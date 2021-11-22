Лишенный сана епископ погиб в ДТП в Ленобласти

Бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид, ранее отстраненный от служения за раскольническую деятельность, погиб в ДТП в Ленинградской области, сообщил представитель Анадырской и Чукотской епархии.

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области сообщила накануне, что на 507-м километре трассы Вологда – Новая Ладога в лобовую столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате ДТП погибли три человека в легковом автомобиле. Telegram-канал «brief незыгарь» сообщил, что погибший пассажир легковушки – бывший епископ Чукотский и Анадырский Диомид.

«Да, Диомид погиб в ДТП», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, тот в последнее время бывал на Чукотке редко.

Бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид, известный своими призывами к изоляции РПЦ, отказу от диалога с другими конфессиями, отказу от ИНН, паспортов и мобильных телефонов, в июне 2008 года за раскольническую деятельность и неподчинение священноначалию был отстранен Священным Синодом от управления епархией.

После этого Димомид заявил, что «предал анафеме» патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В октябре того же года Диомид был извергнут из сана.

Архиерейский собор Русской православной церкви также запретил служение представителям духовенства Чукотской епархии, подписывавшим письма с резкой критикой священноначалия и призывами к расколу. Три священнослужителя были запрещены в служении до покаяния и один лишен сана.

Напомним, преемником Диомида в Чукотской епархии стал епископ Никодим.