В России напомнили собравшимся на Украину шведским военным о Полтаве

«Шведы просто забыли о Полтавской битве. Для того, чтобы вспомнить это историческое событие, пускай разместят своих военнослужащих под Полтавой», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее министр обороны Швеции заявил о возможности переброски шведских военнослужащих на Украину, а президент Франции сказал о готовности защищать «территориальную целостность» Украины.

«Судя по всему, в Европе на этой почве вообще начался какой-то психоз. Видимо, шведский министр обороны забыл про Полтаву. Пусть они и там разместят своих военнослужащих и заодно вспомнят о Полтавской битве. Непонятно одно – зачем Швеция, нейтральная страна, сейчас способствует европейскому милитаризму по поводу Украины?», – отметил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«При этом Россия вообще ни о каком вторжении на Украину не думает и все время заявляет об этом публично, – указал он. – А то, что творят руководители ключевых европейских стран вызывает горькое сожаление, потому что для серьезных политиков подобного рода высказывания глупы. Особенно, подготовка Британией 600 спецназовцев SAS для десанта на Украине. Это же вообще смехота. Пусть посылает, но разве от этого жизнь на Украине улучшится?»

«А что касается заявления президента Франции о готовности защищать «территориальную целостность Украины», то Макрон просто готовится к выборам. Он хочет показаться жестким политиком в отношении России, потому что сейчас это стало неким трендом. В целом я бы спокойно относился к словам Макрона, потому что они продиктованы внутренней повесткой», – пояснил Джабаров.

Сенатор Андрей Климов придерживается схожей точки зрения. «Суть в том, что шведы забыли про Полтаву. Вот и все, – уверен он. – А что касается заявлений британских и французских политиков по поводу сохранения территориальной целостности Украины, то это просто риторика. Может быть, для них это удивительно, но Россия тоже делает все для сохранения Украины. Просто сами украинские власти этого не хотят. Россия не делает ничего, что не было бы предусмотрено Минскими соглашениями».

При этом высказывание Макрона сенатор объяснил некой эклектикой в его голове. «С одной стороны, он хочет порадовать США своей жесткостью, с другой – дуется на Вашингтон из-за провалившейся сделки по подлодкам с Австралией, – пояснил собеседник. – Когда он находится в антироссийском фарватере, у него возникают большие надежды на консенсус в НАТО, а когда он высовывается из этого клубка, то тут же получает по голове. Видимо, определенные рефлексы закрепились, поэтому он так и высказывается. Хотя если размышлять здраво, то где Франция, а где Украина. Лично я против рассмотрения всего мира в контексте событий, происходящих в одном регионе. Это большая ошибка».

Ранее министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что шведские военнослужащие могут быть переброшены на Украину в рамках учебной миссии Евросоюза. Возможность развертывания миссии обсуждалась главами оборонных ведомств Европы. При этом министр не стал вдаваться в подробности того, как будет выглядеть учебная миссия и какой именно по численности вклад в нее внесет Стокгольм.

Сообщается, что предложение о подобной миссии поступило от стран Балтии. Поводом послужил рост напряженности у границы с Украиной, рядом с которой, по сведениям журнала Politico, усилена концентрация подразделений российской армии.

Днем ранее французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Франция готова защищать «территориальную целостность» Украины. А накануне Британия приготовила 600 спецназовцев SAS на случай вторжения России на Украину. При этом в Раде высмеяли это обещание Британии.

Ранее Киев призвал Берлин и Париж приготовиться к «военному сценарию» на Украине. Между тем генсек НАТО заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».

В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.

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