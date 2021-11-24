Проценко объяснил смысл письма врачей противникам вакцинации

Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе люди так и будут бороться с последствиями новых волн коронавируса, заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, объяснив значение письма, адресованного противникам вакцинации.

«Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо», – написал Проценко в Telegram.

Врач подчеркнул, что сейчас идет настоящая война, в ходе которой ежедневно умирают больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом. Вакцинацию от коронавируса он назвал единственным спасением.

Проценко вновь призвал всех тех, кто не верит в серьезность происходящего и «хайпует», прийти в больницы, где лежат пациенты с COVID-19.

«Пусть своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, пусть сами послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам, врачам», – написал он.

Врач выразил уверенность, что после посещения красных зон противники вакцинации изменят свое мнение и встанут на сторону «здравого медицинского смысла».

Ранее российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги.

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