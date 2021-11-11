Саакашвили выдвинул условие прекращения голодовки

Экс-президент Грузии, ныне глава украинского исполкома реформ Михаилом Саакашвили, арестованный в Тбилиси 1 октября и объявивший голодовку в тот же день, заявил в четверг, что готов ее прервать при выполнении властями ряда условий, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Заявление зачитал адвокат осужденного на 6 лет Саакашвили Николоз Гварамия.

Согласно этому заявлению, Саакашвили, который находится в тюремной больнице, выдвинул условие о прекращении голодовки - это его перевод на реабилитацию в гражданскую клинику самого лучшего уровня - многопрофильную и высокотехнологичную.

Решение об этом должен назначить консилиум с участием врачей, выделенных властями и названных самим Саакашвили. При этом решение консилиума должно быть обязательным, сказал Саакашвли. Только тогда он готов согласиться прервать голодовку.

Реакции властей пока нет.

Ранее стало известно, что Саакашвили решил прекратить голодовку.

В четверг Тбилисский городской суд назначил на 15 ноября новый процесс над Саакашвили, на этот раз речь идет о растрате госсредств в размере более 2,7 млн долларов.

В среду тот же суд отменил арест бывшего президента Грузии по делу о разгоне митинга в 2007 году и захвату телекомпании «Имеди», при этом он останется в тюрьме, так как он осужден по другим делам.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.

Напомним, Саакашвили переведен в тюремную лечебницу в Глданском районе Тбилиси из Руставской тюрьмы ввиду ухудшения состояния здоровья. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что Саакашвили «физически и словесно» оскорбил сотрудника пенитенциарного учреждения, а также сломал дорогостоящую медицинскую технику. Пенитенциарная служба Грузии опубликовала видеозапись того, как Саакашвили покидает Руставскую тюрьму. Подчеркивается, что Саакашвили покинул пенитенциарное учреждение «не против своей воли».