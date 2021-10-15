Сенатор пояснил, как Киев может навредить крымским татарам при переписи населения

|
15 октября, пятница | Последнее обновление — 18:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эсминец ВМС США попытался нарушить российскую границу в Японском море
Разделы
Многие российские экспортеры не могут, не знают, не умеют продвигать продукцию. Но гораздо чаще, как показывает мой опыт общения с сотнями компаний-экспортеров, просто не думают об информационной поддержке своего экспорта.
Подробности...
В этот день 15 октября 1962 года американские аналитики внимательно изучили полученные с воздуха снимки размещенных на Кубе советских вооружений. Внезапно оказалось, что русские поднесли ядерный пистолет прямо к американскому виску.
Подробности...
Уникальные экосистемы, такие, как на Алтае, очень хрупкие. Увеличить плотность населения, поток туристов, застройку, нагрузку на природу – и всё сломается. Поэтому туризм нужен, но очень бережный.
Подробности...
На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
Подробности...
4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
Подробности...
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Сенатор пояснил, как Киев может навредить крымским татарам при переписи населения
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Украина может попытаться повлиять на перепись населения в России через крымских татар», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. В пятницу Киев пригрозил ответными мерами за проведение Всероссийской переписи населения в Крыму.
«Украинские власти могут попросить «Меджлис крымско-татарского народа*» (экстремистская организация, запрещена в России) подговорить живущих в Крыму татар не участвовать в переписи, как бы показывая свою солидарность со сторонниками «Меджлиса», живущими на Украине», – считает представитель Госсовета Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.
По его мнению, «Меджлис» пользуется значительным влиянием на крымских татар на полуострове, и их отказ от участия в переписи существенно исказит результаты переписи в Крыму. «Однако это будет во вред самим крымским татарам – им могут сократить финансирование в рамках госпрограмм, когда власти увидят, что их число окажется меньше, чем раньше», – указал парламентарий.
Впрочем, напомнил Цеков, крымские татары не хотели интегрироваться и в украинское общество, когда Крым еще принадлежал Украине. Такое их поведение связано не с властью, а с тем, что они хотят создать свою национальную автономию.
В пятницу МИД Украины заявил, что Киев осуждает проведение Всероссийской переписи населения «на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя». Там указывают, что такие действия якобы «направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».
«Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий», – подчеркнули в ведомстве.
В МИД Украины призвали международное сообщество осудить проведение Россией Всероссийской переписи населения в Крыму, не признавать и не использовать ее результаты.
Напомним, в пятницу, 15 октября, в России стартовала перепись населения. Информацию, которую получат по итогам переписи, будут использовать для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог. Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украину напугал «ясный сигнал» Кремля
|
|
Статья зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева про Украину – это ясный сигнал Москвы о том, что она не считает Киев субъектом переговоров, считает журналист канала «Эспрессо TV» Виталий Портников.
Портников сделал вывод, что статья якобы отражает мнение президента России Владимира Путина о его украинском коллеге Владимире Зеленском, передает РИА «Новости».
«Это не просто оскорбления в адрес украинского президента и украинской политической элиты. Это ясный сигнал – о будущем Украины будем говорить с Западом. Саму Украину субъектом переговоров не считаем. Поэтому теоретически можно и «нормандский саммит» провести, но если только Кремль и Запад договорятся о совместном давлении на Украину», – написал журналист.
По его мнению, выход статьи Медведева показывает, что в Москве считают Зеленского «предателем «русского мира», поэтому Россия может оказать давление на украинского лидера и его окружение. Кроме того, журналист считает, что вслед за публикацией мнения зампредседателя российского Совбеза Украину якобы могут ждать проблемы в Донбассе, а также трудности с поставками российского газа.
«Кремль уже прислал ему «черную метку». Зеленскому нужно защитить страну от последствий этого очевидного сигнала», – заявил Портников.
Он также выразил мнение, что украинский лидер старается не замечать сложившейся ситуации или действительно не понимает реального положения вещей.
В ночь на понедельник в газете «Коммерсант» вышла статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.
«Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом – после внутренних бурлений в Раде, на площади или «ЦУ» из-за океана – разворачивают позицию совсем в другую сторону», – говорится в тексте статьи.
Украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что «теперь Россия будет говорить об Украине только с США, поскольку не рассматривает Киев как партнера по переговорам».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина пригрозила России ответом на перепись населения в Крыму
|
|
Украина пригрозила России ответными мерами за проведение Всероссийской переписи населения на территории Крыма, заявил МИД страны.
В МИД Украины заявили, что Киев осуждает проведение Всероссийской переписи населения «на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя». Там указывают, что такие действия якобы «направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».
«Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий», – подчеркнули в ведомстве.
В МИД Украины призвали международное сообщество осудить проведение Россией Всероссийской переписи населения в Крыму, не признавать и не использовать ее результаты.
Напомним, в пятницу в России стартовала перепись населения.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Азаров раскрыл схемы вывода миллиардов долларов с Украины при Порошенко и Зеленском
|
|
Существует несколько распространенных схем, при помощи которых с Украины после прихода к власти экс-президента Петра Порошенко выводится около 20 млрд долларов ежегодно, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
«Вы мне зададите логичный вопрос: «Сумма-то немаленькая! Так как же это можно сделать? Давайте расскажу о нескольких самых распространенных способах вывода капитала из страны», – написал он в своем Facebook.
Азаров отмечает, что самый мощный отток капитала идет за счет так называемого трансфертного ценообразования. «Это металлургия, железная руда, пшеница, кукуруза, любой товар. Для того, чтобы ничего не платить стране, надо продавать себе в убыток. Но продавать себе ж самому любимому», – объяснил принцип действия первой схемы экс-премьер.
«Предположим, компания продает полуфабрикат металла за рубеж. Она продает фирме (как правило, это офшорная компания), принадлежащей тому же самому собственнику этого металлургического комбината. То есть украинская компания продает офшорной компании по цене ниже себестоимости. И, соответственно, на Украине создается убыток. С убытка, естественно, налоги никто не платит. И деньги переходят этой офшорной компании, которая уже продает товар в Китай, в Индию, куда угодно. Продает она те же самые полуфабрикаты, но уже по нормальной, по биржевой цене. Понятно, что корабль, выходящий с Украины с этим товаром, не идет в офшорную страну, а сразу прямиком идет к конечному покупателю в порт назначения», – пояснил Азаров.
Вторая схема заключается в следующем: «какой-то собственник, заработав один, два, три миллиарда долларов, заявляет, что он хочет построить или инвестировать в какой-нибудь Венесуэле или Мозамбике, где угодно, какое-то предприятие. Мол, оно ему позарез нужно для какого-то сырья, ему не хватает. И он решил вложить эти деньги в рудник в Мозамбике. Но так средства выводятся до сих пор, потому что государство по большому счету не имеет права перечить этому собственнику и закрывает глаза на такую схему. Деньги ушли, а построил он тот рудник или не построил, никому никакого дела нет».
«Следующий момент. Какой-то собственник говорит: я хочу провести модернизацию своего производства, я буду закупать станки, технологические линии, оборудование. Для этого мне надо перегнать (чаще всего в офшор, чтобы концы в воду были) 5 млрд долларов», – продолжил Азаров.
Четвертая схема заключается в невозврате капитала. «Вложил деньги в какой-то импорт, а импорт не поступил», – объяснил политик.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
На Украине заявили о неизбежности капитуляции перед Россией
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин заявил, что Украину ждет неминуемая капитуляция перед Россией.
По словам депутата, отказ Киева от конструктивного подхода в переговорах с Москвой может обречь Украину на холодную зиму. Парламентарий напомнил о тяжелой ситуации с энергоносителями в стране, из-за которой у населения могут возникнуть проблемы с отоплением, передает РИА «Новости».
«В этой ситуации переговоры по Донбассу – это уже второй вопрос. Естественно, что если мы еще будем артачиться по Донбассу, то какие могут быть льготные поставки газа и угля. <...> Вот они говорили: «Ні капітуляції» (Нет капитуляции). Но она уже неизбежна. Экономически и энергетически капитуляция неизбежна», – заявил Волошин в эфире телеканала «Первый независимый».
Поэтому парламентарий подчеркнул необходимость наладить диалог с Россией и призвал украинских националистов не мешать этому процессу.
«В этих условиях власть должна откинуть этот патриотический пафос и наконец сказать: «Мы без России не просто не можем войну остановить, мы без России не можем обеспечить наличие тепла в квартирах, мы без России не можем обеспечить работу остатков нашей промышленности, мы без России не можем обеспечить наличие электричества в электросетях». <...> Таково сегодня положение России относительно Украины», – отметил депутат.
Волошин выразил мнение, что если действующая украинская власть не сможет договориться с Россией, то налаживать отношения с восточным соседом придется их преемникам, которые придут к руководству страной после народных волнений, вызванных усталостью украинцев от тяжелого экономического положения в государстве.
Ранее бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин выступил с утверждением, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР заявили о пытках задержанного СБУ представителя республики
|
|
Служба безопасности Украины пытает задержанного представителя ЛНР и использует против него психотропные вещества на допросах, заявил официальный представитель народной милиции республики Иван Филипоненко.
«Нам достоверно стало известно, что к задержанному представителю СЦКК ЛНР Косяку Андрею Валентиновичу оперативниками СБУ применяются пытки и психотропные препараты с целью принудить его к даче заведомо ложных показаний», – цитирует Филипоненко РИА «Новости».
Он отметил, что на видео, опубликованном украинскими спецслужбами, скрыто лицо представителя республики, несмотря на обнародованные фото задержанного.
«Украинские пропагандисты пытаются представить общественности имеющиеся у наблюдателя на телефоне съемки с учебных стрельб как обстрелы позиций ВСУ. Так силы информационно-психологических операций (ИпСО) Украины во взаимодействии с СБУ проводят уже отлаженную кампанию по очернению военнослужащих народной милиции ЛНР, а также пытаются дискредитировать деятельность представительства ЛНР в СЦКК», – сказал Филипоненко.
Он подчеркнул, что представительство ЛНР в СЦКК полностью прекратило взаимодействие с украинской стороной до возвращения задержанного сотрудника.
В среду вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили в плен одного из наблюдателей представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
СБУ обвинило задержанного в «создании не предусмотренных законом вооруженных формирований».
Похищение наблюдателя ЛНР связали с визитом Зеленского в Донбасс
|
|
«Официальный Киев готовил похищение Андрея Косяка несколько месяцев с целью ухудшения диалога в рамках минского формата и приурочил этот инцидент к визиту Зеленского в Донбасс», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Ранее в Луганске заявили о пытках задержанного СБУ представителя республики.
«Предысторией этой провокации можно считать испуг Зеленского в марте нынешнего года, когда Путин обсудил с Макроном и Меркель вопросы решения конфликта в Донбассе. В начале нынешней недели разговор в том же составе повторился. Зеленский боится, что формат «2+1 и один за скобками» становится постоянным, и решил испортить общий фон диалога по Донбассу. Также ему необходима встреча с Путиным», – сказал представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу Родион Мирошник.
По его словам, еще одной причиной недовольства Зеленского стали переговоры замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, где обсуждался особый статус Донбасса без участия представителей Украины.
«Только слепой не увидит, что похищение, которое готовилось несколько месяцев, было сделано как раз под приезд Зеленского на передовую в Донбассе. Официальный Киев организовал провокацию с целью угробить минский формат. Что Зеленский предложит взамен – думаю, мы вскоре увидим», – добавил Мирошник, подчеркнув, что и Москва, и Париж, и Берлин указывают на безальтернативность Минских соглашений для начала деэскалации в Донбассе. Такой же точки зрения придерживаются в США.
Касательно самого задержанного, собеседник указал, что сейчас ЛНР ведет переговоры по линии Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки, а также требует от ОБСЕ выполнять свою задачу – контролировать выполнение договоров на линии разграничения. «Киев только 7 октября подписал обязательство выполнять все договоры, касающиеся Донбасса и действий в межпозиционной зоне, и сам же их нарушил», – посетовал Мирошник.
Представитель ЛНР признал, что Андрей Косяк нарушил приказ, взяв с собой пистолет, но уточнил, что этот проступок можно понять, учитывая, что между украинским и луганским КПП «проходит, по сути, линия фронта». «Гораздо серьезнее претензии к тем украинским силовикам, которые вышли на линию разграничения с автоматами с целью похищения наблюдателя», – добавил собеседник.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил
передовые позиции украинских силовиков в зоне проведения силовой операции в Донбассе в пятницу, 14 октября – в День защитников и защитниц Украины.
Ранее в среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности.
Политолог Алексей Чеснаков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что, захватив офицера ЛНР, Украина перешла «красную линию», нарушив все договоренности по Донбассу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Зеленский похитил человека ради фото с президентом России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский приехал на линию соприкосновения в Донбассе
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских силовиков в зоне проведения силовой операции в Донбассе, сообщила пресс-служба офиса Зеленского.
«Во время рабочей поездки в Донецкую область в День защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне проведения операции объединенных сил. Глава государства заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке и ознакомился с особенностями применения противодронового ружья. Владимир Зеленский также пообщался с военнослужащими и осмотрел условия несения службы», – говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский в четверг начал двухдневную рабочую поездку в Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, где посетит ряд объектов в зоне проведения силовой операции и Мариуполь.
Напомним, в среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности.
Политолог Алексей Чеснаков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что захватив офицера ЛНР, Украина перешла «красную линию», нарушив все договоренности по Донбассу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме посоветовали Киеву не задумываться о захвате Крыма
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал безумием слова бывшего украинского министра внутренних дел Арсена Авакова о необходимости иметь наработанный сценарий возвращения Крыма вооруженным путем.
«Все эти заявление – сплошное безумие. Украине не стоит предпринимать никаких попыток захватить Крым, тем более военным путем. В противном случае все закончится для украинской стороны плачевно и фатально. Не советую давать повод нашим вооруженным силам показать свою мощь. Все наступление украинской армии закончится, не успев начаться», – передает РИА Новости слова Шеремета.
Депутат призвал украинские власти прекратить терроризировать народ Донбасса и дать людям возможность спокойно жить и развиваться так, как им хочется.
«Украинские политики пропитаны злобой и агрессией, но у России хватит сил не допустить произвола этих государственных преступников», – подчеркнул депутат.
Ранее Аваков заявил, что Украина должна иметь наработанный сценарий возвращения «оккупированных» территорий Крыма и Донбасса с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.
ЛНР призвала наблюдателей принудить Киев возвратить похищенного представителя
Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) призвала международных наблюдателей и правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР и привлечь виновных к ответственности.
«Мы призываем международные наблюдательные и правозащитные организации обратить пристальное внимание на преступные действия украинской стороны и принудить украинские вооруженные формирования немедленно возвратить незаконно удерживаемого представителя СЦКК ЛНР, провести тщательное разбирательство по данному происшествию и привлечь виновных к ответственности», – говорится в заявлении официального представителя Народной милиции (НМ) ЛНР Ивана Филипоненко, опубликованном в Telеgram.
По его словам, «представительство ЛНР в СЦКК полностью прекратило взаимодействие с украинской стороной до возвращения их сотрудника». «Поражает бездействие СММ ОБСЕ, которое просто отстранилось от решения сложившейся ситуации, закрыло глаза на грубейшее нарушение украинской стороны и бросило на произвол судьбы наблюдателя СЦКК, обеспечивавшего безопасность работы их патрулей», – подчеркнул представитель народной милиции ЛНР.
В среду вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили в плен одного из наблюдателей представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
СБУ обвинило задержанного в «создании не предусмотренных законом вооруженных формирований».
Официальный представитель народной милиции республики Иван Филипоненко заявил, что служба безопасности Украины пытает задержанного представителя ЛНР и использует против него психотропные вещества на допросах. Также он заявил, что представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) приостанавливает работу с Киевом, пока не будет возвращен их представитель.
В Крыму планируют ввести QR-коды
На Крымском полуострове планируется ввести систему QR-кодов из-за роста заболеваемости коронавирусом в республике, сообщил председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк.
«Задачу такую поставил глава республики [Сергей Аксенов]. Эту работу мы начинаем, [находимся] в начале пути. Такое мероприятие, возможно, будет введено в Крыму», – заявил Гоцанюк в эфире «Крым-24», передает ТАСС.
Он добавил, что руководство региона не намерено вводить локдаун. «Постараемся этого не допустить», – сказал глава совета министров.
В последние несколько дней в Крыму наблюдается резкий рост заболеваемости, 552 случая зафиксировано за последние сутки, что является максимумом за пандемию.
В четверг власти Белгородской области решили ввести в регионе QR-коды для посещения общественных мест.
До этого власти Калининградской области решили ввести с 16 октября QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров.
Украина договорилась с Британией о поставках «ракетного вооружения»
Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины, сообщил посол республики в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Дом».
«В ближайшее время будут приобретены два действующих корабля (тральщики). Их не надо будет строить, они сразу войдут в состав ВМС Украины. Это современные корабли, которые используются в ВМС Великобритании. Они имеют самое современное вооружение, <…> соответствуют всем стандартам НАТО», – приводит слова дипломата ТАСС.
Он также сообщил, что Киев получит от Британии «ракетное вооружение», что поможет Украине значительно усилить свою военно-морскую мощь. Кроме того, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины. «Будет начато строительство кораблей меньшего класса на Украине и в Великобритании», – сказал посол.
Пристайко напомнил, что в рамках совместного двустороннего сотрудничества запланирована работа по строительству двух военно-морских баз. «Это будет два абсолютно новых порта, которых так не хватает нашим вооруженным силам и нашему флоту», – отметил он. «Это первые две базы, которые будут построены. Есть проекты, есть британская компания, которая будет интегратором этого проекта, работы уже начались», – сообщил он, уточнив, что для оплаты работ Украина будет использовать кредитные средства.
По словам дипломата, в новых портах будут базироваться войска, проходить тренировки, а также будет жить персонал с семьями. Базы будут построены по стандартам НАТО, заверил посол. «Одна база будет на Азовском море, другая – на Черном», – уточнил он. «Нам много что нужно сделать, чтобы сбалансировать возможности России и Украины в Черном море. Но мы не гонимся за балансом, мы понимаем, что мы можем рассчитывать на поддержку наших партнеров и друзей – тех, что находятся в Черном море <…>. Мы не собираемся нападать на Россию, наше задание – защитить наше побережье», – сказал Пристайко.
Ранее стало известно, что Украина собралась купить у Британии боевые корабли.
Напомним, в минувшее воскресенье ВВС США доставили на Украину высокоточное вооружение, боеприпасы и средства радиолокационного наблюдения. Как уточнил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, Украина получила от США «много высокоточного наступательного оружия».
Напомним, 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin) и «многое другое».
Москва призвала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупредили, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Поврежденное в Черном море судно ВМС Украины вернулось в Одессу
Корабль ВМС Украины, который терпел бедствие в акватории Черного моря, вернулся в пункт постоянной дислокации в Одессе, сообщила пресс-служба ВМС.
«Корабль ВМС ВС Украины, который во время выполнения задач по назначению терпел бедствие в акватории Черного моря, вернулся в пункт постоянной дислокации в городе Одесса. Несмотря на штормовые условия, благодаря умелым и оперативным действиям экипажа последствия аварийной ситуации удалось локализовать и не допустить дальнейшее затопление отсеков корабля», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы.
Отмечается, что корабль будет восстановлен в короткие сроки, после чего он продолжит выполнять свои задачи.
Напомним, в четверг пресс-служба ВМС Украины сообщала, что судно военно-морских сил ВС Украины, получившее повреждения в Черном море, буксируют в пункт базирования, личный состав доставили в пункт постоянной дислокации.
Новак счел странными разговоры о контракте на транзит газа через Украину раньше 2024 года
Странно говорить о новом контракте на транзит газа из России через Украину, так как до исполнения текущего контракта еще три с половиной года, сказал в кулуарах Российской энергетической недели вице-премьер Александр Новак.
Новак указал, что «уже заключен контракт до 2024 года» и странно говорить о заключении нового контакта в 2021 году, до конца действующего контакта еще три с половиной года, передает РИА «Новости».
При этом Россия уже ведет консультации с Германией по вопросу заключения нового контракта на транзит газа с Украиной после 2024 года, передает ТАСС.
Новак также не исключил, что спотовые продажи газа на экспорт на электронной торговой площадке (ЭТП) Газпрома могут возобновиться в ноябре-декабре, после заполнения российских подземных хранилищ газа. В данный момент Газпром продает газ на своей площадке только с поставкой в третьем квартале 2022 года и в 2023 году.
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве.
Напомним, Украина столкнулась с газовым кризисом. Многие соцучреждения страны остаются без отопления. В стране начали досрочно тратить газ из хранилищ. Президент России Владимир Путин заявил, что усиливать транзит газа сейчас через украинскую ГТС опасно, она изношена на 80% и может не выдержать. Однако все же в этом году поставки топлива по этому маршруту будут увеличены примерно на 10%, несмотря на условия контракта.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Наблюдатели ЛНР в СЦКК прекратили взаимодействие с Киевом
Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) приостанавливает работу с Киевом, пока не будет возвращен их представитель, задержанный украинскими силовиками, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«В настоящее время представительство ЛНР в СЦКК полностью прекратило взаимодействие с украинской стороной до возвращения их сотрудника», – цитирует Филипоненко РИА Новости.
Киев объяснил задержание тем, что сотрудник ведомства якобы проводил разведку. В ЛНР с такой формулировкой не согласились, добавив, что спецслужбы Украины пытали и применяли психотропные вещества во время допроса похищенного офицера из ЛНР.
Представители ЛНР ранее говорили о том, что диверсанты с Украины взяли в плен представителя ЛНР в СЦКК. Глава республики Леонид Пасечник требовал вернуть представителя в СЦКК.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заподозрила задержанного сотрудника ЛНР в «создании не предусмотренных законом вооруженных формирований». Пока мужчина будет находиться под стражей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Автоколонна МЧС доставила в ЛНР вакцины и инсулин
Автомобили гуманитарного конвоя МЧС России доставили в Луганскую народную республику (ЛНР) вакцины от гриппа и медицинские препараты для лечения хронических заболеваний, а также инсулин, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.
«Пришел плановый гуманитарный конвой, в котором к нам зашла вакцина от гриппа. В ближайшее время будет распределение вакцин по амбулаторным учреждениям для продолжения вакцинопрофилактики сезонного гриппа», – приводит сообщение Минздрава ЛНР ЛуганскИнформЦентр (ЛИЦ).
Кроме того, гуманитарная автоколонна МЧС России доставила в ЛНР препараты для вакцинации детей согласно календарю прививок – АДС (вакцина от дифтерии и столбняка), АКДС (вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка) и БЦЖ (вакцина против туберкулеза).
В министерстве добавили, что гуманитарный конвой МЧС России также доставил в ЛНР аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), расходные материалы и препараты для перинатального центра и гемодиализа, для лечения онкологических заболеваний, в том числе онкогематологии, для психоневрологических пациентов, а также инсулин.
Гуманитарный конвой МЧС России для жителей Донбасса стал 103-м по счету. Он доставил в ЛНР 79 тонн медикаментов и медицинского имущества. Предыдущий, 102-й конвой МЧС России с гуманитарной помощью 12 августа доставил в Луганск 33 тонны медикаментов и медицинского оборудования. Первый гуманитарный конвой МЧС России прибыл в ЛНР 22 августа 2014 года. Всего с августа 2014 года автомобильные колонны МЧС России доставили для жителей Луганской и Донецкой народных республик более 100 тыс. тонн гуманитарной помощи, из них в ЛНР – почти 49 тыс. тонн.
Напомним, в среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности.
Политолог Алексей Чеснаков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что захватив офицера ЛНР, Украина перешла «красную линию», нарушив все договоренности по Донбассу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|