Сенатор пояснил, как Киев может навредить крымским татарам при переписи населения

«Украина может попытаться повлиять на перепись населения в России через крымских татар», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. В пятницу Киев пригрозил ответными мерами за проведение Всероссийской переписи населения в Крыму.

«Украинские власти могут попросить «Меджлис крымско-татарского народа*» (экстремистская организация, запрещена в России) подговорить живущих в Крыму татар не участвовать в переписи, как бы показывая свою солидарность со сторонниками «Меджлиса», живущими на Украине», – считает представитель Госсовета Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.

По его мнению, «Меджлис» пользуется значительным влиянием на крымских татар на полуострове, и их отказ от участия в переписи существенно исказит результаты переписи в Крыму. «Однако это будет во вред самим крымским татарам – им могут сократить финансирование в рамках госпрограмм, когда власти увидят, что их число окажется меньше, чем раньше», – указал парламентарий.

Впрочем, напомнил Цеков, крымские татары не хотели интегрироваться и в украинское общество, когда Крым еще принадлежал Украине. Такое их поведение связано не с властью, а с тем, что они хотят создать свою национальную автономию.

В пятницу МИД Украины заявил, что Киев осуждает проведение Всероссийской переписи населения «на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя». Там указывают, что такие действия якобы «направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».

«Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий», – подчеркнули в ведомстве.

В МИД Украины призвали международное сообщество осудить проведение Россией Всероссийской переписи населения в Крыму, не признавать и не использовать ее результаты.

Напомним, в пятницу, 15 октября, в России стартовала перепись населения. Информацию, которую получат по итогам переписи, будут использовать для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог. Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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