Кремль заявил об усилиях для разрешения конфликта на границе Польши и Белоруссии

Россия непричастна к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе, но прилагает усилия для ее разрешения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Россия не имеет отношения к тому, что происходит на границе Белоруссии и Польши», – цитирует ТАСС Пескова.

Он добавил, что президент России Владимир Путин проводил телефонные переговоры с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель на эту тему.

«Они продолжат свое общение, об этом они условились. Россия, как и все другие страны, пытается прилагать усилия к разрешению этой ситуации», – указал представитель Кремля.

Он пояснил, что новый телефонный разговор Путина и Меркель возможен, Кремль сообщит, когда он состоится.

Ранее стало известно о том, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе. В Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Окончательное решение по санкциям, как ожидается, будет принято в начале декабря. В чем они будут заключаться, также пока неизвестно.

В этот же день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Збигневом Рау отверг обвинения в причастности страны к перевозке мигрантов в Белоруссию. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. «Наш министр передал польской стороне свое огорчение тем, что несмотря на то, что Турция не является стороной проблемы, ее пытаются сделать таковой. Он отверг несостоятельные обвинения в адрес Турции и авиакомпании Turkish Airlines по этому вопросу», – сообщил источник.

В минувший вторник немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву.

Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что безосновательные обвинения против «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Белоруссию запустят новый виток санкционной войны, которая перекроит мировой рынок авиасообщения и взвинтит цены для западных пассажиров.