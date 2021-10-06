Синоптики дали прогноз на зиму

Зимой россиян ожидает температура выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В большинстве регионов России температура зимой будет около нормы и выше, но это вероятностный прогноз. Мы его будем все время корректировать... Хаотический компонент в прогнозах такой же или даже превышает детерминированный компонент, поэтому только вероятностный прогноз», – цитирует Вильфанда РИА «Новости».

Он уточнил, что теплая погода прогнозируется в северных регионах, в остальных температуры ожидаются ближе к норме.

Вильфанд отметил, что за рубежом синоптики прогнозируют более теплую зиму, чем прогнозирует Гидрометцентр.

Между тем до конца рабочей недели в Москве сохранится рекордно высокое атмосферное давление. «Давление сейчас в Москве, в течение последних пяти дней, от 762 мм рт. ст. до 768 мм рт. ст. На самом деле, до конца рабочей недели таким оно и будет – 768-769 мм рт. ст», – пояснил ученый.

Он напомнил, что негативное влияние высокого атмосферного давления на здоровье не доказано.

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