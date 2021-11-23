Эксперт дал оценку выборной кампании в парламент Киргизии

На выборах в парламент Киргизии в 2021 году небывало комфортные условия созданы опозиционно-настроенным партиям, всего же могут пройти десять партий, заявил газете ВЗГЛЯД президент международного клуба политологов «Платон» из Бишкека Бакыт Бакытаев.

Бакытаев напомнил, что в парламентской гонке участвует 21 партия, «для прохождения в парламент необходимо набрать 5% от пришедших на выборы избирателей, то есть чуть более 70 тыс. голосов».

«Сильные партии имеют в своих рядах до 10 кандидатов, которые легко набирают не менее 5 тыс. голосов, а это уже 50 тыс. голосов, плюс не менее 10 кандидатов, которые набирают не менее 2 тыс. голосов, это еще 20 тыс., плюс 10 кандидатов, которые могут набрать по тысячи голосов – это еще 10 тыс., плюс остальные 20 кандидатов, которые наберут в среднем по 200 голосов, что составит 4 тыс. голосов, в итоге такие партии легко набирают 80-90 тыс. голосов, что обеспечит им не менее пяти мест в парламенте. К сильным можно отнести партии, которые собрали и внесли официально в избирательный фонд более 5 млн. сомов у них же имеется равная запасная сумма для затрат на выборы», – указал эксперт.

По его словам, в данном случае «арифметика выборов проста: у какой партии больше агитаторов, которым платят зарплату, эта партия и сможет набрать достаточное количество голосов».

Например, небывало комфортные условия «созданы в эту кампанию опозиционно-настроенным партиям, таким как «Бутун Кыргызстан», «Ата Мекен», СДК, «Альянс», «Азаттык», и если бы выборы состоялись уже завтра, «то на первом месте оказалась бы партия «Бутун Кыргызстан», на втором – «Ата-Журт Кыргызстан», на третьем – «Ата-Мекен», на четвертом – «Азаттык», затем «Ынтымак» и «Альянс».

«Как всегда по итогам выборов не прошедшие и опозиционно настроенные партии выйдут на митинг с требованиями отменить выборы, а некоторые горячие головы будут призывать сотворить очередную революцию со сменой президента. Для таких призывов у них есть целый ряд козырей – повышение цен на бензин, продукты питания, уголь, электроэнергию, проезд в общественном транспорте, загрязнение воздуха в Бишкеке и тому подобные социальные и коррупционные проблемы. Но мониторинг уровня негативного восприятия движений власти не превышает предельно допустимой критической нормы», – отметил Бакытаев.

Кроме того, действующим властям удается «держать позитивное восприятие на достаточно высоком уровне, этому способствуют частые открытые выступления президента по различным проблемам, информация об отказе канадской компании Центера от притязаний на золоторудное месторождение Кумтор, информация о выигранном суде в Лондоне по вопросу штрафа в сумме 300 млн. долларов США на государственную компанию «Мегаком», снижение цены угля до 3 тыс. сом за одну тонну и другие подобные результаты работы кабмина».

«До выборов осталось меньше недели и, если власти смогут резко увеличить позитивные мероприятия, какие-либо правительственные указы, например, такие как трансформация некоторых участков земель, повышение зарплаты, пенсий, пособий, это конечно снизит вероятность массовой поддержки народом оппозиции, которые будут призывать к смене власти», – заключил эксперт.