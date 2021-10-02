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Объявлено вознаграждение за информацию об убийце студенток в Оренбургской области
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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о лицах, причастных к убийству трех студенток в городе Гае, призвав жителей помочь следствию.
«1 млн рублей выделен из резервного фонда областного бюджета для выплаты вознаграждения за любую информацию о лицах, причастных к убийству трех девушек в Гае, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного. Сегодня мы должны объединиться и помочь следствию. Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь. Безопасность наших жителей – это главное», – говорится в сообщении областного правительства.
Напомним, в четверг Оренбургской области были обнаружены тела трех студенток 17, 18 и 19 лет с признаками насильственной смерти: два на месте пожара в квартире в городе Гае, а еще одно – во дворе этого дома. Преступнику удалось скрыться, в убийстве подозревается 18-летний молодой человек, который встречался с младшей из убитых, сообщили знакомые с ситуацией источники.
Представитель регионального следственного управления СК Радик Галимов сообщил, что на месте преступления найдено орудие убийства – нож, по виду кухонный.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве девушек.
Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Хорватию
Трубопровод «Турецкий поток» начал доставлять газ и в Венгрию, и в Хорватию, сообщил Газпром.
«Начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту – через газопровод «Турецкий поток» и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии», – сообщила компания в своем телеграм-канале.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будет поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».
Венгрия отказалась учитывать мнение Украины по вопросу поставок газа
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя подписание договора между Будапештом и Газпромом на поставки газа, заявил, что в этом вопросе точка зрения Киева не учитывалась.
Орбан заявил, что Венгрии нужен газ, а Киеву следует «договориться с русскими», передает РБК со ссылкой на Reuters.
«К сожалению, мы не можем принимать во внимание точку зрения украинцев. Я уважаю Украину и желаю украинскому народу больших успехов. Однако на газовом фронте мне нужно соответствовать интересам венгерского народа, а не украинского», – добавил глава правительства.
В свою очередь глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко указал в Facebook, что данный контракт России и Венгрии позволяет Газпрому прекратить перекачку газа через территорию Украины.
«Газпром имеет такое право (...) – не поставлять газ для транзита через зарезервированные мощности, а платить за них. Принцип «качай или плати», – пояснил он.
Так Витренко прокомментировал сообщения о том, что российский холдинг прекратил поставки в Венгрию через украинскую ГТС. По его мнению, это наглядная демонстрация того, что будет происходить после запуска «Северного потока – 2», если Россия не разблокирует транзит через Украину для других стран.
Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе: впервые в истории голубое топливо потечет в обход Украины. В результате Киев остался без виртуального импорта газа из Венгрии.
При этом в Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности поставлять газ через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий.
В ЕС задумались о блокировке контракта Газпрома и Венгрии из-за Украины.
Между тем цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров.
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Власти Владимира прокомментировали предложение о переименовании украинского города
Владимир может быть только один, и расположен он на территории России, заявил начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Александр Карпилович.
«Это современное государство со своим взглядом на мироустройство. Мы можем пожелать им исключительно успеха, но и заодно все-таки, наверное, поднять исторические анналы, перелистать учебники и понять, что город Владимир может быть только один. И расположен он на территории Российской Федерации», – пояснил Карпилович, комментируя решение депутатов городского совета Владимира-Волынского на Украине о возвращении городу исторического названия, передает РИА «Новости».
По его словам, история не терпит сослагательного наклонения. «Затем города получили уже исторически выверенные названия. И они таковы есть на сегодня», – отметил Карпилович.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович сообщил, что депутаты городского совета Владимира-Волынского в Волынской области Украины проголосовали за переименовании города во Владимир. Согласно процедуре, теперь решение местного совета должна утвердить Верховная рада Украины.
Владимир-Волынский ранее назывался Владимиром, в 1795 году город вошел в состав Российской империи как один из уездных центров Волынской губернии. Тогда же он был переименован, чтобы отличать его от Владимира-на-Клязьме.
Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона в стране переименовывают название областей, городов, улиц и различных сооружений, названных в честь советских деятелей, а также сносят памятники.
Блогера Бобиева решили выдворить из России
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Опубликовавший скандальный снимок с Красной площади блогер Руслан Бобиев арестован на десять суток по решению Замоскворецкого суда Москвы, также суд постановил выдворить молодого человека за пределы России.
«Суд признал Руслана (по паспорту – Музаффара) виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») и назначил ему наказание в виде ареста на десять суток со штрафом в размере 5 тыс. рублей и административного выдворения за пределы РФ», – цитирует сообщение суда ТАСС.
Также Замоскворецкий суд арестовал подругу Бобиева Анастасию Чистову, участвовавшую в вульгарной фотосессии у храма Василия Блаженного.
Напомним, Бобиева задержали в четверг, в Сети призвали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.
На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Снимок опубликован 29 сентября, уже на следующий день молодого человека задержали. Сейчас момент страницы блогера в Instagram и TikTok скрыты или удалены.
Позднее Бобиев извинился за свой поступок.
Эксперт оценил риски для «Северного потока – 2» из-за прекращения транзита через Украину газа для Венгрии
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«Претензии Украины из-за контракта Газпрома с Будапештом никак не повлияют на процесс сертификации «Северного потока – 2», потому что он четко прописан в европейском законодательстве», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Киеве обвинили Газпром в монополизации газовых маршрутов из-за остановки транзита газа в Венгрию через территорию Украины.
«Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено», – заявил гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
По мнению экспертов, тем самым Киев пытается выдать подписание газового контракта между Россией и Венгрией за якобы нарушение сделки по «Северному потоку – 2» между Германией и США, что в теории может повлечь за собой проблемы с процедурой сертификации газопровода.
«В германо-американском соглашении никто никому ничего не гарантирует после 2024 года, то есть после истечения срока действия газового контракта между Украиной и Россией», – напомнил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Там сказано, что Германия приложит все усилия для заключения транзитного договора между Россией и Украиной. Но если этого договора не будет, то санкции никто вводить не обязан», – подчеркнул эксперт.
При этом прекращение транзита газа через Украину в Венгрию не повлияет на сертификацию «Северного потока – 2». «Процесс сертификации прописан в европейском законодательстве. Там есть четкие нормы. Более того, говорить о том, что таким образом Украине нанесен какой-то серьезный урон, нельзя. Она будет получать деньги за транзит и сохранит возможность виртуального реверса, – добавил собеседник. – Пусть европейские компании заказывают у Газпрома поставки газа с доставкой на Украину и там перепродают его украинским компаниям. Для этого не нужен транзит российского газа в Венгрию».
«Более того, претензии Украины могут привести к обратному эффекту. В Европе все понимают, что Киев постоянно создает проблемы, вмешиваясь в газовые вопросы по политическим мотивам. К тому же Европе сейчас не до разборок – ей нужно обеспечить надежность газоснабжения на отопительный сезон, – рассказал Юшков. – В таких условиях европейцы могут решить, что им проще взаимодействовать напрямую с Газпромом, чем содействовать сохранению украинского транзита».
Что касается отрезка трубы, идущего в Венгрию, по которой ГТС Украины законтрактовала до октября 2022 года мощности в размере 24,6 млн кубометров в сутки для прокачки российского газа.
«Сейчас главный вопрос будет заключаться в том, перераспределит ли Газпром объемы прокачки, предусмотренные транзитным договором (109 млн кубометров в сутки), в другие страны или же будет физически прокачивать около 80 млн кубометров газа, а за оставшиеся 24,6 млн кубометров будет просто платить Украине, – предположил Юшков. – Если Газпром решит перераспределить объемы поставок в другие страны, тогда украинская труба может использоваться для поставок топлива в Польшу или Австрию. Если не перераспределит, то труба будет простаивать еще год».
«В таком случае Украина может использовать ее в режиме обратного реверса. Но зачем? Сейчас Киев хочет понять, будет ли Россия когда-либо пользоваться этой и другими трубами украинской ГТС или нет, – уверен собеседник. – Но для этого надо не истерику поднимать, а сесть за стол и поговорить с Россией и Европой о том, сколько газа европейские компании готовы покупать, какую цену за транзит предлагает Украина и устраивают ли эти условия Газпром. Если устраивают, то можно качать газ через Украину, если нет – тогда выгоднее качать в обход нее». «Скорее всего, на границе с Венгрией Газпрому уже никогда не понадобятся трубы, так что Украина может их разобрать», – резюмировал он.
В пятницу в компании «Оператор ГТС Украины» сообщили, что Украина лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по ее территории российского природного газа венгерской стороне.
В организации заявили, что «с учетом того, что импорт природного газа из Венгрии осуществлялся путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют». Там указали, что «с начала новых газовых суток (7.00) 1 октября 2021 года приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии», заявки на транзит не поступили, «несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн кубометров в сутки».
Гендиректор компании Сергей Макогон отметил, что Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.
Напомним, также в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе. Ранее в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию.
При этом впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».
Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью». В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли ЕС блокировать контракт Газпрома и Венгрии из-за Украины.
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Бывший директор Черкизовского рынка Исмаилов задержан в Черногории
Экс-директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Черногории.
«Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмаилов задержан в Подгорице по ордеру на розыск, который выдала Российская Федерация», – цитирует сообщение портала Vijesti РИА «Новости».
В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.
В 2017 году его признали банкротом. В том же году Исмаилову предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно. Исмаилов находился в международном розыске.
В августе 2019 года прокуратура Швейцарии арестовала счета Исмаилова по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами.
Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух бизнесменов. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.
ЧОП попытался захватить жилую многоэтажку на западе Москвы
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Жилой дом на западе Москвы подвергся нападению сотрудников ЧОП. Ранее жители этого дома приняли решение сменить управляющую компанию. В ситуацию уже вмешался депутат Госдумы Евгений Попов.
«Вопиющая ситуация сегодня произошла в доме по адресу Крылатские холмы, 33 корпус 1, где пытаются жители дома избавиться от «Пик-комфорта». Сегодня к ним, выломав дверь, ворвались 12 сотрудников ЧОПа во главе с какими-то представителями «ПИК-Комфорта» якобы. Начали вскрывать двери, начали требовать документы и, собственно говоря, издеваться просто над жителями дома», – сообщил Попов в своем Telegram-канале.
По его словам, жители хотят поменять управляющую компанию, сами управлять своим домом.
«Факт взлома жилого дома – это преступление, за которое должны ответить, те, кто в нем виновен. Ситуацию беру на контроль. Все соответствующие запросы в правоохранительные органы обязательно напишу в течение суток», – заявил депутат
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Как сообщают жители дома, в ходе вторжения чоповцы выломали входную дверь в подъезд, захватили технические помещения, диспетчерскую и помещение охраны, выдворив охрану дома с территории. Также они сменили пароли на домовом оборудовании. Жильцам захватчиками было объявлено «военное положение», они заявили, что занимают дом и прекращают работу ТСЖ. Другие участники захвата пригрозили, что «они дождутся вечера, и устроят темную несогласным людям».
После приезда сотрудников МВД, часть участников захвата разбежалась, еще несколько были задержаны и доставлены в отделение полиции.
Эксперт указал на риски при строительстве новых АЭС в Турции
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«В случае строительства новых АЭС в Турции Россия может столкнуться с существенными политическими и экономическими рисками», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики и финансов Сергей Кондратьев, комментируя возможность строительства новых АЭС Россией в Турции.
«К такого рода планам турецкой стороны России нужно относиться очень осторожно», – считает заместитель руководителя экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев. По его словам, АЭС «Аккую» строится Росатомом по принципу BOO (от англ. build-own-operate, «строй-владей-эксплуатируй» – прим. ВЗГЛЯД), «в результате чего компания несет все риски, связанные с развитием турецкого рынка электроэнергии».
«Кроме того, влияние оказывает и изменение валютного курса лиры, и риски, связанные с ухудшением экономической ситуации в республике в целом, – пояснил он. – В этом плане очень важно, чтобы проект был достроен и запущен. После этого должно пройти минимум три–пять лет, чтобы можно было оценить окупаемость проекта и перейти к реализации следующих АЭС». Эксперт напомнил, что «Аккую» – это масштабный проект, включающий строительство четырех энергоблоков. Инвестирование проекта предусматривает 22 млрд долларов.
«С другой стороны, сейчас в мире очень высокие цены на традиционные энергоносители, что увеличивает интерес к атомной энергетике, поскольку там традиционно меньшие колебания стоимости. С этой точки зрения России выгодно развивать проекты по атомной энергетике», – отметил Кондратьев.
Однако в случае с Турцией России следует учитывать ряд факторов. «Во-первых, в ближайшие годы в мире может существенно сократиться спрос на электроэнергию, в результате чего возникнет недозагрузка отдельных мощностей. Если сейчас мы заключим соглашение с Турцией о строительстве новых АЭС, то к моменту выхода энергоблоков на рынок может сильно измениться конъюнктура и некоторые энергоблоки будут не нужны», – указал эксперт.
«Во-вторых, усилится конкуренция со стороны возобновляемой энергетики, которая будет оказывать давление как на объемы предложения, так и на формирование цен на оптовом рынке, – отметил Кондратьев. – Что может стать серьезным испытанием для таких капиталоемких проектов, как строительство АЭС».
Также нельзя сбрасывать со счетов и определенные политические риски. «Турция достаточно сложный и не всегда надежный партнер, склонный к обострению отношений», – предупредил собеседник.
При этом, по его словам, если Турция сама предложит профинансировать новые АЭС, а российская компания выступит поставщиком и подрядчиком по строительству, то это будет выгодно России. «Хотя в отдаленном будущем такого рода строительство может нанести определенный ущерб уже работающей «Аккую», потому что все работающие АЭС будут конкурировать между собой за турецкого потребителя», – добавил он.
Кондратьев напомнил, что изначально по поводу строительства АЭС «Аккую» в Турции было много аргументов за. «На тот момент перспективы турецкого рынка оценивались более позитивно, так как там наблюдались высокие темпы роста и относительная стабильность экономической ситуации». «В этом плане Росатом хотел выйти и закрепиться на новых рынках за рубежом. Этот опыт могли позитивно оценить страны Ближнего Востока, Северной Африки», – рассказал он.
Ранее сообщалось, что президенты России и Турции на встрече в Сочи затрагивали вопрос о возможном строительстве еще двух атомных электростанций (АЭС) в республике с участием России.
Напомним, 10 марта Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока турецкой АЭС «Аккую». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что строящаяся атомная электростанция является уникальным проектом сразу по нескольким параметрам. Впервые Росатом применяет здесь новую модель работы, которая вызвала зависть в рядах американских и европейских конкурентов. Более того, эта станция обещает России и Турции целый век тесного сотрудничества.
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Тиньков согласился выплатить США 506 млн долларов
Российский бизнесмен Олег Тиньков решил пойти на сделку с американским судом и признал вину по одному эпизоду нарушения налогового законодательства США, он должен выплатить свыше 500 млн долларов.
«Виновен», – сказал Тиньков в суде, передает РИА «Новости». Приговор должны вынести 29 октября.
Напомним, в четверг Тиньков в американском суде отказался признать вину по делу о налоговых нарушениях.
Напомним, Тиньков и минюст США достигли соглашения. В 2020 году налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову – Вашингтон обвинил его в предоставлении заведомо ложных сведений об активах при отказе от американского гражданства. Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году. Его обвиняют по двум пунктам нарушения закона о налоговой декларации, ему грозит по три года тюрьмы и значительный штраф.
Посла Франции вызвали в Госдеп США
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Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с послом Франции Филиппом Этьеном, вернувшимся в Вашингтон после консультаций в Париже, и обсудил с ним дальнейший путь выстраивания отношений между странами, говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.
«Госсекретарь Блинкен и посол Этьен отметили продуктивность телефонного звонка между президентом [США Джо] Байденом и президентом [Франции Эммануэлем] Макроном 22 сентября и обсудили дальнейший путь выстраивания двусторонних отношений США и Франции», – приводит текст заявления главы пресс-службы Госдепа США ТАСС.
Прайс добавил, что Этьен обсудил с Блинкеном его предстоящую поездку в Париж, где госсекретарь США примет участие во встрече совета министров Организации экономического сотрудничества и развития. Они также «обсудили способы расширения сотрудничества США и Франции на глобальной арене».
Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился в Вашингтоне с послом Франции Филиппом Этьеном после возвращения дипломата из Парижа.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил страны AUKUS (США, Британию и Австралию) в подрыве доверия с союзниками. Главы МИД стран ЕС поддержали позицию Франции в ситуации с подлодками.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией.
Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад.
В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.
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Обучающие ролики на случай отключения тепла начали показывать в Германии
В Германии начали показывать обучающие ролики на случай отключения тепла и света в домах, в которых рекомендуется заклеивать фольгой окна, и показана инструкция по сборке самодельной печки.
Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях ФРГ ко дню Защиты в чрезвычайных ситуациях опубликовало видео в своем аккаунте в Twitter. Темой стал блэкаут – перебои с подачей электричества, передает РБК.
Так в видео подробно рассказывается, как собирать «печку». Кроме того, в случае отключения тепла и света рекомендовано заклеить фольгой окна для защиты от утечки тепла из дома.
Видео появилось на фоне газового кризиса в Европе и нехватки газа в подземных хранилищах. Цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров.
Появились первые кадры задержания Саакашвили
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Грузинские СМИ опубликовали кадры задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, где его перевозят в Руставскую тюрьму.
На видео, которые опубликовали грузинские СМИ, видно, как улыбающегося экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в наручниках отправляют в СИЗО.
По сообщению телеканала «Пирвели», Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. На родине экс-президента заочно осудили по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по второму – к шести годам, передает РИА «Новости».
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Пока по этим делам приговоры не вынесены.
Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».
Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.
Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.
Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».
Михаила Саакашвили задержали в Грузии
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии и переведен в пенитенциарное учреждение, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге в госканцелярии.
«Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в соответствующее учреждение», – приводит корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси слова премьера. Гарибашвили не уточнил, где был задержан Саакашвили.
По словам премьера, «правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне».
«У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии», – отметил Гарибашвили, передает РИА «Новости».
Между тем, по сообщениям местных СМИ, Саакашвили отправили в матросовскую тюрьму в Тбилиси. По данным телеканала «Пирвели», ожидается приезд соратников Саакашвили к зданию тюрьмы. Согласно уголовному кодексу Грузии ему грозит девять лет лишения свободы.
Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».
Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.
Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.
Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».
В Раде предсказали развал Украины без доходов от транзита газа
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива выразил мнение, что потеря доходов от транзита российского газа в перспективе приведет к развалу Украины.
«Начало конца украинской экономики, а в последствии и развала страны… Российский «Газпром» (...) начал поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток», который идет в обход территории Украины! Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции [украинской] власти», – написал Кива в своем Telegram-канале.
Он высказал мнение, что украинских политических деятелей, которые привели к такой ситуации, теперь можно «спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы», которая, по данным парламентария, приносила Киеву около 3 млрд долларов ежегодно.
«Все это было сделано в угоду их американских партнеров и точно не бесплатно, которые так хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России. А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее. Фатальная история еще одного Афганистана», – заключил Кива.
Накануне Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Пентагон заверил, что Россия и Китай не получат оставленные США в Афганистане вооружения
У Вашингтона нет опасений в получении Россией, Китаем или террористическими группировками оставленных американскими военными в Афганистане вооружений, заявила первый замглавы Пентагона Кэтлин Хикс.
«Я не беспокоюсь об этом», – заявила Хикс, отвечая на вопрос, вызывает ли у руководства США эта тема опасения, передает ТАСС.
По ее словам, военные США проделали «серьезную работу» для недопущения подобного сценария.
Военное снаряжение, предназначенное для США, вывезли из Афганистана или вывели из строя, теперь его нельзя применить, уверена Хикс.
«Я бы особо подчеркнула, что в этой категории не было новейшей техники. Снаряжение, которое американцы посчитали бы новейшим, среди того, что мы вывезли или вывели из строя», – добавила представитель Пентагона.
Она пояснила, что Конгресс запросил полный отчет об этом, и Пентагон готов отчитаться.
Напомним, США вывели войска из Афганистана, бросив там колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов.
Глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что сообщения об оставленных в Афганистане оружии и технике на 85 млрд долларов «просто ужасают».