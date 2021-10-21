Путин призвал не очернять высказывание «советский человек» Путин поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии 21 октября 2021, 19:32 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» поздравил журналиста, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира. «Во-первых, хочу вас поздравить с присуждением Нобелевской премии. Обращаю ваше внимание, что Николай Бердяев, о котором я сказал, он был выслан большевиками на известном «философском пароходе» в 1922 году, и неоднократно его кандидатура подавалась в Нобелевский комитет для присуждения премии. Но ему так и не присудили Нобелевскую премию», – обратился Путин к Муратову, передает РИА «Новости». 18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Ранее Путин заявил, что главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов не будет включен в список иноагентов, если не будет нарушать российские законы. Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Муратова поздравили и в Кремле, и в Белом доме. Сам главред «Новой газеты» заявил, что Нобелевская премия мира – это награда не его, а издания.

Путин заявил об исчерпавшей себя модели капитализма 21 октября 2021, 18:03 Текст: Вера Басилая

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя. «Все говорят, что существующая модель капитализма, а это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий», цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, многовековое доминирование запада в мировых делах уступает место намного более многообразной системе. Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей. Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис. Путин заявил о цивилизационном кризисе в мире 21 октября 2021, 17:59

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис, заявил президент России Владимир Путин на ежегодном заседании клуба «Валдай». «Кризис, с которым мы имеем дело, концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать», – сказал он. «Вопрос, в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что пересматривать или корректировать? При этом убежден, что за подлинные ценности надо побороться, отстаивая их всеми силами. Человечество вступило в новый период более трех десятилетий назад, когда были созданы главные условия для окончания военно-политического и идеологического противостояния. (…) В то время начался поиск нового баланса устойчивых отношений в социальной, политической, экономической, культурной, военной сфере. Искали эту опору, но надо признать, что пока обрести ее не удалось», – добавил глава государства. Путин начал выступление на «Валдае» с китайской пословицы 21 октября 2021, 17:57 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин начал свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» с китайской пословицы. «В последние десятилетия многие вспоминают китайскую поговорку. Китайский народ мудрый, у него много мыслителей и много всяких ценных мыслей, которые мы сегодня можем использовать. Одна из них – «Не дай бог жить в эпоху перемен», – сказал на выступлении в клубе российский лидер. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что пленарная сессия дискуссионного клуба «Валдай» с участием Путина пройдет в свободном формате. До этого представитель Кремля отмечал, что президент примет участие в Валдайском форуме в очном формате, но с соблюдением определенных ковидных ограничений. Путин заявил о снижающейся роли Запада на международной арене 21 октября 2021, 18:43

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Многовековое доминирование Запада в мировом сообществе уступает место намного более многообразной системе, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба «Валдай». «Изменившаяся расстановка сил предполагает перераспределение долей в пользу тех растущих и развивающихся стран, которые до сих пор чувствовали себя обделенными. Говоря прямо, доминирование Запада в мировых делах, начавшееся несколько столетий назад и ставшее едва ли не абсолютным на короткий период в конце XX века, уступает место намного более многообразной системе», – передает его слова ТАСС. Путин указал на неудачно построенные международные отношения после холодной войны 21 октября 2021, 18:14 Текст: Алексей Дегтярев

Сегодняшнее состояние мира – это продукт неудачно построенных международных отношений после холодной войны, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «У нас есть возможность создать чрезвычайно благоприятный прецедент – попытка сделать это после окончания холодной войны на основании господства Запада успехом, как мы видим, не увенчалась», – заявил глава государства. По его словам, нынешнее состояние мира – продукт той неудачи, и из этого необходимо извлечь уроки, а также нужно задуматься, к чему пришло человечество. «К парадоксальному итогу. Два десятилетия самая могущественная – как пример просто – самая могущественная страна мира вела военные кампании в двух государствах. Несопоставимых с ними вообще ни по одному параметру. Ни по одному. Но в результате ей пришлось свернуть свои операции», – напомнил российский лидер недавнюю историю. Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей. Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис. Путин заявил о невозможности отрицать климатические деформации 21 октября 2021, 18:06 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин на ежегодном заседании клуба «Валдай» заявил о деградации окружающей среды и климатических изменениях, которые уже невозможно отрицать. «Климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться. Можно продолжать вести научные споры о механизмах происходящих процессов, но невозможно отрицать, что эти процессы усугубляются и надо что-то делать. Природные катаклизмы – засухи, наводнения, ураганы, цунами, они практически чуть ли не нормой стали», – заявил он. «Мы к этому начали привыкать», – отметил президент. Путин подчеркнул, что «любое соперничество в таких условиях теряет смысл», если его победителю будет нечем дышать или утолить жажду. Кремль обозначил сроки проведения ежегодной пресс-конференции Путина 21 октября 2021, 08:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина планируется на декабрь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Ориентируемся на декабрь», – передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос, когда состоится итоговая встреча президента с прессой – в ноябре или традиционно в декабре. По его словам, большая пресс-конференция в этом году не будет совмещена с другими форматами. В этом году уже была прямая линия. Поэтому речь идет о ежегодной пресс-конференции», – сказал Песков. В Кремле рассказали о формате дискуссии клуба «Валдай» с участием Путина 21 октября 2021, 13:25 Текст: Евгения Шестак

Пленарная сессия дискуссионного клуба «Валдай» с участием президента Владимира Путина пройдет в свободном формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент сегодня будет в Сочи, работает там. Главное мероприятие дня сегодня будет во второй половине дня, ориентировочно, в 17 часов. Это будет выступление президента на сессии дискуссионного клуба «Валдай», а затем участие в дискуссионной панели основной сессии», – цитирует ТАСС представителя Кремля. По его словам, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов также будет присутствовать на этой сессии с главой государства. «И далее – все по обычной схеме, без какой-то заданной повестки дня, сессия вопросов и ответов», – отметил Песков, уточнив, что выступление президента ожидается «достаточно объемное и интересное». Ранее Песков сообщил, что в четверг президент примет участие в Валдайском форуме в очном формате, но с соблюдением определенных ковидных ограничений. Путин: Потери от COVID превосходят потери от Первой мировой войны 21 октября 2021, 18:21 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что потери от пандемии коронавируса превосходят потери от Первой мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости». 18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Ранее Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19. Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID в Москве 21 октября 2021, 12:49 Текст: Кристина Коваленко

До нерабочей недели и в начале нее заболеваемость коронавирусом в столице будет только расти, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. По его словам, снижение можно будет увидеть только через 3-4 недели, сообщает РИА Новости. «Пока сейчас будут объявлены каникулы, я думаю, до этой поры будет еще расти и потом какое-то время в начале будет. Результат мы увидим недели через 3-4, некоторое снижение, не раньше», – сказал Малышев. Сейчас в Москве выявлено 7897 новых случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что во время нерабочей недели нужно сократить контакты, избегать людных мест, отказаться от поездок в другой регион и не встречаться с друзьями. На ваш взгляд Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19? Поддерживаю

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал указ о введении в стране нерабочей недели в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками зарплаты. Мера введена из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин назвал ситуацию на энергетических рынках примером неработающего капитализма 21 октября 2021, 18:48

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Происходящее на энергетических рынках, это и есть проявления того капитализма, который не работает, заявил Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «То, что сейчас на энергетических рынках наблюдаем, это и есть проявления того капитализма, который не работает», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Надо посмотреть опыт друг друга и сопоставить возможности государства и рынка, как это сделали в Китае. Ранее Владимир Путин заявил об исчерпавшей себя модели капитализма. Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей. Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис. Путин оценил социальные процессы в привыкших считать себя флагманами прогресса странах 21 октября 2021, 18:26 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что в России с удивлением смотрят на процессы, разворачивающиеся в странах, привыкших считать себя флагманами прогресса. По его словам, агрессивное вымарывание собственной истории, уход от таких понятий как мама-папа, разных полов, это воспринимается на Западе как прогресс, заседание транслируется на официальном YouTube-канале клуба «Валдай». Также президент подчеркнул, что в последние десятилетия много жонглировали броскими концепциями, согласно которым роль государства провозглашалась устаревшей и уходящей, якобы в условиях глобализации национальные границы становятся анахронизмом, а суверенитета – препятствием для процветания, передает РИА «Новости». «Так говорили те, кто пытались вскрыть чужие границы, полагаясь на свои конкурентные преимущества, вот что происходило на самом деле. А как только выяснилось, что кто-то где-то добивается больших результатов, так сразу возвращаются к закрытию границ вообще и, прежде всего, своих собственных», – сказал Путин. 18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эксперименты западных стран по предоставлению детям выбора гендера являются проявлением прогрессирующей болезни. В Кремле назвали темы переговоров Путина и премьера Израиля в Сочи 21 октября 2021, 12:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на переговорах в Сочи, которые состоятся в пятницу, планируют обсудить отношения двух стран и ситуацию в Ближневосточном регионе, сообщила пресс-служба Кремля. «Имеется в виду рассмотреть вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке», – передает ТАСС сообщение Кремля. Как ранее проинформировали в канцелярии израильского премьера, Беннет на встрече с Путиным планирует обсудить в том числе Иран, а также ряд тем в сфере политики, безопасности и экономики. Беннет вступил в должность израильского премьера 13 июня, сменив на этом посту Биньямина Нетаньяху, возглавлявшего израильский кабмин бессменно с 2009 года. Это будет первая встреча Путина и нового премьер-министра Израиля. Глава российского государства, поздравляя в июне Беннета со вступлением в должность, отмечал, что рассчитывает на дальнейшее развитие конструктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет посетит Москву и проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным. Путин заявил о переживающем тяжелую эпоху перемен мире 21 октября 2021, 18:19 Текст: Вера Басилая

Последние десятилетия мир переживает эпоху перемен, которые становятся все глубже и фундаментальнее, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «Действительно, мы живем в эпоху грандиозных перемен», – приводит ТАСС слова президента. По его мнению, «эта фраза – «жить во времена перемен» – может показаться уже обыденной, слишком часто ее произносят». «Да и та самая эпоха перемен началась довольно давно, изменчивое состояние стало привычным», – отметил Путин. «В последние десятилетия многие вспоминают китайскую поговорку, китайский народ мудрый, у него много мыслителей и много всяких ценных мыслей, которыми мы и сегодня можем воспользоваться, одна из них, как известно: «Не дай бог жить в эпоху перемен», – заявил российский лидер. «Но мы в ней уже живем, хотим мы того или нет, и перемены эти все глубже, все фундаментальнее», – уверен президент. Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл свое выступление на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» китайской пословицей. Он также отметил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис. Путин: Россия должна строить социальное государство 21 октября 2021, 18:59 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что Россия должна строить социальное государство, это особенно важно. «Вы знаете, мы должны строить социальное государство. Правда и в Европе, особенно в северной Европе давно об этом говорят, что нужно строить социальное государство. Для нас это особенно важно, имея ввиду разницу в доходах различных категорий граждан», – приводит его слова РИА «Новости». 18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Ранее Путин заявил, что в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис.