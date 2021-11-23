Сайты с поддельными медицинскими документами предложили блокировать

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23 ноября, вторник | Последнее обновление — 17:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На Украине начались веерные отключения электричества
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Все разговоры про будущее обычно сводятся к довольно банальной футурологии. Все больше онлайна и удаленной работы, телемедицина, исчезновение национальных государств и все такое прочее. Мы решили говорить только о том русском будущем, которое мы сами хотим видеть для себя.
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Немцев рубили не под самый корешок. Два ударных кулака прорывали фланги и сходились в семи десятках километрах от города. Так далеко, чтобы немцы не успели быстро понять опасность происходящего и среагировать в самом начале.
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Политические элиты Запада уже давно не христианские. Христиане западных исповеданий — это скорее наши агенты влияния на Западе, чем западные агенты влияния у нас.
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Сайты с поддельными медицинскими документами предложили блокировать
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Министерство здравоохранения предложило наделить Росздравнадзор полномочиями блокировать сайты, где продаются поддельные медицинские документы.
«Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – проект федерального закона) разработан во исполнение поручений... по вопросу установления критериев, являющихся основаниями для блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о торговле поддельными медицинскими документами, в том числе дистанционным способом, а также по вопросу изменения нормативных правовых актов Российской Федерации в связи с наделением Росздравнадзора полномочиями по принятию решения о блокировке указанных ресурсов», – цитирует документ РИА «Новости».
Согласно проекту, владельцы сайтов также будут обязаны мониторить свой ресурс и выявлять информацию о продаже поддельных медицинских документов.
Эксперт: Молдавия не способна оплатить даже месяц поставок газа
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«До сих пор Россия была готова идти на ценовые уступки Молдавии. У Кишинева есть сильный аргумент – если у нее не будет газа, то не будет его и у Приднестровья», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Так он прокомментировал заявление Газпрома о возможном прекращении поставок газа Молдавии из-за задержки платежа.
«Если речь идет о текущем платеже Молдавии Газпрому, возникает вопрос – Кишинев не может заплатить даже за один месяц? Тогда сложно считать Молдавию страной, которая самостоятельна хоть в каких-то действиях. Как вообще можно заключать какой-то контракт с государством, если в любой момент оно может заявить: «Мы платить не будем, так как считаем соглашение неправильным»?», – отметил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
Надо признать, что для небогатой Молдавии с ее уровнем платежеспособности, указанная в договоре с Газпромом стоимость – 450 долларов за 1 тысячу кубометров достаточно высока, отметил Митрахович. «Но во-первых, у них всегда денег не очень много. Во-вторых, они привыкли в последнее время, что можно накапливать долг, а поставки все равно продолжаются. И, по всей видимости, решили поставить на вооружение, на поток подобный подход. Зачем платить, если можно не платить? Если работает такой механизм», – отметил собеседник.
До сих пор Россия была готова идти на ценовые уступки молдавской стороне, и вполне возможно, пойдет и в будущем, полагает Митрахович. «Сейчас все-таки отопительный сезон. Кроме того, у Молдавии есть сильный аргумент – если у нее не будет газа, то не будет его и у Приднестровья, и у живущих там людей с российскими паспортами, – указал эксперт. – Для России это проблема, но у нее есть контраргумент. Приднестровская ГРЭС снабжает электричеством, в том числе, те территории, которые подконтрольны Кишиневу».
Собеседник прогнозирует, что в этот раз молдавская сторона заплатит за поставленный Россией газ. «Но это не избавит нас от необходимости в очередной раз выяснять: 450 долларов за 1 тысячу «кубов» для Молдавии – это приемлемая или неприемлемая цена? Я думаю, нас ждет еще несколько переговоров с Молдавией, они будут говорить, что цена за газ для них все равно высокая», – полагает Митрахович. При этом указанная цена существенно ниже, чем стоимость тысячи «кубов» природного газа на европейской бирже, подчеркнул эксперт. Он также отметил – если бы Молдавия покупала газ у Польши, Румынии или Украины, то он обошелся бы ей существенно дороже 450 долларов.
В понедельник вечером представитель Газпрома Сергей Куприянов сообщил, что через 48 часов компания прекратит поставлять в Молдавию газ, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. «Платежа нет», – констатировал Куприянов и добавил, что российская сторона уведомила молдавских партнеров о последствиях. Чуть позже глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что молдавская сторона уже получила уведомление от Газпрома о возможном прекращении поставок газа, и работает над проблемой погашения задолженности. Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.
Президент Молдавии Майя Санду ранее благодарила США за помощь в газовой истории, а премьер республики Наталья Гаврилица обвиняла Газпром в «жестокой игре» - за то, что компания «заключила контракт с Кишиневом в трудную для него минуту на очень приличных для Молдавии условиях и дал ей газ на зиму», напомнил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Учитывая поведение Кишинева, вполне закономерен ответ Газпрома – у компании есть не только юридическое, но и полное моральное право на такую реакцию, подчеркнул российский парламентарий.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением.
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В Китае предложили разделить Литву между Россией и Белоруссией
Читатели китайского издания «Хуаньцю шибао» в ответ на публикацию о дипломатических противоречиях между официальными Пекином и Вильнюсом предложили разделить Литву между Россией и Белоруссией.
«Лучше всего поддержать Россию и Белоруссию в разделе Литвы, расширении их доступа к морю и полном решении проблем в Европе, чтобы спокойно заняться тайваньским вопросом», – выразил мнение Хэгуан Тунчэн, сообщает РИА «Новости».
«Литва – это бывшая республика Советского Союза, и мы можем просто признать ее субъектом Российской Федерации, которая является государством – правопреемником Советского Союза», – считает Ki3ZNs3l.
Предыдущего комментатора поддержал пользователь nAYlKCtT, написав, что «Литва – это неотъемлемая часть России».
«Литва такая маленькая страна, какое значение имеет ее существование в мире?» – написал jiangjihua.
Напомним, в связи с открытием представительства Тайваня в Литве китайские власти решили понизить дипломатические отношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов.
Газпром уведомил Молдавию об отключении газа через 48 часов
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Газпром подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, компания уведомила молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж, заявил представитель Газпрома Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия 24».
В компании заявили, что крайне разочарованы невыполнением Молдавией обязательств.
«Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдавии, руководствуясь стремлением сохранить для Молдавии возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении Газпрома, а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, Газпромом было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ», – приводит РИА «Новости» слова Куприянова.
«Очередной срок текущих платежей – сегодня, 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня Газпром в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдавию будут остановлены», – добавил он.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.
При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением.
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В Киеве заявили о неплатежеспособности Украины
Украина не способна рассчитываться по внешним государственным долгам, заявил эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк.
«Дефицит текущего счета, на конец сентября, составлял 1,4 млрд долларов. <...> То есть мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства», – передает РИА «Новости» слова Степанюка.
Эксперт также отметил, что желающих покупать украинские ценные бумаги становится все меньше, несмотря на то, что официальный Киев увеличил проценты по облигациям.
«Чтобы было понятно, процент – это то, что точно будут платить все украинцы. И таких процентов ни одна страна мира не дает по своим ценным бумагам, только Украина», – резюмировал Степанюк.
Ранее председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан сообщил в Верховной раде, что объем совокупного долга Украины достиг 92 млрд долларов.
Путин заявил премьеру Италии об отказе Киева выполнять Минские соглашения
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Президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги подчеркнул, что Киев отказывается от выполнения Минских соглашений и «нормандских» договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин подчеркнул, что Киев по-прежнему упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском» формате договоренностей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин заявил, что провокационные шаги Киева по намеренному обострению ситуации в Донбассе вызывают озабоченность.
«Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещенных минским комплексом мер вооружений», – сообщили в пресс-службе.
Также Путин и Драги отметили целесообразность налаживания взаимодействия ЕС с Минском для урегулирования миграционного кризиса.
«С обеих сторон отмечена целесообразность налаживания на практике взаимодействия Евросоюза с Минском для скорейшего урегулирования кризиса в соответствии с нормами гуманитарного права – о чем шла речь в ходе недавних телефонных контактов президента Белоруссии Александра Лукашенко с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Драги обсудил по телефону с Путиным ситуацию на Украине и на границе Польши и Белоруссии.
ФСБ установила украинского заказчика готовившегося массового убийства в школе Казани
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Обвиненного в подготовке массового убийства в Казани подростка к этому склонял некий житель Украины Ярослав Овсюк, сообщила ФСБ.
«Согласно полученным показаниям задержанного, к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера Telegram – некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Подросток планировал осуществить вооруженное нападение на образовательное учреждение в Казани, возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц.
По адресу проживания молодого человека изъяты пневматическая винтовка, средства связи, «содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое», и материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.
Подростку всего 14 лет, пишет Telegram-канал Mash Iptash.
Мальчик состоит на учете в ПДН, он подписчик одного из каналов с мемами* о расстрелах. Ему написал один из администраторов канала с ником Белая роза с Украины. Администратор предложил ему 5 тыс. рублей за расстрел и скинул ему адрес тайника для этого.
Школьник решил взять деньги, но якобы планировал обмануть нанимателя и не выполнять свою часть уговора. При этом силовые структуры считают, что подросток все же планировал напасть на школу в футболке с надписью Hate (ненависть – англ.) с окровавленной белой розой.
Он на выходных взял друга и пошел забирать футболку вместе с приятелем, но на месте их ждали сотрудники ФСБ.
Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется бывший студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.
В Стокгольме оценили иронию Москвы по поводу военных Швеции на Украине
Россия подняла на смех шведского министра обороны Петера Хультквиста из-за заявления об отправке военных на Украину, рассказала эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин в эфире телеканала SVT.
«Он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину», – говорится в заявлении диппредставительства. Паллин, комментируя ситуацию, сочла, что напоминая о Полтаве «Россия поднимает Швецию на смех», передает РИА «Новости».
В прошлую среду министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что шведские военнослужащие могут быть переброшены на Украину в рамках миссии ЕС. Сенатор Владимир Джабаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «шведы просто забыли о Полтавской битве». Он предложил Швеции разместить своих военнослужащих под Полтавой, «чтобы вспомнить это историческое событие».
Русская армия под командованием Петра I разгромила войско шведского короля Карла XII под Полтавой в 1709 году. Победа в этом ключевом сражении была переломным моментом в Северной войне (1700-1721). Россия не только одержала верх в конфликте с великой державой того времени, но и покончила с доминированием Швеции в Северной Европе.
Эксперт сказал, кто финансирует антипрививочные кампании по всему миру
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«В каждом государстве может действовать отдельный «подрядчик», получающий из-за рубежа деньги в обмен на борьбу против вакцинации», – сказал газете ВЗГЛЯД политик Николай Стариков, комментируя гипотезу о том, что мировые элиты втайне поддерживают всемирное движение антиваксеров, стремясь добиться сокращения населения Земли.
«Я бы не исключал, что существуют определенные международные силы, которые финансируют антипрививочные кампании и с их помощью оказывают давление на национальные правительства», – отметил писатель и политик Николай Стариков, член центрального совета партии «Справедливая Россия».
Подозрение вызывает то, насколько синхронно разворачиваются антипрививочные протесты в самых разных странах мира, включая Россию. «При этом также синхронно власти разных стран начинают обвинять внешние силы в координации действий антиваксеров», – отметил Стариков. Как напомнил эксперт, в Западной Европе и на Украине массовые протесты против прививок объясняют вмешательством Москвы. «Говорят, что Россия ведет гибридную войну, якобы наши спецслужбы убеждают их граждан не прививаться, – рассказал собеседник. – В нашей стране, с другой стороны, многие эксперты тоже видят иностранный след во всей этой истории», – напомнил эксперт.
На самом же деле координировать и те, и другие протесты вполне могут третьи силы. «Все это очень тяжело доказать или опровергнуть, но, на мой взгляд, есть определенная система разделения и стравливания людей по всему миру. Главный принцип – разделяй и властвуй – никто не отменял», – заключил Стариков. Так эксперт прокомментировал версию, которая набирает популярность в американской блогосфере. Согласно ей, миллиардер Билл Гейтс, будучи сторонником идеи «золотого миллиарда», втайне финансирует всемирное движение антиваксеров. Напомним, что теория «золотого миллиарда» подразумевает, что наша планета уже сильно перенаселена, и требуется освободить пространство для жителей самых богатых и развитых государств.
Сторонники новой версии предполагают, что деятели «мирового правительства» вроде членов Бильдербергского клуба, втайне финансируют в разных странах пропаганду против любых вакцин от COVID-19. По их мнению, пандемия помогает освобождать планету от «лишнего» населения, поскольку приводит к постепенному вымиранию народов, не входящих в «золотой миллиард». Сторонники этой теории считают, что «мировое правительство» стремится сократить численность жителей Земли до одного-двух миллиардов или даже 500 млн человек.
Между тем сам Гейтс на прошлой неделе допустил, что пандемия может пойти на спад уже к лету. По его мнению, это произойдет, если не появятся новые штаммы ковида.
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Минобороны Норвегии отреагировало на новую версию гибели «Курска»
Пресс-служба министерства обороны Норвегии, комментируя версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки «Курск» из-за столкновения с подлодкой НАТО, заявила, что причины ЧП установлены российской комиссией.
«Трагическое происшествие с подводной лодкой «Курск» 21 год назад потрясло Норвегию, которая также является морской державой. Гибель 118 человек, как установила российская комиссия, расследовавшая ЧП, произошла из-за взрыва торпеды», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы, где добавивили, что Норвегия в дни ЧП предлагала России помощь в спасательной операции.
Ранее адмирал Вячеслав Попов, который на момент трагедии был командующим Северным флотом, сообщил, что трагическая гибель в 2000 году российской атомной подводной лодки К-141 «Курск» произошла в результате столкновения с субмариной НАТО, следившей за российской АПЛ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки «Курск» из-за столкновения с подлодкой НАТО, он пояснил, что было следствие, которое пришло к окончательному выводу.
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Американское судно с катерами для Украины вошло в Черное море
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Американский сухогруз Ocean Grand, прошел пролив Босфор и зашел в Черное море, он доставит на Украину патрульные катера типа Island, сообщается в Тwitter-аккаунте Yoruk Isık, отслеживающем движение судов через пролив.
Новые катера ВМС Украины называются «Смела» и «Фастов», они размещены на верхней палубе судна, передает «Страна.ua».
Катера везут из американского Балтимора в Одессу в рамках помощи по безопасности более чем на 2,5 млрд долларов, которую Вашингтон оказывает Киеву с 2014 года.
Предполагается, что новые катера должны помочь укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость украинских ВМС с НАТО.
В октябре Пентагон сообщил, что США и Украина заключили контракт на шесть американских патрульных катеров на сумму 84,25 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены поставить Украине до 16 патрульных катеров Mark VI, другое вооружение и военную технику на общую сумму около 600 млн долларов. Mark VI нередко описываются как «новейшие», но ВМС США списывают их – частично из-за ненужности, частично из-за дороговизны эксплуатации.
США собрались отправить на Украину военных советников и «Стингеры»
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Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер», сообщили источники CNN.
«Администрация Байдена оценивает возможность отправки на Украину военных советников и нового оборудования, включая вооружение», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.
Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
Накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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В понедельник президент России Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском формате» договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.
В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта в Донбассе мирным путем посредством минских договоренностей.
В прошлый четверг Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
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В Болгарии пояснили слова Радева о российском Крыме
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Пресс-служба президента Болгарии Румена Радева объяснила слова политика о принадлежности Крыма, отметив, что с юридической точки зрения, Крым принадлежит Украине, но «на данный момент» Крым под контролем России.
«С юридической точки зрения, Крым принадлежит Украине, и его аннексия нарушает международное право. Болгария неоднократно выражала поддержку суверенитету и территориальной целостности (Украины – прим. ВЗГЛЯД), но, как президент Радев отметил в предвыборных дебатах, «на данный момент» Крым под контролем России, и совершенно ясно, что проблему нельзя решить силой», – пояснили в пресс-службе президента, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию BNR.
Отмечается, что президент неоднократно «выражал обеспокоенность» ситуацией вокруг Крыма, которая влияет на международные отношения и регион Черного моря, что напрямую затрагивает безопасность Болгарии и ее союзников.
«Радев неоднократно призывал к снижению конфронтации и мирному разрешению конфликта», – говорится в сообщении.
Напомним, действующий президент Болгарии Румен Радев одержал победу на выборах главы государства.
Радев в ходе дебатов назвал Крым российским, и отметил, что антироссийские санкции ЕС неэффективны. Позже Радев заявил, что в его позиции по Крыму «нет никакой драмы». «Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским», – сказал он.
Политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Радаев своим высказыванием пытается завоевать дополнительные голоса перед решающим туром выборов.
Власти Молдавии рассказали о поиске решения проблемы долга Газпрому
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«Молдовагаз» пока не нашла коммерческого решения, чтобы погасить долг Газпрому, заявил на своей странице в Facebook вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
«На данный момент долг превышает 74,2 млн долларов. Пока «Молдовагаз» не нашла коммерческого решения для погашения этого долга», – приводит его слова РИА «Новости».
В свою очередь директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко предположил, что Молдавия, скорее всего, не станет рисковать текущими договоренностями по газу с Газпромом и погасит текущую задолженность.
«Вероятно, что Молдавия не станет рисковать и предоставит средства «Молдовагазу» для оплаты задолженности – это позволит сохранить в силе те договоренности, которые были достигнуты в октябре, и избежать перебоя с поставками», – приводит его слова ТАСС.
Накануне компания «Молдовагаз» обратилась к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо.
Ранее представитель Газпрома заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, Газпром уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Власти Молдавии опровергли получение предупреждений о прекращении поставок газа. В «Молдовагаз» заявили, что в компании «возник особый [кассовый] разрыв», потому что в октябре месяце газ населению продавали по 150 долларов, а покупали по 800 долларов.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.
При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением.
Тбилиси заявил о невозможности использования Сухумского аэропорта
В Тбилиси во вторник заявили о невозможности возвращения в эксплуатацию неработающего с 1993 года Сухумского международного аэропорта, к разминированию которого приступили военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Подтверждаем прежнюю позицию – сертификат на выполнение международных полетов Сухумскому аэропорту нами выдан не будет», – заявили газете ВЗГЛЯД в Главном управлении гражданской авиации Грузии.
Там также отметили, что «Сухумскому аэропорту не будет выдан код Международной организацией гражданской авиации, что обязательно для выполнения полетов».
В Грузии уверены, что авиакомпании будут воздерживаться от полетов в этот аэропорт, если он заработает, так как в этом случае они нарушат международное право, а также грузинский Закон об оккупации, дозволяющий контакты с Абхазией и Южной Осетией только с согласия Тбилиси. В ином случае эти авиакомпании не смогут оперировать на международном авиационном рынке и выполнять полеты в Грузию.
Расположенный в 18 км от города Сухумский аэропорт был построен в 1960-е и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки. Он не работает после грузино-абхазской войны 1992–1993 годов. Ранее президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что аэропорт планирует начать принимать первые рейсы к январю 2024 года. На подготовку проекта по запуску аэропорта планируется потратить около 120 млн рублей.
Во вторник стало известно, что российские саперы решили разминировать закрытый с 1993 года аэропорт Сухума.
В США предсказали скорый запуск «Северного потока – 2»
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Газопровод «Северный поток – 2» может начать работать через пару месяцев, пишет Bloomberg.
Прогноз по срокам запуска дала администрация президента страны Джо Байдена в ежеквартальном докладе по «Северному потоку – 2». Документ направлен в Конгресс, сообщает Bloomberg.
Ранее Госдепартамент США предложил Конгрессу США в качестве целей для вероятного введения санкций по «Северному потоку – 2» два судна и связанную с Россией компанию Transadria Ltd («Трансадрия»). В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно «Марлин» (Marlin) будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил Блинкен. Госсекретарь не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе. По сведениям Bloomberg, речь идет о судне «Блю шип» (Blue Ship). По словам источников, «Блю шип» включили в список, поскольку судно было задействовано «в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством». По версии Bloomberg, «Трансадрия» базируется на Кипре, но якобы «считается российской подставной компанией».
Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
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