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15 октября, пятница | Последнее обновление — 01:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский приехал на линию соприкосновения в Донбассе
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Зеленский приехал на линию соприкосновения в Донбассе
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Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских силовиков в зоне проведения силовой операции в Донбассе, сообщила пресс-служба офиса Зеленского.
«Во время рабочей поездки в Донецкую область в День защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне проведения операции объединенных сил. Глава государства заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке и ознакомился с особенностями применения противодронового ружья. Владимир Зеленский также пообщался с военнослужащими и осмотрел условия несения службы», – говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский в четверг начал двухдневную рабочую поездку в Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, где посетит ряд объектов в зоне проведения силовой операции и Мариуполь.
Напомним, в среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности.
Политолог Алексей Чеснаков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что захватив офицера ЛНР, Украина перешла «красную линию», нарушив все договоренности по Донбассу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Украинцы возмутились реакцией ЕС на контракт Газпрома и Венгрии
Украинское издание «Новое время» опубликовало материал, посвященный реакции верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля на подписание контракта между Газпромом и Венгрией.
Публикация вызвала резкую реакцию читателей.
«Другого ответа и не следовало ждать. Каждый сам за себя. Будапештский меморандум, «Северный поток – 2», – передает РИА Новости слова пользователя Михайло Задорожного.
«К сожалению, все вокруг Украины всегда Украину разменивали за собственные шкурные интересы!» – возмутился Микола Кокіш-Мельник.
«Все, что выгодно, конечно, не противоречит», – написал Сергій Магац.
«Боливар не выдержит двоих... И своя рубашка ближе к телу», – заметил Сергей Мокляк.
«От евролеваков другого и ожидать нечего», – добавил Dmitry Bilous.
При этом некоторые пользователи поддержали позицию европейского дипломата.
«Молодец, все верно», – написал Юлий Желаев.
«Боррель вообще-то любви к России не имеет, поэтому, видимо, (контракт) действительно не противоречит (законам ЕС)», – заметила Tetyana Petrovska.
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Накануне Боррель во время саммита в Киеве заявил, что контракт между российской компанией и Венгрией на поставку газа в обход Украины соответствует европейским законам.
Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
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Аваков раскрыл стратегию Украины вернуть Крым и Донбасс военным путем
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Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у Украины должен быть сценарий возвращения оккупированных территорий с использованием оружия, об этом он написал в блоге на сайте издания «Украинская правда».
«Странно слышать от некоторых армейских генералов, что генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тезис о «возвращении исключительно дипломатическим путем», господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу», – говорится в публикации.
Вернуть захваченные территории поможет современное оружие и проработанная стратегия, считает бывший глава ведомства, пишет РИА «Новости».
По словам Авакова, закрепить стратегию по освобождению Крыма, Донецкой и Луганской областей в стране необходимо на государственном уровне. Он напомнил, что МВД разработало такую стратегию еще в 2018 году, когда все подразделения министерства были готовы четко выполнить свою работу.
Наработкой стратегии должны заниматься парламент, президент и правительство, сотрудничая с гражданами страны, говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Арсен Аваков резко высказался по поводу комментария советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.
Арестович в 2017 году заявил в СМИ, что антитеррористическая операция в Донбассе – это «курорт для мальчиков». Аваков в ответ предложил «послать подальше» автора этих слов, чтобы не подставлять президента и страну.
ОБСЕ отреагировала на похищение Украиной наблюдателя ЛНР
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Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине посол Микко Киннунен отреагировал на похищение украинскими силовиками безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) призывом избегать эскалации в зоне конфликта в Донбассе.
«Участники встречи были проинформированы об инциденте, произошедшем на участке разведения Золотое – Первомайск. На данном этапе важно избегать эскалации, а также предпринимать все возможные усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем», – приводит слова спецпредставителя ОБСЕ ТАСС.
«Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения считается близкой к нестабильной, хотя за последние две недели, по сообщениям СММ, наблюдалось незначительное снижение числа нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом», – отметил Киннунен после состоявшейся в среду встречи Контактной группы в формате видеоконференции.
По словам спецпредставителя председателя ОБСЕ на Украине, участники рабочей группы по безопасности в ходе состоявшейся в среду видеовстречи Контактной группы обсудили пути сокращения силовых действий вдоль линии соприкосновения «с целью избежать жертв среди гражданского населения и военнослужащих, а также предотвратить повреждение гражданской инфраструктуры». Однако участники не пришли к единой позиции, выразил сожаление посол.
Политическая рабочая группа, отметил Киннунен, продолжила обсуждение проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями. В свою очередь заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам не состоялось из-за разногласий по поводу участия одного из экспертов. «Я выразил надежду, что на следующем заседании рабочая группа сможет продвинуться в обсуждении важных вопросов своей повестки дня, а именно о пропавших без вести, взаимном освобождении удерживаемых и свободе передвижения через линию соприкосновения», – отметил спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине.
По его словам, экономическая рабочая группа сосредоточилась на вопросах, связанных с водоснабжением отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО). «В этом контексте особое внимание было уделено предприятию «КП Вода Донбасса» и его деятельности в ОРДЛО. Кроме того, участники обсудили пенсионные выплаты, а также экологические вопросы», – отмечается в сообщении.
Напомним, в среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
При этом в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
Посол Украины потребовал от Германии «квантового скачка» в вопросе вступления в ЕС
Новое правительство Германии должно закрепить перспективу вступления Украины в Евросоюз (ЕС), заявил посол страны в ФРГ Андрей Мельник.
Мельник заявил в интервью Neue Osnabrucker Zeitung, что в вопросе вступления Украины в ЕС не хватает «лишь решающего элемента – четкой перспективы членства», и эту «стратегическую амбивалентность европейцев» нужно срочно устранить, передает РИА «Новости».
«Германия и будущая (правительственная) коалиция должны сыграть в этом решающую роль и наконец закрепить перспективу членства в ЕС для официального Киева смелым квантовым скачком во внешней политике», – добавил он.
Дипломат отметил, что в Киеве «нет никакого сомнения», что Украина станет членом сообщества, это «лишь вопрос времени».
При этом, по его мнению, непринятие страны в ЕС станет «недопустимой ошибкой с фатальными последствиями» для всего континента, что «противоречило бы историческому развитию и было бы несправедливо».
«Как можно в будущем серьезно воспринимать ЕС как геополитического игрока, если самую большую по площади страну Европы искусственно отделяют и кормят обещаниями в течение десятилетий? Украина не только придаст вес ЕС, но и привнесет новый драйв и новые импульсы для будущей жизнеспособности Европейского союза», – заявил он.
Посол также раскритиковал позицию немецкого правительства, которое отрицает связь между резким ростом цен на природный газ и «деструктивными» действиями России, призвав будущую правящую коалицию «признать огромную политическую угрозу от «Северного потока – 2».
«Такие шаги позволили бы Германии восстановить утраченное доверие со стороны стран Восточной Европы», – считает он.
Отметим, что Мельник регулярно выступает с сомнительными требованиями и заявлениями в отношении Германии. В ФРГ уже призывали поставить его на место.
Между тем в Европе отмечают, что отношения между Киевом и Брюсселем охладели. Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что без сильной и «наглой» международной политики Украина не достигнет успеха.
В сентябре он заявлял о способности Киева усилить НАТО, а также о том, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
Захарова предостерегла Украину от угроз Поклонской
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Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз назначенной послом в Кабо-Верде Наталье Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
«В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия «не спрячется и в Африке». Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», – написала Захарова в Telegram.
Также дипломат подчеркнула, что Поклонская обладает дипломатическим иммунитетом от каких-либо действий со стороны Украины, передает РИА «Новости».
«Как глава российского представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных кем бы то ни было действий, в том числе на пути следования туда и обратно. Это все должны понимать», – сказала Захарова.
Она добавила, что Поклонская назначена президентом России и будет представлять страну за рубежом, а к Украине «это не имеет никакого отношения».
Ранее министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской.
В среду президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост зампредседателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде.
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
Британский королевский двор «признал» Крым российским
Ученикам Малой академии наук Севастополя пришло письмо из Лондона от королевы Елизаветы II, где в адресе указана Россия, сообщил руководитель МАН Сергей Пасеин.
По его словам, письмо королеве написали воспитанники преподавателя английского языка Светланы Залещук во время летней школы, передает РИА «Новости».
«Пожелали ей здоровья, приложили в письмо постеры Севастополя. Пару дней назад получили ответ с постером с информацией о королевской семье. В письме было написано, что королева очень рада, что дети занимаются английским. На письмо ответила фрейлина Елизаветы II Филиппа де Пасс. На конверте было написано «Севастополь. Россия». Дети очень рады», – сказал Пасеин.
Также он добавил, что школьники собираются написать письмо принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, в частности, школьники намерены пригласить их в Крым.
Напомним, в июле на украинском государственном телеканале «Дом» была продемонстрирована
карта России с Крымом. Карта появилась во время заставки проекта «Русский дневник». Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес
предупреждение телеканалу.
Погребинский объяснил захват наблюдателя ЛНР в Донбассе бардаком в ВСУ
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Украинские военные самостоятельно приняли решение о задержании наблюдателя от ЛНР в СЦКК под воздействием деструктивной пропаганды в СМИ и в руководстве Минобороны, пояснил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее безоружный наблюдатель ЛНР был захвачен между двумя КПП «Золотое».
«Судя по всему, приказа о захвате наблюдателя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не отдавал ни офис Зеленского, ни министерство обороны. Думаю, провокация стала следствием управленческого бардака», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, решение принималось на местном уровне и на такой шаг военных толкнула напряженная обстановка на самой Украине. «Антироссийская и антидонецкая истерия нагнетается и в СМИ, и среди военных. Поэтому, вероятно, решение о захвате было принято самостоятельно несколькими «инициативными» ребятами. Не очень похоже, что для этого специально формировалась какая-то диверсионная группа», – указал эксперт.
Напомним, в среду украинские силовики в районе контрольно-пропускного пункта «Золотое» похитили
безоружного наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил
участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.
«Сегодня (в среду – прим. ВЗГЛЯД) в 11.00 во время выполнения работ по очистке автомобильной дороги Т-13-16 (...) с украинской стороны вышли вооруженные военнослужащие ВСУ, совершили около 10 выстрелов в воздух из автоматического оружия и захватили наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Косяка Андрея Валентиновича и увели его в неизвестном направлении», – рассказал представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.
По его словам, наблюдатель был в соответствующей экипировке с опознавательными знаками СЦКК (каска в чехле синего цвета, нарукавная повязка, нашивки на бронежилете).
Украинская сторона заявила, что захватила «россиянина, представителя оккупационных войск». При этом Косяк является уроженцем города Алчевска Луганской области, а российский паспорт получил только в этом году.
В этой связи полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов предупредил, что поведение украинских силовиков осложняет процесс урегулирования конфликта в Донбассе.
Политик отметил, что данный инцидент произошел на фоне заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного от 28 сентября 2021 года, которым тот де-факто дезавуировал подписанные 22 июля 2020 года меры по усилению перемирия.
«Ситуация в Золотом – это очередное прямое нарушение Киевом указанных мер, а также согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы рамочного решения о разведении сил и средств. Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта», – подчеркнул полпред России на переговорах в минском формате.
При этом в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
По мнению политолога Алексея Чеснакова, Украина перешла «красную линию» в Донбассе.
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СБУ обвиняет захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований
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Служба безопасности Украины подозревает сотрудника самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в «создании не предусмотренных законом вооруженных формирований», передает РИА «Новости».
«СБУ допросила боевика «ЛНР», который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования… Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления... «создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»... Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении на сайте украинского ведомства. Офицеру ЛНР грозит до восьми лет лишения свободы.
По мнению СБУ, сотрудник ЛНР в СЦКК нарушил достигнутые договоренности, так как у него не было прав находиться на территории, где его задержали. Задержанный имел при себе пистолет с двумя снаряженными магазинами, военный билет и удостоверение СЦКК.
«Как удалось установить сотрудникам СБУ, злоумышленник является участником одного из подразделений «6-го отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР». Задержанный – выходец из Алчевска, бывший уголовник, который подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году. В 2014 году он вступил в ряды бандформирования «Брянка СССР». Впоследствии «служил» в минометном взводе и принимал активное участие в сопротивлении силам АТО/ООС в Луганской области. В частности, обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом», – заявили в ведомстве.
Напомним, в среду Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили в плен одного из наблюдателей представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Адмирал указал на просчеты команды потерпевшего бедствие корабля ВМС Украины
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«В случае ухудшения погодных условий команда корабля должна правильно подготовить корабль, а члены украинского судна, видимо, отнеслись к этому вопросу небрежно. Отсюда и проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя ситуацию с потерпевшим бедствие единственным судном размагничивания ВМС Украины «Балта».
«Любой корабль имеет очень много полей – акустическое, электрическое, магнитное. Судно размагничивания осуществляет их замеры у проходящих кораблей и в случае чего размагничивает их. Это необходимо для корректной работы компаса и снижения его отклонений», – отметил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.
Он добавил, что в основном «этим занимаются гражданские люди, не военные». Также собеседник пояснил, что «украинское судно занималось размагничиванием в районе острова Змеиный в Черном море, потому что там проходит много кораблей».
Эксперт напомнил, что во времена Великой Отечественной войны размагничивание судов также применялось для защиты от морских мин. «В начале войны немцы бросили в районе Севастополя магнитные мины, которые реагировали на магнитное поле мимо проходящих судов и взрывались. Впоследствии туда приезжал даже известный советский физик Игорь Курчатов и участвовал в создании размагничивающего устройства», – рассказал адмирал.
«А то, что с морем надо быть всегда на «Вы», любой моряк знает с детства, – подчеркнул он. – Если надвигается шторм, то команда корабля должна правильно подготовить корабль – все прикрепить и принайтовать (привязать). По всей видимости, члены украинского судна подошли к этому вопросу небрежно, в результате чего или получили пробоину корабля, или не обеспечили должным образом герметичность корпуса».
По мнению Комоедова, тот факт, что на спасение корабля брошено так много сил, скорее всего свидетельствует о его статусности и престиже. «Самолеты в этой ситуации сбрасывают плоты людям, оказавшимся в воде. Маленькие катера ничем помочь не могут. Здесь нужны буксиры и аварийно-спасательные службы, которые смогут отбуксировать потерпевшее бедствие судно на мелководье или в порт», – резюмировал он.
В среду пресс-служба украинских ВМС сообщила, что судно военно-морских сил Украины получило повреждения в Черном море в районе острова Змеиный из-за ухудшения погодных условий. Как сообщил депутат из фракции «Европейская солидарность» генерал-лейтенант Михаил Забродский, речь идет о единственном в украинском флоте судне размагничивания «Балта». В ВМС уточнили, что угрозы жизни личного состава нет, также нет угрозы потери судна.
В операции по спасению судна участвуют восемь кораблей и катеров, а также четыре самолета. Позже пресс-служба ВМС сообщила, что судно буксируют в пункт базирования – Одессу, а личный состав доставили в пункт постоянной дислокации.
Ранее издание «Корреспондент» сообщало, что судно размагничивания «Балта» в конце ноября 2020 года вышло в море после завершения ремонтных работ. Ему заменили винты, донную арматуру, якорные цепи, обшивку, обновили протекторную защиту и многое другое.
Корабль был построен в польском Гданьске, принят в состав ВМФ СССР 26 ноября 1987 года. Судно базировалось в Севастополе. Летом 1997 года судно получило имя Балта и бортовой номер U811.
Напомним, в августе Украина заявила о начале активной фазы противоминных учений в Черном море.
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Азаров раскрыл схемы вывода миллиардов долларов с Украины при Порошенко и Зеленском
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Существует несколько распространенных схем, при помощи которых с Украины после прихода к власти экс-президента Петра Порошенко выводится около 20 млрд долларов ежегодно, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
«Вы мне зададите логичный вопрос: «Сумма-то немаленькая! Так как же это можно сделать? Давайте расскажу о нескольких самых распространенных способах вывода капитала из страны», – написал он в своем Facebook.
Азаров отмечает, что самый мощный отток капитала идет за счет так называемого трансфертного ценообразования. «Это металлургия, железная руда, пшеница, кукуруза, любой товар. Для того, чтобы ничего не платить стране, надо продавать себе в убыток. Но продавать себе ж самому любимому», – объяснил принцип действия первой схемы экс-премьер.
«Предположим, компания продает полуфабрикат металла за рубеж. Она продает фирме (как правило, это офшорная компания), принадлежащей тому же самому собственнику этого металлургического комбината. То есть украинская компания продает офшорной компании по цене ниже себестоимости. И, соответственно, на Украине создается убыток. С убытка, естественно, налоги никто не платит. И деньги переходят этой офшорной компании, которая уже продает товар в Китай, в Индию, куда угодно. Продает она те же самые полуфабрикаты, но уже по нормальной, по биржевой цене. Понятно, что корабль, выходящий с Украины с этим товаром, не идет в офшорную страну, а сразу прямиком идет к конечному покупателю в порт назначения», – пояснил Азаров.
Вторая схема заключается в следующем: «какой-то собственник, заработав один, два, три миллиарда долларов, заявляет, что он хочет построить или инвестировать в какой-нибудь Венесуэле или Мозамбике, где угодно, какое-то предприятие. Мол, оно ему позарез нужно для какого-то сырья, ему не хватает. И он решил вложить эти деньги в рудник в Мозамбике. Но так средства выводятся до сих пор, потому что государство по большому счету не имеет права перечить этому собственнику и закрывает глаза на такую схему. Деньги ушли, а построил он тот рудник или не построил, никому никакого дела нет».
«Следующий момент. Какой-то собственник говорит: я хочу провести модернизацию своего производства, я буду закупать станки, технологические линии, оборудование. Для этого мне надо перегнать (чаще всего в офшор, чтобы концы в воду были) 5 млрд долларов», – продолжил Азаров.
Четвертая схема заключается в невозврате капитала. «Вложил деньги в какой-то импорт, а импорт не поступил», – объяснил политик.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Поврежденное в Черном море судно ВМС Украины начали буксировать в Одессу
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Судно военно-морских сил ВС Украины, получившее повреждения в Черном море, буксируют в пункт базирования, личный состав доставили в пункт постоянной дислокации, сообщила пресс-служба ВМС.
В среду пресс-служба украинских ВМС сообщила, что судно военно-морских сил Украины получило повреждения в Черном море из-за ухудшения погодных условий. Как сообщил депутат из фракции «Европейская солидарность» генерал-лейтенант Михаил Забродский, речь идет о единственном в украинском флоте судне размагничивания «Балта». В ВМС уточнили, что угрозы жизни личного состава нет, также нет угрозы потери судна.
«По состоянию на 8.30 (совпадает с мск) 14.10.2021 – личный состав, который не задействован в мероприятиях по борьбе за живучесть, был доставлен в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие чувствуют себя хорошо... Сейчас осуществляется буксировка корабля в пункт базирования Одесса в сопровождении кораблей и катеров ВМС ВС Украины и казенного предприятия «Морская поисково-спасательная служба» министерства инфраструктуры Украины», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы.
По ее данным, дополнительно задействован личный состав аварийно-спасательного отряда ВМС Украины, который находится на корабле и обеспечивает проведение мероприятий по борьбе за живучесть.
Напомним, в августе Украина заявила о начале активной фазы противоминных учений в Черном море.
Россия призвала ЕС отказаться от военной миссии на Украине
Россия призывает Евросоюз отказаться от развертывания военно-учебной миссии на Украине, поскольку это противоречит минским соглашениям и будет способствовать эскалации конфликта в Донбассе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она подчеркнула, что рассмотрение Брюсселем подобных планов вызывает озабоченность, передает РИА «Новости».
«Реализация этой инициативы, а она, кстати говоря, в прямую противоречит Минским соглашениям, будет способствовать милитаризации Украины и эскалации напряженности в Донбассе. Она также будет поощрять власти в Киеве к дальнейшему саботажу минского Комплекса мер. И в этой связи мы призываем отказаться от этого, мягко сказать, необдуманного шага», – отметила она.
Захарова отметила, что военно-тренировочная миссия ЕС на Украине будет способствовать напряженности в Донбассе. «Реализация этой инициативы, она, кстати говоря, впрямую противоречит Минским соглашениям, будет способствовать милитаризации Украины и эскалации напряженности в Донбассе, она будет поощрять власти в Киеве к дальнейшему саботажу Минского комплекса мер (по урегулированию в Донбассе)», – заявила она.
Также дипломат добавила, что Москва призывает Европу вместо введения санкций против России осознать свою ответственность перед народом Украины за нынешний кризис. По ее словам, «введением новых санкций, переподтверждением старых санкций они (в Европе) не смогут снять с себя ответственность перед Украиной и ее народом».
Во вторник украинский министр обороны Андрей Таран проинформировал, что до конца 2021 года на Украине будет развернута военно-учебная миссия Европейского союза. О планах Евросоюза отправить на Украину военную миссию стало известно 3 октября.
Руководитель делегации Австрийской партии свободы в Европарламенте, евродепутат Харальд Вилимски заявил, что ЕС не должен ввязываться в авантюру по соседству и отправлять военную миссию на Украину.
В ЛНР заявили о пытках задержанного СБУ представителя республики
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Служба безопасности Украины пытает задержанного представителя ЛНР и использует против него психотропные вещества на допросах, заявил официальный представитель народной милиции республики Иван Филипоненко.
«Нам достоверно стало известно, что к задержанному представителю СЦКК ЛНР Косяку Андрею Валентиновичу оперативниками СБУ применяются пытки и психотропные препараты с целью принудить его к даче заведомо ложных показаний», – цитирует Филипоненко РИА «Новости».
Он отметил, что на видео, опубликованном украинскими спецслужбами, скрыто лицо представителя республики, несмотря на обнародованные фото задержанного.
«Украинские пропагандисты пытаются представить общественности имеющиеся у наблюдателя на телефоне съемки с учебных стрельб как обстрелы позиций ВСУ. Так силы информационно-психологических операций (ИпСО) Украины во взаимодействии с СБУ проводят уже отлаженную кампанию по очернению военнослужащих народной милиции ЛНР, а также пытаются дискредитировать деятельность представительства ЛНР в СЦКК», – сказал Филипоненко.
Он подчеркнул, что представительство ЛНР в СЦКК полностью прекратило взаимодействие с украинской стороной до возвращения задержанного сотрудника.
В среду вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили в плен одного из наблюдателей представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
СБУ обвинило задержанного в «создании не предусмотренных законом вооруженных формирований».
Эксперт оценил риск экстрадиции Поклонской на Украину
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«Послы пользуются дипломатическим иммунитетом, поэтому риск экстрадиции Натальи Поклонской из Кабо-Верде из-за претензий Украины маловероятен», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Быстрицкий. Ранее Украина обратилась к властям Кабо-Верде из-за назначения Поклонской послом России.
«Наталью Поклонскую на новом посту едва ли ждет драматичное развитие событий», – считает политолог, председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.
«Во-первых, власти Кабо-Верде сами согласились принять ее в качестве посла России. Во-вторых, послы обладают дипломатическим иммунитетом, признанным во всем мире. И никто Венскую конвенцию о дипломатических сношениях не отменял. Так что риск экстрадиции нашего посла из-за претензий Украины маловероятен», – уверен эксперт.
По мнению Быстрицкого, «таким образом Украина в очередной раз пытается не дать миру забыть о себе». «Киев систематически предпринимает подобные вздорные демарши в отношении России. В этом он видит смысл своей внешнеполитической активности», – резюмировал собеседник.
Ранее министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской.
«Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке», – заявил представитель ведомства Олег Николенко. В свою очередь бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что украинская сторона может начать подготовку документов на ее экстрадицию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз Наталье Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки. «В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия «не спрячется и в Африке». Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», – написала Захарова в Telegram.
В среду президент России Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
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Киев предупредили о вероятности «на коленях ползти в Москву»
Киевским властям придется «на коленях ползти в Москву» за энергетическими ресурсами, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин.
Парламентарий сообщил, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов «в пафосных терминах, которым позавидовал бы бывший президент Петр Порошенко», пытается рассказать о том, на какой «крючок зависимости от России подвесил Украину» лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук тем, что вел переговоры о поставках донбасского угля на украинские тепловые электростанции.
«Похоже, в самое ближайшее время ему [Ивану Баканову] и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтобы оставшиеся без света и тепла граждане не повесили на крючках их. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне?» – написал Волошин в Facebook.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что на двух из трех ТЭС государственной компании «Центрэнерго» угля осталось на несколько дней работы. До этого украинская компания ДТЭК договорилась с американской HC Trading (HeidelbergCement Group) о поставке двух партий энергетического угля.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как России придется спасать Украину от замерзания.
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