Муратов: Награда не моя, а газеты

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что Нобелевская премия мира – это награда не его, а газеты; часть средств он пообещал перечислить в благотворительный фонд.

«Никаких ощущений не испытал, и могу вам сказать, что это премия не моя. Это премия газеты и в первую очередь ее погибших сотрудников: Юрий Щекочихин, Игорь Домников, Анна Политковская, Настя Бабурова, Стас Маркелов и Наташа Эстемирова – это их премия, не моя. В понедельник проведем редколлегию, точно могу сказать, что часть из этих денег, конечно, пойдет в фонд «Круг добра» детям с орфанными заболеваниями», – приводит слова Муратова РИА « Новости».

«Круг добра» – фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

Ранее Муратов признался «Подъему», что сбросил телефонный звонок из Норвегии как «нежелательный», потому что не ожидал получить премию.

Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года.

В Кремле уже поздравили Муратова с присуждением награды.

Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена Советского Союза ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.