«Нафтогаз» предложил Газпрому скидку в 50% на транзит газа сверх контракта

Компания «Нафтогаз Украина» готова обеспечить дополнительный транзит природного газа через территорию Украины в объеме до 55 млрд куб. м в год на специальных условиях, сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Нафтогаз», национальная компания, контрагент «Газпрома» в соглашении об организации транзита через Украину, готова организовать транзит через Украину дополнительные 55 млрд куб. м газа (в годовом измерении, или приблизительно 151 млн куб. м в сутки на специальных условиях; эти объемы соответствуют мощности «Северного потока – 2», и для них есть свободная мощность в украинской ГТС», – приводит его слова ТАСС.

Витренко рассказал, что организация такого транзита «может быть на 50% ниже», чем стоимость, предусмотренная в транзитном контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает Газпрому скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров в день.

С начала 2021 года суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года, по контракту впервые в истории голубое топливо идет в Венгрию в обход Украины. Молдавия также рассматривает альтернативные Украине маршруты импорта газа.

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