Мишустин: Объем экономики России превысил докризисный уровень

Объем российской экономики превысил докризисный уровень, за восемь месяцев объем ВВП вырос на 4,7%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в России.

«По оценке Министерства экономического развития, за восемь месяцев этого года валовый внутренний продукт вырос на 4,7%. Экономика не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его. Уверенными темпами растут инвестиции в строительство жилья, грузооборот транспорта, розничная торговля», – приводит его слова ТАСС. Также он подчеркнул, что безработица быстро снижается.

По словам премьер-министра, прямые иностранные инвестиции в России за первое полугодие составили около 11 млрд долларов.

«Идет восстановление деловой активности и ключевым драйвером стал инвестиционный спрос. Увеличились вложения в основной капитал, а по итогам первого полугодия прямые иностранные инвестиции составили около 11 млрд долларов», – рассказал Мишустин.

Он отметил, что во внешней торговле отмечается позитивная динамика, «в январе–августе товарооборот вырос почти на 40%, причем в большей степени за счет расширения экспорта».

Ранее сообщалось, что Россия в январе–августе 2021 года увеличила экспорт нефти в стоимостном выражении на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 67,4 млрд долларов.