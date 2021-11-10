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В России заподозрили США в подготовке многосферной военной операции
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«Беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. В среду американский самолет разведки и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе на фоне высокой активности США в Черном море.
«Задействованный США над Черным морем самолет боевого управления и целеуказания E-8 Joint Stars оснащен радиолокатором бокового обзора, который позволяет видеть объекты на земле за несколько сот километров. Также с этого самолета можно управлять ударными соединениями, тактической и стратегической авиацией, крылатыми и баллистическими ракетами наземного базирования. Это говорит о том, что США и НАТО с привлечением Украины и Грузии готовят так называемую многосферную военную операцию против России», – пояснил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.
Собеседник напомнил, что НАТО в ежедневном режиме проводит разведку южных границ России с помощью стратегических беспилотников Global Hawk, взлетающих с авиабазы Сигонелла на Сицилии, а также с самолета радиоэлектронной разведки RC-135, базирующегося в Греции.
Эксперт заметил, что происходящее в Черном море сейчас не похоже на очередные учения Североатлантического альянса. «Раньше такого масштабного привлечения сил в этом районе не было. Также в этих «маневрах» участвуют стратегические бомбардировщики B-1B. В графике учений НАТО, который составляется на год вперед, этого мероприятия не было. Эти внеплановые маневры альянса и использование ВСУ турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе – звенья одной цепи по комплексной разведке южных рубежей России», – указал аналитик.
Напомним, 9 ноября над акваторией Черного моря был обнаружен
самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США, сообщили в Минобороны. Американский самолет 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве над Черным морем. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров.
«На протяжении всего полета над Черным морем самолет разведки ВВС США сопровождался радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России», – отметили в Минобороны.
Кроме того, с 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец УРО (корабль с управляемым ракетным оружием) Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall, и 4 ноября прибыл штабной корабль американского Шестого флота Mount Whitney, перечислили в оборонном ведомстве.
Ранее, 6 ноября, для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации в небе над морем были проведены полеты двух стратегических бомбардировщиков B-1B американских ВВС, указали в российском военном ведомстве. Полеты прошли всего в 100 километрах от российской границы.
В маневрах участвуют вооруженные силы региональных союзников США по НАТО: Турции, Румынии и Болгарии, а также двух «партнерских» постсоветских стран – Украины и Грузии. В воскресенье штабной корабль Mount Whitney и эсминец Porter зашли в порт Батуми. Происходящее выглядит как внеплановые действия по созданию многонациональной группировки вооруженных сил у границ России, констатировали в Минобороны РФ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем может ответить Россия на «кулак Пентагона» в Черном море.
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Эксперт назвал способные отправить корабли США на дно Черного моря вооружения РФ
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«Американцы собрали группировку кораблей для провокаций. Это демонстрация Украине: «Мы вас всегда поддержим». Но с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя активизацию ВМС США в Черном море.
«Самый заметный из кораблей, которые в данный момент находятся в Черноморской акватории, – флагман Шестого флота США Mount Whitney, отвечающий за связь и управление. Он обладает противовоздушным прикрытием, но основное его назначение заключается в координации действий Шестого флота», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.
«Далее – эсминец Porter типа «Арли Берк», который способен нести наступательные вооружения в виде крылатых ракет «Томагавк» и противоракетную систему «Иджис». Этот корабль способен выполнять оборонительные и наступательные задачи, – указал собеседник. – Наконец, танкер John Lenthall может привлекаться для дозаправки кораблей в открытом море. Для них стоит задача отработать это на глазах, чтобы показать, как они умеют заправляться».
Американцы показательно собирают вблизи российских границ военно-морской «кулак», подчеркнул эксперт. «Эта группировка создается с целью провокаций. И это демонстрация Украине: «Ребята, мы вас всегда поддержим», – заметил Леонков. Но, подчеркнул он, «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству».
«Авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» превратит эти корабли в то, что нам не хватает в коллекции на дне Черного моря», – заметил собеседник. Американцы устраивают показательные полеты своих стратегических бомбардировщиков B-1 в сотне километров от наших границ, но как будто «забывают, что на полуострове Крым и Южном военном округе у России есть истребители Су-35, которые летают на гораздо большие расстояния», отметил Леонков. «В случае чего «тридцать пятые» встретили бы эти бомбардировщики на дальних рубежах», – подчеркнул он.
В распоряжении сил ПВО в Крыму находятся системы С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Добавим, что, как сообщил в понедельник командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников, на боевое дежурство должны заступить расчеты новейших ЗРК средней дальности «Витязь». «Давайте называть вещи своими именами. То, что есть на вооружении России, американцам не остановить», – подчеркнул Леонков.
Соединенные Штаты созданием многонациональной группировки вооруженных сил у российской границы в Черном море дестабилизируют обстановку в регионе, заявило во вторник Минобороны России. С 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall, и 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitney, перечислили в оборонном ведомстве.
Кроме того, 6 ноября для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации в небе над морем проведены полеты двух стратегических бомбардировщиков B-1 американских ВВС. Полеты прошли всего в 100 километрах от российской границы.
Одной из целей активности американцев в этом районе «является военное освоение территории Украины», отметили в Минобороны. В ведомстве добавили, что российский Черноморский флот контролирует действия кораблей американских ВМС в черноморской акватории.
В минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу также отметил, что наши военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны. По оценке главы Минобороны, действия американцев – это «почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».
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На Украине назвали условие для поставок газа из России
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Россия согласится открыть прямые поставки газа на Украину только при условии политических уступок по Донбассу и Крыму, заявил аналитик Александр Кочетков.
По его мнению, Москва намерена «задушить» Киев энергетической удавкой. Уже сейчас складывается такая ситуация, когда для преодоления кризиса одних только денег становится мало, отмечает аналитик.
«Потому что газ и уголь Россия готова поставлять нам не просто за огромные деньги, а еще и за политические уступки по Донбассу и Крыму», – пояснил он в статье для издания «Главред».
При этом в высоких ценах на газ в стране аналитик обвиняет действующую украинскую власть: она должна была предусмотреть альтернативные закупки энергоносителей и реальный реверс газа, считает Кочетков.
В то же время перекрыта лазейка по поставке угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на Украину через Россию, написал аналитик.
В заключение Кочетков высказал предположение, что, если на Украине начнутся протесты из-за дефицита газа, президент Зеленский выступит «максимально жестко».
Украина не закупает газ у России напрямую с 2015 года. Она использует реверсные схемы закупок из Европы.
Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что транзит российского газа через украинскую территорию с начала ноября увеличился более чем на 54% – до 88 млн куб. м в сутки, однако это пока меньше забронированных и оплачиваемых Газпромом показателей.
Кличко признал, что Путин «делает все в интересах России»
Как глава российского государства Владимир Путин «делает все в интересах России», но они «входят в противоречие с Украиной», заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что российские интересы «заходят за пределы Украины». По его мнению, Путин «делает все в интересах увеличения российской империи», чтобы она была сильная, но такая политика «затрагивает» и украинские «национальные интересы», передает РИА «Новости».
Летом сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может уволить Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Кличко заявил, что власти Украины «дали задание» правоохранителям испортить ему репутацию.
Сергей Иванов: Украина будет использовать ГТС, пока «эта рухлядь не рухнет»
Украина не будет модернизировать свою газотранспортную систему (ГТС), что несет определенные риски для безопасности, так как «ржавая рухлядь может в любой момент взорваться», заявил на форуме «Экологическая повестка государства и бизнеса: на пути к устойчивому развитию» спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
«Взять тот же «Северный поток – 2» и ГТС Украины. Ну, настолько очевидно, что «Северный поток – 2» резко улучшает экологическую ситуацию в Европе. И вообще, «Северный поток – 2», если хотите, – это вклад России в экологическое состояние Европейского континента. Нет, нам говорят, гоните больше газа через Украину», – цитирует Иванова РИА «Новости».
Он выразил мнение, что эта ситуация опасна не только для экологии, поскольку «эта ржавая рухлядь может в любой момент взорваться».
«Ее 40 лет не модернизировали и не будут модернизировать. Вы что, думаете, Украина гривну вложит, чтобы что-то там делать? Нет, она будет ее эксплуатировать до тех пор, пока эта рухлядь не рухнет и не развалится», – добавил Иванов.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что можно увеличить давление по ГТС Украины, но она давно не ремонтировалась и может «лопнуть», Газпрому выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах.
До этого Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно.
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Минобороны заявило о разработке новой зенитной ракетной системы С-550
В России создается новая зенитная ракетная система С-550, о важности опережающего развития которой заявлял президент России Владимир Путин, говорится в сообщении Минобороны России.
«На совещаниях в Сочи, которые прошли 1–3 ноября, президент России Владимир Путин «особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550», – заявил на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА «Новости». Какие-либо детали о новой системе не приводятся.
Ранее Владимир Путин заявил, что в скором времени ожидается поставка в войска России системы С-500 «Прометей».
В июле Минобороны РФ сообщало, что после завершения полного цикла испытаний предусмотрена поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.
С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля – воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.
Сестра Ротару заявила о надеждах артистки на «возвращение» Крыма Украине
Певица София Ротару ждет «возвращения» Крыма в состав Украины, заявила ее сестра Аурика Ротару.
По ее словам, артистка не была в Крыму пять или шесть лет, а принадлежащий ей отель Villa Sofia прекратил работу. Аурика добавила, что Софию Ротару приглашают на гастроли в Россию, но она отказывается от этих предложений.
«Закрыли все там, Villa не работает. Закрыли и все. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма», – заявила сестра Ротару в эфире Youtube-канала DOROTYE.
Напомним, в декабре Ротару выступила в Москве на фестивале «Песня года», в котором отказалась участвовать в 2018 году, чтобы не «провоцировать радикально настроенных» украинцев.
Анонсированы переговоры глав МИД и Минобороны России и Франции по Украине
На полях международной конференции по Ливии в Париже состоятся переговоры министров иностранных дел и обороны России и Франции, сообщил французский МИД.
Встреча пройдет 12 ноября. МИД Франции сообщил, что «Сергея Лаврова и Сергея Шойгу примут в Париже в рамках совета сотрудничества по вопросам безопасности». На переговорах планируется обсуждение ситуации на Украине и в Сахаро-Сахельском регионе. Также стороны хотят обсудить «совместные усилия Франции и России в рамках сопредседательства в минской группе» и «тесное сотрудничество между странами Евротройки и Россией для скорейшего возобновления переговоров с Ираном для возвращения к соблюдению СВПД», передает РИА «Новости».
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, новая дата пока не определена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва готова к переговорам в «нормандском формате», но требуется «заранее подготовить документ», который отражал бы «совместные понимания», а с этим у остальных участников формата «пока проблема».
Зеленский одновременно возглавил президентский рейтинг и антирейтинг на Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский возглавил и президентский рейтинг, и антирейтинг, за него готовы проголосовать 18,6% украинцев, против – 29,3% граждан, свидетельствуют результаты опроса социологического центра Socis.
По данным опроса, на втором месте в президентском рейтинге бывший президент страны Петр Порошенко, его готовы поддержать 12,6% жителей Украины. Но при этом 28,8% украинцев не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах. На третьем месте – сопредседатель фракции в Верховной раде «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко, за него готовы проголосовать 8,2% граждан, а 25,3% не проголосовали бы ни за что, передает РИА «Новости».
За экс-премьера, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко готовы проголосовать 7,8% опрошенных, против – 16,1% респондентов. Экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова видят президентом 4,5% жителей, при этом 7% граждан не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах.
Опрос проводился с 29 октября по 4 ноября среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 2 тыс.респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.
Социс в сентябре провел аналогичный опрос, тогда Зеленского готовы были поддержать 34% опрошенных.
Ранее бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет спасти страну от «шантажа Кремля», если признается публично в грехах и покинет должность президента.
Минобороны обвинило США в «военном освоении территорий Украины» в Черном море
США созданием многонациональной группировки вооруженных сил у российской границы в Черном море дестабилизируют обстановку в регионе, заявило Минобороны России.
«Речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
При этом российский Черноморский флот контролирует действия кораблей ВМС США в этой акватории, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.
«С 30 октября в акватории Черного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, 3 ноября зашел танкер John Lenthall ВМС США, и 4 ноября прибыл штабной корабль Mount Whitney ВМС США», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
6 ноября для совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации в небе над морем проведены полеты двух стратегических бомбардировщиков B-1 ВВС США в 100 километрах от российской границы.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны.
Минобороны назвало цель активности США в Черном море
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Действия США в Черном море связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Украиной силового решения в Донбассе, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
«С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Подобные действия, по мнению Минобороны, являются дестабилизирующим фактором во всем Черноморском регионе.
В среду американский самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе над Черным морем. Российские РЛС сопровождали самолет на всем протяжении полета над Черным морем.
Накануне командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев заявил, что разведывательная авиация НАТО в 2021 году почти в три раза увеличила интенсивность полетов в воздушном пространстве над акваторией Черного моря.
Олимпийский чемпион с Украины отказался считать Россию агрессором
Золотой призер зимней Олимпиады Пхенчхана-2018 в дисциплине фристайл Александр Абраменко, комментируя российско-украинские отношения, заявил, что не считает Россию агрессором.
Он заявил, что утверждение об «агрессии» России по отношению к Украине для него неоднозначно.
«Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано», – сказал Абраменко в интервью Tribuna.com.
По словам олимпийца, в конфликте существует «еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы».
«Я не знаю. Кто там что придумал. Я ж не в тех кругах общаюсь. Может, я ошибаюсь, но мне так кажется. В любом случае страдают только люди – что с нашей стороны, что с их», – заявил спортсмен.
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В 2018 году Абраменко в ходе церемонии награждения на Олимпиаде в Пхенчхане обнялся на пьедестале почета с завоевавшим бронзу россиянином Ильей Буровым. Он заявил, что спортсмены никогда не говорят о политике, только о спорте.
На вопрос, сделал бы он то же самое на предстоящих Играх в Пекине, Абраменко заявил, что поступил бы аналогично.
В попытке российских военных купить командировки в Сирию увидели позитив
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«Желание военных купить командировки в Сирию говорит о запросе со стороны силовиков на легализацию ЧВК, которые являются мощным инструментом для отстаивания наших интересов за границей», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно о привлечении к уголовной ответственности солдат и офицеров из-за попыток приобрести военные командировки в Сирию.
«В России узаконена работа частных охранных предприятий (ЧОП), теперь нам нужен похожий закон, но о частных военных компаниях (ЧВК) с обязательным уточнением: они имеют право действовать только за рубежом. Документы о легализации ЧВК разрабатываются не меньше пяти лет, но сейчас они бездвижно лежат в столах «высоких кабинетов», – посетовал доктор военных наук Константин Сивков.
Актуальность легализации ЧВК обусловлена необходимостью вести за рубежом гибридные войны, ставшие основным видом противостояний между государствами. «Ведущие страны мира присутствуют в той же Сирии в том числе на уровне различных негосударственных компаний. Отказом от легализации ЧВК мы лишаем себя мощного инструмента в отстаивании наших интересов за границей», – подчеркнул Сивков.
Собеседник отметил, что случай с дачей взяток военными в Сахалинской области за возможность попасть на войну в Сирию показал: на закон о легализации ЧВК есть запрос со стороны силовиков. «Военным это даст возможность зарабатывать. Но дело не только в деньгах или каких-то привилегиях», – отметил эксперт.
«К примеру, на Кавказе сейчас дают взятки за то, чтобы просто быть призванным в армию, поскольку они живут по принципу «не служил – не мужчина». В других регионах России также много демобилизованных офицеров и контрактников, просто не находящих себя в гражданской жизни. Их интересы также следует учитывать», – пояснил Сивков.
В среду «Коммерсант» сообщил, что Курильский и Южно-Сахалинский гарнизонные военные суды вынесли приговоры более тридцати офицерам и солдатам за дачу взяток юрисконсульту местных воинских частей ради командировок в Сирию. Такая командировка должна была обойтись солдатам в 20 тыс. рублей, офицерам и прапорщикам – в 30-40 тыс. рублей. Юрист обещал посодействовать отправке военных в Сирию, но не выполнил обещание. Все фигуранты дела были приговорены к штрафам.
Ранее Франция пригрозила вывести войска из Мали из-за сотрудничества властей страны с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. В ответ Кремль опроверг присутствие российских военных в Мали. В ООН гипотетическое соглашение Мали с ЧВК Вагнера также назвали слухами.
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Киев предсказал возможный прорыв мигрантов из Белоруссии на Украину
Нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока могут попытаться прорваться на Украину, если у них не получится перейти польскую границу со стороны Белоруссии, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.
«Насколько серьезна эта ситуация для Украины? Надо помнить это и принимать во внимание, потому что не исключено, если Польша все же не позволит то, чтобы нелегальные мигранты пересекали польскую границу…, то они могут попытаться перейти украинскую границу», – передает его слова УНН.
Посол добавил, что мигранты уже находятся на «этапе нервного срыва» и «неконтролируемости», поскольку им пообещали перебросить их дальше на Запад, прежде всего в Германию, а они не могут этого сделать.
Ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши накалилась. Многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Позже польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Польские военные готовы открыть огонь на поражение по мигрантам, пытающимся пройти белорусско-польскую границу, заявил польский генерал и бывший командир десантного подразделения GROM Роман Полько.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
На Украине призвали ограничивать в работе выступающих по-русски депутатов
Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил, что депутатам Верховной рады можно ограничивать участие в пленарных заседаниях парламента в случае их выступления с парламентской трибуны на русском языке.
«Как минимум – это не разрешать таким депутатам выступать с трибуны. Как максимум – предупреждение и ограничение в работе, в участии в пленарных заседаниях парламента. Не может человек, занимающийся законотворчеством, нарушать закон», – сказал он в интервью «Сегодня.ua».
Креминь рассказал, что с начала года на несоблюдение норм закона о госязыке поступило около трех тыс. обращений, они в том числе касаются и чиновников. При этом не было выписано ни кому ни одного штрафа.
Депутаты от парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» периодически переходят в ходе выступлений в Раде на русский язык.
Ранее Креминь выступил с инициативой переименовать населенные пункты с русскоязычными названиями, чтобы соответствовать нормам закона о госязыке.
Напомним, за месяц из 100 тыс. должностных лиц сдали экзамен на определение уровня владения украинским языком только 7652 человека по всей Украине.
РПЦ дала оценку господдержки на Украине фильма об ЛГБТ
Господдержка, которую получил на Украине фильм об ЛГБТ, может быть «частью каких-то внешних обязательств» Киева, заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Легойда в Telegram отметил, что в Сети «активно обсуждается скорая премьера первого украинского фильма об однополой любви «Мой юный принц». Указывается, что «съемки фильма проходят за государственный счет, который составил 20 млн гривен» (более 766 тыс. долларов).
В РПЦ высказали предположение, что «господдержка фильма, заведомо провокационного для большей части христиан Украины», является «частью каких-то внешних обязательств». «Ведь зачем действующей власти платить за творчество, плоды которого лишь увеличат к ней недоверие?» – заявил Легойда.
Напомним, представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами. В июле ЛГБТ-рейв состояля у офиса президента Украины Владимира Зеленского.