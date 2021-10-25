Военные полностью блокировали столицу Судана

Столица Судана Хартум в утренние часы понедельника полностью блокирована армией: все въезды в город перекрыты, закрыты мосты и центральные улицы. Автомобильное движение полностью прекратилось, передает телеканал «Аш-Шарк».

Кроме того, военные окружили столичный аэропорт, запретив доступ к нему. Между тем, по информации телеканала «Аль-Арабия», крупные авиакомпании приостановили свои полеты в Хартум еще два дня назад, передает ТАСС.

Тем временем поступает информация, что на улицы начали выходить люди, которые откликнулись на призывы гражданских сил «противостоять попыткам военных узурпировать власть в стране». Протестующие жгут покрышки.

Несколько часов назад после встречи главы правящего Суверенного совета Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьер-министра Абдаллы Хамдука в столице начались массовые аресты. Были задержаны несколько министров, член Суверенного совета из числа гражданских представителей и губернатор Хартума. Позднее под домашний арест поместили председателя правительства и его ближайшего советника. Поступает также информация об аресте многих лидеров политических партий.

В ближайшие часы ожидается заявление аль-Бурхана. По данным источников «Аль-Арабии», он объявит о введении в Судане чрезвычайного положения и приостановке действия конституционной декларации. Она была подписана 17 августа 2019 года Военным советом и оппозиционным альянсом «За свободу и перемены» и считается основной законодательной базой на переходный период в три года и три месяца. В документе прописаны структура основных органов власти в стране и принципы взаимодействия между ними.

«Объединенные отряды задержали нескольких гражданских членов Суверенного совета Судана и министров переходного правительства и увезли их в неизвестном направлении», – передает РИА Новости сообщение министерства культуры и информации Судана. Отряды были сформированы в июне приказом замглавы Суверенного совета.

Оппозиционное военным властям Судана «Объединение профсоюзов» призвало жителей страны выйти на улицы для противостояния «военному перевороту».

«Мы призываем людей выйти и занять улицы, объявить о своем сопротивлении и гражданском неповиновении военному перевороту», –говорится в заявлении оппозиционного суданского «Объединения профсоюзов».

СМИ со ссылкой на источники сообщают, что задержания произвели люди в военной форме без опознавательных знаков.

Отмечается также, что в некоторых районах суданской столицы Хартума отключен интернет.

Ранее СМИ сообщили о помещении премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока под домашний арест. По их данным, задержаны также четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета страны Мухаммед Феки.