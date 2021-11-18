Набиуллина заявила о росте продовольственной инфляции до двузначных показателей

Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная – уже, к сожалению, двузначная», – передает ТАСС слова Набиуллиной.

По ее словам, вкладчики, держатели облигаций и россияне с фиксированными доходами выигрывают от высоких ставок и низкой инфляции.

«Я хотела бы затронуть вопрос, кто выигрывает и проигрывает от высоких и низких процентных ставок. Это важный момент для понимания сути денежно-кредитной политики и изменения ключевой ставки. От высоких ставок и низкой инфляции выигрывают вкладчики, держатели облигаций и те, у кого основной доход – фиксированная зарплата, пенсии и социальные пособия», – передает РИА «Новости» слова Набиуллиной.

В то же время от низких ставок и высокой инфляции выигрывают те, у кого уже есть кредиты и кто владеет реальными активами – недвижимостью и акциями.

«Последовательная денежно-кредитная политика, которая обеспечивает ценовую стабильность, по сути одновременно с этим обеспечивает разумный баланс интересов этих групп. Но в конечном счете денежно-кредитная политика, конечно, стоит на страже интересов наиболее уязвимых слоев населения, которые страдают от высокой инфляции в наибольшей мере», – подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ напомнила, чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь. «Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают наименее защищенные группы населения», – заключила она.

Ранее стало известно о росте оптовых цен на картофель и капусту на 70%.