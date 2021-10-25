Эксперт: Путч в Судане открывает для России коридор возможностей

Сами по себе военные не решились бы на захват власти, предварительно не договорившись с кем-то из сильных внешних игроков, рассказал газете ВЗГЛЯД журналист-международник Аббас Джума. В понедельник в Судане были арестованы премьер-министр и ряд других руководителей, а военные блокировали столицу страны Хартум.

«Во время переходного периода после революции 2019 года в Судане у власти были либеральные руководители, ориентирующиеся на Запад, и, прежде всего, на США. Но, по моим данным, в последнее время у них стал происходить «крен на Европу». А военные, которые сейчас совершили переворот и взяли все под свой контроль, нейтральны и открыты для переговоров с целым рядом крупных стран, в том числе – с Россией», – пояснил журналист-международник Аббас Джума.

По его словам, произошедшее в Судане открывает для Москвы коридор возможностей, в том числе для строительства на Красном море пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России. «С теми руководителями, которых сейчас арестовали, России договориться было невозможно. Потому, видимо, США и Европа высказывают тревогу происходящим», – указал эксперт.

Впрочем, сами по себе военные не решились бы на захват власти, предварительно не договорившись с кем-то из сильных внешних игроков. «Возможно, революция в Судане была согласована с Вашингтоном. Пусть вас не смущает «озабоченность» Белого дома – у США всегда левая рука протестует, а правая дает добро на те или иные действий. По второй версии, насильственная смена власти как бы «курируется» связкой Саудовская Аравия – ОАЭ. Также говорят, что к этому может быть причастен Египет. Всем этим странам не нравились либералы из арестованного сейчас переходного правительства», – сказал аналитик.

Кроме того, ряд экспертов придерживается мнения, что своеобразную «санкцию» на переворот дала Россия по логистическим соображениям». «Впрочем, совершенно не исключено, что военные согласовали захват власти со всеми перечисленными странами одновременно», – подытожил собеседник.

Эксперт подчеркнул, что «сейчас в Судане абсолютный развал и имеют место все виды кризиса, которые только возможно: финансовый, продовольственный, политический». «Военные знали, когда надо выступить. И нынешнее положение в стране дает перевороту некую легитимность. При этом, ситуация вряд ли резко улучшится. Роспуск гражданских органов власти и блокировка интернета означает, что военные будут всячески купировать повторение всяческих «маршей миллионов». А что будет дальше – не знает никто», – признался Джума.

Столица Судана Хартум в утренние часы понедельника оказалась полностью блокирована армией: все въезды в город перекрыты, закрыты мосты и центральные улицы. Автомобильное движение полностью прекратилось.

Кроме того, военные окружили столичный аэропорт, запретив доступ к нему. Между тем, по информации телеканала «Аль-Арабия», крупные авиакомпании приостановили свои полеты в Хартум еще два дня назад. На улицы начали выходить люди, которые откликнулись на призывы гражданских сил «противостоять попыткам военных узурпировать власть в стране». Протестующие жгут покрышки.

За несколько часов до этого – после встречи главы правящего Суверенного совета Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьер-министра Абдаллы Хамдука – в столице начались массовые аресты. Были задержаны несколько министров, член Суверенного совета из числа гражданских представителей и губернатор Хартума. Позднее под домашний арест поместили самого Хамдука, его ближайшего советника, а также многих лидеров политических партий.

Председатель переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил роспуск совета и правительства страны, а также введение режима чрезвычайного положения. Он заявил, что вооруженные силы продолжат демократический переход до передачи власти гражданскому правительству. Кроме того, прекращается действие некоторых пунктов действующей с 2019 года конституционной декларации. Аль-Бурхан заявил, что происходящие в стране события угрожали Судану.

Спецпосланник США Джеффри Фельтман написал в Twitter, что Вашингтон «глубоко встревожен сообщениями о военном захвате переходного правительства, поскольку это противоречит Конституционной декларации и демократическим чаяниям суданского народа».

Напомним, в апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный массовыми народными протестами, начавшимися в декабре 2018 года на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.

В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ. В марте 2020 года неизвестные совершили покушение на премьер-министра.