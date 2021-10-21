Путин поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии

Взгляд
21 октября, четверг  |  Последнее обновление — 19:32  |  vz.ru
Разделы

Европа потребовала от Газпрома стать благотворителем

Газпром снова подозревают в шантаже Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Газпром «играет в покер с Германией», «шантажирует» Европу, якобы сокращая поставки газа ради запуска «Северного потока – 2». Разрываемая энергетическим кризисом Европа снова начинает искать виноватых. Ведь надо держать ответ перед населением и бизнесом, которые недовольны растущими платежами за свет и отопление. Есть ли на самом деле основания для этих обвинений? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Россия ведет переговоры с «Талибаном»

Переговоры с талибами не подразумевали для Лаврова традиционной фотосессии с рукопожатиями сторон, это было общение «через стол» Сергей Бобылев/ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с делегацией движения «Талибан» – экстремистской организации, чья деятельность запрещена в РФ. Это было продиктовано, как подчеркнули в МИД, «новой реальностью» – теперь Афганистаном управляют именно талибы. У России есть к ним пять требований, три из которых можно обозначить как наши национальные интересы.  Подробности...
Перейти в раздел…

Глава канцелярии Дома Романовых: Монархия может возродиться через референдум

Свадьба Георгия Михайловича Романова стала одним из самых обсуждаемых событий последнего времени Александр Демьянчук/ТАСС
«Свадьба великого князя Георгия Михайловича и светлейшей княгини Виктории Романовны имела большой положительный резонанс во всем мире», – заявил газете ВЗГЛЯД директор канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Закатов. Он также рассказал о том, при каких условиях в России могла бы быть восстановлена монархия – и кто отдал приказ на участие в свадьбе великого князя почетного караула Российской армии. Подробности...
Перейти в раздел…

Чем страшны угрозы японцев устроить ВМФ России «кровавый морской путь»

Японцев предостерегли от угроз «кровавым морским путем» в адрес ВМФ России Юрий Смитюк/ТАСС
Боевые корабли России и Китая провели учения и впервые совместной эскадрой прошли через пролив Цугару между японскими островами Хоккайдо и Хонсю. В Токио сочли этот маневр недопустимым и пригрозили устроить «кровавый морской путь» для российских кораблей. Насколько правомерны действия России и Китая и чем бы закончилась для Японии попытка топить корабли ВМФ РФ в проливе Цугару? Подробности...
Перейти в раздел…

Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
Перейти в раздел…

Высокие цены на газ – это всерьез и надолго

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если для Европы грядущий энергетический кризис может обернуться замедлением восстановительного роста экономики, дополнительным стимулом товарной инфляции, то для таких стран, как Украина и Польша, он может стать серьезным испытанием для власти и государственности. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Россия отказалась сжигать свои интересы на натовском леднике

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Решение Москвы о заморозке (а по факту разрыве) отношений с НАТО было абсолютно правильным и логичным шагом. Но теперь Кремль должен сделать второй шаг. Не менее правильный и логичный. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Почему взорвалась «Императрица Мария»

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В Севастополе точно были вражеские шпионы. Было бы им выгодно взорвать «Императрицу Марию»? Да это был едва ли не предел мечтаний. За сто с лишним лет тайну гибели самого современного русского корабля того времени никто не раскрыл. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

ФБР украло водку у Дерипаски

«Мисс Украина» затравили

Обсуждение: 10 комментариев

Цены продолжат расти

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
Подробности...

Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
  • Осуждаю

  • Поддерживаю

  • С безразличием
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
  • Поддерживаю

  • Не поддерживаю
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
  • НАТО

  • Россия

  • Обе стороны в равной степени

  • Ни одна из сторон
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин заявил о снижающейся роли Запада на международной арене
    Путин указал на неудачно построенные международные отношения после холодной войны В Латвии начали расследование после твита о «пользе смерти русских» В России допустили ухудшение отношений с ЕС из-за Чехии Власти Воронежа заявили о работе городских кладбищ на пределе возможностей
    Путин заявил об исчерпавшей себя модели капитализма Британия подтвердила поставку ракет Украине Германия заподозрила австрийцев в шпионаже в пользу России Фиксирующая проезд между полос камера появилась в Москве
    Путин заявил о невозможности отрицать климатические деформации Лавров обсудит с замгенсека ООН Гриффитсом гуманитарную помощь Украине Депутаты от партии Порошенко исполнили в зале Рады песню про Бандеру Российские космонавты начали тренировки по высадке на Луну

    Главная тема


    "Власти России и США нашли точку соприкосновения"

    «усложнит использование»


    В Киеве назвали последствия запуска «Северного потока – 2» для ГТС Украины

    «огромное количество»


    В АТОР рассказали о росте спроса на зарубежные туры

    ограничить контакты


    Россиянам рекомендовали в нерабочие дни остаться дома

    Видео

    поставки газа


    Европа потребовала от Газпрома стать благотворителем

    урегулирование в донбассе


    Зачем Россия зовет США в «Минск»

    200 долларов за баррель


    Нефть может повторить взрывное подорожание газа

    экстремистская организация


    Зачем Россия ведет переговоры с «Талибаном»

    Свадьба великого князя


    Глава канцелярии Дома Романовых: Монархия может возродиться через референдум

    украинский произвол


    Сергей Миркин: ОБСЕ страусиной позицией дискредитирует саму себя

    тайна гибели


    Тимур Шерзад: Почему взорвалась «Императрица Мария»

    американская империя


    Дмитрий Дробницкий: Когда в Америке закончится все

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к позиции антипрививочников?

    Путин поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии

    21 октября 2021, 19:32

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» поздравил журналиста, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира.

    «Во-первых, хочу вас поздравить с присуждением Нобелевской премии. Обращаю ваше внимание, что Николай Бердяев, о котором я сказал, он был выслан большевиками на известном «философском пароходе» в 1922 году, и неоднократно его кандидатура подавалась в Нобелевский комитет для присуждения премии. Но ему так и не присудили Нобелевскую премию», – обратился Путин к Муратову, передает РИА «Новости».

    18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство».

    Ранее Путин заявил, что главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов не будет включен в список иноагентов, если не будет нарушать российские законы.

    Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Муратова поздравили и в Кремле, и в Белом доме. Сам главред «Новой газеты» заявил, что Нобелевская премия мира – это награда не его, а издания.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Путин заявил об исчерпавшей себя модели капитализма

    21 октября 2021, 18:03

    Текст: Вера Басилая

    Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя.

    «Все говорят, что существующая модель капитализма, а это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий», цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, многовековое доминирование запада в мировых делах уступает место намного более многообразной системе.

    Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей.

    Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис.

    Коментарии (57)
    Путин заявил о цивилизационном кризисе в мире
    		    21 октября 2021, 17:59
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    В последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис, заявил президент России Владимир Путин на ежегодном заседании клуба «Валдай».

    «Кризис, с которым мы имеем дело, концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать», – сказал он.

    «Вопрос, в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что пересматривать или корректировать? При этом убежден, что за подлинные ценности надо побороться, отстаивая их всеми силами. Человечество вступило в новый период более трех десятилетий назад, когда были созданы главные условия для окончания военно-политического и идеологического противостояния. (…) В то время начался поиск нового баланса устойчивых отношений в социальной, политической, экономической, культурной, военной сфере. Искали эту опору, но надо признать, что пока обрести ее не удалось», – добавил глава государства.

    Коментарии (53)
    Путин начал выступление на «Валдае» с китайской пословицы

    21 октября 2021, 17:57

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин начал свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» с китайской пословицы.

    «В последние десятилетия многие вспоминают китайскую поговорку. Китайский народ мудрый, у него много мыслителей и много всяких ценных мыслей, которые мы сегодня можем использовать. Одна из них – «Не дай бог жить в эпоху перемен», – сказал на выступлении в клубе российский лидер.

     

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что пленарная сессия дискуссионного клуба «Валдай» с участием Путина пройдет в свободном формате.

    До этого представитель Кремля отмечал, что президент примет участие в Валдайском форуме в очном формате, но с соблюдением определенных ковидных ограничений.

    Коментарии (4)
    Путин заявил о снижающейся роли Запада на международной арене
    		    21 октября 2021, 18:43
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Многовековое доминирование Запада в мировом сообществе уступает место намного более многообразной системе, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба «Валдай».

    «Изменившаяся расстановка сил предполагает перераспределение долей в пользу тех растущих и развивающихся стран, которые до сих пор чувствовали себя обделенными. Говоря прямо, доминирование Запада в мировых делах, начавшееся несколько столетий назад и ставшее едва ли не абсолютным на короткий период в конце XX века, уступает место намного более многообразной системе», – передает его слова ТАСС.

    Коментарии (20)
    Путин указал на неудачно построенные международные отношения после холодной войны

    21 октября 2021, 18:14

    Текст: Алексей Дегтярев

    Сегодняшнее состояние мира – это продукт неудачно построенных международных отношений после холодной войны, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «У нас есть возможность создать чрезвычайно благоприятный прецедент – попытка сделать это после окончания холодной войны на основании господства Запада успехом, как мы видим, не увенчалась», – заявил глава государства.

    По его словам, нынешнее состояние мира – продукт той неудачи, и из этого необходимо извлечь уроки, а также нужно задуматься, к чему пришло человечество.

    «К парадоксальному итогу. Два десятилетия самая могущественная – как пример просто – самая могущественная страна мира вела военные кампании в двух государствах. Несопоставимых с ними вообще ни по одному параметру. Ни по одному. Но в результате ей пришлось свернуть свои операции», – напомнил российский лидер недавнюю историю.

    Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей.

    Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис.

    Коментарии (4)
    Путин заявил о невозможности отрицать климатические деформации

    21 октября 2021, 18:06

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин на ежегодном заседании клуба «Валдай» заявил о деградации окружающей среды и климатических изменениях, которые уже невозможно отрицать.

    «Климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться. Можно продолжать вести научные споры о механизмах происходящих процессов, но невозможно отрицать, что эти процессы усугубляются и надо что-то делать. Природные катаклизмы – засухи, наводнения, ураганы, цунами, они практически чуть ли не нормой стали», – заявил он.

    «Мы к этому начали привыкать», – отметил президент.

    Путин подчеркнул, что «любое соперничество в таких условиях теряет смысл», если его победителю будет нечем дышать или утолить жажду.

    Коментарии (3)
    Кремль обозначил сроки проведения ежегодной пресс-конференции Путина

    21 октября 2021, 08:55

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Большая пресс-конференция президента Владимира Путина планируется на декабрь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Ориентируемся на декабрь», – передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос, когда состоится итоговая встреча президента с прессой – в ноябре или традиционно в декабре.

    По его словам, большая пресс-конференция в этом году не будет совмещена с другими форматами. В этом году уже была прямая линия. Поэтому речь идет о ежегодной пресс-конференции», – сказал Песков.   

    Коментарии (0)
    В Кремле рассказали о формате дискуссии клуба «Валдай» с участием Путина

    21 октября 2021, 13:25

    Текст: Евгения Шестак

    Пленарная сессия дискуссионного клуба «Валдай» с участием президента Владимира Путина пройдет в свободном формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент сегодня будет в Сочи, работает там. Главное мероприятие дня сегодня будет во второй половине дня, ориентировочно, в 17 часов. Это будет выступление президента на сессии дискуссионного клуба «Валдай», а затем участие в дискуссионной панели основной сессии», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

    По его словам, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов также будет присутствовать на этой сессии с главой государства. 

    «И далее – все по обычной схеме, без какой-то заданной повестки дня, сессия вопросов и ответов», – отметил Песков, уточнив, что выступление президента ожидается «достаточно объемное и интересное».

    Ранее Песков сообщил, что в четверг президент примет участие в Валдайском форуме в очном формате, но с соблюдением определенных ковидных ограничений.

    Коментарии (0)
    Путин: Потери от COVID превосходят потери от Первой мировой войны

    21 октября 2021, 18:21

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что потери от пандемии коронавируса превосходят потери от Первой мировой войны.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство».

    Ранее Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19.

    Коментарии (0)
    Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID в Москве

    21 октября 2021, 12:49

    Текст: Кристина Коваленко

    До нерабочей недели и в начале нее заболеваемость коронавирусом в столице будет только расти, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

    По его словам, снижение можно будет увидеть только через 3-4 недели, сообщает РИА Новости.

    «Пока сейчас будут объявлены каникулы, я думаю, до этой поры будет еще расти и потом какое-то время в начале будет. Результат мы увидим недели через 3-4, некоторое снижение, не раньше», – сказал Малышев.

    Сейчас в Москве выявлено 7897 новых случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что во время нерабочей недели нужно сократить контакты, избегать людных мест, отказаться от поездок в другой регион и не встречаться с друзьями.

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?


    Обсуждение:  43 комментария
    Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал указ о введении в стране нерабочей недели в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками зарплаты. Мера введена из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (1)
    Путин назвал ситуацию на энергетических рынках примером неработающего капитализма
    		    21 октября 2021, 18:48
    Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Происходящее на энергетических рынках, это и есть проявления того капитализма, который не работает, заявил Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «То, что сейчас на энергетических рынках наблюдаем, это и есть проявления того капитализма, который не работает», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Надо посмотреть опыт друг друга и сопоставить возможности государства и рынка, как это сделали в Китае.

    Ранее Владимир Путин заявил об исчерпавшей себя модели капитализма.

    Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей.

    Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис.

    Коментарии (1)
    Путин оценил социальные процессы в привыкших считать себя флагманами прогресса странах

    21 октября 2021, 18:26

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что в России с удивлением смотрят на процессы, разворачивающиеся в странах, привыкших считать себя флагманами прогресса.

    По его словам, агрессивное вымарывание собственной истории, уход от таких понятий как мама-папа, разных полов, это воспринимается на Западе как прогресс, заседание транслируется на официальном YouTube-канале клуба «Валдай».

    Также президент подчеркнул, что в последние десятилетия много жонглировали броскими концепциями, согласно которым роль государства провозглашалась устаревшей и уходящей, якобы в условиях глобализации национальные границы становятся анахронизмом, а суверенитета – препятствием для процветания, передает РИА «Новости».

    «Так говорили те, кто пытались вскрыть чужие границы, полагаясь на свои конкурентные преимущества, вот что происходило на самом деле. А как только выяснилось, что кто-то где-то добивается больших результатов, так сразу возвращаются к закрытию границ вообще и, прежде всего, своих собственных», – сказал Путин.

    18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эксперименты западных стран по предоставлению детям выбора гендера являются проявлением прогрессирующей болезни.

    Коментарии (0)
    В Кремле назвали темы переговоров Путина и премьера Израиля в Сочи

    21 октября 2021, 12:47

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на переговорах в Сочи, которые состоятся в пятницу, планируют обсудить отношения двух стран и ситуацию в Ближневосточном регионе, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Имеется в виду рассмотреть вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке», – передает ТАСС сообщение Кремля.

    Как ранее проинформировали в канцелярии израильского премьера, Беннет на встрече с Путиным планирует обсудить в том числе Иран, а также ряд тем в сфере политики, безопасности и экономики.

    Беннет вступил в должность израильского премьера 13 июня, сменив на этом посту Биньямина Нетаньяху, возглавлявшего израильский кабмин бессменно с 2009 года.

    Это будет первая встреча Путина и нового премьер-министра Израиля. Глава российского государства, поздравляя в июне Беннета со вступлением в должность, отмечал, что рассчитывает на дальнейшее развитие конструктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет посетит Москву и проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным.

    Коментарии (0)
    Путин заявил о переживающем тяжелую эпоху перемен мире

    21 октября 2021, 18:19

    Текст: Вера Басилая

    Последние десятилетия мир переживает эпоху перемен, которые становятся все глубже и фундаментальнее, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Действительно, мы живем в эпоху грандиозных перемен», – приводит ТАСС слова президента.

    По его мнению, «эта фраза – «жить во времена перемен» – может показаться уже обыденной, слишком часто ее произносят». «Да и та самая эпоха перемен началась довольно давно, изменчивое состояние стало привычным», – отметил Путин.

    «В последние десятилетия многие вспоминают китайскую поговорку, китайский народ мудрый, у него много мыслителей и много всяких ценных мыслей, которыми мы и сегодня можем воспользоваться, одна из них, как известно: «Не дай бог жить в эпоху перемен», – заявил российский лидер. «Но мы в ней уже живем, хотим мы того или нет, и перемены эти все глубже, все фундаментальнее», – уверен президент.

    Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей.

    Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис.

    Коментарии (0)
    Путин: Россия должна строить социальное государство

    21 октября 2021, 18:59

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что Россия должна строить социальное государство, это особенно важно.

    «Вы знаете, мы должны строить социальное государство. Правда и в Европе, особенно в северной Европе давно об этом говорят, что нужно строить социальное государство. Для нас это особенно важно, имея ввиду разницу в доходах различных категорий граждан», – приводит его слова РИА «Новости».

    18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство».

    Ранее Путин заявил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис.

    Коментарии (6)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •