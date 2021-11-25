Россия решила вывести на зарубежные рынки тяжелые ударные беспилотники и «камикадзе»

На Украине обвинили США в стремлении сорвать переговоры с Россией

Соединенные Штаты целенаправленно нагнетают напряжение вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу, заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его мнению, Вашингтон пытается «убить двух зайцев сразу»: помешать договоренностям двух сторон и оказать давление на Кремль. «У американцев другая мотивация: они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе. Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете (что фактически будет означать федерализацию Украины), «формуле Штайнмайера» или кластерах», – передает РИА «Новости» слова Жданова в статье для издания «Главред».

Обозреватель предположил, что Соединенные Штаты намеренно искажают факты о «российской агрессии», поскольку не хотят «уходить из Украины». В свою очередь, президент Владимир Зеленский использует военную риторику, чтобы «хоть как-то спасти свой рейтинг».

«Американцы занервничали из-за этих переговоров, потому что у них в Украине очень большой интерес – как сказала одна конгрессвумен, Штаты не могут просто встать и уйти из Украины, так как слишком уж много денег в нее вложено», – пояснил автор публикации. Жданов подчеркнул, что Россия – последняя страна, которая заинтересована воевать с Украиной.

Накануне в Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину. Ранее в Госдепартаменте США заявили о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщили о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США заявили также о «тесных контактах» с властями Украины.

Накануне в Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.

В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.

В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. 13 ноября в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».

10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».

В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.

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