Главный раввин России рассказал, кто может быть русским и евреем одновременно

Человек, родившийся у матери-еврейки и русского отца, имеет право считать себя по национальности одновременно евреем и русским, рассказал главный раввин России Берл Лазар.

«По законам иудаизма еврейство автоматически передается по матери – то есть, если мать еврейка, а отец русский, человек считается евреем. Но сам он может при этом считать себя русским, поскольку он думает по-русски и воспитан на русской культуре», – передает РИА «Новости» слова Лазара.

Такой человек, добавил раввин, имеет право считать себя по национальности одновременно евреем и русским, даже если он верующий еврей. Тем не менее, этот деликатный вопрос, по его мнению, правильно будет оставить на усмотрение каждого человека или каждой семьи в отдельности.

«Понимаете, для кого-то еврейство – это национальность, для кого-то религия. То есть – вполне могу представить себе ситуацию, когда человек по вере еврей, а по языку и культуре ощущает себя русским. Особенно это относится к семьям, где смешанные браки: не секрет, что на всем протяжении ХХ века таких семей было много», – отметил раввин.

По его словам, бланки Всероссийской переписи населения не содержат вопросов, отвечать на которые запрещено канонами иудаизма.



«Никаких таких вопросов нет. Наоборот, мне представляется, что ответы на предложенные вопросы дадут полезную информацию государству, чтобы оно принимало правильные решения по улучшению социального и бытового самочувствия россиян», – сказал Лазар.

Как верующий человек, добавил раввин, он может это только приветствовать. В синагогах для евреев, подчеркнул он, будет только одна рекомендация – «открыто говорить, кто мы такие и какие у нас ценности». «Стесняться нам нечего, а гордиться есть чем», – подытожил главный раввин России.

Он отметил также, что участие в переписи населения является работой с точки зрения канонов иудаизма и запрещено в шабат.

Раввин выразил свою надежду на то, что «те, кто организовывает работу переписчиков, это поймут и будут действовать соответственно».

По словам Лазара, антисемитизм в России стал маргинальным явлением.

«Антисемитизм есть, но сейчас это явление маргинальное. Вообще, в России если был антисемитизм, обычно это был «антисемитизм сверху», антисемитизм властей. Сейчас этого нет совершенно, поэтому и антисемитизма очень мало», – сказал он.

В ряде стран Европы, особенно во Франции, антисемитизм распространен куда сильнее, добавил Лазар.

Ранее Лазар заявил, что участие в голосовании о поправках к Конституции является «священным долгом» каждого россиянина.