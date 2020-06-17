Главный раввин России назвал участие в голосовании по Конституции «священным долгом»

Участие в голосовании о поправках к Конституции является «священным долгом» каждого россиянина, заявил главный раввин России Берл Лазар.

«Я думаю то, что сегодня дается такая возможность каждому человеку участвовать в голосовании, - это, я думаю, не только обязанность каждого, но я бы даже сказал священный долг, потому что, действительно, Конституция – это самый главный документ, на котором основано любое государство. Понятно, что Россия прошла в последние десятилетия многие изменения, я думаю, что они в основном к лучшему, и сегодня больше чем раньше понятно, что есть какие-то ценности, которые являются основой российской нации, российского народа. Нужно просто понимать, что в России сегодня та самая ситуация, когда семейные ценности, духовные ценности, играют роль не только в обществе, но и на государственном уровне», – передает его слова ТАСС.

Берл Лазар считает необходимым понимать, что формирование Российской Федерации после распада Советского Союза было связано с ростом тревоги и идейным вакуумом у ее граждан.

«Ушли от коммунизма, ушли от атеизма, и перед народом стоял какой-то вакуум. Сегодня, я думаю, это уже через 25 лет понятно, что для нас самое главное – это те ценности, о которых мы говорили раньше, которые наполняют этот вакуум. По моему мнению, есть много таких семейных, общественных идеалов, которые играют важнейшую роль сегодня в России», – добавил он.

Главный раввин России полагает, что последние события на Западе, например в США, стали доказательством необходимости сохранения и защиты традиционных ценностей, являющихся основой для нормального развития любого общества.

«То, что мы видим сегодня, например на Западе, эти новые явления: либерализм, ЛГБТ, новые странные ориентации... Это вызывает не только дискуссии у народа, но, к сожалению, от этого идут большие столкновения. То, что мы видим в США в последнее время, это все из-за отсутствия этих фундаментов, которые всегда играли в обществе важнейшую роль в целом, но тем более – в этой стране», – заключил он.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

ЦИК и Роспотребнадзор обнародовали рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников голосования. Так, например, всем участникам голосования будут измерять температуру на подходе к месту голосования. Перед проходом к месту голосования должен располагаться пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток.

Вся процедура для одного избирателя не должна превышать 15 минут. Помимо этого, предусмотрена процедура голосования на дому.

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