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В Москве ответили на вопрос о сделках по Украине в ходе визита Нуланд
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В ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию сделок с США по Украине не заключалось, это была ознакомительная встреча, заявил высокопоставленный дипломатический источник в Москве.
Источник заверил, что «никаких сделок по Украине мы с Нуланд не заключали, никаких «разменов» или договоренностей», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что это был первый ознакомительный визит Нуланд в Россию в новой должности.
«После того как она была назначена на эту должность, в том числе ответственной за российско-американские отношения, главной ее задачей было узнать, есть ли возможность улучшения на этом треке. А Украина была как добавочная «нагрузка», и она о ней говорила с Дмитрием Козаком. Это была ознакомительная встреча, поэтому так из этого и исходим», – подчеркнул диписточник.
При этом Россия всегда открыта к контактам «и с американцами, и с кем угодно, никогда не уходили от диалога», подчеркнул он.
«Нуланд активно общалась с российской стороной, когда была членом администрации (Барака) Обамы, при (экс-помощнике президента России Владиславе) Суркове, и мы никогда не закрывали этот канал с американцами по Украине. И готовы продолжать, если будет встречный интерес», – отметил источник.
Между тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Twitter, что он провел телефонный разговор с Нуланд, обсудив итоги ее визита в Россию и американскую поддержку в контексте урегулирования конфликта в Донбассе.
Нуланд в Twitter назвала хорошим разговор с украинским чиновником. Она указала, что была подтверждена «поддержка со стороны США полного выполнения Минских соглашений и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ».
Напомним, заместитель госсекретаря посещала Москву 11-13 октября. Она провела встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком, а также помощником президента Юрием Ушаковым.
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В Киеве назвали последствия запуска «Северного потока – 2» для ГТС Украины
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Запуск газопровода «Северный поток – 2» под контролем российского Газпрома усложнит использование и дальнейшее функционирование украинской газотранспортной системы (ГТС) в ее текущей конфигурации, заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова.
«Кроме того, будет поставлена под угрозу наша способность содействовать доступу других участников рынка газа ЕС к украинским газовым хранилищам, торговле газом между странами – членами ЕС, граничащими с Украиной, а также перспективы транзита водорода в Европу», – цитирует РИА «Новости» Белькову.
В компании настаивают, что оператора «Северного потока – 2» можно назначать только при условии, что он будет полностью отделен и независим от Газпрома, как того требует европейское законодательство.
Ранее компания «Оператор ГТС Украины» направила свою заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2».
Путин дал оценку заявлениям главы Пентагона о членстве Украины в НАТО
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Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин своими заявлениями фактически открывает Украине двери в НАТО, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Вот приехал [на Украину] министр обороны [США], который, по сути, открывает двери Украине в НАТО. По сути, его заявления нужно и можно именно так трактовать. Он говорит, что да, каждая страна имеет право», – приводит слова Путина ТАСС.
«Никто не говорит нет», – добавил Путин, имея в виду отношение стран – членов НАТО к перспективе вступления в альянс Украины. Российский президент отметил, что против членства Украины в организации не высказываются даже те лидеры европейских стран, которые сейчас блокируют процесс сближения Киева с альянсом.
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Ранее глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
В ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры Североатлантического альянса на восток. В МИД России предупредили о последствиях принятия Украины в НАТО.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО.
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Британия подтвердила поставку ракет Украине
Министерство обороны Великобритании подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года.
«Просим вас ознакомиться с нашим пресс-релизом относительно этой сделки, детали которой были обнародованы в июне этого года», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе оборонного ведомства Великобритании.
В ведомстве подчеркнули, что летом лишь не упоминались названия ракет, это не новое соглашение. В британском минобороны выразили удивление относительно того, почему материал об упоминаемой сделке появился в СМИ лишь спустя четыре месяца.
Ранее газета Times сообщила, что власти Украины ведут переговоры с Великобританией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах.
Напомним, 15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Дом» сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.
В ВСУ призвали готовить все регионы Украины «к вторжению России»
Командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Григорий Галаган в интервью Украинскому центру безопасности и сотрудничества заявил, что не исключает «вторжения» со стороны России, призвав подготовить к этому все регионы.
Командующий ССО ВСУ выступил с утверждением, что «отсутствие угрозы вторжения и последующей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует». Поэтому, считает Галаган, Украина должна быть готова к этому, «в каждой области». При это он назвал своим личным приоритетом закрепление на законодательном уровне программ подготовки регионов к организации «движения сопротивления», передает ТАСС.
Напомним, 11 сентября в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявление Зеленского нелогично и оторвано от реальности. Американцы посоветовали Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.
Генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян раскритиковал Киев за агрессивные заявления в адрес Москвы, подчеркнув, что у Украины нет шансов в случае военного конфликта с Россией. В свою очередь директор Украинского института политики Руслан Бортник заявлял, что Украина не сможет победить в войне с Россией, и постоянные провокации в адрес Москвы только подрывают авторитет властей республики.
В начале сентября президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия в лице президента Владимира Путина в очередной раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.
В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно подчеркивали, что Москва не заинтересована в каком-либо конфликте с Украиной, тем более военном.
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Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России
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Принятие Украины в НАТО означало бы готовность Североатлантического альянса начать войну с Россией, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Генсек НАТО [Йенс] Столенберг вновь заявил, что альянс стремится к улучшению отношений с Россией. Верится с трудом: слишком много было таких заявлений и слишком много альянсом предпринято действий для уничтожения всяческих отношений. Но они могут стать еще хуже и даже катастрофичными, если альянс пойдет по пути подготовки к вступлению Украины в НАТО. Украина рвется. Но в альянсе должны понимать: прием Украины в НАТО означал бы, что в альянсе готовы начать войну с Россией. Вопрос для НАТО стоит именно так», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Накануне страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
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Во вторник глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
В начале октября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США. В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
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Депутаты от партии Порошенко исполнили в зале Рады песню про Бандеру
Депутаты партии «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко в зале Верховной рады исполнили песню про лидера «Организации украинских националистов» Степана Бандеру, соответствующее видео разместил на своей странице депутат от партии Владимир Вятрович.
«Не только школьники знают, что «Отце наш Бандера (отец наш – Бандера)!» – написал депутат и выложил видео, на котором депутаты «Европейской солидарности» поют припев песни, сообщает РИА «Новости».
Ранее издание «Страна.UA» сообщило, что в украинском ТikTok около месяца назад появился новый тренд – школьники поют, преимущественно в туалетах на перемене, песню «Батько наш Бандера, Украина – мати» (отец наш – Бандера, Украина – мать).
Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН – «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в Росссии), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
Напомним, депутаты Верховной рады Украины предложили вернуть звание «Герой Украины» участникам коллаборационистских движений во время Второй мировой войны Роману Шухевичу и Степану Бандере.
Путин допустил вероятность размещения ракет НАТО на Украине
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Страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
Путин отметил, что конституция Украины запрещает размещать на территории страны иностранные военные базы, «но учебные центры никто не запрещает», а под этим видом «можно все что угодно разместить». «Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?» – задался вопросом российский лидер, слова которого приводит ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что последствием расширения НАТО на восток уже стало приближение военной инфраструктуры альянса к границам России. «Вот в Польше и Румынии установили системы противоракетной обороны, но с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить «Томагавки», ударные системы, и сделать это легко, по щелчку, только программное обеспечение поменять. Этого даже никто не заметит», – сказал Путин.
«Там же могут быть размещены ракеты средней и меньшей дальности. Почему нет?» – продолжил президент России. «Разве кто-то отреагировал на наше заявление о том, что мы не будем размещать в европейской части [России] ракеты подобного рода, если мы их произведем? Но пусть нам скажут, что этого никто не будет делать со стороны Соединенных Штатов и Европы. Нет, ведь не отвечают. Нам-то что делать в этой ситуации?» – задался вопросом российский лидер.
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В ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры Североатлантического альянса на восток. Он также заявил, что министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
Во вторник глава Пентагона прибыл с визитом в Киев, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО. В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США. В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
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На Украине рассказали о состоянии Кравчука после операции на сердце
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук проходит реабилитацию в Германии после операции на сердце, заявил советник главы украинского офиса президента Алексей Арестович.
Родные и близкие политика просили не комментировать тему здоровья Кравчука, однако Арестович рассказал некоторые детали в эфире украинского телевидения, передает УНИАН.
«Он проходит сейчас реабилитацию в Германии. Родные и близкие говорят, что она достаточно успешна. Сможем ли мы его увидеть до конца года – неизвестно. Но уже хорошо то, что в его возрасте это проходит удачно, потому что он сам говорил накануне операции, что процент на успех не такой большой. 87 лет человеку, операция на сердце. Но тем не менее, все удачно. Я надеюсь, что он оправится, выздоровеет», – заявил он.
Арестович добавил, что вопрос об управлении украинской делегацией на переговорах в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Кравчуком будут решать врачи и сам первый президент Украины.
В начале сентября сообщалось, что Кравчук после операции на сердце находится в реанимации клиники в Мюнхене Munich university clinic.
Напомним, 87-летний Кравчук в конце июня перенес операцию на сердце. Сообщалось, что он, возможно, до конца года не будет участвовать в переговорах по Донбассу. Украинский художник и телеведущий Сергей Поярков сообщил, что после операции на сердце Кравчук поехал в Германию.
Генерал ВСУ пригрозил России британскими ракетами
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Ракеты Brimstone, которые Британия планирует поставить Киеву, позволят «уничтожать» российские военные корабли, с таким утверждением выступил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
Романенко в беседе с порталом «Обозреватель» выразил мнение, что украинские патрульные катера с установленными на них ракетами Brimstone «смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям». При этом он считает, что британские ракеты можно использовать и по наземным целям, передает РИА «Новости».
По словам генерала ВСУ, при запуске этих ракет в необходимом количестве можно уничтожить и «большой корабль противника». Как считает Романенко, благодаря наличию подобного вооружения, у Украины появится возможность «более мощного ответа» на «провокации» России.
При этом генерал отметил, что с учетом соотношения сил Киеву необходимо искать «асимметричные способы ведения войны», вооружение катеров ракетами Brimstone является одним из таких решений.
Ранее стало известно, что власти Украины ведут переговоры с Британией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах. Министерство обороны Британии подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года.
15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.
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Украинцы пожаловались на качество газа
На качество газа могло повлиять то, что украинское топливо смешивают с российским, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.
«По факту наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество», – рассказал он порталу UBR.ua, передает РИА Новости.
Эксперт считает, что понижение калорийности газа может происходить из-за плохой очистки топлива.
По словам Попенко, газ достают из трубы со всеми примесями, песком и прочим, а потом очищают. Если делать это плохо, то пострадает качество. При этом себестоимость такого газа ниже, но продавать его будут по потребительским ценам.
Ранее жители страны пожаловались на то, что голубое топливо стало хуже гореть, из-за чего долго закипает вода, а блюда в духовке «тлеют».
Ранее Юлия Тимошенко требовала объявить в стране чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасом газа и завышенными тарифами ЖКХ. Экс-премьер страны Арсений Яценюк говорил о том, что власти страны виноваты в том, что не закупили газ, когда он был дешевле. Теперь убытки составят 5 млрд долларов.
Ранее сообщалось, Владимир Путин заявил, что поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток – 2» могут начаться послезавтра, если немецкий регулятор даст разрешение. Об этом он сказал в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».
Украинцы высмеяли «словарь терминов» по Крыму и Донбассу
Читатели украинских изданий «Страна.ua» и «Главред» с юмором восприняли появление нового словаря, основной целью которого называется «противодействие российской агрессии».
«Получили настоящую свободу слова. Скачите дальше, придурки», – написал один из пользователей, передает РИА «Новости».
«Я так понимаю, если брать в кавычки название Крымский мост, то он исчезнет. А если мы будем говорить «АТО» вместо «гражданская война» – она сама собой закончится», – прокомментировал новость другой читатель.
«Гениально! Долго, видно, думали», – говорится еще в одном сообщении.
«У нас теперь СНБО занимается изданием словарей? Вот от того-то и проблема у нас сегодня, что власть занимается не тем, чем надо. Лучше бы думали, как решить конфликт на Донбассе», – считает Зоя Пархоменко.
«Не зря про киевскую власть определили в начало списка. Знают собаки, чье мясо съели. Кто-то не самый глупый начал список. Но дальше пустил все на самотек, отдав дуракам», – написал еще один пользователь.
Ранее в Совете нацбезопасности Украины заявили, что необходимо отказаться от термина «Великая Отечественная война» и ввести в обиход «советско-немецкая война» или обобщенно Вторая мировая.
В мае председатель Рады Дмитрий Разумков заявлял, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией.
С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.
Путин о наказании в США за нарушение закона об иноагентах: Пятерочка ломится
Руководству российского телеканала RT в США может грозить тюремное заключение, ему «пятерочка ломится» там за то, что тот не был зарегистрирован в стране в качестве иноагента, заявил президент России Владимир Путин в ходе Валдайского форума.
Главред RT Маргарита Симоньян в ходе дискуссии на форуме сообщила, что не летает в США уже несколько лет, чтобы ее не посадили в тюрьму из-за закона об иностранных агентах, передает РИА «Новости».
Она отметила, что у нее есть повестка на допрос в США за то, что RT не был зарегистрирован в качестве иноагента до того, как его зарегистрировали уполномоченные органы страны. Наказание за такой проступок, по ее словам, составляет пять лет тюрьмы.
«Видите, как в Штатах: пятерочка ломится», – прокомментировал Путин.
Также Симоньян попросила президента о защите в качестве ответных мер за удаление немецкого канала RT на YouTube.
«Что касается ответных мер, я думаю, нужно быть аккуратными и, если кто-то где-то совершает ошибки подобного рода, как они совершают, а я считаю, что это ошибка в отношении вас, когда закрыты по сути каналы. Или создание условий, при которых невозможно почти работать. Я знаю по поводу закрытия счетов, неоткрытия и так далее и так далее. Там масса, просто очень много инструментов включили, чтобы не дать работать», – ответил президент.
«С одной стороны, конечно, они ущемляют свободу слова и так далее, это плохо, но то, что они делают, в известной степени нам и вам, нужно подумать – пошире подавать информацию, что вас запрещают, и интерес к вам будет возрастать», – отметил президент.
Он предложил подумать над техническими и технологическими возможностями.
«Что касается ответных мер, повторяю еще раз, чтобы они не были контрпродуктивными для нас. Я не против, просто не хочу, чтобы не были контрпродуктивными», – заключил глава государства.
В списке иноагентов США находится RT America. Это СМИ американский Минюст поместил в список в 2017 году по закону от 1938 года.
Вместе с тем другие иностранные государственные СМИ, включая британскую BBC, китайскую CCTV, французский France 24, немецкую радиостанцию Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.
После этого RT лишили аккредитации в Конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.
Стало известно о давлении офиса Зеленского на СМИ
На Украине некоторые СМИ сообщил о давлении на них со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского, в частности, об этом рассказала редакция ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».
«Это было при предыдущих властях, продолжается и при нынешней. И во времена президентства [Виктора] Януковича, и при [Петре] Порошенко власть всегда пыталась навязать нам удобных для себя оппонентов и делегировать в эфир не тех, кого мы хотели бы пригласить, а тех, кого она считала нужным. Несмотря на то что сейчас на Украине у власти новое поколение политиков, методы взаимодействия с медиа остаются старыми», – сообщила в комментарии украинскому изданию «Сегодня» шеф-редактор ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» Дарья Тарасова, передает ТАСС.
По ее словам, депутаты партии «Слуга народа» отказывались выступать в ток-шоу по указке советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка.
«Нынешняя власть не принимает критику, даже конструктивную. Сотрудники офиса президента, которые пытаются защитить президента от критики, на самом деле оказывают ему медвежью услугу. Власть вне критики неизбежно становится диктатурой», – заключила Тарасова.
Также о давлении администрации президента сообщил телеканал экс-президента Украины «Прямой». Там рассказали, что из офиса президента неоднократно поступали ультиматумы относительно присутствия тех или иных депутатов от «Слуга народа» на эфирах канала.
«После отказа выполнять их ультиматумы «Прямой» получал отказ от участия в программах представителей пропрезидентской политической силы. Так было до начала текущей сессии парламента. 3 сентября Банковая (улица в Киеве, где расположен офис президента Украины) дала прямое указание на полное игнорирование телеканала «Прямой», через пресс-службу неофициально сообщили, что «слугам» на высшем уровне запретили приходить», – говорится в заявлении «Прямого».
Отмечается, что в среду ведущая ток-шоу «Обратный отсчет» на украинском общественном телеканале «UA: Первый» Мирослава Борчук заявила, что офис Зеленского пытается контролировать участие депутатов Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» в передачах. Президент в свою очередь подчеркнул, что ему неизвестно о фактах давления со стороны его офиса на телеканалы.
Украинцы отметили снижение уровня достатка при Зеленском
Финансовое положение 55% украинских семей ухудшилось за период президентства Владимира Зеленского, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
«Большинство респондентов – 55,5% – считают, что финансовое положение их семьи за последние два года ухудшилось. Об улучшении говорят 10,7% респондентов, а еще 32,9% утверждают, что ничего не изменилось», – приводит ТАСС сообщение социологической компании.
Также исследование показало, что украинцы считают главной причиной экономического кризиса в стране: 42,1% респондентов назвали высокий уровень коррупции, а 31,2% – некомпетентность власти, о пандемии коронавируса заявили 12,1%, а о войне в Донбассе – 8,5%.
Кроме того, опрос показал, что правящая на Украине партия «Слуга народа» впервые с 2019 года потеряла лидирующую позицию в рейтинге популярности политических сил в стране, уступив первое место партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».
«Относительно высокую поддержку имеют четыре партии: «Европейская солидарность» - 13,9% [поддержки] всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором; «Слуга народа» – соответственно 13,7% и 15,5%; «Батькивщина» [экс-премьера Юлии Тимошенко] – 12% и 13,6% и ОПЗЖ («Оппозиционная платформа – За жизнь») – 11,5% и 13%», – отмечается в исследовании.
По данным опроса, на данный момент 5-процентный барьер для прохождения в парламент также может преодолеть партия «Сила и честь» (лидер - Игорь Смешко) с результатами 7,6% поддержки всех респондентов и 8,6% среди тех, кто определился с выбором, Радикальная партия Олега Ляшко с результатами 5% и 5,7% соответственно, «Украинская стратегия [экс-премьера Владимира] Гройсмана» – 4,9% и 5,6%.
«По мнению 44,9% респондентов, нынешняя власть не отличается от предыдущей (при президенте Петре Порошенко). В то же время 29,9% считают нынешнюю власть хуже предыдущей, а 22%, напротив, считают нынешнюю власть лучше», – отмечает КМИС.
Ранее опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что более половины украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении.
Путин: Россия и США на правильном пути в реализации договоренностей по итогам саммита в Женеве
Россия и США находятся на правильном пути в реализации договоренностей по итогам саммита в Женеве, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Он отметил, что встреча с президентом США Джо Байденом в Швейцарии была продуктивной. «Нам показалось, что в целом США настроены на возрождение отношений», – передает слова Путина РИА «Новости».
«Мы тогда договорились о начале консультаций по вопросам стратегической стабильности, эти консультации начались, они идут. И по вопросам кибербезопасности, на экспертном уровне и это началось. Можно смело констатировать, что хотя набор вопросов о которых мы договорились, он небольшой, но все-таки мы на правильном пути. Это важнейшие вопросы сегодняшнего дня», – сказал Путин.
Глава государства добавил, что Москва и Вашингтон двигаются вперед по генеральным договоренностям.
«У нас уже на 23% вырос товарооборот, причем по очень многим позициям. Это косвенное влияние, в том числе, и нашей встречи в Женеве. В целом мы на правильном пути, хотя, к сожалению, не буду говорить о грустном, но мы видим и определенные регрессы, как в свое время у нас говорили – шаг вперед, два шага назад. Такое тоже бывает. Но все-таки, по генеральным договоренностям мы двигаемся», – сказал Путин.