоматы Калашникова «сотой» и «двухсотой» серий, самые современные образцы калашниковской линейки АК-15, АК-19 и АК-308, а также новейший пистолет-пулемет ППК-20.
Крупнейший мировой производитель бронетехники – концерн Уралвагонзавод покажет макеты бестселлеров оружейного рынка – сверхпопулярных на Ближнем Востоке и в Африке танка Т-90МС и БМПТ «Терминатор», а завод имени Петровского – макет новейшей противотанковой противокрышевой мины ПТКМ-1Р.
Ранее Рособоронэкспорт анонсировал вывод на рынок почти 50 новых образцов оружия.
Минобороны Норвегии отреагировало на новую версию гибели «Курска»
Пресс-служба министерства обороны Норвегии, комментируя версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки «Курск» из-за столкновения с подлодкой НАТО, заявила, что причины ЧП установлены российской комиссией.
«Трагическое происшествие с подводной лодкой «Курск» 21 год назад потрясло Норвегию, которая также является морской державой. Гибель 118 человек, как установила российская комиссия, расследовавшая ЧП, произошла из-за взрыва торпеды», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы, где добавивили, что Норвегия в дни ЧП предлагала России помощь в спасательной операции.
Ранее адмирал Вячеслав Попов, который на момент трагедии был командующим Северным флотом, сообщил, что трагическая гибель в 2000 году российской атомной подводной лодки К-141 «Курск» произошла в результате столкновения с субмариной НАТО, следившей за российской АПЛ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки «Курск» из-за столкновения с подлодкой НАТО, он пояснил, что было следствие, которое пришло к окончательному выводу.
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На Украине обвинили США в стремлении сорвать переговоры с Россией
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Соединенные Штаты целенаправленно нагнетают напряжение вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу, заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
По его мнению, Вашингтон пытается «убить двух зайцев сразу»: помешать договоренностям двух сторон и оказать давление на Кремль. «У американцев другая мотивация: они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе. Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете (что фактически будет означать федерализацию Украины), «формуле Штайнмайера» или кластерах», – передает РИА «Новости» слова Жданова в статье для издания «Главред».
Обозреватель предположил, что Соединенные Штаты намеренно искажают факты о «российской агрессии», поскольку не хотят «уходить из Украины». В свою очередь, президент Владимир Зеленский использует военную риторику, чтобы «хоть как-то спасти свой рейтинг».
«Американцы занервничали из-за этих переговоров, потому что у них в Украине очень большой интерес – как сказала одна конгрессвумен, Штаты не могут просто встать и уйти из Украины, так как слишком уж много денег в нее вложено», – пояснил автор публикации. Жданов подчеркнул, что Россия – последняя страна, которая заинтересована воевать с Украиной.
Накануне в Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину. Ранее в Госдепартаменте США заявили о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщили о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США заявили также о «тесных контактах» с властями Украины.
Накануне в Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. 13 ноября в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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В России предостерегли США от поставок «Стингеров» Украине
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«Поставка «Стингеров» Киеву спровоцирует всплеск террористических атак в Европе, поскольку коррупционные украинские власти перепродадут оружие преступным группировкам», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее источники CNN сообщили о готовности США отправить на Украину военных советников, ПЗРК «Стингер» и вертолеты Ми-17.
«Это очень опасная поставка, ведь Украина сегодня представляет собой проходной двор для международных преступных группировок, в том числе и для тех, кто занимается незаконным экспортом оружия. В итоге коррупция в администрации Зеленского может привести к тому, что «Стингеры» с помощью сложных схем попадут в руки террористов, которые орудуют на территории Европы и Азии», – пояснил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Таким образом «Стингеры» могут применяться на подлетной территории аэропортов для атак на гражданские авиалайнеры, в том числе – российские. «Но США понимают, что не смогут в достаточной степени проконтролировать условия хранения и возможного применения оружия, поэтому, я думаю, они не будут поставлять ПЗРК Украине», – добавил аналитик.
«США могут поставить Украине «Стингеры» вместо комплексов Patriot, которые официальный Киев неоднократно просил у Вашингтона», – сказал в свою очередь военный эксперт Алексей Леонков. Но область возможного применения таких ПЗРК предположить трудно.
«Возможно, американские инструкторы научат украинских специалистов проникать на территорию республик Донбасса, Белоруссии и России, чтобы те оттуда осуществляли атаки против гражданских самолетов», – допустил собеседник.
«Что касается вертолетов Ми-17, то здесь речь идет, скорее всего, о тех машинах, которые были предназначены для Афганистана. Мы их поставили американцам, когда у нас были более-менее нормальные отношения, потому что их вертолеты Chinook в Афганистане оказались малоприменимы. А теперь США свернули афганскую миссию. И чтобы не утилизировать Ми-17, они могут их передать Украине. Возможно, в кредит», – добавил Леонков.
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Ранее источники CNN сообщили
, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
Также обсуждается возможность отправки Киеву вертолетов Ми-17, помимо «Стингеров». Кроме того, по словам источников, в пакет военной помощи Украине могут входить новые противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и минометы. При этом в статье CNN указывается, что в администрации Джо Байдена нет консенсуса в этом вопросе. Некоторые политики считают, что отправка «Стингеров» и вертолетов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.
Накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Российские саперы решили разминировать закрытый с 1993 года аэропорт Сухума
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Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа прибыли в Абхазию для разминирования территории международного аэропорта в Сухуме, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
По его словам, мероприятия по обнаружению и разминированию неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов организованы на основании обращения премьер-министра Абхазии на имя первого замминистра обороны – начальника генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.
«В соответствии с решением руководства Вооруженных сил России и ЮВО военнослужащие инженерно-саперного подразделения совершили механизированный марш на военной технике из Ханкалы в Гудауту», – передает РИА «Новости» слова Астафьева.
Специалисты размещены на территории военной базы ЮВО в Абхазии, после подготовительных мероприятий они приступят к очистке территории от боеприпасов. Весь личный состав прошел подготовку в специальных учебных центрах Минобороны России и имеет допуск к работам со взрывоопасными предметами.
Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки.
Руководство Абхазии не раз планировало восстановить авиагавань и начать полеты. На прошедшем в мае международном туристическом форуме президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что аэропорт планирует начать принимать первые рейсы к январю 2024 года. На подготовку проекта по запуску аэропорта планируется потратить около 120 миллионов рублей.
Напомним, в феврале глава Росавиации Александр Нерадько встретился в Москве с вице-премьером Абхазии, министром экономики Кристиной Озган и пообещал помочь в восстановлении аэропорта Сухума.
Разрабатываемая в России система С-550 оказалась облегченной версией С-500
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Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 является несколько облегченной версией ЗРС С-500 «Прометей», обе системы будут совместно обеспечивать противоракетную и противокосмическую оборону стратегических объектов России, сообщил близкий к российскому военному ведомству источник.
«ЗРС С-550 не придет на замену С-500, потому что она не совершеннее своей предшественницы. По сути, она является ее несколько облегченной версией. Перед новой системой будут стоять несколько другие боевые задачи, чем у «Прометея». И силовые методы воздействия на угрожающие объекты тоже будут отличаться», – приводит слова источника ТАСС.
Он отметил, что ЗРС С-500 и С-550 станут платформой новой системы ПВО и будут вместе прикрывать стратегические объекты страны от гиперзвуковых целей. «Вместе с системой С-350 «Витязь» и комплексами ближнего действия они будут отрабатывать абсолютно все имеющиеся сегодня цели», – добавил он.
По его словам, новая система не является реанимацией советской системы ПРО, но при ее создании был учтен ряд ее нереализованных концепций.
Ранее близкий к Минобороны источник назвал срок постановки на вооружение ВКС России первой мобильной системы стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550. Также стало известно, что разрабатываемая в России мобильная система ПРО С-550 сможет сбивать американские космические аппараты X-37, способные нести ядерные заряды.
МИД назвал цель маневров кораблей США в Черном море
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Маневры и запугивания со стороны США в Черном море преследуют цель разделить Россию и Европу «маленькой войнушкой», результаты которой Вашингтон не волнуют, заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Мне кажется, главная цель США и киевского режима, который сейчас не знает, что уже делать, – это хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины. А для американцев – это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки. Их не волнует, какие будут результаты. Для этого все эти маневры и запугивания», – передает ТАСС слова Гаврилова в эфире канала «Россия-24».
Дипломат подчеркнул, что Москва не поддается на такие провокации, а руководство страны и Министерство обороны «обо всем знают, контролируют ситуацию». «Мы можем спокойно вести переговоры, убеждать, пока не наступит определенный момент, когда они [страны Запада] потеряют разум и голову. Мы делаем все, чтобы такого [момента] не наступило», – резюмировал Гаврилов.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.
Так, CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.
Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.
Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.
Напомним, во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских дипломатов сообщила, что США не смогли убедить ЕС в том, что Москва якобы готовится «атаковать Киев».
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Эстония завершила возведение заграждений на границе с Россией
Призванные на учебный сбор резервисты сил обороны Эстонии установили временные заграждения на десяти участках границы с Россией.
Общая длина заграждений – 36,7 километров, их установили в местах якобы наиболее высокого риска незаконного пересечения границы, передает «Интерфакс» со ссылкой на эстонское телевидение.
«Учения прошли очень успешно, резервисты очень довольны тем, что смогли проделать настоящую работу, а не просто потренироваться. Мы на практике доказали эффективность работы нашей модели резервных сил», – заявил командир 27-го пионерского батальона майор Мартен Суур.
Об установке заграждений стало известно 20 ноября. Замгендиректора департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев заявлял, что если миграционное давление на страну увеличится, то «быстрая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции».
Между тем Украина начала финансирование строительства стены на границе с Белоруссией.
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Стал известен срок новых летных испытаний ракеты «Циркон» с АПЛ
Летно-конструкторские испытания (ЛКИ) гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводного носителя после двух успешных пусков возобновятся в 2024 году на атомной подводной лодке (АПЛ) «Пермь» проекта 885М (шифр «Ясень-М») измененной конструкции, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Возобновление ЛКИ с подводного носителя планируется не ранее 2024 года. Им будет субмарина «Пермь» проекта 885М, которая от предшественниц будет отличаться несколько измененной конструкцией. Если подлодка не будет готова к пускам «Циркона» в 2024 году, то они возобновятся в первой половине 2025 года», – приводит слова источника ТАСС.
Напомним, первым штатным подводным носителем ракет «Циркон» среди АПЛ проекта 885М будет подлодка «Пермь» измененной конструкции – пятая по счету в семействе лодок этой серии. Передача субмарины флоту планируется на 2025 год.
В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
Минобороны подсчитало ущерб от сбитого на учениях в Тверской области Су-30
Ущерб Министерства обороны в результате крушения на учениях в Тверской области истребителя Су-30 в 2020 году составил 1,143 млрд рублей, сообщил представитель военной прокуратуры на заседании Тверского гарнизонного военного суда по уголовному делу в отношении военного пилота Василия Савельева, сбившего истребитель.
«Тверским гарнизонным военным судом рассматривается уголовное дело по обвинению военнослужащего войсковой части майора Савельева в совершении преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ. Савельева обвиняют в том, что, выполняя полет на самолете Су-35, совершил действие, противоречащее правилам полета и иным правилам эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия в виде причинения Минобороны России имущественного вреда на общую сумму 1,143 млрд рублей», – передает ТАСС слова представителя прокуратуры.
Истребитель Су-30СМ, который потерпел крушение в Тверской области, разбился в результате ошибки пилотов другого истребителя Су-35С на учениях. В Сети распространились утверждения, что Су-35 подбил Су-30 из авиационной пушки. Как пишет портал Avia.pro, инцидент произошел во время учебного боя. Сообщалось, что экипаж истребителя Су-35С не удостоверился в отсутствии боекомплекта у авиационного орудия или его отключения, в результате чего случайно сбил Су-30С.
Пилотам сбитого истребителя удалось спастись: они успели катапультироваться незадолго до того, как самолет со снесенной консолью упал в Тверской области.
Заслуженный военный летчик России Владимир Попов объяснил газете ВЗГЛЯД, как Су-35 мог оказаться в учебном бою с заряженным боекомплектом.
Напомним, 1 ноября уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним поступило в Тверской гарнизонный военный суд.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто заставил Су-35 стрелять по своим.
В Британии назвали причину крушения F-35 в Средиземном море
Истребитель F-35 ВВС Великобритании 17 ноября потерпел крушение в Средиземном море при выполнении штатного полета с борта авианосца Queen Elizabeth из-за того, что с двигателя не были должным образом убраны заглушки, одну из них могло при влете засосать в него, сообщила Daily Mail.
О ситуации стало известно «практически сразу», сказал один из них. «Крышки и заглушки двигателей предполагается снимать перед полетом, этим занимаются [сотрудники] наземной бригады, и они невероятно строги», – цитирует сообщение источника Daily Mail ТАСС.
Однако в данном случае, вероятно, была допущена небрежность. Члены экипажа корабля увидели в море бардовую заглушку после падения истребителя. Летчик катапультировался и был благополучно доставлен на борт авианосца.
Министерство обороны Великобритании, которое проводит расследование, настаивало на том, что авиакатастрофа не стала следствием «каких-либо враждебных действий», заявив в воскресенье вечером, что выявление причин падения самолета сосредоточено на технических и человеческих ошибках, информирует издание.
Сейчас военнослужащие британских ВМС совместно с американцами пытаются найти и поднять с глубины более 1,5 тыс. метров F-35 Lightning II стоимостью около 134 млн долларов. Малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения разработан американской фирмой Lockheed Martin, производят три варианта самолета: для ВМС, ВВС, а также с коротким взлетом и вертикальной посадкой.
В секретной поисковой операции, по данным газеты, предполагается задействовать глубоководные аппараты и мини-субмарины.
Напомним, 17 ноября британский F-35 упал в Средиземном море, пилот катапультировался.
Минобороны рассекретило документы о трубопроводе для блокадного Ленинграда
Минобороны опубликовало документы о строительстве по дну Ладоги трубопровода для снабжения блокадного Ленинграда топливом, а также переброске малых подводных лодок «Малютка», сообщил замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковник Геннадий Жидко.
«В рамках публикации рассекреченных архивных документов на сайте Минобороны опубликованы уникальные документы о Дороге жизни, в том числе о строительстве по дну Ладоги трубопровода для снабжения блокадного Ленинграда топливом, а также переброске двух малых подводных лодок серии «Малютка», – передает ТАСС слова Жидко в ходе телемоста комитета Совета Федерации по обороне, посвященном 80-летию открытия Дороги жизни.
Он отметил, что благодаря деятельности сформированного штатного Экспедиционного центра Минобороны реализуется проект по изучению Ладожского озера. Найденная историческая военная техника и артефакты регулярно передаются в экспозицию филиала Центрального военно-морского музея «Дорога жизни».
Представитель военного ведомства подчеркнул, что большую роль в сохранении исторической памяти играет главный храм Вооруженных сил России и музейный комплекс «Дорога памяти». Одним из первых залов, созданных в музейном комплексе, стал зал «Блокада Ленинграда», в котором с помощью самых современных технологий создана экспозиция «Ледяная магистраль» с документальными свидетельствами и иммерсивными элементами погружения в историю.
По его словам, даже в условиях ограничений музейный комплекс посетили более 2,5 млн военнослужащих, членов их семей, жителей столицы и зарубежных гостей.
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию снятия блокады Ленинграда.
Россия решила нарастить потенциал сил сдерживания из-за активности НАТО у границ
Растущая активность НАТО вблизи российских границ диктует необходимость поддержания боевой готовности ядерных сил, повышения потенциала сил неядерного сдерживания, включая оснащение высокоточным оружием и эффективными средствами поражения, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Непростая военно-политическая обстановка в мире и возросшая активность стран НАТО у российских границ диктуют необходимость дальнейшего качественного развития Вооружённых сил», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
Среди приоритетов развития ВС Шойгу назвал «повышение их боеспособности, поддержание боевой готовности ядерных сил и укрепление потенциала сил неядерного сдерживания».
«Сегодня заслушаем, как решаются эти задачи в части оснащения высокоточным оружием, эффективными средствами поражения, современным вооружением и техникой», – добавил министр.
Ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что маневры и запугивания со стороны США в Черном море преследуют цель разделить Россию и Европу «маленькой войнушкой», результаты которой Вашингтон не волнуют.
В Японии на учениях потеряли беспилотник стоимостью 2 млн долларов
Во время учений в Японии потеряна связь с разведывательным беспилотником ScanEagle стоимостью около 250 млн иен (2,1 млн долларов).
Связь пропала над морем в 25 километрах от острова Танэгасима на юге Японии. Военные сухопутных сил самообороны, которые проводили учения, допускают, что аппарат мог упасть в море, передает РИА «Новости».
Беспилотный летательный аппарат размером около 3 метров и весом 13 килограммов предназначен для разведки, сбора информации и наведения на цели.
Информации об ущербе, причиненном морским судам, пока не поступало.
Ранее армейский беспилотный летательный аппарат пропал во время крупных военных учений Namejs 2021 в Латвии. Национальные вооруженные силы (НВС) республики попросили жителей помочь его найти.
Корабли США, Австралии, Германии, Канады и Японии начали совместные учения
Почти 20 боевых кораблей США, Австралии, Германии, Канады и Японии приступили к выполнению различных задач в ходе совместных учений в Филиппинском море, которые продлятся по 30 ноября, сообщила пресс-служба 7-го американского флота, который базируется в японской Йокосуке.
Маневры под кодовым наименованием ANNUALEX-2021 призваны «повысить боеготовность военно-морских сил участвующих стран, продемонстрировать способность взаимодействия по выполнению боевых операций на море, подчеркнуть приверженность свободному и открытому для всех Индо-Тихоокеанскому региону», передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Со стороны США в учениях задействованы атомный авианосец Carl Vinson, на борту которого находятся истребители пятого поколения F-35C, и четыре корабля сопровождения.
Впервые за 20 лет в маневрах в Индо-Тихоокеанском регионе принимает участие германский фрегат Bayern. «Германский флот намерен усилить свое присутствие в регионе, – приводятся в сообщении слова командующего германскими ВМС вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха. – Германия будет стремиться направлять туда фрегат каждые два года».
Ранее американская ударная группа во главе с атомным авианосцем Carl Vinson провела совместные учения с ракетными эсминцами Японии Морских сил самообороны в Восточно-Китайском море.
Калашников анонсировал подписание контракта с Индией на поставку АК-203
Контракт на поставку автоматов АК-203 министерству обороны Индии может быть подписан до конца этого года, сообщили в пресс-службе группы компаний (ГК) «Калашников».
«В настоящий момент согласование проекта вышло на завершающую стадию, при достижении ключевых договоренностей он может быть подписан уже до конца 2021 года», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Как отметили в ГК, при подготовке контракта «российские и индийские специалисты провели большую подготовительную работу».
В Калашникове добавили, что при подписании контракта лицензионное производство автоматов может начаться в ближайшее время. «В этом случае производство АК-203 для Вооруженных сил Индии начнется в начале 2022 года», – добавили в пресс-службе.
Совместное росийско-индийское предприятие по производству автоматов Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL) было основано в городе Корва (штат Уттар-Прадеш) в марте 2019 года. Предполагается, что компания произведет по лицензии порядка 700 тыс. автоматов АК-203, при этом локализация производства достигнет 100-процентного уровня.
Ранее стало известно, что АК-203 решили сделать основным штурмовым оружием индийской армии.
Напомним, в августе посол южноазиатской республики в России Бала Венкатеш Варма заявил, что Индия в скором времени ожидает «очень позитивных сдвигов» в вопросе запуска производства на ее территории российских автоматов АК-203, которые будут поставляться в том числе для нужд индийской армии.
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