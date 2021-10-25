Глава суверенного совета Судана объявил режим ЧП

Председатель переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил роспуск совета и правительства страны, а также введение режима чрезвычайного положения.

Он заявил, что вооруженные силы продолжат демократический переход до передачи власти гражданскому правительству.

«Объявляю чрезвычайное положение по всей стране... а также роспуск Суверенного совета и кабинета министров», – передает слова аль-Бурхана РИА «Новости».

Кроме того, прекращается действие некоторых пунктов действующей с 2019 года конституционной декларации.

Аль-Бурхан заявил, что происходящие в стране события угрожали Судану.

Между тем, канцелярия премьера Судана возложила ответственность за его жизнь на военное руководство.

«Премьер-министр Абдалла Хамдок и его жена были похищены утром в понедельник из их резиденции в Хартуме, военные увезли их в неизвестное место. Также органы безопасности задержали нескольких членов Суверенного совета, министров, политических лидеров», – говорится в заявлении.

В канцелярии президента назвали происходящее искажением конституционной декларации страны и полномасштабным переворотом.

«Военное руководство Судана несет полную ответственность за жизнь и здоровье Хамдока и его семьи, а также за односторонние уголовные, юридические и политические решения», – сказано в заявлении.

Ведомство призвало жителей страны выйти на демонстрации и мирным путем выразить негодование, чтобы «вернуть похищенную революцию».

По данным телеканала Sky News Arabia, Судан покинул находившийся с визитом в Хартуме специальный посланник США по делам стран Африканского рога Джеффри Фелтман.

Напомним, столица Судана Хартум в утренние часы понедельника оказалась полностью блокирована армией: все въезды в город перекрыты, закрыты мосты и центральные улицы. Автомобильное движение полностью прекратилось.

Кроме того, военные окружили столичный аэропорт, запретив доступ к нему. Между тем, по информации телеканала «Аль-Арабия», крупные авиакомпании приостановили свои полеты в Хартум еще два дня назад. На улицы начали выходить люди, которые откликнулись на призывы гражданских сил «противостоять попыткам военных узурпировать власть в стране». Протестующие жгут покрышки.

За несколько часов до этого – после встречи главы правящего Суверенного совета Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьер-министра Абдаллы Хамдука – в столице начались массовые аресты. Были задержаны несколько министров, член Суверенного совета из числа гражданских представителей и губернатор Хартума. Позднее под домашний арест поместили председателя правительства и его ближайшего советника, а также многих лидеров политических партий.

В этой связи спецпосланник США Джеффри Фельтман заявил, что Вашингтон «глубоко встревожен сообщениями о военном захвате переходного правительства». Это противоречило бы Конституционной декларации и демократическим чаяниям суданского народа», – написал он в Twitter.

Напомним, в апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный массовыми народными протестами, начавшимися в декабре 2018 года на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.

В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ. В марте 2020 года неизвестные совершили покушение на премьер-министра.