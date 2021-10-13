Путин объяснил, как Муратову не попасть в список иноагентов

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов не будет включен в список иноагентов, если не будет нарушать российские законы, заявил президент России Владимир Путин.

«Если он не нарушит российский закон, и если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента – значит, этого не будет», – заявил Путин на заседании «Российской энергетической недели», передает РИА «Новости».

«А если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, для того чтобы делать то, что нарушает российский закон – значит, он пойдет на это сознательно, для того чтобы привлечь к себе внимание, либо по каким-то другим соображениям», – продолжил президент.

Необходимо понимать, что российские законы нужно исполнять, подчеркнул глава государства.

Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года.

Муратова поздравили и в Кремле и в Белом доме.

Сам главред «Новой газеты» заявил, что Нобелевская премия мира – это награда не его, а издания.