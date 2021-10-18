Ветеран спецназа прокомментировал скандал во время экзамена на краповый берет

Ветеран отряда спецназначения «Витязь» Петр Фефелов заявил, что еще ни разу в истории не было конфликтов из-за судейства во время экзамена на краповый берет.

«Человек, который обладает краповым беретом, имеет авторитет. И если этот человек на марше, на спаррингах, при преодолении полосы препятствий говорит: «Вы сняты с дальнейших испытаний», – все», – рассказал ветеран ОСН в интервью «Ридусу».

Между тем вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов заметил, что конфликты и драки во время соревнований между спецназовцами случаются часто. Драки завязывают из-за больших эмоций, порой бывают даже массовые столкновения участников, рассказал Филатов.

Ветеран ФСБ добавил, что участники экзамена на краповый берет долгое время находятся в состоянии стресса из-за физической подготовки, а также испытывают морально-психологические нагрузки.

«Здесь вопрос даже не в драке, а в том, что если кто-то может себе позволить послабления для того, чтобы получить эту святую вещь, то нивелируется само звание крапового берета», – сказал вице-президент «Альфы».

Ранее сообщалось, что во время марш-броска произошел конфликт между участниками. Судьи приняли решение снять нарушителей с дистанции, после этого началась драка. Останавливать драку пришлось главе управления сил спецназначения Росгвардии генералу Игорю Семиляку и вице-премьеру Чечни по силовому блоку Абузайду Висмурадову.

Краповый берет – это символ чести и профессионального мастерства военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Он является отличительным знаком наиболее подготовленных спецназовцев.