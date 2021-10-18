В России допустили ликвидацию Украины для установления мира в Донбассе

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько выразил мнение, что ликвидация Украины как государства позволила бы установить мир в Донбассе.

Безпалько отметил, что в современных условия нет смысла ожидать от Киева исполнения Минских соглашений, так как украинские власти «не обладают субъектностью», ими управляет Запад, передает РИА «Новости».

Однако, по его мнению, есть способ установить мир в Донбассе. «Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живет», – заявил Безпалько в беседе с порталом «Украина.ру».

Он указал на постоянно ухудшающиеся условия жизни жителей Украины, деградацию общественных институтов, инфраструктуры, медицины, промышленности и образования.

Ранее украинский парламентарий Ренат Кузьмин предостерег Киев от игнорирования предупреждений президента России Владимира Путина.

Напомним, в прошлую среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.

Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.

Политолог Алексей Чеснаков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что захватив офицера ЛНР, Украина перешла «красную линию», нарушив все договоренности по Донбассу. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «официальный Киев готовил похищение Андрея Косяка несколько месяцев с целью ухудшения диалога в рамках минского формата и приурочил этот инцидент к визиту Зеленского в Донбасс», который приехал на линию соприкосновения в четверг.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.

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