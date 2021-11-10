Суд отменил арест Саакашвили по делу о разгоне митинга в 2007 году

Тбилисский городской суд отменил арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по делу о разгоне митинга в 2007 году и захвату телекомпании «Имеди», при этом он останется в тюрьме, так как он осужден по другим делам, заявил прокурор Джарджи Циклаури.

«На сегодняшнем процессе обвиняемому Саакашвили была отменена мера пресечения в виде ареста. Суд на данном этапе посчитал, что нет необходимости в этой мере, и отменил ее... Отмена не меняет фактическую ситуацию, так как он продолжит отбывать наказание в тюрьме по другим делам, по которым он осужден», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам прокурора, он ходатайствовал суду о возможности подключить Саакашвили к судебному разбирательству по его делу: провести заседание в самом пенитенциарном учреждении или дистанционно. Адвокаты Саакашвили отказались.

«Мы ходатайствовали, чтобы дать возможность Саакашвили принять участие в процессе, для этого были готовы провести процесс в пенитенциарном учреждении и даже дать возможность трансляции в прямом эфире... Во время видеотрансляции он мог бы иметь возможность зафиксировать свою позицию и сделать обращение... Сторона защиты отказалась по непонятным для нас причинам», – заявил прокурор.

По мнению Циклаури, адвокаты не согласились на предложения, так как их целью является устроить «показуху» и политические спекуляции.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.

Напомним, Саакашвили переведен в тюремную лечебницу в Глданском районе Тбилиси из Руставской тюрьмы ввиду ухудшения состояния здоровья. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что Саакашвили «физически и словесно» оскорбил сотрудника пенитенциарного учреждения, а также сломал дорогостоящую медицинскую технику. Пенитенциарная служба Грузии опубликовала видеозапись того, как Саакашвили покидает Руставскую тюрьму. Подчеркивается, что Саакашвили покинул пенитенциарное учреждение «не против своей воли».