Покушение на премьер-министра Судана совершено в Хартуме

Неизвестные совершили в понедельник покушение на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука в столице республики Хартуме.

По данным телеканала Al Arabiya, в центре суданской столицы был подорван автомобиль Хамдука, передает ТАСС.

По информации осведомленных источников, во время проезда кортежа главы правительства под автомобильным мостом сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в припаркованный автомобиль.

Политик, по поступающим сведениям, не пострадал.

Абдалла Хамдук возглавил суданское правительство в конце августа 2019 года спустя несколько месяцев после военного переворота в стране и отстранения от власти управлявшего Суданом 30 лет президента Омара аль-Башира.