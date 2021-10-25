Военные арестовали премьер-министра Судана

В Судане, где не одну неделю продолжается кризис в отношениях между военными и гражданскими силами, арестованы несколько членов правительства, включая главу кабмина Абдуллу Хамдука, сообщили СМИ.

Al Hadath пишет, что армия блокировала все въезды в Хартум, перекрыла мосты. Арестованы министры связи, информации, финансов, промышленности, губернатор Хартума и один из представителей правящего в стране Суверенного совета. Хамдук помещен под домашний арест. Массовые аресты начались ночью после встречи главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана и Хамдука, передает ТАСС.

Сторонники основного оппозиционного движения – «Сил за свободу и перемены» – уже призвали людей выходить на улицы и противостоять «попыткам военных узурпировать власть». Между тем через несколько часов ожидается заявление аль-Бурхана.

В сентябре армия Судана заявила о предотвращении попытки военного переворота. Сообщалось, что заговорщики намеревались арестовать членов руководящего страной Суверенного совета и пытались захватить здание госрадио, однако не смогли сделать этого. Десятки офицеров, участвовавших в попытке переворота, были задержаны.

В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный массовыми народными протестами, начавшимися в декабре 2018 года на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.

В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ. В марте 2020 года неизвестные совершили покушение на премьер-министра.