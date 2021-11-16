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Макрон собрался защищать «территориальную целостность» Украины
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Французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Франция готова защищать «территориальную целостность» Украины, сообщило Agence France-Presse.
«Макрон заявил Путину, что Франция готова защищать «территориальную целостность» Украины», – говорится на странице Agence France-Presse News Agency в Twitter.
«Эммануэль Макрон в беседе с Владимиром Путиным выразил озабоченность в связи с ситуацией на украинской границе и волю Франции защищать территориальную целостность Украины», – приводит ТАСС слова источника Agence France-Presse в Елисейском дворце.
Ранее Киев призвал Берлин и Париж приготовиться к «военному сценарию» на Украине.
Накануне генсек НАТО заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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Украинский олимпийский чемпион резко изменил мнение о дружбе с Россией
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Украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко, который ранее выступил за дружбу между Москвой и Киевом, резко изменил свою позицию, свидетельствуют его заявления в сюжете «Военного телевидения Украины».
По словам Абраменко, он был «удивлен» после выхода своего интервью, так как «некоторые моменты были перекручены и выставлены не так». «Я, конечно, понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Там высветлили так, что я будто не понимаю, что происходит», – передает РИА «Новости» слова спортсмена в сюжете «Военного телевидения».
При этом Абраменко поблагодарил украинских военных, которые находятся на востоке страны, пожелав им «силы духа и терпения». Как говорится в сюжете, «ни одно перекрученное интервью не способно сломать его веру в победу Украины».
В прошлый вторник золотой призер зимней Олимпиады Пхенчхана-2018 в дисциплине фристайл Александр Абраменко, комментируя российско-украинские отношения, заявил, что не считает Россию агрессором.
В 2018 году спортсмен, завоевавший на Олимпийских играх золотую медаль в лыжной акробатике, обнял на пьедестале своего российского соперника, бронзового призера Илью Бурова. Тогда снимок вызвал бурные обсуждения в соцсетях.
Во время Олимпиады в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. Ласицкене также является военнослужащей – она капитан Российской армии.
После появления снимка Минобороны Украины вызвало лейтенанта на беседу, после которой Магучих заявила, что совместное фото с Ласицкене было сделано «без политики» и она остается в рядах ВСУ. При этом тренер легкоатлетки признала, что травля в блогосфере стала для Магучих серьезным стрессом.
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Эксперт: Россия энергетически развратила элиту Украины
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«Украина виртуально воевала с Россией и получала от Москвы энергоресурсы. Такая ситуация развратила украинские элиты. Но сейчас все будет иначе», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее жителей Украины предупредили о веерных отключениях электроэнергии, которые затронут не только регионы, но и Киев.
«Веерные отключения электроэнергии на Украине неизбежны. Вопрос лишь в том, как долго продлится эта ситуация и кого она затронет. Поначалу будут отключать промышленность. Но с холодами энергокризис будет лишь усугубляться», – полагает политолог, экономист Иван Лизан.
«Долгое время Украина могла вести виртуальную войну с Россией и при этом получать от нее по первому же запросу уголь и электроэнергию. Такая ситуация развратила украинские элиты. В свое время Украина сэкономила за счет низких цен на газ 82 млрд долларов. Но сейчас из-за энергетического кризиса в Европе ситуация изменилась», – говорит эксперт.
«Москва уже не будет поставлять Киеву уголь и электроэнергию по первому запросу не из-за того, что она плохая и злая, а из-за того, что все имеющиеся объемы ресурсов законтрактованы. Поэтому Киеву неоткуда взять уголь, потому что его нет на рынке, а электроэнергия есть только у Белоруссии. Но в случае ухудшения ситуации в стране даже белорусских объемов будет недостаточно», – пояснил политолог.
Согласно прогнозу Лизана, веерные отключения электроэнергии обернутся большими проблемами для политической власти Киева. «Рейтинг президента Владимира Зеленского продолжит стремительное падение, – уверен он. – На этом фоне также продолжит рассыпаться его парламентская фракция и еще больше ухудшатся отношения с олигархами, потому что этот кризис затронет и их».
Эксперт не исключает и внутренних волнений на Украине. «Без электроэнергии и аварийных поставок придется сидеть долго. Более того, ситуацию усугубит экономический кризис. В результате все будет зависеть от адекватности украинской власти, – считает собеседник. – Одним из негативных сценариев может быть полноценная война в Донбассе с целью отвлечения внимания населения от экономических проблем».
«Что касается кандидатуры самого Зеленского, то заменить его на посту президента не проблема. Главный вопрос – кем. Когда появится тот, кто сможет дать ему бой в медийном поле, рейтинг президента упадет еще сильнее. Люди очень разочаровались в Зеленском. А чем ближе отопительный сезон, тем выше его антирейтинг», – резюмировал Лизан.
Ранее экс-премьер Украины, глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что в стране начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. По его словам, веерные отключения должны быть жестко контролируемым процессом, поскольку они могут затронуть роддома, хирургические и «коронавирусные» отделения, где люди подключены к искусственной вентиляции легких.
Накануне стало известно, что на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС. В то же время бизнесу начали приходить рекордные счета за коммуналку, а в регионах начали составлять графики веерных отключений от электроэнергии предприятий и организаций, указывает «Страна.UA».
В прошлую пятницу власти Украины заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией. По состоянию на 4 ноября на Украине не работало более половины энергоблоков на ТЭС. В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.
Депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что к катастрофе энергетики Украины оказался причастен Китай.
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Жителей Украины предупредили о веерных отключениях электроэнергии
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Глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев.
«Сейчас мы видим уже, что у нас, к сожалению, будут веерные отключения. Начиная с нашей столицы», – заявил эксперт в эфире «4 канала», передает РИА «Новости».
Веерные отключения, подчеркнул Кинах, должны быть жестко контролируемым процессом, поскольку они могут затронуть роддома, хирургические и «коронавирусные» отделения, где люди подключены к искусственной вентиляции легких.
В этой связи, уверен эксперт, необходимо «каждому, на каждой территории, под руководством правительственных структур, специалистов отрабатывать этот очень четкий график прохождения отопительного сезона».
Накануне стало известно, что на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС. В прошлую пятницу власти Украины заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией. По состоянию на 4 ноября на Украине не работало более половины энергоблоков на ТЭС. В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.
Депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
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В Раде высмеяли обещание Британии отправить спецназ на Украину
Депутат Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский прокомментировал сообщения британских СМИ о готовности Лондона отправить на Украину около 600 бойцов спецназа в случае «конфликта» между Москвой и Киевом.
Как заметил Бужанский, сложно было представить что-то меньшее, чем помощь Лондона Польше в сентябре 1939 года. «Но Великобритания справилась и дала понять о своей готовности прислать на Украину 600 спецназовцев в случае угрозы вторжения России. Масштабно, ничего не скажешь», – передает РИА «Новости» слова депутата.
Ранее сообщалось, что Британия создает подразделения для отправки на Украину в случае «конфликта» между Москвой и Киевом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в Североатлантическом альянсе якобы заметили «необычные движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине.
В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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Макрон решил изменить цвет французского флага
Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение об изменении оттенка синего цвета на французском флаге, сообщает радиостанция Europe 1.
По информации радиостанции, Макрон принял решение об изменении оттенка синего на флаге по нескольким причинам. В первую очередь насыщенный синий оттенок представляется более утонченным, а также такое решение связано с желанием воздать должное флагу Франции 1793 года, передает РИА «Новости».
Составляющие цвета французского триколора – синий, белый, красный.
Отмечается, что в июле прошлого года Макрон принял решение об изменении оттенка синего в цветах флага, однако публично об этом объявлено не было. Теперь на смену синему пришел темно-синий.
Путин поручил допустить товары из Донбасса к госзакупкам наравне с российскими
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Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, а также поручил допустить к участию в госзакупках товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, следует из указа главы государства на официальном портале правовой информации.
«Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <…> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц», – говорится в документе.
Также Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Как отмечается в указе, решение об оказании поддержки было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов ДНР и ЛНР и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
Ранее в правительстве России пообещали помочь Донбассу в борьбе с коронавирусом.
30 января глава ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Кроме того, в феврале в самопровозглашенной Луганской народной республике стартовал второй этап вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Первыми привились сотрудники МЧС и работники здравоохранения.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии сообщил, что Россия поставит дополнительные объемы антиковидных вакцин в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).
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Киев призвал Берлин и Париж приготовиться к «военному сценарию» на Украине
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Франции и Германии нужно подготовиться к возможному «военному сценарию» на Украине, потому что потом на подготовку не будет времени, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Мне было важно увидеть, что наши партнеры, Германия и Франция, очень четко понимают, кто, что делает, что именно Россия эскалирует ситуацию в разных сферах… Если Россия начнет действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений. Поэтому, пожалуйста, проведите подготовительную работу сейчас... Потому что если военный сценарий заработает, то времени просто не будет. Но мы все сейчас сосредоточены на политическом урегулировании процесса», – приводит РИА «Новости» заявление главы МИД Украины после встречи с министрами иностранных дел Франции и Германии.
Кулеба также заверил, что Украина будет вести себя очень ответственно при любом сценарии и будет защищать себя.
Ранее генсек НАТО заявил, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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НАТО пообещало отреагировать «на любое развитие событий» на Украине
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Североатлантический альянс готов к любым изменениям ситуации, связанным с якобы стягиванием российских вооруженных сил на границу с Украиной, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу HBO.
«Мы заметили некоторые необычные движения и концентрацию сил [ВС России], именно поэтому мы начеку, отслеживаем ситуацию и готовы реагировать на любое развитие событий», – приводит слова Столтенберга ТАСС.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии – это «попытка [президента Белоруссии Александра] Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной».
В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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Путин исключил Карелию из перечня районов Крайнего Севера
Президент Владимир Путин подписал указ об исключении отдельных территорий Карелии из списка районов Крайнего Севера.
Указ от 20 декабря 1993 года об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям признан утратившим силу с 1 января 2022 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее Путин заявил, что в ближайшие десятилетия Россия будет «прирастать» Арктикой и северными территориями, так как это важное направление с точки зрения добычи полезных ископаемых.
Кличко предупредил киевлян о начале веерных отключений света
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Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможных веерных отключениях электричества. Причем, по его словам, этого не было уже 20 лет, сообщили местные СМИ.
«Если морозы продержатся несколько недель при температуре -15, вероятность веерных отключений, которых не было 20 лет, очень высока», – передает «Страна.UA» слова Кличко.
Он объяснил, что возможность отключений связана с нехваткой угля и газа у 12 столичных предприятий, производящих тепло и электроэнергию.
«Мы знаем, какая сложная ситуация. Мы знаем, что на сегодняшний день у 12 предприятий, производящих тепло и электроэнергию, недостаточно запасов угля. Мы знаем, что есть недостаточное количество запасов газа в хранилищах», – отметил мэр Киева.
При этом он пообещал, что в украинской столице не вырастут коммунальные платежи.
«Могу говорить четко, что поднятия тарифов для населения не будет, они останутся на том же уровне», – заверил Кличко.
Правда, потом сообщил, что ожидается подорожание продуктов, поскольку цены на них зависят от энергоносителей.
«Если ситуация будет сложной, то в конце зимы это может повлечь рост цен на продукты», – предрек Кличко.
Ранее глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев.
США обвинили Лукашенко в попытке отвлечь внимание от действий России на Украине
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии – это «попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной», сообщил Госдеп США.
«Госсекретарь Блинкен подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Эти действия режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной», – приводит РИА «Новости» текст заявления официального представителя госдепартамента США Неда Прайса.
«Госсекретарь Блинкен и министр Рау твердо осудили использование уязвимых мигрантов в качестве инструмента и призвали Лукашенко решить первопричину наложенных Западом санкций – отказ белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод», – заявил Прайс.
«Госсекретарь также выразил глубокую благодарность Польше за открытую поддержку, которую она выражает суверенитету и территориальной целостности Украины. США, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы заставлять Москву платить за ее военную агрессию и пагубное влияние в регионе», – заключил Прайс, уточнив, что разговор Блинкена с польским министром прошел в субботу.
В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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Украина попросила у США поставить противокорабельные ракеты
Власти Украины обратились к США с просьбой о поставках противокорабельных ракет «Гарпун», сообщило украинское издание ZN.UA.
«По информации ZN.UA, власти Украины обратилась к Соединенным Штатам с просьбой о поставках противокорабельных ракет "Гарпун». «Гарпун» — противокорабельная ракета, разработанная и изготовленная McDonnell Douglas, ныне Boeing Defense, Space & Security. Ракета Standoff Land Attack Missile SLAM является вариантом наземного нападения», – сообщает издание на своем сайте, передает РИА «Новости».
Ракета может быть запущена из самолета с неподвижным крылом, с корабля, подводной лодки и батареи береговой обороны.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты поставили на Украину порядка 80 тонн боеприпасов в рамках одобренной президентом США Джо Байденом военной помощи в размере 60 млн долларов.
Напомним, США пообещали продолжить оказывать военную помощь Украине. В октябре США неоднократно поставляли на Украину высокоточное вооружение, боеприпасы и средства радиолокационного наблюдения. В Киеве заявляли, что Украина получила от США «много высокоточного наступательного оружия». 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и «многое другое».
Москва призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Правительству поручено создать мобильное приложение для фиксации нарушений ПДД
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2022 года внедрить возможность штрафовать нарушителей ПДД на основе фото и видео, получаемых через специальное приложение.
«С учетом ранее данных поручений завершить работу по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения Правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки», – соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Также он поручил правительству до 20 декабря доработать и утвердить одобренную Транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом до 2035 года.
«Правительству Российской Федерации: ... доработать с учетом состоявшегося обсуждения и утвердить одобренную на заседании Президиума Государственного Совета Российской Федерации Транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года», – говорится в перечне.
Ранее Путин поручил правительству проработать юридические аспекты внедрения экспериментальных технологий в стране, в том числе по вопросам интеллектуальной собственности.
Столтенберг заявил об отсутствии консенсуса в НАТО по Украине
Страны НАТО пока не пришли к единому мнению относительного возможности принятия Украины в Североатлантический альянс, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу HBO.
«Чтобы быть членом НАТО, надо отвечать стандартам. Мы помогаем им (Украине) бороться с коррупцией, но 30 членов [организации] должны прийти к единому мнению, а консенсуса в НАТО пока нет», – приводит слова Столтенберга ТАСС.
Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс укрепил отношения с Украиной, но уточнил, что эта страна не подпадает под действие пятой статьи устава организации, предусматривающей коллективную оборону.
Ранее генсек НАТО заявил, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В октябре страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о не расширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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США поставили на Украину около 80 тонн боеприпасов
Соединенные Штаты поставили на Украину порядка 80 тонн боеприпасов в рамках одобренной президентом США Джо Байденом военной помощи в размере 60 млн долларов, сообщило американское посольство в Киеве.
«Украина получила из США примерно 80 тонн боеприпасов. Это была четвертая поставка в рамках дополнительной помощи по безопасности в размере 60 млн долларов, которую президент Байден выделил Украине в августе, что демонстрирует поддержку Америкой стабильной, демократической и свободной Украины», – приводит текст сообщения ТАСС.
В прошлый четверг США пообещали продолжить оказывать военную помощь Украине. В октябре США неоднократно поставляли на Украину высокоточное вооружение, боеприпасы и средства радиолокационного наблюдения. В Киеве заявляли, что Украина получила от США «много высокоточного наступательного оружия». 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и «многое другое».
Москва призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».