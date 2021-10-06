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Зеленский заявил о требованиях Украины в связи с запуском «Северного потока - 2»
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Украина хочет получить «четкий международно-правовой механизм», который бы гарантировал безопасность стране в связи с запуском «Северного потока – 2», заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
«Запуск «Северного потока – 2» означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность», – приводит его слова ТАСС.
Также главы государств обсудили ситуацию в Донбассе. По словам Зеленского, Киев пытается «активизировать работу всех переговорных форматов» для достижения мира на востоке страны, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Стороны обсудили работу площадки «Крымская платформа», также темами встречи были вопросы перспектив интеграции Украины в ЕС и НАТО, парламентских выборов в Германии.
В Федеральном сетевом агентстве ФРГ указывали, что Nord Stream 2 AG должен доказать, что он обеспечит недискриминационный доступ к сети и интеграцию инфраструктуры в рынок Германии.
Если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут рассеяны, то регулятор не исключает разбирательства в отношении компании.
В Германии заявляли, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать процесс сертификации, Газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые». Во вторник компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта «Северный поток – 2» – подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под Газовой директивы Евросоюза (ЕС).
Между тем цена на газ в Европе превысила 1900 долларов за тысячу кубометров.
В Германии пригрозили оператору «Северного потока – 2» разбирательством
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Федеральное сетевое ведомство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG «немедленным разбирательством», если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода требованию законодательства Евросоюза.
Регулятор отметил, что все технические условия для запуска «Северного потока – 2» выполнены, поэтому в ближайшее время первая нитка газопровода может быть введена в эксплуатацию.
В связи с этим Федеральное сетевое ведомство потребовало от Nord Stream 2 AG передать полные сведения и при необходимости привести доказательства, что при эксплуатации первой ветки трубопровода будут выполнены и соблюдены все предписания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Собеседник агентства уточнил, что это касается вопросов «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии».
«Федеральное сетевое агентство однозначно сохраняет за собой право начать надзорное производство, в том числе о недобросовестных практиках, против Nord Stream 2 AG, если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут сняты», – добавил он.
Ранее в Германии заявили, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать процесс сертификации, газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые».
Напомним, во вторник Компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта «Северный поток – 2» – подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Евросоюза (ЕС).
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Путин заявил о невыгодности увеличения транзита газа через Украину
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Дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно, заявил президент России Владимир Путин.
Поставки через новые системы дешевле, заявил глава государства, передает ТАСС.
Он отметил, что Газпром за девять месяцев увеличил прокачку газа через Украину.
«Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины – 40 млрд кубических метров газа в год, и за девять месяцев текущего года Газпром увеличил эти поставки, эту прокачку через транспортную систему Украины более чем на 8%», – заявил Путин.
По его словам, российская сторона превысит свои обязательства по поставкам газа через территорию Украины.
Президент подчеркнул, что поставки по новым трубопроводам в 5,6 раза уменьшают объем парниковых выбросов в атмосферу. Также Путин указал, что Москва видит спекуляции вокруг транзита газа через украинскую территорию.
Ранее в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
В начале октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует вести переговоры с Москвой по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
В Польше призвали НАТО вмешаться в ситуацию с «Северным потоком – 2»
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НАТО и ЕС должны задуматься о противостоянии «вызовам», которые «может принести» российский газопровод «Северный поток – 2», заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе Варшавского форума по безопасности.
По мнению Дуды, Запад должен сделать выводы из допущенных ошибок, включая провал миссии в Афганистане и постройку «Северного потока – 2», который, по мнению президента Польши, «является ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества», передает РИА «Новости» со ссылкой на Polskie Radio 24.
По утверждению Дуды, речь идет не только о возможности «перекрытия Россией поставок газа на Украину, в Словакию или (их запуск) в обход Польши. «Речь идет о чем-то большем, о предоставлении россиянам возможности стратегического шантажа всего нашего сообщества, шантажа, выходящего далеко за рамки энергетических вопросов», – заявил президент.
При этом, по его мнению, «сегодня в ЕС и НАТО необходимо подумать о том, как противостоять политическим, энергетическим и военным угрозам и вызовам, которые может принести «Северный поток – 2».
Накануне замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач допустил, что транспортировка газа через «Северный поток – 2» может обходиться Европе дешевле транзита через Украину. В связи с этим он призывал ЕК заняться этим вопросом.
В понедельник оператор «Северного потока – 2» начал заполнение первой нитки газопровода. Немецкая Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода «Северный поток – 2», публикация вызвала активный отклик читателей.
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.
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В Германии призвали поставить на место посла Украины в Берлине
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Украина не войдет в Евросоюз и НАТО при нынешнем правительстве Германии, однако все может измениться при работе нового кабинета министров, куда наверняка войдут представители партии «Зеленые», сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее украинский посол Андрей Мельник призвал Берлин помочь Украине попасть в ЕС и НАТО из-за «темных страниц прошлого».
«Украина очень активно поддерживается в Германии партией «Зеленые», рядом политиков ФРГ, антироссийски настроенными СМИ, а также государственными деятелями Польши. Они очень активны в переписывании истории и в попытках нового прочтения итогов и хода Второй мировой войны», – сказал немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, эти силы нельзя недооценивать, ведь с ними работают профессиональные историки. «Они хотят поставить знак равенства между большевизмом и национал-социализмом, приравнять Сталина к Гитлеру. Цель украинских властей, и Мельника в том числе – убедить Берлин признать, что Вторую мировую войну развязали Германия и СССР, а главным пострадавшим от нападения гитлеровских войск была Украина. Потому ее нужно сейчас экономически поднимать и защищать от «агрессии России», – указал собеседник.
Другой целью Украины является попытка усилить свою национальную идентичность и просто получить больше внимания Запада, для чего Киеву нужно постоянно поддерживать антироссийские проекты.
«Украинские власти при поддержке ряда западных политиков постоянно поддерживают тезис: «Украина – это анти-Россия». В целом немецкие власти Мельника пока игнорируют, потому что он ведет себя слишком нагло. Однако Берлин должен не просто не слышать посла, а ставить его на место. Раньше власти ФРГ при необходимости одергивали даже американского дипломатического представителя. И меня удивляет, почему сейчас Берлин не отвечает главе украинского посольства», – признался Рар.
Впрочем, как будет себя вести следующее правительство, в состав которого наверняка войдут «Зеленые», сложно прогнозировать. «Все может измениться даже в худшую сторону. На это Мельник и рассчитывает. Киев допускает, что «Зеленые» будут носить Мельника на руках и приобщаться к его требованиям», – заключил аналитик.
В понедельник посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью RND выступил с критикой политики Германии в сфере исторической памяти, призвав Берлин поспособствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО из-за «темных страниц прошлого».
Мельник назвал участие президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру хорошим жестом. «Однако это только первый шаг на очень долгом пути к историческому примирению между Украиной и Германией», – приводит слова дипломата РИА «Новости».
Мельник выразил мнение, что Украина входит в число стран, наиболее пострадавших от преступлений нацистов, однако, по словам дипломата, Украина «все еще почти полностью отсутствует в топографии немецкой памяти». «Наши огромные жертвы по-прежнему игнорируются немецкой политикой и общественностью», – заявил посол Украины в Берлине.
Поэтому неудивительно, что из-за текущей «разделенной» исторической политики Германии в украинском обществе растет сильное чувство несправедливости, добавил Мельник. Также он напомнил о недавнем опросе общественного мнения, согласно которому 61% украинцев высказались за требование репараций от Германии за совершенные военные преступления.
«Люди в Киеве справедливо ожидают от немецкой политики, что наконец будут сделаны правильные выводы из этих темных страниц прошлого и Украину интегрируют как в ЕС, так и в НАТО», – добавил посол.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.
В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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Эксперт указал на виновника энергетического кризиса в Европе
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«Европейцы предполагали, что на спотовом рынке газа всегда будет профицит предложения и конкуренция между продавцами, однако они не учли многие факторы», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе.
«Евросоюз собственными руками создал этот энергетический кризис», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Во-первых, европейцы постоянно настаивали на необходимости отойти от практики заключения долгосрочных контрактов с поставщиками энергоносителей и переходе на развитие спотового (краткосрочного) рынка, – пояснил он. – Во-вторых, в случае подписания долгосрочных контрактов цена на газ все равно была привязана не к стоимости нефти, а к биржевой цене газа».
Тем самым в Европе десятилетиями формировался газовый рынок с определенными рисками. «Однако теперь, когда стоимость фьючерса на газ резко выросла, они решили провести расследование и выяснить, кто в этом виноват. Но в этом сами европейцы и виноваты», – добавил эксперт.
По словам Юшкова, в Европе изначально предполагали создать так называемый «рынок покупателя», где предложение превышало бы спрос. «В таком случае поставщики газа должны были бы стоять в очереди и конкурировать за право продавать газ в Европе, за счет чего должна была снижаться цена, – уточнил он. – А теперь, когда весь СПГ ушел на азиатские рынки, а собственная добыча упала, в Европе вопреки ожиданиям сложился «рынок продавца», когда покупатели конкурируют между собой за доступные объемы газа. В результате очень сильно выросла цена».
«Они этого не учли. По их предположениям, на рынке газа в Европе всегда должен был быть профицит предложения и конкуренция между продавцами», – отметил собеседник. Согласно предположениям эксперта, таким образом ЕС в очередной раз намекает на то, что Россия манипулирует ценами на газ по политическим мотивам.
«Однако в этом плане Газпром сложно уличить, потому что он выполняет все свои долгосрочные контракты и даже поставляет дополнительные объемы европейцам, хотя не обязан этого делать, – указал Юшков. – Судя по всему, 2021 год станет вторым по объемам поставок российского газа в Европу, поэтому здесь крайне сложно в чем-то обвинить Россию».
Тем не менее, по мнению эксперта, в результате расследования ЕС может пожурить европейские компании за спекуляции СПГ. «Зачастую они получали большую прибыль, отправляя СПГ на танкерах в Азию вместо того, чтобы направить его на внутреннее потребление согласно долгосрочным контрактам. А поскольку в Азии цены гораздо выше, то даже с учетом дополнительной перегрузки и доставки они все равно зарабатывали больше», – рассказал он.
По мнению Юшкова, рыночная модель торговли газом в Европе едва ли претерпит существенные изменения. «Евросоюз не признает свои ошибки и не извлечет уроков из текущего энергетического кризиса, – уверен он. – Тем не менее, европейцы могут договориться о создании резервных запасов газа, которые можно будет использовать в случае дефицита. Кроме того, они могут отсрочить вывод из эксплуатации атомных электростанций, потому что не будь их, энергетический кризис был бы значительно глубже».
Также эксперт отметил краткосрочные выгоды для России от текущего энергетического кризиса в Европе. «С одной стороны, на фоне высоких цен от экспортных поставок газа значительно увеличивается бюджет. С другой стороны, в долгосрочной перспективе мы можем наблюдать снижение спроса, из-за чего могут снизиться и объемы поставок российского газа в Европу. Европейские компании могут не захотеть покупать газ по таким высоким ценам, – предполагает Юшков. – Кроме того, возможно, нынешняя ситуация остудит часть европейских сторонников перехода от долгосрочных контрактов к спотовому рынку. В этом случае у них появятся предсказуемые цены и гарантии получения необходимых объемов газа».
Ранее Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении пяти стран ЕС, опубликованном журналистом Bloomberg Хавьером Бласом.
Они также призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен. В заявлении предлагается повысить координацию при покупках, чтобы улучшить общие позиции.
Позже зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. Он также отметил, что несмотря на рост цен на газ и электричество, ЕС не отступит от своих климатических задач и требований, которые «высечены в камне».
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе упала более чем на 200 долларов в течении 10 минут, до 1679 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Ice Futures. При этом минутами ранее цена на газ в Европе достигала 1937 долларов за тысячу кубов. Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на 11.41 мск составила 1765,8 доллара за тысячу кубометров, что на 27,4% выше расчетной цены вторника, сообщает РИА «Новости».
Накануне президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе. Тем временем в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными.
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Путин об увеличении давления в ГТС Украины: Может что-то лопнуть
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Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что можно увеличить давление по ГТС Украины, но она давно не ремонтировалась и может «лопнуть», Газпрому выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах.
«Можно было бы увеличить, действительно, поставки и по ГТС Украины. Только для Газпрома это в убыток», – приводит его слова ТАСС.
По его словам, при работе на новых трубопроводных системах Газпром существенно экономит.
«Современное оборудование прокачки применяется и новые трубы – можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась десятилетия и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти – и наступят вообще неблагоприятные последствия», – пояснил глава государства.
Он добавил, что «надо продумать возможное увеличение объемов газа на рынке, но нужно сделать это аккуратно, ажиотаж спекулятивный нам ни к чему», сообщает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно.
Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании.
Столтенберг отказал России в праве блокировать принятие Украины в НАТО
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Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО, заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне.
«Только члены НАТО, Грузия и Украина вправе принимать решение об их вступлении. Ни у России, ни у кого бы то ни было еще нет права вето на это решение», – приводит слова Столтенберга РИА «Новости».
«Не могу сказать, когда это произойдет... Очевидно, что это не случится завтра», – добавил он. Он призвал страны НАТО расширить поддержку претендентов по вопросу вступления в альянс и сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом.
Ранее Столтенберг выступил за диалог НАТО с Россией при продолжении сдерживания.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.
В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В свою очередь глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нет нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории.
В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. В апреле он заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия выполняет все контракты на поставку энергоносителей, передает агентство Bloomberg.
«Россия выполняет все свои контракты на поставку энергоносителей», – приводит сообщение РИА «Новости».
Как передает слова Меркель Reuters, транспортировка газа по газопроводу «Северный поток – 2» еще не получила одобрение.
В Федеральном сетевом агентстве ФРГ указывали, что Nord Stream 2 AG должен доказать, что он обеспечит недискриминационный доступ к сети и интеграцию инфраструктуры в рынок Германии.
Если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут рассеяны, то регулятор не исключает разбирательства в отношении компании.
В Германии заявляли, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать процесс сертификации, Газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые». Во вторник компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта «Северный поток – 2» – подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под Газовой директивы Евросоюза (ЕС).
Между тем цена на газ в Европе превысила 1900 долларов за тысячу кубометров.
Украина потребовала от Германии помощь с принятием в ЕС и НАТО
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью RND выступил с критикой политики Германии в сфере исторической памяти, призвав Берлин поспособствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО из-за «темных страниц прошлого».
Мельник назвал участие президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру хорошим жестом. «Однако это только первый шаг на очень долгом пути к историческому примирению между Украиной и Германией», – приводит слова дипломата РИА «Новости».
Мельник выразил мнение, Украина входит в число стран, наиболее пострадавших от преступлений нацистов, однако, по словам дипломата, Украина «все еще почти полностью отсутствует в топографии немецкой памяти». «Наши огромные жертвы по-прежнему игнорируются немецкой политикой и общественностью», – заявил посол Украины в Берлине.
Поэтому неудивительно, что из-за текущей «разделенной» исторической политики Германии в украинском обществе растет сильное чувство несправедливости, добавил Мельник. Также он напомнил о недавнем опросе общественного мнения, согласно которому 61% украинцев высказались за требование репараций от Германии за совершенные военные преступления.
«Люди в Киеве справедливо ожидают от немецкой политики, что, наконец, будут сделаны правильные выводы из этих темных страниц прошлого и Украину интегрируют как в ЕС, так и в НАТО», – добавил посол.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.
В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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Зеленскому на Украине отказали в перспективе избраться повторно
После публикации «досье Пандоры», из которого стало известно о наличии у президента Украины Владимира Зеленского офшоров, у него нет перспективы переизбраться на второй срок, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
«Когда он так споткнулся имиджево, это, скорее всего, ставит точку в его притязаниях на второй срок. Весь мир начал его пинать, и Украину в его же лице», – выразил мнение бывший депутат в эфире телеканала «Наш».
Использовать историю с офшором против Зеленского могут США, они умеют преследовать граждан любой страны, считает Мураев. Зеленскому могут дать возможность доработать на посту президента, а затем позволят избежать наказания, если он будет послушным, говорится в интервью.
Ранее сообщалось, что Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на «досье Пандоры» сообщил о том, что якобы глава Украины использовал офшорные схемы, позволяющие получать прибыль из-за границы.
Зеленский возглавил Украину в 2019 году. По итогам первого тура он обошел Петра Порошенко, набрав 30,24% голосов. Уже во втором туре он набрал более 70% голосов. Очередные выборы президента Украины запланированы на 2024 год.
Украинские военные провели учения с ракетными комплексами на границе с Крымом
Украинские расчеты тактических ракетных комплексов «Точка-У» провели учения на границе с Крымом, военные тренировались наносить ракетные удары, сообщил пресс-центр командования объединенных сил ВС Украины.
«Экипажи тактических ракетных комплексов «Точка-У», которые подчинены командованию объединенных сил ВС Украины и несут боевое дежурство на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, по сигналу совершили марш, заняли огневые позиции и отработали точное наведение на цели. Тренировка по нанесению условных ракетных ударов проходила на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области в условиях, максимально приближенных к боевым», – передает РИА Новости сообщение пресс-центра.
По данным пресс-центра, во время учений расчеты ТРК «Точка-У» продемонстрировали умелые действия по подготовке исходных данных для ракетной стрельбы, перевод комплексов из походного положения в боевое, а также перегрузки ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.
Кроме того, боевые расчеты ракетного подразделения отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.
Ранее украинские военные провели учения со стрельбами вблизи границы с Крымом.
В Госдуме назвали условие быстрого запуска «Северного потока – 2»
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Запуск газопровода «Северный поток – 2» зависит от здравомыслия европейских партнеров, заявил в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ) глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
«Чем быстрее Европа откажется от политики двойных стандартов, от этой политизированности... поставок энергообеспечения, энергобезопасности, тем быстрее будет запущен «Северный поток – 2», – передает РИА Новости слова парламентария.
Завальный отметил, что сертификация - процесс бюрократический, его можно ускорить и обеспечить поставки уже в эту зиму. По его словам газ по «Северному потоку – 2» из-за более короткого маршрута дешевле, а потому экономически выгоднее для потребителей.
Ранее в Германии заявили, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать процесс сертификации, газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые».
Напомним, во вторник Компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта «Северный поток – 2» – подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Евросоюза (ЕС).
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Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе
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Рост цен на газ в Европе связан с рядом факторов, только непрофессионалы могут видеть в этом вину России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что «никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе, нет и быть не может», российская сторона «выполняла, выполняет и будет выполнять – самым тщательным образом, последовательно – все взятые на себя по существующим контрактам обязательства», передает ТАСС.
Причины кризиса заключаются в нескольких совпавших по времени факторах, среди которых и ситуация в экономике, «но все это не связано с Россией».
«Только непрофессионалы, только люди, не понимающие сути происходящего, могут вообще как-то упоминать Россию в этом контексте», – указал представитель Кремля.
Он напомнил, что Россия неоднократно выражала готовность вести разговор о новых долгосрочных контрактах на поставки газа.
Кроме того, Газпром «находится в постоянных контактах со своими контрагентами в Европе», компания близка «к рекордным объемам поставок газа в Европу в этом году», все допустимые превышения «обеспечиваются Газпромом в рамках действующих контрактов», передает РИА «Новости».
Песков переадресовал в Газпром вопрос о переговорах по газу в будущем.
Ранее в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, однако затем она упала более чем на 200 долларов в течении 10 минут.
Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов. При этом накануне цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
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Россия призвала Украину заняться выполнением Минских соглашений
Украина должна перестать искать внешних врагов и вместо этого заняться выполнением обязательств по Минским соглашениям, заявил представитель российской делегации Денис Лозинский в ходе выступления в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.
«Что касается непрекращающихся попыток приписать нам военное вмешательство в события на юго-востоке Украины, то авторы этих домыслов так и не представили ни одного убедительного доказательства присутствия там российских войск просто потому, что там их никогда и не было», – приводит текст заявления Лозинского ТАСС.
«Вместо того, чтобы пытаться преподнести Россию в качестве виновной в нынешнем плачевном положении дел на Украине, Киеву стоило бы заняться решением имеющихся в стране проблем, – обратил внимание дипломат. – Пока же действия (непрекращающиеся обстрелы территорий ДНР и ЛHP со стороны Вооруженных сил Украины), равно как и бездействие Украины – невыполнение договоренностей об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года и в целом минского Комплекса мер от 12 февраля 2015 года – приводят к невосполнимым утратам и бесчисленным страданиям мирного населения, включая детей».
Как отметил представитель российской делегации, нежелание Киева прекратить военную операцию на востоке Украины ведет к ухудшению ситуации с безопасностью во всем регионе. «Вместо налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском, введения в действие закона об их особом статусе, принятия поправок к конституции, законов об амнистии, проведении местных выборов украинские власти предпринимают шаги, которые только осложняют и без того тупиковую ситуацию в переговорном процессе», – указал Лозинский.
Российская сторона призывает украинские власти «в полной мере осознать негативные последствия для гражданского населения и объектов, к которым приводит потакание воинственным устремлениям украинских силовиков и вооруженных националистов». При этом внимание мирового сообщества и украинской общественности «упорно пытаются отвлечь от необходимости искать пути решения истинных первопричин глубочайшего общественно-политического кризиса, приведшего к внутреннему вооруженному конфликту», отметил Лозинский.
«Вместо этого видим постоянные попытки навести украинцев на ложный путь выискивания «врагов» в лице соседних государств и братских народов, – констатировал он. – Все это лишь усугубляет противоречия между государствами – членами ООН, а также между самими украинцами».
«Хотелось бы еще раз призвать наших украинских коллег не перекладывать вину с больной головы на здоровую, а сосредоточиться на неукоснительной реализации собственных обязательств во всей полноте и последовательности, – отметил дипломат. – Ключ к урегулированию внутриукраинского конфликта – в прямом конструктивном диалоге Киева с представителями Донецка и Луганска в Контактной группе и скорейшем выполнении одобренного Советом Безопасности ООН в резолюции 2202 Комплекса мер от 12 февраля 2015 года, а также Минских соглашений в русле достигнутых в нормандском формате договоренностей».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик, отметив нежелание Киева выполнять Минские соглашения.
В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
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Минэкономики ФРГ объяснило заполнение «Северного потока – 2» газом
Заполнение «Северного потока – 2» газом проводится для технической проверки трубопровода, процедура соответствует всем предписаниям, сообщила на брифинге представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ.
«Мы приняли к сведению информацию о заполнении газом первой нитки «Северного потока – 2». Вопрос заполнения является частью разрешения об эксплуатации, которое выдало Горное управление Штральзунда... То есть это является частью испытаний и технических проверок, которые необходимы», – приводит ее слова ТАСС.
Ранее стало известно, что оператор «Северного потока – 2» начал заполнение первой нитки газопровода.
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.