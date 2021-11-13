|
|
Глава Пентагона назвал «основным компонентом стратегии сдерживания» учения в Черном море
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Учения США, Румынии, Турции и Украины в Черном море являются одним из главных компонентов стратегии сдерживания, заявил глава американского минобороны Ллойд Остин.
«Я часто говорю о концепции «интегрированного сдерживания» как способе сдерживания будущих военных угроз. Одним из ключевых компонентов действительно интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками и партнерами по всему миру посредством совместных наземных, воздушных и морских учений», – цитирует Остина ТАСС.
Он отметил, что речь идет о прошедших в Черном море учениях США и их союзников.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман «Маунт Уитни» и эсминец «Портер» – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Путин объяснил ответ России на действия США в Черном море
|
|
Минобороны предложило провести незапланированные учения в Черном море в ответ на действия США, однако это нецелесообразно – нет смысла нагнетать обстановку, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил, что «от нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой же акватории свои незапланированные учения», однако российский лидер считает, что это «не целесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там», следует из сообщения в Telegram-канале «Вести24».
Поэтому Минобороны «ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей».
«Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО проводят незапланированные - хочу это подчеркнуть: незапланированные – учения в акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация (...) Дело в том, что у них на борту – боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас», – заявил глава государства.
Он также отметил, что создается впечатление, будто России «не дают расслабиться, но пусть знают, что мы не расслабляемся».
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Турки призвали США «убраться» из Черного моря
|
|
Читатели турецкого издания Haber7 разделили обеспокоенность России из-за присутствия американских военных кораблей в Черном море, призвав США «убраться».
Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье, передает РИА «Новости».
«Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси», – заявил пользователь ВЕФА.
«Цель сатаны – окрасить Черное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО. НАТО не друг нам (Турции)», – выразил мнение Ястреб.
«Проваливайте из Черного моря, американские колонизаторы, иначе похороним в море», – призвал Дженк.
Однако нашлись и те, кто не согласились с позицией России.
«США и Россия действуют совместно в Сирии, в Ливии. У них тайные договоренности. Это фиктивный бой», – считает Хызыр Ильяс Болен.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству».
Военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
При десантировании в Белоруссии погибли двое российских военных
|
|
Двое российских военных погибли в результате десантирования в ходе внезапной проверки боевой готовности под Гродно в Белоруссии, сообщает Минобороны России.
Трагедия произошла 12 ноября в ходе десантирования подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку приземления в районе белорусского города Гродно, передает РИА «Новости».
В ведомстве сообщили, что из-за «внезапного сильного порыва ветра у земли» произошло «схождение» двух парашютистов, у них «погасли купола». Указывается, что «один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют», передает ТАСС.
Из-за недостаточной высоты запасная парашютная система не успела вступить в работу и произошло жесткое приземление. Военные «получили травмы и были оперативно доставлены в местное медицинское учреждение, где им оказывалась вся необходимая помощь». «Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что оба имели «высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки».
Напомним, как сообщало Минобороны, подразделение ВДВ «выполнило задачи по практическому десантированию на незнакомой площадке приземления на территории Республики Беларусь, где также приняло участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил». К учению привлекалось около 250 человек. Для обеспечения десантирования были задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с аэродрома взлета на территории России. Десантники возвращаются в пункты постоянной дислокации в России.
Британские истребители вплотную приблизились к российскими Ту-160
|
|
Во время планового полета над Баренцевым, Норвежским и Северным морями британские истребители сопроводили два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации, сообщили в Минобороны России.
Маршрут российских бомбардировщиков пролегал над нейтральными водами, «на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании», говорится в сообщении на сайте Минобороны.
Из видео полета, снятого из кабины Ту-160, видно, как британские истребители, двигаясь параллельными курсами, вплотную подходили к самолетам ВКС. В какой-то момент дистанция не превышала нескольких десятков метров, передает РИА «Новости».
Указывается, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. На видео также заметно, что российские истребители-перехватчики были вооружены ракетами класса «воздух – воздух» Р-33.
Продолжительность полета составила около 15 часов. Экипажи дальней авиации выполняли дозаправку в воздухе.
В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее стратегические бомбардировщики США пролетели у границы России.
Путин ответил на заявления о «вторжении» России на Украину
|
|
Сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими, заявил президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.
Путин сказал на просьбу ведущего прокомментировать такие публикации западных СМИ, что он «этих алармистских заявлений не видел», но исходит из того, что «так оно и есть, то, что вы сказали», передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что Россия никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине, «мы таковыми не являемся», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул также, что в «минских соглашениях» нигде не сказано, что «Россия является стороной конфликта».
Ранее Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
США и Украина отвергли резолюцию ГА ООН против героизации нацизма
|
|
Соединенные Штаты и Украина оказались единственными странами, которые выступили против принятия Генассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
Резолюция была принята. За документ проголосовала 121 страна, 53 государства воздержались (в их число входят Германия, Франция, Бельгия, Грузия, Эстония, Литва, Латвия и другие), передает ТАСС.
Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что принятие резолюции «внесет реальный вклад в дело искоренения расизма и расовой дискриминации». В документе подчеркивается недопустимость «героизации тех, кто причастен к преступлениям нацизма», включая подразделения «Ваффен-СС».
Он выразил тревогу в связи с тем, что «тех, кто воевал против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами, все чаще пытаются возвести в ранг национальных героев». Причем происходит это в государствах, «переживших нацистскую оккупацию в годы Второй мировой войны, чьи героические народы внесли весомый вклад в разгром нацизма», заявил он.
Напомним, США и Украина год за годом выступают против принятия резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
Россиянин задержан в Нидерландах по запросу США
|
|
В Амстердаме по запросу США задержан гражданин России Денис Дубников, его подозревают в связях с киберпреступниками, сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух, добавив, что ФБР «фактически похитило» Дубникова.
Дубникова задержали в связи с обвинениями в отмывании денег в интересах киберпреступников. Россиянин не намерен признавать вину. Защита будет настаивать на том, что «он ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом». Защита Дубникова борется с его экстрадицией в США, но не исключает, что согласится с ней, поскольку Нидерланды «имеют почти 100-процентную статистику по экстрадиции», передает ТАСС.
Бух сказал, что после того, как «Мексика не впустила в страну» Дубникова, «американские спецслужбы затолкали его в самолет в Голландию и отправили его туда, оплатив билет», то есть, «по сути дела, просто похитили». Бух уточнил, что говорит о ФБР, инцидент произошел 2 ноября, передает РИА «Новости».
По мнению адвоката, документы для задержания подготовили, пока Дубников летел из Мексики. Адвокат объяснил, что Дубникова «задержали в Мексике, но выдворили, поскольку Мексика имеет не такую идеальную экстрадиционную политику, как Голландия». Россиянин «содержится в тюрьме в Голландии, обвинение в отмывании денег – до 20 лет в тюрьме».
По данным Wall Street Journal, Дубникова обвиняют в получении более 400 тыс. долларов в биткоинах от группы вымогателей Ryuk, от деятельности которой пострадали, в частности, тысячи клиентов в США. По информации газеты, Дубников возглавляет фирму Briefcase LLC в Москве, обвинения против него выдвинуты в штате Орегон.
В конце октября россиянин Владимир Дунаев был экстрадирован Южной Кореей в США, ему грозит до 60 лет тюрьмы за киберпреступления. Российский МИД обвинил США в охоте за гражданами России по всему миру, Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.
Новейший российский истребитель Checkmate решили необычно прорекламировать
|
|
Ростех раскрыл элементы парфюма, посвященного истребителю пятого поколения The Chekmate, его презентовали в преддверии международной премьеры самолета на авиасалоне Dubai AirShow 2021.
«Checkmate – аромат пятого поколения. Для тех, кто управляет игрой», – говорится в видеоролике на официальном YouTube-канале госкорпорации «Ростех».
По информации компании, проект приурочен к премьерному зарубежному показу истребителя, который состоится 14 ноября в Дубае на Dubai Airshow 2021.
В ролике скрыты аллюзии на ключевые особенности и уникальные свойства истребителя. Золотистые линии парящего однодвигательного самолета Checkmate плавно перетекают вдоль контура черного шахматного коня. Полноразмерный флакон появляется сквозь вращающиеся металлические лопасти двигателя, а подарочная коробка при раскрытии распадается на черно-белую шахматную клетку.
«Согласно философии продуктовой линейки российских истребителей, Checkmate позиционируется в качестве шахматной фигуры коня на доске геополитики – очень легкой, ценной боевой единицы, способной решить исход партии», – заявили в Ростехе.
Премьера новейшего истребителя пятого поколения Checkmate состоялась на авиасалоне «МАКС 2021» в июле этого года. На международном авиасалоне «Dubai Airshow 2021» самолет впервые покажут за рубежом. Мероприятие пройдет в период с 14 по 18 ноября.
Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35.
Также он называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.
Страна АТЭС заблокировала предложение Байдена провести саммит в США
На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества один из участников АТЭС заблокировал предложение главы американского государства Джо Байдена провести форум 2023 года в США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. СМИ пишут, что этой страной была Россия.
Politico полагает, что отказ от предложения Байдена провести в 2023 году саммит в США может поставить под угрозу поддержку Вашингтоном АТЭС. Псаки сказала, что решение о месте проведения саммита АТЭС «требует консенсуса», большинство участников выразили «решительную поддержку», но «одна экономика все еще находится в процессе консультаций и пока не присоединилась к консенсусу». Псаки отказалась говорить, «какая именно экономика». Она выразила надежду на то, что удастся выйти «из этой тупиковой ситуации» и «продолжить позитивную динамику экономического сотрудничества в рамках АТЭС», передает ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин выступил на саммите по видеосвязи. Он заявил, что последние прогнозы по росту мирового ВВП свидетельствуют о том, что он выйдет в 2021 году на показатели в 5,9%, а Россия уже вернулась на допандемийный уровень развития экономики.
Над Черным морем перехватили четыре американских самолета-разведчика
|
|
Российские ВКС зафиксировали и сопроводили четыре американских самолета-разведчика в небе над Черным морем, сообщили в Минобороны.
«Радиолокационными средствами ВКС России и силами Черноморского флота за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались четыре полета разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черноморским регионом», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Министерство подчеркнуло, что продолжает следить за военной активностью агрессивного характера со стороны США в Черном море.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман «Маунт Уитни» и эсминец «Портер» – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.
Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Лукашенко захотел получить у России «Искандеры»
|
|
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что хотел бы получить от российской стороны несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».
«Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров [дальность пуска], потому что наш «Полонез» – до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента [Владимира Путина], мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки», – заявил Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона».
По словам Лукашенко, в 2021 году производились ракетные пуски на учениях «Запад-2021», военные знают, где необходимо наносить ракетный удар, в том числе удар ракетным комплексом «Точка», а также где можно задействовать зенитный ракетный комплекс «Бук-МБ».
«Многое и по бронетехнике сделали, очень важна сейчас мобильность, поэтому мы создали машины на МЗКТ (Минский завод колесных тягачей – прим. ВЗГЛЯД), бронемашины, восемь-девять человек экипаж, как БТР», – рассказал белорусский лидер.
Он выразил мнение, что у республики хорошо подготовленная армия с неплохим вооружением.
«Мы четыре раза модернизировали свои вооруженные силы. Но у нас война будет другая, у нас лесисто-болотистая местность. И если против нас будет наземная операция, нам надо уметь воевать на земле», – сказал Лукашенко.
Он признал, что Белоруссия уязвима для ракет, но вражеская наземная операция на территории страны невозможна, поскольку военные будут к этому готовы. Минску важно знать, что Москва поддержит его в трудную минуту, сказал президент страны.
«Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего», – заключил он.
Ранее Лукашенко заявил, что поставки газа и грузов через Белоруссию в Евросоюз могут быть перекрыты в случае введения новых «непереваримых» санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что слова Лукашенко о вероятном перекрытии транзита газа в Европу не согласовывались с Кремлем.
В ЕС призвали не воспринимать всерьез угрозы Лукашенко, однако президент России Владимир Путин признал, что у его белорусского коллеги есть теоретически возможность перекрыть поставки российского газа.
Напмоним, «Искандер» – это целое семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК). В него входят «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Главная задача таких комплексов – обнаружение и уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны противника.
Киев сообщил о планах получить «украинские Bayraktar»
В 2022 году Украина намерена закупить партию произведенных в Турции ударных беспилотников Bayraktar, сообщил глава украинского минобороны Алексей Резников.
Резников заявил, что БПЛА «будут применяться», так как Украине нужно «защищать независимость, в том числе согласно 51 статье устава ООН». Как отметил министр, «турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для производства Bayraktar». Киев «дополнительно планирует приобрести их». «Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении вооруженных сил Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что вооруженные силы Украины находятся в постоянной готовности к применению ударных дронов. По его словам, украинские силы «к этому шли не один день и не два, готовились, нарабатывают тактику применения, нарабатывают методику». По его словам, «впереди еще очень много интересной работы».
Напомним, генштаб ВСУ официально заявил о первом боевом применении на линии фронта в Донбассе Bayraktar. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название» его страны. Турецкий производитель ударных беспилотников Baykar сообщил о подписании контракта с украинским госпредприятием «Ивченко-прогресс» на поставку двигателей для новых беспилотников.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США обсудили с Россией «необычную военную активность» у границ с Украиной
Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Власти США призвали Россию прояснить свои намерения. Псаки заявила, что американские власти «дали напрямую понять» Москве, что «эскалационные, агрессивные действия России были бы предметом серьезной обеспокоенности» США. Кроме того, стороны обсудили с «российскими официальными лицами» американо-российские «отношения в целом». Также ситуацию вокруг Украины США обсудили с союзниками в Европе и с самим Киевом, передает РИА «Новости».
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
Ракетоносцы Ту-160 выполнили 15-часовой полет над северными морями
Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 15-часовой плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщило Минобороны России.
На отдельных этапах их сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании. С российской стороны истребительное сопровождение обеспечивали МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота, передает ТАСС.
Минобороны сообщило, что экипажи дальней авиации выполняли дозаправку в воздухе. Подчеркивается, что самолеты ВКС выполняют полеты «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».
В четверг Минобороны России показало, как российские и белорусские летчики вместе патрулировали границы Союзного государства. Продолжительность полета составила 4 часа 36 минут.
США заявили России об обеспокоенности проблемой на границе Белоруссии
Вашингтон заявил Москве и Минску, что ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе вызывает обеспокоенность, сообщил президент США Джо Байден.
Байден сказал, что США «сообщили о своей обеспокоенности» как России, так и Белоруссии. «Мы считаем, что это проблема», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, толпы курдов штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.