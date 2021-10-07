Женевский автосалон-2022 отменен из-за COVID

Международный женевский автосалон не состоится в 2022 году из-за обстановки с COVID-19 и ситуации с нехваткой полупроводников.

«Из-за общеотраслевых проблем, связанных с пандемией COVID-19, постоянный комитет Международного автосалона, как организатор Международного женевского автосалона (GIMS), был вынужден перенести мероприятие на 2023 год. Хотя мероприятие в феврале 2022 года будет отменено, уже предпринятые шаги по развитию платформы будут продолжены, что позволит провести более впечатляющее шоу в 2023 году», – приводит РИА «Новости» заявление организаторов.

Отмечается, что решение об отмене автосалона принято с учетом интересов как автопроизводителей, так и любителей автомобилей.

«С одной стороны, прямые последствия пандемии включают сохраняющиеся ограничения на поездки для международных участников, посетителей и журналистов. С другой стороны, косвенные последствия пандемии, такие как нехватка полупроводников, поставили перед производителями автомобилей новые приоритеты, которые им необходимо решить в первую очередь. Эти проблемы привели к нескольким недавним отменам, что привело к окончательному подтверждению переноса шоу», – подчеркнули организаторы.

Нехватка чипов, скорее всего, будет наблюдаться и в следующем году, что будет иметь негативные финансовые последствия для производителей, отметил генеральный директор Международного женевского автосалона Сандро Мескита.

«Поэтому в эти неопределенные времена многие бренды не могут взять на себя обязательство принять участие в торговой выставке, которая должна была состояться чуть более чем через четыре месяца. При рассмотрении всех факторов стало ясно, что шоу необходимо отложить и объявить новости как можно раньше, чтобы избежать отмены в кратчайшие сроки», – приводятся его слова в сообщении.

Дефицит полупроводников возник еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в феврале американский производитель электромобилей Tesla вынужден был приостановить работу завода в Калифорнии из-за перебоев с поставками комплектующих.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о влиянии пандемии на нехватку автомобилей в мире и разбиралась в причинах дефицита комплектующих и его влиянии на стоимость авто.