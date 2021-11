Глава правящей партии Грузии осудил иностранную поддержку Саакашвили Оппозиционные депутаты Грузии объявили голодовку в поддержку Саакашвили 14 ноября 2021, 15:40 Текст: Дмитрий Александров

Девять грузинских оппозиционных депутатов заявили в воскресенье, что начинают голодовку с требованием перевести из тюремной больницы в обычную клинику голодающего с 1 октября бывшего президента Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Все они представляют партию Саакашвили «Единое национальное движение». Уже 12-й день с аналогичным требованием в парламенте голодает депутат Елена Хоштария из партии «Дроа!» («Настало время»). Всего в парламенте Грузии 150 мест, 66 из которых принадлежат нескольким оппозиционным партиям. Оппозиционеры призвали своих сторонников объявлять голодовку. На этот призыв откликнулся бывший вице-премьер Георгий Барамидзе - он решил голодать в офисе партии «Единое национальное движение». Власти Грузии заявили, что здоровью Саакашвили, на днях переведенного в тюремную больницу из тюрьмы в Рустави, ничего не угрожает. Напомним, Саакашвили выдвинул условие прекращения голодовки: это произойдет, если его переведут на реабилитацию в гражданскую клинику самого лучшего уровня – многопрофильную и высокотехнологичную. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили в случае прекращения голодовки будет возвращен из тюремной лечебницы в Руставскую тюрьму, где он находился ранее.

На Украине назвали области, которые могут перейти России 13 ноября 2021, 17:21

Фото: Евгений Котенко/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Несколько украинских областей якобы могут перейти в состав России, заявил бывший руководитель Закарпатской областной администрации, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль. Заявления украинского руководства о том, что «все хорошо, все спокойно» не соответствуют действительности, заявил Москаль в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости». «Под угрозой проекта «Новороссия» <...> – Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области», – отметил он. По его словам, в этих регионах сильны пророссийские настроения. Ранее киевский писатель и философ Петр Кралюк заявил, что пять российских регионов явяляются исконно украинскими землями. В конце августа бывший замглавы Генштаба украинских ВС Игорь Романенко заявлял о якобы возможном захвате Россией острова Змеиный, который находится в Черном море. Под Нижним Новгородом обнаружили «берег мертвецов» 13 ноября 2021, 16:49

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

В Нижегородской области из-за размыва Горьковского водохранилища на поверхности открылись старинные захоронения у села Покров-Валы, сообщил исследователь Дмитрий Учаев. «Это зрелище не для слабонервных. По берегу разбросаны кости, черепа с зубами. На фоне красивого водохранилища такой ужас. Здесь же можно увидеть огромные валуны, кирпичи», – рассказал Учаев ФАН. Несколько веков назад там была расположена Покровская церковь, которую закрыли в 30-е, и снесли в 50-е годы XX века. «Так получилось, что вода в Горьковской ГЭС поднялась и начала размывать старые захоронения», – объяснил он. После этого на поверхности земли появился такой «берег мертвецов», сказал исследователь. Он также попросил посетителей этих мест не трогать кости усопших.

Жена миллиардера написала заявление в прокуратуру на Собчак 13 ноября 2021, 20:18 Текст: Алексей Дегтярев

Супруга миллиардера Кирилла Шамалова Жанна заявила на телеведущую Ксению Собчак в прокуратуру, она обвинила ведущую в раскрытии личной информации. Собчак в своем шоу якобы раскрыла сведения, составляющие медицинскую тайну, речь идет о медицинских документах с информацией о биоматериале для зачатия ребенка Шамаловых, передает Ura.ru. Также телеведущая представила запись разговора гостьи с директором фирмы по суррогатному материнству Ильей Подольским. Шамалова хочет узнать, откуда Собчак получила доступ к этим данным. По этим обвинениям ведущей грозит до четырех лет лишения свободы. В октябре Собчак оказалась в центре другого скандала. Она была в автомобиле, который устроил смертельное ДТП в Сочи. Полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП. Он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в машине находилась Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок машины, в которую врезался Mercedes, скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами. Собчак сообщала, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. При этом «Комсомольской правдой» был опубликован документ, где указывалось, что ведущая в ДТП никак не пострадала. После этого сообщалось, что Собчак прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино», где у нее диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменной области и еще ряд травм. Ей также вручили повестку для проведения очной ставки с водителем Mercedes. Позже в УВД по Сочи состоялся допрос телеведущей Ксении Собчак по делу о смертельном ДТП, она отказалась подписывать документ о неразглашении и не предоставила документы о полученных при аварии травмах. WSJ заявила об имеющемся у Москвы «опасном компромате» на власти США 13 ноября 2021, 18:48

Фото: Manfred Vollmer/imageBROKER.com/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

У российской стороны есть опасный для любой из американских партий компромат: из-за него республиканцы и демократы с самого начала подготовки к выборам в 2016 году оказались в глупом положении, заявил обозреватель Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший. Дженкинс провел анализ действий руководителя ФБР Джеймса Коми во время предвыборной кампании между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон, передает РИА «Новости». По его словам, Коми якобы руководствовался российскими разведданными, дискредитировавшими демократов и администрацию Барака Обамы. «Хотя, по всей видимости, он пытался защитить будущую администрацию Клинтон, выстроив одно странное решение на другом, он вновь открыл дело Хиллари прямо перед днем выборов, что привело к переходу неопределившихся голосов на сторону Трампа», – указал журналист. Автор отметил, что все тезисы в так называемом рашагейте на самом деле оказываются не такими, как на первый взгляд. Отношения России и США в ходе правления Трампа не улучшались, а это приводилось в качестве аргумента в причастности Москвы к результатам американских выборов. Все американские президенты – вне зависимости от партий – пытались наладить диалог с российской стороной. «Не обязательно любить Трампа или (одобрять) то, как он высказался о Путине, или его многочисленные действия и бездействия, чтобы понять, что все они были, по сути, обычными и объяснимыми по мотивам. Все президенты надеются получить политическую выгоду от улучшения отношений. Каждый президент начиная с Джорджа Буша-младшего стремился подружиться с Путиным. Все понимают, что Москва может повлиять на их перспективы переизбрания тем, что она делает или не делает», – подчеркнул он. Дженкинс заявил, что у России якобы есть на всю властную систему США «опасный компромат». По его утверждению, Москва может перевернуть всю американскую политическую элиту при помощи публикации таких сведений. «Вся эта неразбериха дает администрации [действующего президента США Джо] Байдена дополнительную причину ходить вокруг [президента России Владимира] Путина на цыпочках. <...> Информационная игра между США и Россией – столько же секретов, которые они хранят друг для друга, сколько секретов, которые они хранят друг от друга. И правда, которая, скорее всего, лучше известна Кремлю, чем американской общественности, никак не может быть хорошей», – отметил автор. Журналист уверен, что либо демократическая администрация могла скрыть известную России информацию о собственной коррупции, либо Кремль подговорил демократов на действия, которые привели Трампа к власти. «Судя по его заявлениям, Джеймс Коми больше всего боялся, что российская информация о демократах, настоящая или фальшивая, просочится и навредит министерству юстиции и администрации Хиллари Клинтон. Эта информация по-прежнему грозит выйти наружу; с учетом того, что мы узнали о досье Стила, она по-прежнему грозит взорвать и ФБР, и администрацию демократов, пусть и не так, как представлял себе Коми», – заключил Дженкинс. Россия не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в президентские выборы в США 2016 года. ФБР в 2016-2017 годах при президенте-демократе Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. Однако сговора с командой Трампа Мюллер не обнаружил. Польский солдат погиб на границе с Белоруссией 13 ноября 2021, 23:30

Фото: Piotr Twardysko/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

На границе с Белоруссией в результате несчастного случая погиб польский солдат, сообщило командование 17-й механизированной бригады Войска польского. В сообщении говорится, что «в ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады», передает РИА «Новости». Разбирательство ведет военная жандармерия в сотрудничестве с прокуратурой Белостока. Командование сообщило, что по предварительной информации, «произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата». Подчеркивается, что «в происшествии не участвовали третьи лица». Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры. Стали известны подробности поножовщины возле хинкальной в Москве 13 ноября 2021, 17:35 Текст: Вера Басилая

Около хинкальной в центре Москвы между мужчинами произошел конфликт, в результате которого трое получили ножевые ранения, материалы проверки переданы в СК, сообщили в прокуратуре столицы. «По предварительной информации, в ночь на 13 ноября около кафе в центре Москвы между мужчинами произошел конфликт, в результате которого трое получили ножевые ранения. Мужчинам 1980, 1996 и 1997 г.р. потребовалась медицинская помощь, здоровью одному из них причинен тяжкий вред. Со слов пострадавших ножевые ранения им причинил 36-летний мужчина, который установлен полицейскими», – говорится в сообщении на сайте ведомства. По решению Тверского межрайонного прокурора материал процессуальной проверки по факту инцидента у кафе на ул. Неглинной передан в территориальный отдел столичного управления СК. Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Покушение на убийство». Ранее сообщалось, что в результате драки в хинкальной на Неглинной улице в Москве два человека оказались в больнице с колото-резаными ранами, нанесшего им травмы ищет полиция. На Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС 14 ноября 2021, 07:27

Фото: Sputnik на русском/Youtube

Текст: Антон Антонов

Лишь три блока государственных ТЭС Украины из 23 несут нагрузку, остальные либо не работают из-за нехватки угля, либо находятся на разных стадиях ремонта, сообщает «Укрэнерго». По данным на субботу, 60% мощностей государственных ТЭС компании «Центрэнерго» не работали из-за нехватки угля. Из-за его отсутствия отключены рекордные 14 энергоблоков, еще шесть находятся в состоянии ремонта, нагрузку несут три блока – это 10% мощности государственных ТЭС. На каждой из трех ТЭС работает по энергоблоку. Отмечается, что на частных ТЭС нехватка угля привела к отключению только четырех энергоблоков, половина из них – на Луганской ТЭС, «переведенной на экономный режим из-за блокады поставок угля со стороны России», передает УНИАН, поясняя, что «единственный маршрут поставки угля на эту ТЭС проходит» через Россию. На Украине этой осенью образовался дефицит энергоресурсов, необходимых, в том числе, для производства электроэнергии. Сложившаяся ситуация связана, в частности, с резким ростом стоимости газа, а также с нехваткой угля, передает РИА «Новости». Напомним, на Украине по состоянию на 4 ноября не работало более половины энергоблоков на тепловых электростанциях. Украинские СМИ писали, что Россия и Белоруссия не будут помогать Украине с поставками угля и электричества до тех пор, пока Киев не изменит свою политику в важнейших вопросах или пока не поменяет власть. В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». Предсказана реакция США на «возможную войну» России и Украины 13 ноября 2021, 20:03 Текст: Алексей Дегтярев

Вашингтон из-за возможной войны между Киевом и Москвой может и не вступиться за действующие украинские власти, заявил обозреватель 19Fortyfive Дэниэл Дэвис. «Готовятся ли Соединенные Штаты и НАТО к вооруженному конфликту с Россией из-за Украины? <..> Если Вашингтон и Брюссель опираются в своей политике на реализм и логику – ответ будет нет», – цитирует Дэвиса РИА «Новости». По его словам, решения, сделанные из-за эмоций и гордыни, значительно увеличивают риск большой войны, перед обменом резкими заявлениями и стрельбой на поле боя стороны постараются снизить напряжение. В случае худшего сценария ситуация может обернуться катастрофой: ядерными ударами между великими державами. США нужно существование «свободных, демократичных и суверенных» стран в мире, но лишь одних предпочтений не достаточно для выстраивания внешней политики. «Нашу стратегию должна формировать холодная и суровая реальность. При рассмотрении вопроса о том, насколько далеко США должны зайти в поддержке Киева, нужно исходить из защиты интересов нашей страны. <...> Холодный расчет заключается в том, что Украина не входит в НАТО и, следовательно, не обладает гарантиями безопасности по пятой статье. Мы не должны предоставлять такие гарантии», – указал Дэвис. США, по его мнению, должны делать все для исключения ненужной войны с Россией и для сохранения мира в Европе. Москва же рассматривает экспансию НАТО к своим границам как экзистенциальную угрозу, заключил колумнист. Ранее на Украине заявили о разработанном плане широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией. Вучич отметил возможность многому научиться у Путина 13 ноября 2021, 22:21

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его встречи с главой российского государства Владимиром Путиным всегда были очень важными для Сербии. В интервью для YouTube-канала «Соловьев.Live» Вучич рассказал, что в сербском президентском кабинете «уже неделями идет подготовка встречи с президентом Путиным». По словам Вучича, «Владимир Путин – это сила России», «тот, кто возвысил Россию», передает РИА «Новости». «Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального», – сказал Вучич, добавив, что «от президента Путина всегда может многому научиться, многое услышать от него». «Я хочу, чтобы люди в России знали, что Сербия успешно сопротивлялась давлению, и мы никогда не были проблемой: ни когда строился «Южный поток», ни когда строился «Турецкий поток», ни когда – «Балканский поток», – приводит его слова ТАСС. Вучич отметил, что Сербия построила газопровод вместе с Газпромом, «и сегодня уже идет газ по газопроводу», страна «готова далее расширять интерконнекторы по региону этого газопровода». Президент Сербии подчеркнул, что его страна – единственная в Европе, которая никогда не вводила никаких санкций против России. Напомним, Вучич заявил, что в ходе предстоящей встречи с российским коллегой намерен достичь понимания по цене на газ и договориться об увеличении объема поставок. «Я уверен, президент Путин всегда находил, всегда проявлял взаимопонимание по отношению к нам в трудных обстоятельствах. Я надеюсь, что в этот раз он тоже поймет нас по вопросам цены и объема поставок газа», – заявил Вучич. Британия возложила на Россию ответственность за кризис на границе Польши 14 ноября 2021, 06:55

Фото: Wiktor Szymanowicz/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Трасс считает, что Москва «должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог». Она призвала «посмотреть», что «происходит в Белоруссии». По ее словам, «эскалация противостояния на польской границе – самое недавнее действие режима Лукашенко по подрыву региональной безопасности». Трасс заявила, что Минск «использует отчаявшихся мигрантов, как пешки, в попытке создать нестабильность и цепляться за власть, не обращая внимания на гуманитарные последствия», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Telegraph. Министр заявила, что «Великобритания не отведет взгляд в сторону» и намерена «стоять плечом к плечу с союзниками в регионе, которые находятся на передовой в борьбе за свободу». Так, британские военные помогут польским властям в укреплении границы с Белоруссией. Однако речь не только о Польше, но и о «других участниках Вишеградской четверки – Венгрии, Словакии и Чешской Республики, а также о друзьях в странах Балтии и на Украине», сказала она. Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры. Японскую журналистку удивили чеченские традиции 13 ноября 2021, 18:03

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Японскую журналистку Асуку Токуяму удивило отсутствие на свадебном торжестве в Чечне жениха и невесты, а также традиция выходить замуж только за соплеменников. По ее словам, из Москвы в Грозный она добралась через Махачкалу: билет на самолет до столицы Дагестана стоил дешевле. Однако по прибытии женщина обнаружила, что на общественном транспорте до Грозного добраться не получится, пришлось ехать автостопом, поскольку журналистка спешила на свадьбу. До Грозного она добралась за три часа. «И тут обнаружился шокирующий факт: невесты на завтрашней свадьбе не будет», – поделилась Токуяма. Как оказалось, двоюродный брат невесты накануне попал в аварию, из-за чего девушка не могла гулять на свадьбе. «У чеченцев очень прочны семейные узы. Двоюродные братья и сестры здесь гораздо более близки друг другу, чем в Японии, почти, как и родные. Считается, что у них одни родители», – приводит РИА «Новости» слова японки. При этом отменять мероприятие тоже нельзя – гости на нее съехались со всей страны и даже из-за границы. Токуяму на торжество пригласил жених, поэтому она решила прийти на праздник, чтобы поздравить его. «Позже выяснилось, что это была моя большая ошибка», – добавила она. В день мероприятия журналистка оделась по местным обычаям и пришла на церемонию, где ее посадили вместе с родственницами жениха по материнской линии – в Чечне мужчины и женщины не сидят за одним столом. Гости приступили к трапезе до начала церемонии, затем вступительное слово произнес тамада, после чего певица исполнила народную песню. При этом зал был заполнен примерно на четверть, даже через полчаса после начала торжества. Как оказалось, по чеченским обычаям не обязательно приходить на событие вовремя. Токуяма сравнила чеченскую и русскую свадьбу. Кавказское торжество она назвала простым: не было тостов, поздравительных речей, зато были национальные танцы. Мужчины и женщины парами выходили на круглую площадку под красивую музыку. На танец мужчины приглашают женщин, некоторые танцуют много раз, другие – только один. «Мужчины танцуют яростно и ритмично, а женщины изящно и плавно, при этом используют в основном только руки. Некоторые танцуют с улыбающимися поднятыми лицами, а некоторые – с опущенными глазами», – отметила журналистка. По ее наблюдениям, у мужчин очень сложные движения, и, по их собственному признанию, практически все умеют их делать. «Танец у чеченцев в крови. У меня много родственников, поэтому, даже если поначалу я не умел танцевать, я почти каждую неделю бываю на чьей-то свадьбе и быстро осваиваю танец», – объяснил один из гостей. Зал постепенно заполнялся. В какой-то момент японка увидела «второй этаж», где обычно находится невеста. Она не участвует в церемонии, как и ее родные. За все торжество она танцует только один раз, если ее пригласит пожилой родственник со стороны жениха. Также Токуяма рассказала еще об одной традиции: чеченки могут выходить замуж только за соплеменников, мужчины же могут брать в жены девушек любой национальности. Японку удивило, что жених не появляется на торжестве, он скрывается в незаметном месте внутри помещения, где проходит празднование, чтобы не попадаться на глаза гостям. Как объяснили местные, чеченцы считают некрасивым появление на собственной свадьбе. При этом японка отметила, что, например, в соседнем Дагестане жених и невеста празднуют вместе со всеми и танцуют во время торжества. Токуяма призналась, что ей очень не хватает знаний чеченской культуры, чтобы лучше понять обычаи этого народа. Также она подчеркнула, что понять Россию можно только путешествуя по ней. Ранее американская журналистка, автор путевых очерков и книги «Затерянные пианино Сибири» Софи Робертс описала «ощущение чуда», которое она испытала, побывав на Алтае. Захарова уличила НАТО и ЕС в продолжении работы с «Новичком» 13 ноября 2021, 17:28

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Работы с так называемыми «Новичками» проводились и продолжают проводиться в военно-химических лабораториях стран НАТО и Евросоюза. При этом они обвиняют Россию в якобы сокрытии части бывшей военно-технической программы СССР, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Германия, Франция и Швеция в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и международных договоренностей о правовой помощи наотрез отказываются от соответствующего взаимодействия с нами, чтобы найти ответ на главный вопрос: где, когда и при каких обстоятельствах за пределами территории Российской Федерации в биоматериалах «берлинского пациента» оказалось отравляющее вещество, именуемое на Западе «Новичком». Напоминаем в данной связи, что работы с так называемыми «Новичками» проводились и продолжают проводиться в военно-химических лабораториях целого ряда стран НАТО и Евросоюза, включая вышеупомянутые государства. В США же зарегистрировано порядка 140 патентов, связанных с боевым применением пресловутых «Новичков» и защитой от них. Все это – непреложные факты», – приводится комментарий Захаровой на сайте МИД. По ее словам, в последнее время США стали более активно продвигать на международных площадках и в медиапространстве тему своей якобы приверженности выполнению обязательств по КЗХО. «При этом, однако, официальные власти в Вашингтоне, а также тесно взаимодействующие с ними аналитики из СМИ не особенно акцентируют то обстоятельство, что боевые отравляющие вещества планируется уничтожить не ранее сентября 2023 года, то есть с нарушением изначально установленных по КЗХО сроков более чем на 10 лет. И это несмотря на то, что американская сторона в полном объеме располагает всеми финансовыми и техническими возможностями для скорейшей ликвидации остающегося у нее военно-технического потенциала», – подчеркивается в комментарии. Она указала, что страны, «повязанные евроатлантической солидарностью», стали еще агрессивнее выступать с бездоказательными обвинениями в адрес России в якобы сокрытии части бывшей военно-технической программы СССР на площадке Организации по запрещению химического оружия и в Совете Безопасности ООН. «Непрекращающиеся антироссийские инсинуации на Западе выглядят особенно нелепо на фоне того, что Россия еще в сентябре 2017 года завершила уничтожение доставшегося ей «в наследство» от СССР военно-химического арсенала (порядка 40 тыс. тонн) под строгим международным контролем», – заявила Захарова. По ее словам, призывы к укреплению режима КЗХО не встречают у западников конструктивного отклика. «В результате с сожалением приходится констатировать, что некогда авторитетная независимая техническая организация ОЗХО превращается в инструмент обслуживания геополитических интересов узкой группы государств», – подытожила дипломат. Ранее в МИД отметили, что Лондон, Берлин, Париж и Стокгольм отмолчались по поводу состава вещества в биоматериалах блогера Алексея Навального, а также не предоставили информацию, кто сопровождал его на рейсе из Омска в Берлин. Напомним, Великобритания, ФРГ, Франция и Швеция представили ответы на запрос России в ОЗХО по ситуации с Навальным: в постпредстве Британии при ОЗХО заявили, что отвергают утверждения России и считают их «попыткой уклониться от ответственности», постпредство Германии также отвергло претензии российской стороны, отметив, что нота России от 7 октября по инциденту «не содержит ответов на множество вопросов, направленных постоянному представительству России группой из 45 стран». Франция решила не давать ход запросу России об оказании правовой помощи по делу Навального. Швеция заявила, что «действовала в рамках немецкого запроса в отношении анализа биомедицинских образцов господина Навального и потому отсылает вопросы по формуле Германии как запрашивавшей стороне». Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры в ситуации с «отравлением» Навального перешли все приличия и рамки разумного. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что врачи не обнаружили следов яда в организме блогера до вылета из России. Военные США пытались скрыть авиаудар по толпе мирных жителей в Сирии 14 ноября 2021, 00:56

Фото: Tony R. Tolley/U.S. Air Force/

Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

Военные США умолчали об авиаударе в Сирии в 2019 году, в результате которого погибли десятки мирных жителей, пишут американские СМИ. В марте 2019 года штурмовик F-15E сбросил на толпу в районе сирийского Багуза три бомбы. По словам одного из американских военных, в объединенном центре воздушных операций на базе ВВС США Эль-Удейд в Катаре наблюдали за этим «с ошеломленным недоверием» – удары в прямом эфире снимал беспилотник, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times. Эта атака оказалась одной из крупнейших по числу жертв среди мирных жителей за весь период борьбы с террористической организацией «Исламское государство*». При этом официально удар не признавался, хотя даже первоначальная оценка показала, что погибли около 70 человек. Сотрудник ВВС по правовым вопросам не исключал, что речь идет о военном преступлении, но «почти на каждом шагу военные предпринимали шаги, скрывающие катастрофический удар», пишет издание. Так, было занижено число жертв, отчеты засекретили. Силы коалиции бульдозером сравняли место ударов с землей. При этом отмечается, что высшее руководство не проинформировали о случившемся, независимого и тщательного расследования не проводилось. Издание отправило свои выводы центральному командованию США, там впервые признали факт инцидента, а также сообщили о гибели 80 человек. При этом военные назвали атаку «оправданной». Утверждается, что 16 из погибших были боевиками, четверо – гражданскими. Что касается остальных 60 убитых, то неясно, были ли они гражданскими лицами, «отчасти потому, что женщины и дети в ИГ* иногда брались за оружие». Представитель командования Билл Урбан заявил, что командование «берет на себя полную ответственность за непреднамеренную гибель людей». Напомним, это не единственный подобный скандал вокруг действий США за последнее время. В сентябре верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подтвердила, что в результате атаки американского беспилотника по предполагаемым террористам в Афганистане погибли десять мирных жителей. Среди жертв – семеро детей. СМИ рассказали, что жертвой удара дрона стал Земари Ахмади – мирный гражданин Афганистана, который работал инженером в представительстве американской благотворительной организации Nutrition and Education International (NEI). Более того, на момент гибели афганец ждал ответа на запрос об убежище в Соединенных Штатах для себя и своей семьи. Пушков назвал американских моделей «жертвами гамбургеров» 14 ноября 2021, 08:56 Текст: Евгения Шестак

Новые американские стандарты красоты не приветствуют эстетику и являются странными образцами для подражания, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Член Совфеда выложил фотографию, на которой в нижнем белье позируют американские модели Victoria's Secret разных параметров и отметил, что появившаяся в США мода является идеологическим заказом. «Новые американские «модели» и образцы для подражания: царство трансгендеров и боди-позитива. Идеологический заказ. Красота, эстетика, гармония здесь не приветствуются. А приветствуются трансы и жертвы гамбургеров и кока-колы. «Новая мода» как отражение того, что Америка несет миру», – написал сенатор в Telegram. Ранее голландская плюс-сайз модель Джилл Кортлев появилась на обложке Vogue Russia, на фото она позирует обнаженной. Российское подразделение журнала впервые опубликовало снимок «нестандартной модели». Захарова заявила о преступлениях Британии на Ближнем Востоке 14 ноября 2021, 12:43

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Пока Лондон не ответит за свои преступления на Ближнем Востоке, у его официальных представителей нет никакого права кого-то обвинять, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление главы британского МИД Элизабет Трасс о причастности России к миграционному кризису у границ ЕС. «Тщательно разработанным было вторжение Британии в Ирак. 45 тысяч британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать ее граждан и разворовывать недра. Британия несет четкую историческую ответственность за всё, что с этого момента происходит в регионе», – отметила Захарова в Telegram. По ее словам, именно британская сторона виновата в гибели иракцев, разрушении государственности Ирака и появлении нескончаемых потоков беженцев. «И пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять», – подчеркнула представитель МИД России. Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия «явно несет ответственность» за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. При этом читатели издания Daily Express заявили, что Элизабет Трасс проявляет некомпетентность во внешней политике. Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.