В России стартовала перепись населения

В России стартовала Всероссийская перепись населения, которая продлится до 14 ноября.

В современной истории России это уже третья перепись: до этого они проводились в 2002 и 2010 годах. Перепись 2021 года отличается широким использованием передовых технологий. Принять участие в ней можно не только в традиционном формате, дождавшись переписчика, но и самостоятельно: на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках, передает РИА «Новости».

Переписчики, как и раньше, будут обходить дома и квартиры лично. Они получат планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом. Как отмечали в Росстате, сбор данных в цифровом виде существенно облегчит их дальнейшую передачу и обработку.

Электронный переписной лист на портале госуслуг можно найти по адресу census.gosuslugi.ru. Для его заполнения нужна подтвержденная или стандартная учетная запись. По оценке вице-премьера Дмитрия Чернышенко, воспользоваться этой опцией смогут около 100 млн россиян.

Поскольку перепись проходит в условиях пандемии коронавируса, и для участников, и для персонала разработали меры безопасности. Так, переписчиков будут регулярно тестировать на COVID-19, кроме того, они получат необходимый набор средств индивидуальной защиты.

Минздрав и Роспотребнадзор подготовили специальные инструкции и для переписных участков, и для тех, кто будет работать «в поле». Среди рекомендаций, в частности, – соблюдение социальной дистанции на участках, контроль температуры сотрудников, регулярная санитарная уборка и проветривание помещения.

При наборе переписчиков приоритет отдавали людям с иммунитетом – тем, кто уже переболел COVID-19 или сделал прививку. Всех переписчиков застраховали, в том числе и на случай заражения коронавирусом.

Всего в переписной лист включили 33 вопроса. Россиянам предстоит назвать свой пол, возраст, гражданство, национальность, ответить, какими языками они владеют, где родились, какое у них образование и семейный статус, сколько детей. Спрашивать о размере дохода не будут, но поинтересуются его источником – зарплата, пенсия, пособие или стипендия.

Отдельный блок вопросов посвящен жилью: участников переписи спросят о времени постройки дома, общей площади квартиры, количестве комнат и так далее.

Переписать можно не только себя, но и всех членов семьи. По оценке Росстата, участие в переписи займет около 10-15 минут.

Временно проживающих тоже перепишут. Для них приготовили семь вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.

В Росстате подчеркнули, что перепись проходит конфиденциально, документы предъявлять не нужно. Кроме того, перепись не проводят по телефону.

Отмечается, что волонтеров оденут в специальные накидки с логотипом Всероссийской переписи населения. У каждого из них будет официальное удостоверение.

Информацию, которую получат по итогам переписи, будут использовать для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог. Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.