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Главный раввин России рассказал, кто может быть русским и евреем одновременно
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Человек, родившийся у матери-еврейки и русского отца, имеет право считать себя по национальности одновременно евреем и русским, рассказал главный раввин России Берл Лазар.
«По законам иудаизма еврейство автоматически передается по матери – то есть, если мать еврейка, а отец русский, человек считается евреем. Но сам он может при этом считать себя русским, поскольку он думает по-русски и воспитан на русской культуре», – передает РИА «Новости» слова Лазара.
Такой человек, добавил раввин, имеет право считать себя по национальности одновременно евреем и русским, даже если он верующий еврей. Тем не менее, этот деликатный вопрос, по его мнению, правильно будет оставить на усмотрение каждого человека или каждой семьи в отдельности.
«Понимаете, для кого-то еврейство – это национальность, для кого-то религия. То есть – вполне могу представить себе ситуацию, когда человек по вере еврей, а по языку и культуре ощущает себя русским. Особенно это относится к семьям, где смешанные браки: не секрет, что на всем протяжении ХХ века таких семей было много», – отметил раввин.
По его словам, бланки Всероссийской переписи населения не содержат вопросов, отвечать на которые запрещено канонами иудаизма.
«Никаких таких вопросов нет. Наоборот, мне представляется, что ответы на предложенные вопросы дадут полезную информацию государству, чтобы оно принимало правильные решения по улучшению социального и бытового самочувствия россиян», – сказал Лазар.
Как верующий человек, добавил раввин, он может это только приветствовать. В синагогах для евреев, подчеркнул он, будет только одна рекомендация – «открыто говорить, кто мы такие и какие у нас ценности». «Стесняться нам нечего, а гордиться есть чем», – подытожил главный раввин России.
Он отметил также, что участие в переписи населения является работой с точки зрения канонов иудаизма и запрещено в шабат.
Раввин выразил свою надежду на то, что «те, кто организовывает работу переписчиков, это поймут и будут действовать соответственно».
По словам Лазара, антисемитизм в России стал маргинальным явлением.
«Антисемитизм есть, но сейчас это явление маргинальное. Вообще, в России если был антисемитизм, обычно это был «антисемитизм сверху», антисемитизм властей. Сейчас этого нет совершенно, поэтому и антисемитизма очень мало», – сказал он.
В ряде стран Европы, особенно во Франции, антисемитизм распространен куда сильнее, добавил Лазар.
Ранее Лазар заявил, что участие в голосовании о поправках к Конституции является «священным долгом» каждого россиянина.
СМИ: Россия и Белоруссия оставят Украину без угля и электричества
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Россия и Белоруссия не будут помогать Украине с поставками угля и электричества до тех пор, пока Киев не изменит свою политику в важнейших вопросах или пока не поменяет власть, пишут украинские СМИ.
Издание «Страна» пишет, что Россия из-за ухудшившихся отношений между странами не будет помогать украинской власти решать энергетические проблемы ни через поставки угля, ни через поставки электричества. По крайней мере до тех пор, пока Киев не скорректирует свою политику по важнейшим вопросам, либо пока в Киеве не поменяется власть.
По данным издания, в ноябре ситуация на энергорынке еще не будет критической. Но все кардинально поменяется, когда по-настоящему похолодает. «В декабре-январе, особенно если будут сильные морозы, возникнут проблемы. Придется ограничивать потребление электроэнергии – или договариваться с предприятиями об отключениях кулуарно, или применять веерные отключения», – заявили источники в Минэнерго Украины.
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко сообщил, что в ноябре к импорту страна может не прибегать. Поскольку даже при нехватке угля власти могут централизовано выделить ТЭС определенные запасы газа и сжигать его, добавил Попенко.
«Но вот что будет в январе-феврале, когда может закончиться не только уголь, но и газ (его мало даже на отопление, не говоря уже о потребностях ТЭС) – вопрос открытый», – подчеркнул он.
Настоящие проблемы могут начаться уже в декабре. «Сначала, чтобы не пугать общественность веерными отключениями, будут кулуарно договариваться с предприятиями об уменьшении потребления, то есть чтобы сами отключались. Если это не поможет, будут плановые отключения, в первую очередь бизнеса», – пояснил источник.
Не исключено, что население Украины тоже пострадает: как от того, что его включат в графики плановых отключений, так и из-за участившихся аварий, которые неизбежны, если энергосистема будет работать на пределе.
Кроме того, для бизнеса есть еще одна угроза – рост цен. Уже сейчас предприятия покупают электроэнергию вдвое дороже, чем год назад. По словам источника, если в ближайшее время не будет решена проблема с поставками угля на ТЭС, либо не будут достигнуты договоренности об импорте электричества из России и Белоруссии, украинскую энергетику ждет очень трудная зима, а украинских потребителей – угроза массированных отключений электроэнергии.
Ранее экономист Игорь Юшков рассказал газете ВЗГЛЯД, что Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность. Украина обостряет конфликт в Донбассе.
В пятницу глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября «Россия останавливает поставки энергетического угля». «Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и компания «Технова» (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)», – добавил он, отметив, что это «похоже на энергетическую войну».
В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
Напомним, крупнейшие компании тепловой генерации «ДТЭК Энерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Однако дефицит угля наблюдается в стране с начала года. Из-за этого на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС. При этом тепловые электростанции производят более 35% электроэнергии в стране.
Ранее на Украине согласовали поставку американского угля. В августе газета ВЗГЛЯД писала о том, как России придется спасать Украину от замерзания.
Как известно, вывозить из России на Украину нефть, уголь и нефтепродукты можно только по особым разрешениям правительства. Еще в апреле 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев ввел соответствующие санкции. Введение запрета премьер назвал ответом на недружественные действия Киева.
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Турция обратилась к Украине из-за применения Bayraktar в Донбассе
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Чавушоглу указал, что Украина не должна ассоциировать поставленное Турцией оружие с Анкарой.
«Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине. <...> Украина также должна перестать использовать название нашей страны», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
По его словам, в разных странах можно столкнуться с различным оружием, произведенным в том числе и в России. Чавушоглу заверил, что в ситуации с Украиной, которая утверждает, что применила в Донбассе дрон Bayraktar турецкого производства, Анкару винить не в чем.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Напомним, генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
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Зеленскому назвали единственный способ «спасти Украину от России»
Президент Украины Владимир Зеленский сможет спасти страну от «шантажа Кремля», если признается публично в грехах и покинет должность президента, заявил бывший генпрокурор Юрий Луценко.
«Энергетическая катастрофа непутевого правительства Зеленского, международная апатия из-за неадекватной внешней политики, помноженные на постоянную ложь Зеленского и его моносброда», – перечислил ошибки Зеленского в статье для интернет-издания «Украинская правда» Луценко.
Луценко также уверен, что России выгоднее видеть на посту украинского президента слабого человека с небезупречной репутацией, чтобы иметь возможность шантажировать его. Он также выразил мнение, что скандал с офшорами Зеленского подрывает поддержку президента на Западе.
По его мнению, единственный вариант спасения Украины заключается в том, что президент должен во всем сознаться, это добьет его рейтинг, после чего пройдут досрочные выборы в Верховную раду и будет создано новое, подотчетное парламенту правительство.
Ранее Зеленский заявил, что смотрел расследование о его офшорах, он подтвердил, что у него были компании за рубежом, однако их не использовали для отмывания денег.
Напомним, украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
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В США определили «роль» России в газовом кризисе
Причинами газового кризиса в Европе стали несколько факторов, в этом вряд ли можно винить Россию, заявил эксперт Стефен Сестанович в статье для портала Council on Foreign Relations.
По его словам, энергокризис возник из-за снижения добычи газа в самой Европе, при сильном росте спроса на газ в Азии. Свою роль сыграли истощение запасов за прошедший отопительный сезон и падение добычи энергии из возобновляемых источников, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, европейские импортеры уменьшали эффект за счет покупок сжиженного природного газа (СПГ). Но сокращение поставок неевропейскими производителями и США сделало этот вариант недоступным.
«Москва вряд ли может быть обвинена в высоких ценах и дефиците. Многие эксперты отмечают, что сама Россия изо всех сил пыталась увеличить добычу (и сохранить свои собственные запасы)», - напомнил он.
Также эксперт привел слова президента России Владимира Путина о том, что заявления об использовании России энергии в качестве оружия являются «политически мотивированной болтовней».
Сестанович добавил, что возникший кризис в энергетике подтвердил готовность Москвы использовать уязвимости своих клиентов, как это было видно в предыдущих спорах с Украиной и Эстонией. Газпром, крупнейший производитель природного газа в России, пока не увеличивает поставки в Европу сверх тех, которые предусмотрены долгосрочными контрактами.
Одновременно российские лидеры связывают увеличение экспорта с быстрым одобрением строительства газопровода «Северный поток - 2», который в настоящее время завершен, но ожидает разрешения регулирующих органов для начала поставок газа.
Из-за кризиса в Европе страны ЕС могут пересмотреть законодательство в энергетической сфере и планы по инвестициям в собственную добычу голубого топлива, спрогнозировал эксперт.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
В ДНР оценили претензии Турции к Украине из-за «Байрактаров»
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«Если следовать логике главы турецкой дипломатии, то и российские вооружения, если попадут в распоряжение армий ДНР и ЛНР, перестанут быть российскими», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее Мевлют Чавушоглу призвал Украину не ассоциировать с Турцией приобретенные у Анкары беспилотники.
«После того, как украинская армия применила «Байрактары» в Донбассе, Турция больше не хочет, чтобы ее вооружение связывали с тем, что происходит в регионе», – сказал Бердичевский. По его мнению, логику заявления Мевлюта Чавушоглу можно объяснить.
«Например, американское вооружение продается по всему миру и нередко попадает в руки террористов. Однако никто не говорит, что США виноваты в террористической атаке, совершенной американским вооружением», – привел аналогию собеседник.
«В любом случае, заявление министра иностранных дел Турции связано с тем, что Украина приплетала Анкару к истории с применением «Байрактара» на линии соприкосновения», – отметил депутат парламента ДНР. Тем самым, по его словам, Анкара пытается дистанцироваться от бомбардировок Донбасса с помощью беспилотников.
«Но, если следовать логике Чавушоглу, то и российские вооружения, если попадут в распоряжение армий Донецкой и Луганской народных республик, перестают быть российскими. Украинским военным и их западным партнерам это следует учесть», – резюмировал Бердичевский.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил
, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. «Украина должна перестать использовать название нашей страны, – подчеркнул турецкий министр. – Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским».
Заявление Чавушоглу прозвучало после того, как генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого ударного беспилотника «Байрактар».
Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где ВСУ попытались занять небольшое село Старомарьевка. Применение турецких вооружений прокомментировал украинский президент Владимир Зеленский – он заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД России не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, после первого использования «Байрактара» украинской стороной, Запад (в лице Германии и Франции) впервые с 2014 года открытым текстом раскритиковал Украину за нарушение Минских соглашений. «Эти события противоречат мерам по укреплению режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года», – заявил МИД Франции, выразив свою «обеспокоенность возросшей интенсивностью боевых действий».
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Фанатов возмутил межполовой бой в MMA
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В Польше прошел межполовой поединок по правилам смешанных единоборств (MMA) между Петром Лисовским и Улой Шекач, который вызвал критику фанатов, сообщает SportBible.
Бой состоялся в рамках бойцовского вечера промоушена MMA-VIP, он завершился победой Лисовского техническим нокаутом. Спортсмен опрокинул соперницу на настил и обрушил на нее град ударов, сообщает Lenta.ru.
Отмечается, что в рамках турнира состоялся еще один поединок между мужчиной и женщиной.
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Поединки состоялись в пятницу 29 октября, отрывки боев были опубликованы в Twitter. Фанаты MMA раскритиковали организаторов таких противостояний.
«Сразу два межполовых поединка. Просто отвратительно», – написал пользователь JinnysJoe.
«Два неподготовленных человека наносят удары друг другу кулаками – это не бой в ММА», – написал пользователь steven_raposo
Другой фанат отметил, что это «не честный матч, если только это не «транс-мужчина» против «транс-женщины».
«Польша погибнет, если мужчины так низко падают, чтобы драться с женщинами, и гордятся победой в этом цирке!», – написал Plamen Galabov.
Пушков с сарказмом отреагировал на отмену спектакля МХАТа с Бузовой
Российский сенатор Алексей Пушков с иронией отреагировал на сообщение о переносе спектакля МХАТ имени Горького «Чудесный грузин», в котором играет певица и телеведущая Ольга Бузова.
«МХАТ заявил, что билеты на спектакль с Бузовой не продаются «из-за карантинных ограничений». Сдается, однако, что карантинные ограничения здесь ни при чем: билеты не продавались и ДО карантинных ограничений. И выглядит это так, что история с приглашением Бузовой во МХАТ – это история провала. Или кто-то пытается сделать вид, будто театралы страшно заждались Бузову на сцене МХАТа, и сразу, как только отменят ограничения, наводнят театр? Очень скоро будет возможность это проверить», – написал Пушков в Telegram.
Ранее генеральный директор МХАТа Владимир Кехман принял решение перенести спектакль «Чудесный грузин», показ которого был запланирован на 2 ноября, на неопределенный срок из-за плохих продаж билетов в период карантина.
В июне громкой премьерой МХАТа стало представление с участием Ольги Бузовой, которая сыграла в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Худрук МХАТа Эдуард Бояков признался, что театр «хайпанул» на том, что решил пригласить артистку в спектакль о Сталине.
По его словам, это стало «удавшимся экспериментом», а «стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы».
20 июля пресс-атташе МХАТа Виктория Мусина-Пушкина сообщила, что Московский художественный академический театр им. Горького доволен реакцией зрителей на спектакль «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой, театр не планирует менять или снимать постановку под давлением критиков.
Как следует из данных сайта госзакупок, МХАТ им. Горького заключил контракт с певицей Ольгой Бузовой на два показа спектакля «Чудесный грузин», где она исполнила роль певицы Бэллы Шанталь, 17 и 18 сентября. За исполнение роли певице предназначен гонорар в размере 234 тыс. рублей.
Стали известны подробности о семье убитых в Туве девочек
Убитые в Кызыле сестры переехали в Кызыл из Тоджинского района Тувы в начале учебного года, туда выехала комиссия чиновников, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.
«Случилась страшная трагедия. В Кызыле нашли двух девочек с множественными травмами, обеих не стало... Выясняются все обстоятельства произошедшего. Межведомственная комиссия социального блока провела совещание, предварительно известно, что девочки в начале учебного года перевелись в столичную школу из Тоджи. Туда выезжает рабочая группа», – говорится в сообщении на его странице во «ВКонтакте».
По мнению главы Тувы, трагедия свидетельствует о необходимости усиления всего социального блока республики.
«Особая ответственность лежит на местной власти. Нужны конкретные меры, чтобы избежать таких случаев, перестроить работу для эффективного взаимодействия на всех этапах», – написал Ховалыг.
Ранее Следственный комитет показал кадры с места убийства двух сестер 9 и 14 лет в столице Тувы Кызыле. Младшая из сестер умерла еще до приезда скорой помощи, 14-летняя девочка – в больнице.
В ведомстве сообщили, что подозреваемый в убийстве ранее привлекался по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угоне. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц (п.п. «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ).
Как сообщает Telegram-канал Shot, мужчина, задержанный по подозрению в убийстве, снимал комнату в доме матери девочек. Мать девочек воспитывала их одна, работала по ночам в кафе и сдавала комнату 23-летнему постояльцу.
Двух детей с многочисленными травмами обнаружили в воскресенье утром в одном из дворов Кызыла. По подозрению в убийстве задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики.
Минпросвещения объяснило закрытие приема в колледжи по 43 профессиям
Закрытие приема в колледжи и техникумы в России по 43 профессиям подразумевает перераспределение компетенций в другие программы профобучения, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
«Сами знания и навыки, которые были заложены в эти программы, не исчезают, а включаются либо как отдельные блоки в более широкие современные программы подготовки, либо переходят в перечень коротких программ профессионального обучения, которые можно будет освоить в рамках программ СПО (среднего профессионального образования – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на директора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования Минпросвещения России Виктора Неумывакина, передает ТАСС.
Ранее на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ, в соответствии с которым планируется прекратить прием в колледжи по 43 профессиям с 31 декабря 2021 года.
В частности, прием может быть остановлен на такие профессии как рекламный агент, контролер банка, младшая медицинская сестра по уходу за больными, судовой повар, парикмахер, судовой бортпроводник, оператор вязально-швейного оборудования, вышивальщица, сборщик обуви, водитель городского электротранспорта и так далее.
По словам Неумывакина, за последние два года из перечня программ подготовки ушло порядка 100 профессий и специальностей, «не актуальных в рамках сегодняшних реалий». «На них уже давно нет спроса ни от рынка труда, ни от абитуриентов, работодатели не ждут у себя подобных специалистов узкопрофильной направленности», – добавил он.
В Минпросвещения пояснили, что, например, профессии парикмахера будут обучать в рамках специальности «Технологии индустрии красоты».
Ранее исследование HeadHunter показало, что топ-менеджеры, представители массмедиа и искусства испытывают наибольшие сложности с поиском работы.
Егерь раскрыл подробности задержания депутата Рашкина
Егерь, который участвовал в задержании депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с тушей лося, рассказал, что при осмотре места разделки было видно, что зверь был отстрелян из нарезного оружия.
«Была обнаружена гильза, принадлежащая оружию, которое находилось у Рашкина. Кстати, оружие нашли тоже в арыке. Было спрятано оно. При осмотре места разделки и шкуры явно было видно, что зверь был отстрелян из нарезного оружия. В этом направлении провели прямую от местонахождения гильзы до места разделки – и в тех осинах нашли пулю. То есть все улики налицо», – приводит его слова RT в своем Telegram-канале.
Также он рассказал о вреде, нанесенном убийством лося.
«Если б в этом году она принесла одного теленка, весной, через четыре-пять лет это уже было бы стадо. То есть шесть-семь голов. Мы просто из природы извлекли – и все. Поэтому у нас количество копытных во многих регионах резко сокращается», – отметил он.
По словам егеря, депутат тогда вряд ли мог «выйти в лес на прогулку».
«Какая тут гулянка. В ту ночь была очень нехорошая погода: шел то снег, то дождь, ветер, туман, видимость плохая была. В такую погоду обычно не гуляют», – считает егерь.
Напомним, Рашкина задержали в Саратовской области. В его автомобиле была обнаружена туша лося, при том, что сейчас охота на них в области запрещена. Кроме того, не исключено, что коммунист находился за рулем в состоянии опьянения: Рашкину предложили пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Депутат от процедуры отказался.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что если бы Рашкин был членом партии «Единая Россия», его бы не только исключили, но и самими однопартийцами был бы поставлен вопрос об ответственности, однако пока приходится ждать лишь «обвинений в провокациях и травле честного коммуниста».
Позже стало известно, что Следственный комитет забрал из полиции уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области, на причастность к которой проверяют Рашкина.
Лидер партии «Зеленые» Андрей Нагибин направил обращение в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть вопрос прекращения полномочий депутата Рашкина.
Макрон назвал дату и условие введения санкций против Британии
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Президент Франции передал премьер-министру Британии документ, утверждающий методику урегулирования ситуации с лицензиями на рыболовство. Если Лондон не совершит действий, направленных на разрешение данного вопроса, тогда санкционные меры против Британии будут введены со 2 ноября.
«Я не хочу никакой эскалации, но надо относиться серьезно. Мы работаем на протяжении девяти месяцев», – сказал Эммануэль Макрон на пресс-конференции саммита G20 в Риме, передает РИА «Новости».
По его словам, какие-то лицензии были выданы Британией французским рыбакам, а какие-то нет по причинам, которые все еще не понятны.
«Правительство Франции и Евросоюз стали говорить, что если вы остаетесь с такой позицией, будут введены ответные меры. Я не хочу, чтобы мы дошли до ответных мер, поскольку это не принесет ничего нашим рыболовам. Лучше найти соглашение, чтобы наши рыболовы смогли работать», – отметил Макрон.
Также Макрон заявил Джонсону, что поведение Великобритании в ситуации с договором AUKUS не было поведением союзника. По словам Макрона, на его встрече Джонсоном на полях саммита G20 было решено, что будут сделано предложения по методике, как можно в ближайшее время урегулировать ситуацию и какие меры могут быть введены в ближайшее время.
«Это и я называю деэскалацией, и это мы обсудили тет-а-тет (с Джонсоном)», – рассказал президент Франции. «Мы передали команде премьер-министра Джонсона документ, утверждающий эту методику. Сейчас мяч на их стороне. Если Великобритания не совершит никаких очевидных действий, меры, которые предусмотрены со 2 ноября, должны быть введены», – резюмировал Макрон.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что гребешки вернули Британию и Францию к вековой вражде. Французский министр по делам моря Анник Жирарден сообщил, что морская жандармерия при осуществлении стандартных проверок в Ла-Манше составила протоколы о нарушениях в отношении двух английских рыболовецких судов. По ее словам, экипаж первого «рыболова» получил предупреждение, так как не подчинился требованиям жандармов, которые намеревались подняться на его борт с целью осмотра.
Второе судно было направлено в порт Гавра и передано правоохранительным органам, так как у него не было разрешения на лов рыбы. В прокуратуре Гавра заявили, что команда судна обвиняется в вылове более двух тонн гребешков во французской исключительной экономической зоне без соответствующей лицензии
Франция готова уже со 2 ноября ввести санкции против Великобритании, если «британская политика в сфере рыбной ловли не будет изменена». Санкции могут предполагать ужесточение правил ввоза товаров из Великобритании во Францию, а также запрет на выгрузку морепродуктов с британских судов во французских портах. В перспективе британцам грозят также «энергетические меры, связанные с электроснабжением Нормандских островов».
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Кортеж Байдена на G20 достиг рекордной численности
В кортеже президента США Джо Байдена на саммите G20 в Риме насчитали около 100 автомобилей.
На кадрах видео видно, как рекордной длины кортеж проезжает по улицам Рима. В составе автоколонны также находятся охранники, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал «Россия 1».
29 октября на встречу с папой Римским Франциском президент Джо Байден прибыл в кортеже из 85 машин. Сам американский лидер прибыл на переговоры с папой Римским на служебном Cadillac по кличке The Beast.
Уточняется, что кортеж подобной длины из-за коронавирусных ограничений в Италии, согласно которым в автомобиле могут находиться до трех человек, не проживающих вместе.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы журналистов, связанные с отношениями России и Турции, перед началом встречи американского лидера с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Риме на саммите G20.
В США назвали тему тайных переговоров между Белым домом и Кремлем
Белый дом и Кремль проводят переговоры по кибербезопасности, России переданы имена преступников, якобы орудующих с территории страны, сообщили источники газеты New York Times в американской администрации.
«Советник Белого дома по кибербезопасности Энн Нюбергер участвовала в серии необъявленных виртуальных встреч со своим коллегой из Кремля», – приводит сообщение издания РИА «Новости».
Газета сообщает, что несколько недель назад США выдали России имена и другие детали о нескольких хакерах, «активно устраивающих атаки на США».
«Один чиновник сказал, что США рассчитывают увидеть, чтобы по результатам переданной информации были произведены аресты, в качестве теста, серьезно ли (президент России Владимир) Путин говорил о том, что будет помогать борьбе с киребпреступлениями и вымогательствами», – пишет издание.
Ранее заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Энн Нюбергер на брифинге в Белом доме заявила, что американо-российские консультации в сфере кибербезопасности продолжаются, президент США Джо Байден рассчитывает на результаты.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и США начали консультации по борьбе с киберпреступностью.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на конференции по новым технологиям и вопросам безопасности в Вашингтоне призвал к выработке стандартов ответственного поведения в киберпространстве и выстраиванию практических мер доверия. Кроме того, он фактически обвинил Россию в укрывательстве киберпреступников.
Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо».
При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права».
Украину предупредили о последствиях применения «Байрактаров» в Донбассе
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Россия может не ограничиться резкими словами в адрес Украины после применения Киевом дрона Bayraktar в Донбассе, сообщили американские СМИ.
«Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые «провокации» может выйти за рамки резких слов», – передает РИА «Новости» текст статьи Марка Эпископоса для National Interest.
По его мнению, Россия якобы перебрасывает войска к своим западным границам. Автор статьи отметил, что закупка и развертывание Киевом турецких боевых беспилотников вновь разожгли конфликт в Донбассе, и это может привести к его дальнейшей эскалации.
«Россия считает, что использование турецких беспилотников рядом с линией соприкосновения нарушает Минские соглашения, однако Украина с этим не согласна», – заключил обозреватель.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
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Стали известны подробности убийства двух девочек в Туве
Следственный комитет показал кадры с места убийства двух сестер 9 и 14 лет в столице Тувы Кызыле. Младшая из сестер умерла еще до приезда скорой помощи, 14-летняя девочка – в больнице.
Судя по кадрам, которые публикует телеканал «360», тела девочек нашли в одном из спальных районов Кызыла. Рядом с жилыми домами находятся гаражи.
В региональном главке СК сообщили, что убитые девочки девяти и 14 лет были родными сестрами. Младшая из сестер умерла еще до приезда скорой помощи, 14-летняя девочка – в больнице. Отмечается, что в семье осталась одна девятилетняя девочка, передает РИА «Новости».
В ведомстве сообщили, что подозреваемый в убийстве ранее привлекался по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угоне. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц (п.п. «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ).
Как сообщает Telegram-канал Shot, мужчина, задержанный по подозрению в убийстве, снимал комнату в доме матери девочек. Мать девочек воспитывала их одна, работала по ночам в кафе и сдавала комнату 23-летнему постояльцу.
По данным источника Telegram-канала, утром, когда женщина была на работе, у мужчины возник конфликт с детьми, он разозлился и сбросил обеих девочек с балкона.
Двух детей с многочисленными травмами обнаружили в воскресенье утром в одном из дворов Кызыла. По подозрению в убийстве задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики.