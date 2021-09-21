Названы организаторы попытки военного переворота в Судане

Более 40 офицеров, участвовавших в попытке переворота в Судане, задержаны, аресты на данный момент продолжаются, сообщает источник в правительстве Судана.

Армия Судана заявила во вторник о предотвращении попытки переворота, танки перекрыли ряд дорог в Хартуме. Высокопоставленный суданский военный источник подтвердил, что в стране была предпринята попытка военного переворота, передает РИА «Новости».

Телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что неудачная попытка государственного переворота в Судане совершена офицерами бронетанковых войск из числа сторонников экс-президента страны Омара аль-Башира.

По его данным, заговорщиками командовал генерал-майор Абдель Баки Бакрауи, передает ТАСС. Отмечается также, что они были связаны с исламистской ассоциацией «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ). Всего задержано порядка 40 офицеров, включая Бакрауи. Ситуация находится под полным контролем властей.

Согласно поступающей информации, путчисты начали действовать около 03.00 по местному времени. Между тем, как информирует «Аль-Арабия», армейское командование знало о готовящемся перевороте и уже некоторое время наблюдало за его зачинщиками. Они намеревались арестовать членов руководящего страной Суверенного совета и пытались захватить здание госрадио, однако не смогли сделать этого. К настоящему моменту практически все очаги сопротивления подавлены, вооруженные силы пытаются нейтрализовать остающихся еще на свободе заговорщиков. Армия окружила штаб бронетанкового корпуса, однако при этом старается избегать применения силы.

С началом путча в столице страны военнослужащими были перекрыты все мосты через реку Нил, в том числе соединяющий Хартум с его городом-спутником Омдурманом, на улицах появились танки и другая бронетехника. Однако сейчас все дороги уже разблокированы и проблем с передвижением транспорта не наблюдается. Ранее командование ВС и руководящий страной Суверенный совет призывали народ по гостелевидению «встать на защиту страны и отстоять переходный период». Известно, что никто из членов правительства и совета не пострадал, они выполнят свою работу в обычном режиме.

Tanks and troops are seen in #Sudan as authorities say they contained a failed coup attempt and the situation has been brought under control.https://t.co/iWj0rNBz0d pic.twitter.com/KaJGF0zE3l — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 21, 2021

В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный массовыми народными протестами, начавшимися в декабре 2018 года на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.

В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ.

Напомним, в марте 2020 года неизвестные совершили покушение на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука в столице республики Хартуме.