В Финляндии захоронили останки неизвестных советских воинов

В МИД назвали «шокирующим» доклад о вмешательстве Британии в дела России

«Масштабы финансирования и проектной деятельности даже при беглом взгляде просто шокируют», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В своем Telegram-канале Захарова напомнила о «Британских файлах», которые группировка «Анонимус» опубликовала в Сети в феврале. «В новых документах конкретики еще больше. Тут все: имена, пароли, явки, гонорары для неподкупно независимых», – отметила она.

Официальный представитель российского МИД перечислила получателей британского финансирования на продвижение западных ценностей в той или иной форме в России, среди которых такие иностранные агенты как портал «Такие дела» и «Медиазона». На их финансирование, согласно попавшим в Сети документам, посольством Британии было выделено 201 млн рублей и 100 тыс. фунтов ежегодно соответственно.

«Иностранные агенты? Ну что вы, они же дети, независимые журналисты и активисты. Очень ждем реакции Лондона. Пора», – отметила Захарова.

Она также отметила, что «среди упомянутых целей проектов – стимулирование правозащитной деятельности, поддержание ЛГБТ-сообщества, развитие сети независимых журналистов и блогеров, установление контактов с представителями нового поколения общественных и политических лидеров и приобщение их к британской культуре. Инициирование и продвижение таких проектов выходит за рамки нормальной дипломатической деятельности и российского законодательства».

«Что нам скажут на этот счет специалисты по борьбе с пропагандой в Брюсселе или выступающие в поддержку чистой журналистики профильные уполномоченные ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО? Кстати, выигрышно и уместно смотрелась бы сейчас резолюция Европарламента в адрес Лондона с призывом остановить вмешательство во внутренние дела России и прекратить продвижение проплаченной враждебной пропаганды. Интересно, Русская служба Би-би-си снова не сочтет этот сюжет заслуживающим освещения?» – заключила Захарова.

Напомним, документы британской правительственной организации Global Britain Fund, в которых представлен отчет о работе посольства Лондона в России, попали в Сеть. В отчете также говорится о поддержке НКО, признанных в этом году иностранными агентами. Опубликованные материалы относятся к 2018 году, в них сообщается о целях и задачах британцев на российской территории: распределяются суммы на пропаганду ЛГБТ, развитие целой сети блогеров, которая будет продвигать интересы Лондона.