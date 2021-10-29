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Газпром досрочно заполнил газом подземные хранилища России
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Газпром досрочно достиг целевого уровня запасов газа в подземных хранилищах России в 72,638 млрд кубометров, работа по закачке газа продолжится до 8 ноября.
«Газпром» достиг заданного уровня оперативного резерва газа в подземных хранилищах на территории России – 72,638 млрд куб. м», – говорится в сообщении российского газового холдинга.
При этом потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ доведена до уровня 847,9 млн куб. м. «Работа по закачке газа в российские ПХГ продолжится до 8 ноября», – уточнили в компании.
Ранее сообщалось, что Газпром нацелен на расширение производства сжиженного природного газа для поставок на внешний и внутренний рынки, рост добычи покроет около трети прироста мирового потребления газа.
Молдавия отказалась выбирать между дешевым газом и отношениями с ЕС
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Молдавия не хочет выбирать между дешевым газом и близкими отношениями с Евросоюзом (ЕС) и собирается подписать контракт с Газпромом на условиях, близких к прежним, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну.
Спыну сообщил на странице в Facebook, что третий день подряд в Санкт-Петербурге продолжаются переговоры с Газпромом, «дискуссии носят конструктивный характер, прилагаем интенсивные усилия, чтобы найти точку соприкосновения интересов обеих сторон».
Кишинев озвучил российской стороне свою позицию: Молдавия хочет подписать контракт примерно на таких же условиях, как было раньше. Также там считают, что обсуждение выплаты исторического долга возможно только после его аудита, передает РИА «Новости».
По словам Спыну, власти не хотят выбирать между «дешевым газом» и близкими отношениями с ЕС. При этом если соглашения не будет, то Молдавии понадобятся крупные средства (порядка 800 млн евро) на импорт энергоносителей, и без помощи европейских партнеров страна не справится.
Накануне газеты ВЗГЛЯД писала, что ЕС отказался доплачивать за молдавский газ.
Напомним, Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки.
22 октября в стране ввели режим ЧП. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
Молдавия проявила интерес к долгосрочному контракту с Газпромом, но также заявила о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Кроме того, Молдавия заключила контракт о пробной закупке полутора миллионов кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз». После глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что Молдавии в долг предоставлено 15 млн кубометров газа.
Сечин рассказал о причинах нехватки американских «молекул свободы» в Европе
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Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин в своем выступлении на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне напомнил об обещаниях США поставлять Европе американский природный газ, который Вашингтон назвал «молекулами свободы».
«Широко разрекламированные предыдущей администрацией США «молекулы свободы», которые принесет с собой американский газ, поступают на европейский континент в недостаточных объемах», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, за первые 7 месяцев этого года поставки американского СПГ в Европу выросли на 47% по сравнению с уровнем всего докризисного 2019 года. Однако поставки в страны АТР за тот же период выросли в 2,6 раза.
«Как видим, политические и экономические приоритеты США различаются. Обещая существенно нарастить поставки газа в Европу, в реальности поставки осуществляются в совершенно ином направлении. В результате в нефтяном эквиваленте цена газа в Европе достигла 200 долларов за баррель, что более чем вдвое превышает цену нефти», – подчеркнул Сечин.
Ранее в ЕС заявили о необходимости атомной энергетики для гарантии энергонезависимости.
Напомним, утром во вторник цена на газ в Европе поднялась выше 1070 долларов за 1 тыс. кубометров. Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС.
Санду объяснила затягивание переговоров с «Газпромом»
Переговоры с «Газпромом» затянулись, потому что Молдавия хочет получить лучшую цену на газ, заявила на брифинге президент страны Майя Санду.
«Переговоры с «Газпромом» длятся так долго, потому что правительство Молдавии хочет получить лучшую цену. Мы огласим эту цену как только сможем о ней договориться», – приводит ее слова РИА «Новости».
По ее словам, от стоимости газа будет зависеть способность молдавских предприятий и компаний производить товары и услуги по конкурентоспособным ценам.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
Пушков ответил на хамские заявления Госдепа в адрес Газпрома
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«Пока США продают свой СПГ на азиатские рынки по высоким ценам, они хотят, чтобы Россия помогала европейцам, продавая свой газ по дешевке и подпитывая топливом союзников Вашингтона по НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее представитель Госдепа заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа.
«Не представителю Госдепартамента США Амосу Хохштейну определять, что Россия должна делать. Думаю, жесткая риторика, звучащая из Госдепа, связана как раз с неспособностью повлиять на позицию Москвы. США привыкли к тому, что страны идут им навстречу, когда они обращаются к ним с каким-то требованием или настойчивой просьбой. Но для того, чтобы разговаривать с Россией, Вашингтон должен изменить свое поведение по отношению к ней», – полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
США сами не спешат помогать европейцам выйти из энергетического кризиса и предпочитают продавать свой сжиженный природный газ на азиатские рынки, где он стоит дороже, отметил собеседник. Пушков напомнил, что за последний год Соединенные Штаты увеличили свои поставки в страны Азии в 2,6 раза.
«В этой связи американцы фактически хотят, чтобы Россия помогала им получать прибыль в Азии, а сама поставляла газ по более низким ценам на европейские рынки, подпитывая союзников США по НАТО. Вот такая незатейливая американская схема, которую господин Хохштейн пытается провести в жизнь», – считает сенатор.
«Но поскольку добиться этого не получается, в дело вступает «мегафонная дипломатия», когда американские чиновники начинают говорить, кто и что должен сделать, – уверен Пушков. – В России вообще не обязаны слушать такого рода заявления и тем более не обязаны следовать требованиям американского чиновника. Его слова – это сотрясение воздуха из-за того, что он не способен обеспечить выполнение задуманной им энергетической схемы. Это вызывает у Хохштейна раздражение. Отсюда – хамские заявления в адрес России и Газпрома».
Ранее представитель Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа на фоне энергокризиса в Европе.
Прежде он заявлял, что Россия «может и должна» поставлять газ в Европу сверх законтрактованных объемов. При этом, по его словам, Москва не должна рассчитывать на ускорение ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».
В Госдепе также отметили снижение цен на газ после заявлений президента России Владимира Путина о том, что поставки в Европу увеличат после закачки газа в российские подземные хранилища. Как отметил Хохштейн, раз «цены можно сбить заявлением о дополнительных поставках», это «следовало сделать уже давно». По его словам, «на производителях лежит обязанность обеспечивать сбалансированность нефтяных и газовых рынков».
Напомним, Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. 28 октября фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже отметки в 900 долларов, такие показатели в последний раз были в сентябре. Снижение составило 14%.
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Молдавия заключила контракт с «Нафтогазом»
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Молдавия заключила контракт о пробной закупке полутора миллионов кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз», сообщила пресс-служба Агентства публичной собственности при кабмине республики.
«Украинская компания «Нафтогаз» стала победительницей четвертого раунда тендера компании Energocom на закупку 1,5 миллиона кубометров газа», – приводит РИА «Новости» сообщение, опубликованное на сайте Агентства публичной собственности.
Уточняется, что газ решено закупить, чтобы оценить возможность его импорта из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Президент Молдавии Майя Санду объяснила затягивание переговоров с «Газпромом» получением лучшей цены на газ.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
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Газпром решил рассмотреть обращение Польши о снижении цены на газ
«Газпром экспорт» получил обращение польского нефтегазового концерна PGNiG о снижении цен на газ, оно изучается, говорится в пресс-релизе российской компании.
Долгосрочное соглашение между PGNiG и Газпромом предусматривает поставки до 10 млрд кубометров газа в год. Согласно так называемому пункту take-or-pay, концерн обязан купить не менее 8,7 млрд кубометров в год. Срок действия данного соглашения истекает в конце 2022 года, передает РИА «Новости». Польская компания ранее заявляла, что не намерена его продлевать.
При этом в конце марта 2020 года польская компания заявляла, что выиграла у Газпрома в Стокгольмском арбитраже, добившись изменения формулы цены и усиления ее привязки к котировкам на западноевропейском рынке. Пересмотр касался поставок с начала 2014 года, и Газпром перечислил «переплату» в 1,5 млрд долларов, продолжив обжаловать решение суда.
Накануне PGNiG направил Газпрому письмо с просьбой снизить цену на поставляемое в страну голубое топливо, обосновав это беспрецедентным скачком на европейском оптовом рынке. Концерн просит изменить условия договора от 1996 года и учесть «текущую ситуацию» с энергоносителями в ЕС.
Цена на газ в Европе упала ниже 900 долларов
Фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже отметки в 900 долларов, такие показатели в последний раз были в сентябре. Снижение составляет уже 14%, свидетельствуют данные на ICE Futures.
Стоимость фьючерсов ноября в четверг 18:42 мск опустилась до 898,4 доллара за тысячу кубометров, что ниже цены среды на 14%. Расчет проводился по индексу голландского TTF, передает РИА Новости.
Изменения считают на бирже от расчетной цены за предыдущий день торговли. Торги в среду закрыли на уровне 1015 долларов за тысячу кубометров, расчетная цена же превысила 1040 долларов.
Отмечается, что цены на газ в Европе подорожали в последние месяцы. В начале августа цена составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября цены выросли вдвое. 6 октября аналитики зафиксировали исторический максимум с 1937 года, после этого цены на газ начали постепенно падать.
По данным экспертов, рост цен на газ в Европе в этом году связан с низкой заполненностью подземных хранилищ газа, ограниченным количеством предложений со стороны основных поставщиков и высоким спросом на газ в Азии.
Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе на открытии торгов упала на 6%, опустившись ниже 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. Это произошло на фоне сообщений о заполнениях Газпромом европейских подземных газовых хранилищ.
Санду обвинила в газовом кризисе правивших до нее политиков
Газовый кризис в республике оказался особо тяжелым, поскольку последние 30 лет политики страны ничего не делали для повышения энергетической безопасности, заявила в ходе брифинга президент Молдавии Майя Санду.
«Молдавия проходит через кризис, который зависит от причин, не зависящих от властей – цены на газ выросли в 5-6 раз по всему миру. Наша ситуация осложняется из-за безответственных представителей власти, которые управляли страной последние 30 лет, поскольку они использовали схемы в области энергетики, чтобы пополнить карманы и не делали ничего для защиты энергетической системы страны», – приводит ее слова РИА «Новости».
По ее словам, даже в этих условиях правительство страны окажет поддержку населению, но названы конкретные меры будут только после того, как станет известна цена топлива из нового контракта.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
В Австрии признали провал энергетической политики ЕС
ЕС не справился с энергетическим кризисом, который оказался сложнейшим с 1970-х годов, пишет австрийская пресса.
Die Presse пишет, что «первые морозные ночи в Восточной Европе возвещают о приближении зимы», но ЕС не справился с кризисом, который сложился из-за ситуации с коронавирусом и огромного спроса на сжиженный газ в Азии и США. В результате цены на газ и электроэнергию резко выросли, а ЕС оказался «не готов к тому, чтобы эффективно и быстро реагировать на эти глобальные явления». Подчеркивается, что лишь Россия может быстро поставлять газ, это увеличивает зависимость ЕС от нее.
ЕС утверждал, что может определять мировую политику, но сам же создал условия, из-за которых оказался в затруднительном положении, говорится в статье. Die Presse пишет, что ЕС не следует единой позиции, а Россия показала ему границы фантазий о мировом господстве. Издание считает фатальной ошибкой отказ европейских стран от долгосрочных контрактов на газ, передает ТАСС.
При этом лидеры стран ЕС «уже много лет берут на себя слишком много тем вместо того, чтобы позволить заранее решать детальные и технические вопросы уполномоченным министрам», пишет издание. На саммитах они, как отмечает автор статьи, «сидят в зале в одиночестве, без экспертов и профильных чиновников». По его словам, «из этого ничего не выйдет». Указывается, что «за неделю до Рождества они хотят попробовать еще раз», а «пока остается надеяться на мягкую зиму».
Напомним, читатели американской газеты The Wall Street Journal в комментариях к статье о недальновидных попытках Европы снизить влияние России на энергетическом рынке высмеяли действия властей Евросоюза. Еврокомиссия сообщила, что к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Газпром намерен расширить производство сжиженного природного газа
Газпром нацелен на расширение производства сжиженного природного газа для поставок на внешний и внутренний рынки, рост добычи покроет около трети прироста мирового потребления газа.
«Работа компании в этом направлении позволит усилить позиции «Газпрома» на зарубежных рынках и более гибко решать задачи надежного газоснабжения российских потребителей», – говорится в сообщении компании.
Увеличение добычи «Газпрома» в 2021 г. покроет около трети прироста мирового потребления газа, которое в этом году вырастет на 150 млрд куб. м и составит 4,2 трлн куб. м.
«На фоне высокого спроса «Газпром» существенно нарастил добычу газа: за девять с половиной месяцев 2021 г. она увеличена на 56,7 млрд куб. м (на 16,6%) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. За счет увеличения объемов добычи газа «Газпрома» в 2021 г. может быть покрыто около трети прироста потребления газа в мире», – отметили в холдинге.
Таким образом, компания не только обеспечивает надежность работы российского ТЭК, но и вносит существенный вклад в развитие мирового энергетического рынка.
По предварительным оценкам, потребление газа в мире в 2021 году вырастет на 150 млрд куб. м и составит 4,2 трлн куб. м., а наибольший рост спроса на газ наблюдается на ключевых рынках «Газпрома» – в России, Китае и европейских странах.
Вопрос о влиянии событий 2021 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка будет внесен на рассмотрение совета директоров компании.
Украина предоставила Молдавии газ в долг
Молдавии в долг предоставлено 15 млн кубометров газа, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
В соответствии с решением украинских властей, Молдавии предоставлена «экстренная помощь» – временная ссуда газа – для «стабилизации давления в ГТС Молдавии на время организации дополнительных закупок газа молдавскими коллегами», сообщил Макогон. По его словам, так «поступают друзья и партнеры», передает РИА «Новости».
Макогон утверждает, что в 2018 году Газпром якобы «за 15 минут до начала поставки заявил об отказе поставлять газ несмотря на полученную предоплату от Украины». По версии Киева, «почти подобную ситуацию переживает Молдавия». Со ссылкой на СМИ Макогон заявил, что Москва «готова предоставить скидку в случае политических уступок». Как заявили на Украине, «это и есть пример использования газа в качестве гибридного оружия». Киев призвал Европу «начать реагировать на агрессивное поведение» Газпрома, которое якобы «привело к энергетическому кризису в ЕС и Молдавии».
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП. Переговоры сторон пока не принесли результата. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
Молдавия проявила интерес к долгосрочному контракту с Газпромом, но также заявила о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG. Кроме того, Молдавия заключила контракт о пробной закупке полутора миллионов кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз».
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Сечин спрогнозировал рост цен на энергию из-за введения углеродных налогов
Введение углеродных налогов на традиционные энергоресурсы спровоцирует рост цен на энергию для конечных потребителей, заявил на XIV Евразийском экономическом форуме глава Роснефти Игорь Сечин.
«Газовый кризис этого года наглядно показал, насколько дефицит одного из энергоресурсов может отразиться на ценах и балансах всей энергетики», – передает его слова «Интерфакс».
«Дестимулирование традиционной энергетики приводит к сокращению инвестиций, необходимых для поддержания уровня производства традиционных энергоресурсов, что вызовет дефицит и еще больший рост цен. Для недопущения скатывания мировой экономки в такую энергетическую «инфляционную спираль» подходы по изменению структуры мировой энергетики должны быть взвешенными», – подчеркнул Сечин.
По словам главы Роснефти, высокие цены на энергоресурсы замедлят рост экономики, что приведет к окончанию почти столетней эпохе низких цен на энергию.
Он добавил, что рост цен на газ может увеличить спрос на нефть до 1 млн баррелей в сутки.
Глава компании считает, что для минимизации рисков мировым биржам необходимо регистрировать долгосрочные контракты на поставку энергоносителей. «Думается, что крупнейшие мировые биржи, такие как Нью-Йоркская, Лондонская, Шанхайская, которые являются центрами регистрации большинства сделок, могли бы также регистрировать долгосрочные контракты на поставку энергоносителей, тем самым содействуя балансированию рынков», – передает его слова «Коммерсант».
Сечин ранее заявил, что причиной газового кризиса в Европе стал целый ряд факторов, при этом Россия полностью исполняет все свои контрактные обязательства.
Цена газа в Европе опустилась ниже 850 долларов
В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость газа в Европе опустилась ниже 850 долларов за тысячу кубометров впервые с конца сентября.
Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 844,9 доллара за тысячу кубометров, или 70,135 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Общее падение цены за день составляет более 9%.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Газпрому придется исправлять ошибки Европы.
В Кремле оценили влияние переговоров с Молдавией на внешнеполитический имидж России
Отсутствие договоренностей с Молдавией по газу никак не сказывается на внешнеполитическом имидже России и Газпрома, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы считаем, что это никак не сказывается на внешнеполитическом имидже России», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.
Представитель Кремля подчеркнул, что к имиджу Газпрома ситуация с переговорами с Молдавией также не имеет никакого отношения, компания выполняет все взятые на себя обязательства. «Имидж Газпрома великолепен, – указал Песков. – Вы все слышали и знаете неоднократно озвученные за последние несколько недель заявления европейских лидеров, руководителей компаний-контрагентов о том, что Газпром точно выполняет все взятые на себя обязательства. К имиджу Газпрома это не имеет никакого отношения, это абсолютно коммерческий вопрос. Газпром не может отдавать газ и не может прощать долги, это коммерческая компания».
По словам Пескова, де-факто договориться с Молдавией по газу не удалось.
«Пока де-факто ситуация такая, что действительно не удалось договориться. Существует задолженность Молдавии перед Газпромом, задолженность весьма серьезная, растущая, это первое. И существует непосредственно связанный с этой задолженностью вопрос нового контракта. Есть продавец, есть покупатель, условия контракта должны быть согласованы. Если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь. Но, конечно же, Газпром открыт для продолжения переговоров, для поисков взаимоприемлемых вариантов», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как в Кремле оценивают переговоры по газу с Молдавией.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн кубометров газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
Вице-премьер республики Андрей Спыну в пятницу заявил, что Молдавия отказывается выбирать между дешевым газом и отношениями с ЕС.
Цена на газ в Европе выросла до 940 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов пятницы почти не меняется, свидетельствуют данные на ICE Futures: на закрытии накануне она составила 914 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 935 долларов.
Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов пятницы составляла 931,5 доллара, а к 9.17 мск чуть выросла – до 937,6 доллара, что на 0,2% выше расчетной цены четверга, передает РИА «Новости».
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В четверг к закрытию торгов стоимость декабрьских фьючерсов составила 914 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 935 долларов.
Спотовые цены снижаются. Цена на споте TTF по контракту «на день вперед» с поставкой в четверг, 28 октября, составляла почти 1020 долларов за тысячу кубометров, а с поставкой в пятницу, 29 октября, снизилась на 10%, до 900 долларов.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Газпрому придется исправлять ошибки Европы.
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